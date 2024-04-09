«Зритель до последнего будет гадать, кто говорит правду»: Венсан Кассель, Джон Ханна и Джанни Капальди о фильме «След киллера»

В российский прокат 11 апреля выходит детективный триллер «След киллера», который снял режиссер Терри МакДона, работавший над эпизодами популярных сериалов «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и «Убивая Еву». По сюжету полиция Чикаго несколько лет не могла поймать серийного убийцу, который однажды исчез так же неожиданно, как появился. Однако спустя время в Шотландии начинают происходить убийства с тем же почерком. Детектив Дон Лоусон отправляется на другой конец света, чтобы все-таки найти преступника и отомстить за смерть любимой. Главные роли в картине исполнили Сэмюэл Л. Джексон, Венсан Кассель и Джанни Капальди. В фильме также сыграли Джон Ханна, Кейт Дики и Лора Хэддок. Актеры рассказали о своих героях, работе с Терри МакДоной и мрачной атмосфере загадочного детектива.
фото: Global Film
«"След киллера" объединяет в себе лучшие криминальные триллеры. Я думаю, зритель до последнего будет гадать о том, что же происходит, кто говорит правду, а кто на самом деле убийца. В фильме много запутанных моментов, которые все больше и больше нагнетают саспенс», – говорит Капальди, сыгравший детектива Глена Бойда.
Его герой вместе с женой (Лора Хэддок) переживают личную трагедию. Их отношения висят на волоске, потому что полтора года назад они потеряли двухлетнего сына. И в этот кризисный момент в отделение, где работает Бойд, приезжает полицейский из Чикаго Дэн Лоусон (Сэмюэл Л. Джексон), который становится напарником Бойда. Теперь им вместе предстоит вычислить серийного убийцу.
«Сэм – милаха, очень доброжелательный, приятный в общении. Во время съемок он постоянно шутил и старался поднять всем настроение. Мне кажется, каждая моя сцена с ним заканчивалась улыбкой», – вспоминает Джанни Капальди.
Оказалось, что Джексон повлиял и на то, что принять участие в картине согласился Венсан Кассель. «Когда работаешь с по-настоящему великими актерами, понимаешь, что они очень легко относятся к работе. Они не считают себя важнее других, не затевают ссор. Никакой драмы, никакого эго, одно развлечение. И Сэм – именно такой человек. Если честно, я согласился на «След киллера» из-за него и режиссера Терри МакДоны. Игрой Сэмюэля я всегда восхищаюсь, а Терри снял «Во все тяжкие», а я фанат этого сериала, так что не мог упустить возможность поработать с режиссером моего любимого сериала. С Терри сразу понятно, чего он хочет, он дает простые и четкие указания. А главное – свободу», – отмечает Кассель.
фото: Global Film
Сам Джексон при этом оказался фанатом актера Джона Ханны, которому в фильме досталась самая мрачная и неоднозначная роль. «Всегда немного не по себе работать со знаменитостями, у которых за плечами куча крупных проектов, особенно если это небольшой независимый фильм. Не знаешь, как они будут вести, какие у них ожидания. Но Сэм – прекрасный человек и, как выяснилось, большой фанат сериала «Спартак», где я снимался. У нас обычно есть негласное правило: не лезть к большим звездам с просьбой с ними сфотографироваться, иначе потом им никто проходу не даст. Мы же профессионалы и все такое. Но во время сцены допроса он зашел и сразу сказал: «Ого! Я снимаюсь с Батиатом». Я удивился, а потом он спросил, можно ли со мной сфотографироваться. Я даже сразу не поверил, что слышу это. Но мне это очень польстило, не буду отрицать», – рассказал Джон Ханна.
По его словам, «След киллера» – очень мрачный триллер «в духе классики типа «Семь» Дэвида Финчера: «Фильм у нас получился весьма оригинальный. Но, конечно, самое главное – развлечь зрителя. В этом суть всех триллеров и ужастиков. Позволить нам испытать что-то страшное и неприятное, зная при этом, что мы сами находимся в полной безопасности», – подчеркнул актер.
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