Вита Корниенко: «Кино — мое главное хобби, но и на другие остается время»

На канале СТС 8 марта стартует второй сезон сериала «Тётя Марта», главную роль в котором сыграла самая популярная юная актриса российского кино Вита Корниенко. В этом году ей только исполнится 14 лет, а на счету уже фильмография, перешагнувшая за сотню проектов. Однако именно «Тётя Марта» в свое время стала для Виты первой главной ролью. А во втором сезоне Корниенко играет уже не только не по годам опытную и остроумную Марту, но и ее сестру-близняшку Юлю, которой предстоит поменяться с Мартой местами. Мы поговорили с Витой Корниенко о том, как она переключалась между похожими внешне, но не внутренне Юлей и Мартой, работала с партнерами по площадке и какие собственные увлечения перенесла на экран.
фото: Съемки второго сезона сериала "Тётя Марта"/СТС
Вита, как тебе в целом история второго сезона «Тёти Марты?
Сценарий мне безумно понравился. Появятся новые проблемы и пути их решения. Должна получиться интересная история, которая полюбится зрителям. В этом проекте вообще происходит много нового. Я впервые играла сразу двух девочек и первый раз стригла волосы. А еще здесь у меня был первый пятнадцатиминутный дубль, когда я одна в кадре. Очень запоминающиеся съемки, любимая команда, невероятные партнеры, режиссер и все-все-все.
В начале съемок ты говорила, что Марта ближе по характеру, чем ее близняшка Юля. С тех пор ничего не изменилось?
Не изменилось. Но и с Юлей мы познакомились лучше. Мне кажется, она моя противоположность: скромная, многого боится, любит поплакать. В семье ее постоянно буллят, что также повлияло на характер персонажа. Юля такой интроверт, а Марта больше любит общаться с людьми, хотя не всегда. (Улыбается)
Возникли сложности с переключением от Марты к Юле, а от Юли к Марте?
Мне кажется, трудности были больше не у меня, а у группы. Иногда сижу, ко мне подходят и спрашивают: «А что ты такая грустная?» Приходилось объяснять: не грустная, просто в образе Юли. (Улыбается) Бывало такое, что сама путалась и забывала, кого играю. Можно сказать, что у меня здесь не две роли, а четыре, потому что в некоторых сценах Марта в образе Юли и Юля в образе Марты. И это очень необычно.
фото: Второй сезон сериала "Тётя Марта"/СТС
С Зоей Бербер, экранным опекуном Юли, ты уже работала, и, судя по фотографиям и видео с площадки, у вас очень теплое общение. Но у Юли с героиней Зои, напротив, непростые отношения. Как работалось на таком контрасте?
Между кадрами мы смеялись, слушали забавные песни из Зоиного плейлиста, что-то придумывали. В кадре, естественно, переключались. Но на репетициях бывало сложно: только что веселились, и вдруг надо показать этот контраст.
«Тётя Марта» не так давно получила детскую ТЭФИ. Как думаешь, почему эта история стала хитом?
Это смешной, добрый, легкий и милый проект, в котором о важном говорится с улыбкой и каждый может найти что-то своё. Кому-то понравилась детская история, кому-то — взрослые персонажи, кому-то понятны ситуации из личной жизни, а кому-то — из школы. «Тётя Марта» к тому же освещает различные социальные проблемы. Люди узнают себя, ситуации из своей жизни и, думаю, находят ответы на волнующие вопросы.
Это еще и универсальная история, которую смотрят и взрослые, и дети. Кто чаще на улице подходит?
Всегда по-разному, но каждый раз это так неожиданно, мило и приятно. Взрослые люди, например, узнают, потому что смотрят военные фильмы. Подростки, мои ровесники, чаще узнают по сериалам или комедиям. В большинстве случаев упоминают фильм, который вышел последним. Часто обращаются по имени героинь, а я же не могу спросить, про какой именно проект идет речь. Просто Лизой, например, я была в нескольких, Мартой, по-моему, уже дважды. Только когда слышу имя Надя, понимаю, что это «Лёд-2»: Надя была только там. (Смеется)
фото: Второй сезон сериала "Тётя Марта"/СТС
В одной из серий твои героини примут участие в вокальном конкурсе. Ты и сама поешь, в том числе не так давно перепела «Одуванчики» из «Папиных дочек». Ждать твоего выступления в «Тёте Марте»?
Да, будет очень интересный номер, связанный не только с вокалом, но и с игрой на укулеле. Это первый раз, когда я одновременно пою и аккомпанирую себе на инструменте. Причем на своем же. Так получилось, что моя укулеле попала в кадр в первом сезоне, а сейчас понадобилась и во втором. Также было с моими шариками для жонглирования.
Музыка для тебя — это хобби? Или мечтаешь о большем?
Когда мне было года четыре, я уже занималась музыкой. Сейчас пою, играю на гитаре и укулеле. Если попросят, могу что-то выучить. Музыка у меня всегда и везде. Прихожу домой, включаю колонку, потом сажусь и что-нибудь играю. На площадке во время обеда часто включаю свой плейлист. Но музыка для меня — только хобби. Все-таки планирую связать свою жизнь с кино.
Не только укулеле и шарики попали в кадр, но и твой кубик Рубика пригодился героине в «Папиных дочках». Кстати, твою Лизу также волнуют экологические проблемы, как и тебя. Это совпадение?
Когда я узнала, что Лиза увлекается экологией, поняла, что это наша с ней схожая черта. Или авторы узнали, что я этим занимаюсь, и быстро вписали в сценарий. (Смеется) А если серьезно, я тоже сортирую мусор, собираю отдельно батарейки, крышечки, кормлю бездомных кошек, собачек, птиц и в принципе люблю природу.
У тебя немало увлечений. Что еще хочется попробовать, но времени не хватает?
Наверное, что хочу, успеваю. Кино — мое главное хобби, но и на другие остается время. Конечно, постоянно хочется что-то новое добавить и попробовать. Прочитать еще больше книжек. Заняться кулинарией, например. Хотя я и так очень люблю готовить. Не знаю даже, что придумать. Время есть на всё и всегда. (Смеется)
фото: Второй сезон сериала "Тётя Марта"/СТС
Какая из последних книг произвела наибольшее впечатление?
Моя любимая — книга создателей Pixar «Создай свой сценарий». Параллельно, конечно, в моей жизни есть и школьная литература. Недавно прочитала «Бориса Годунова» и «Медного всадника». Очень люблю Стивена Хокинга, хоть и давно его читала. В принципе выбираю разные произведения, но все они несут в себе что-то доброе, хорошее и светлое.
Как-то ты призналась, что в школе стараешься не рассказывать о съемках. В последние годы, кажется, делать это уже невозможно, особенно после «Папиных дочек».
Одноклассники все равно остались те же, так что, конечно, они знают, что я снимаюсь. Иногда, допустим, когда выходит новый проект, могут посмотреть и поделиться своим мнением, но понимают, что я не буду поддерживать эту тему в школе. (Смеется) Друзья у меня очень разные, но тоже творческие: кто-то спортсмен, кто-то связан с дубляжем, кто-то шахматист. Мы все занимаемся любимыми делами, и это круто.
Второй сезон «Тёти Марты» возглавил режиссер Андрей Силкин, не так давно снявший драмеди «Плакса» для СТС. Как относишься к тому, что современный кинематограф все чаще обращается к теме буллинга?
Мне кажется, каждый человек так или иначе сталкивался с буллингом, поэтому освещать эту тему в кино особенно важно. Очень круто, что показывают проблемы и способы их решения, потому что некоторые ребята, например, боятся о таком рассказывать и ничего не могут сделать. Надеюсь, кино им помогает. И я рада, что в «Тёте Марте» тоже затрагивается эта тема.
А у тебя был такой опыт?
Мне кажется, он был у каждого. Мне из этого, конечно, помогает выйти мама, которая всегда поддерживает, объясняет ситуацию и подсказывает, как стоит себя вести.
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