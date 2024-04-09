«Зритель до последнего будет гадать, кто говорит правду»: Венсан Кассель, Джон Ханна и Джанни Капальди о фильме «След киллера»

анонс

Легендарный художник о работе в «Вокруг смеха», постановке советских мюзиклов и создании героев анимации

Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме»

3 апреля

Вита Корниенко: «Кино — мое главное хобби, но и на другие остается время»

Самая популярная юная актриса – о втором сезоне «Тёти Марты», где играет сразу две главных роли, школе, где не говорит о кино, и собственных увлечениях, которые перенесла на экран