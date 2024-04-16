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Мэтт Браун: «Хопкинс показал, что происходило у Фрейда в голове»

интервью >>
16 апреля 2024
18 апреля в прокат выходит историческая драма «По Фрейду», посвященная встрече пожилого Зигмунда Фрейда и Клайва Стейплза Льюиса, будущего автора цикла «Хроники Нарнии». Действие фильма происходит в 1939 году, в лондонском доме Фрейда, куда он пригласил молодого писателя, чтобы обсудить его взгляды. Их разговор балансирует между словесной дуэлью и сеансом психоанализа. Роль Зигмунда Фрейда исполнил двукратный лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс, а К.С. Льюиса – Мэттью Гуд. Режиссером выступил Мэтт Браун, ранее снявший картину «Человек, который познал бесконечность». Он рассказал нам об идеях нового фильма, работе с Энтони Хопкинсом и почему «По Фрейду» актуален сегодня.

Мэтт Браун: «Хопкинс показал, что происходило у Фрейда в голове»

О сюжете
В нашем фильме мы рассказали о действительно важных и серьезных вещах: жизни, смерти, сострадании и терпимости. В нем можно увидеть дебаты Фрейда и Льюиса о теологии и науке, и больше всего мне понравилось, что ни один не наносит ударов другому, и никогда не перестает его слушать. Даже наоборот: оба начинают больше уважать собеседника, когда бросают друг другу вызов, — это то, что в последние пару десятилетий мы разучились делать, к сожалению.

О вещах, неподвластных времени
Дело в том, что история, так или иначе, повторяется снова и снова, и это, разумеется, вызывает досаду. Но что важно: меняются условия жизни человека или нет, обязательно есть задачи, которые мы должны исполнять, чтобы расти над собой. Будем ли мы развиваться, или нет, зависит только от нас самих. Сейчас мы определенно живем в исторический момент, очень похожий на тот, что переживали Фрейд и Льюис осенью 1939 года, когда мир, казалось, вышел из-под контроля, а вокруг было так много нетерпимости и насилия. Тревога, печаль и страх, вызванные тем, куда движется мир прямо сейчас, всё больше ошеломляет. И наш фильм, к сожалению, сейчас актуален как никогда.

Мэтт Браун: «Хопкинс показал, что происходило у Фрейда в голове»

О работе с Энтони Хопкинсом
Энтони проделал огромную подготовительную работу, чтобы сыграть Фрейда, а Мэттью прекрасно вжился в образ Клайва Льюиса. Друг к другу во время работы они тоже относились с большим почтением. Энтони привнес в фильм жизненный опыт, ведь он помнит Вторую мировую войну: он был ребенком в начале 1940-х. И его творческий метод всегда подразумевает глубокое погружение. Он действительно тщательно всматривается в историю. Я видел, что он получал удовольствие от съемок, потому что его персонаж то маниакальный, то подавленный, а временами и злой — у Энтони были эти разные эмоции, и вы увидите, что происходит внутри его Фрейда. В его распоряжении была целая гамма состояний, которую можно сыграть, и он всю её использовал. И я поражен, как он готовится к роли: проводит предварительную работу так, что к моменту начала съемок, он абсолютно готов к работе. Он невероятный и самый творчески щедрый человек, которого я когда-либо встречал в жизни.


О Мэтью Гуде
Я думаю, что одна из самых сложных вещей в актерском мастерстве, — не говорить в кадре, а слушать, и Мэттью делал это очень хорошо: красиво и мощно. Это было сложно, потому что Льюис должен был быть сосредоточен каждую минуту, и Мэттью требовалось показывать не просто присутствие, а то, что происходит в его голове. И ему это удалось: он позволил нам чувствовать Льиюса, даже слышать его внутренний диалог. Мэтью Гуд все это исполняет феноменально. Предварительно он провел большой ресеч, исследовал жизнь и работу своего героя. У этого человека было много темных сторон, которые в нашей истории не отразились, но я думаю, что Мэттью их знал, держал в голове и использовал, когда углублялся в персонажа.

Получается, что Хопкинс и Гуд изобразили двух мужчин, борющихся с идеями, причем оба показали величайшее актерское мастерство. Между ними всё время существует невероятная «химия», которой я как режиссер не могу управлять: остается только молиться, чтобы она не развеялась.

Мэтт Браун: «Хопкинс показал, что происходило у Фрейда в голове»

О женских персонажах
С самого начала я хотел видеть Лив Лизу Фриз в роли Анны Фрейд. Я знал, что она идеально подойдет, потому что был одержим сериалом «Вавилон-Берлин», где она играла. Она была там великолепна, и я знал, что она будет потрясающей Анной. Я чувствовал волнение, глядя, как она оживляет Анну и работает с Энтони Хопкинсом и Мэттью Гудом.

Орла Брейди, снимавшаяся в сериалах «Звездный путь: Пикар» и «Американская история ужасов», сыграла важную женщину в жизни Льиюса: Джени Мур — мать одного из его павших товарищей, которая на долгие годы стала его любовницей. Она же сильно повлияла на его отношение к религии. Это очень сложная роль. Обратите внимание, как Орла изображает замешательство и негодование, когда Льюис объявляет, что превратился из атеиста в апологета христианства. Это означает буквально конец их отношений. К тому же трудно играть персонажа на протяжении 30 лет, но Орла Брейди сделала это с таким изяществом. Сперва я думал, что нам придется гораздо больше времени уделить гриму, прическам, но, в конце концов, главная заслуга – игра самой Орлы.

Джоди Бальфур идеальна в роли Дороти Барлингэм, наследницы имущества Tiffany's & Co. Эта женщина была очень независимой и более опытной, чем Анна. В фильме она ставит на карту всё. Вообще, получается так, что фильм вращается вокруг двух мужчин, но именно женщины делают эту историю объемной и современной. Без них он был бы совсем другим.

Мэтт Браун: «Хопкинс показал, что происходило у Фрейда в голове»

О музыке в фильме
Некоторые прекрасные фортепианные пьесы, звучащие в фильме, в том числе на последних кадрах, написал сам Хопкинс. Энтони ведь является замечательным концертирующим пианистом. У нас есть сцены в саду, а затем моменты, когда музыка доносится до кабинета Фрейда снаружи, когда мы слышим его игру.

Во время съемок финальных сцен, когда Анна и Дороти идут к Фрейду в кабинет, кто-то предложил включить музыку, и Тони сказал «О, у меня есть кое-что» и показал мне на YouTube прекрасный Венский вальс, который он написал. И мы сыграли его в этой сцене, что действительно добавило замечательных эмоций между Лив, Джоди и Энтони. Позже, на монтаже мой редактор предложил продлить музыку, и мы сделали сцены, в которых вальс Энтони Хопкинса звучит целиком — она была совершенна и блестяще вписалась в драматургию сцены. Мне кажется, получилось идеально, и я даже почувствовал, словно Энтони тепло обнимает наш фильм.

«По Фрейду» в кинотеатрах с 18 апреля

Евгений Червон
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