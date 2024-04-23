Андрей Фролов: «Внутри Астафьева столько всего замешано! Это подарок для артиста»

В онлайн-кинотеатре Иви 23 апреля состоялась премьера сразу всех серий напряженного детектива «Горький 53», в котором бывший разведчик-фронтовик выходит на свободу по амнистии 1953 года, ставшей самой крупной в советской истории, но по возвращении в родной город оказывается втянут в новый круговорот преступлений. Главную роль в сериале сыграл Андрей Фролов, которого совсем недавно зрители могли видеть в другом детективном проекте «Страх над Невой». Мы поговорили с Андреем о том, почему его героев сопровождает трагическая любовная линия, как в «Горьком 53» в одном персонаже он сыграл по сути сразу несколько ролей и почему дисциплина и удача обеспечивают успех в актерской профессии.
фото: Съемки сериала "Горький 53"/пресс-служба Иви
Сериал «Горький-53» рассказывает о самой крупной амнистии в советской истории – теме болезненной и резонансной, однако редко затрагиваемой в кино. Мне вспомнился разве что фильм «Холодное лето пятьдесят третьего».
Я тоже пытался вспомнить. Эта тема косвенно где-то звучала, но, наверное, единственная такая картина, действительно, «Холодное лето пятьдесят третьего». Мне кажется, в ней режиссер Александр Анатольевич Прошкин очень атмосферно передал дух того времени и внутреннее состояние людей. Так что, конечно, я ее смотрел несколько раз и подглядывал за героями. Более того, когда мы впервые встретились с режиссером «Горького-53» Сережей Коротаевым, то мы обсуждали, что мой персонаж в чем-то похож на Приемыхова из этого фильма. Мы их даже внешне попытались сделать схожими, не знаю, насколько это будет заметно зрителям.
Есть безусловные отсылки внешние, особенно с прической вашего героя. До этого вы в большинстве проектов были лысым.
Это придумка Сережи – сделать мне не только волосы, но и более темные, глубокие, суровые глаза. Я же сам внешне вообще не похож на того Ивана Астафьева по прозвищу «Люгер», который представлен в фильме. Так что мы пытались добиться этого сходства визуальными эффектами, что мне отчасти и помогло сыграть свою роль. Тяжеловато, конечно, было привыкать к парику, а впоследствии забыть о нем, но, как говорят мэтры, когда артисту что-то мешает, роли это помогает.
фото: Кадр из сериала "Горький 53"/пресс-служба Иви
Мне еще показалось, что вы сильно похудели для этой роли.
Да, мне приходилось сильно и ежедневно потеть, заниматься собой, поскольку мой герой только что отсидел и не может быть упитанным, как, допустим тот же Федоров из «Страха над Невой». Такой интересный контраст получился: крепыш Федоров и исхудавший, немного даже болезненно выглядящий Астафьев, который только вышел на свободу и погружается в «новую жизнь», что тоже оставляет отпечаток на его внешнем виде.
При этом Астафьев на свободе первым делом покупает себе костюм, который тоже служит интересной краской этого персонажа.
Это заслуга нашей художницы по костюмам, которая нашла мастера, шьющего костюмы именной той эпохи. Я несколько раз ездил на примерку, и когда впервые надел эти широчайшие брюки, очень удивился. Но мне понравилось, если честно, и я уже потом задумался – а не завести ли в своем личном гардеробе такой костюмчик с широкими штанами. Когда я надевал этот костюм, вся женская часть съемочной группы говорила, что это круто. Еще же шляпа в какой-то момент появилась. На ней я настоял, потому что захотелось добавить некоторого пижонства моему персонажу. Он прошел войну, попал за колючую проволоку, отсидел, то есть, представляете, – сначала кирзачи, военная форма, потом фуфайка с непонятными штанами, вся эта грязь. И тут он выходит на свободу, ему нужно вернуться в жизнь, но вернуться красиво! И как раз в сцене, когда он выходит в новом костюме из магазина, он еще проделывает маленький трюк со шляпой. Не знаю, как это будет смотреться в кино, но мне очень хотелось сделать именно так! Тем более потом Астафьев оказывается в череде событий и уже меняет свой образ на повседневную, непримечательную одежду, поскольку ему нужно отчасти затеряться. Он же по сути работает на три фронта – на себя, на милицию и на бандитов.
фото: Кадр из сериала "Горький 53"/пресс-служба Иви
Да, получается, что, воплощая Астафьева, вы сыграли сразу несколько ролей. Он и бывший разведчик, и еще не определившийся со своей судьбой после амнистии бывший заключенный, он и законопослушный гражданин, помогающий милиции, и отчаянный хитрец, внедряющийся в опасную банду. В каком из этих образов вы чувствовали себя комфортнее всего, а какой напротив дался вам тяжело?
Он – бывший разведчик, и это неотъемлемая часть его прошлого, давшая определенные способности и навыки. При этом он еще и человек, который отсидел, причем незаконно – заступился за девушку и по воле случая оказался в лагере, что, конечно, накладывает свой отпечаток. Плюс в сериале не показывается, но рассказывается, почему он получает свое прозвище Люгер, характеризующее его как безжалостного и хладнокровного человека, способного на всё. И когда он выходит на свободу, он хочет раствориться в жизни, начать ее заново, но при этом нет у него этой возможности все начать с чистого листа, так как его сразу вербуют. Конечно, меня заинтересовало, сколько всего замешано в этом герое, сколько ему нужно держать в себе, чтобы не раскрыться ни в милиции, ни в банде, ни вообще в повседневной жизни. Такая роль для артиста – большой подарок, поэтому я счастлив, что мне удалось поработать в таком проекте.
Многим артистам сложно переключаться в рамках одного персонажа на разные камертоны.
А тут и не нужно переключаться – всё это в нем есть уже изначально. На первом курсе, помню, нужно было делать этюды на тему мультфильмов, и две девочки у нас делали дуэт волков, так вот наш мастер говорил: «Зачем вы мне показываете, что вы волки? Я должен изначально понимать, что вы волки, это ваша данность, в рамках которой вы и действуете!». Вот так и с Астафьевым – внутри него уже есть эти три разных человека, это его данность, а дальше уже нужно действовать в зависимости от обстановки. В милиции он ведет себя так, в банде иначе, с девушками – по третьему, а когда остается наедине с собой, он вообще другой.
фото: Кадр из сериала "Горький 53"/пресс-служба Иви
Но съемки же идут не в хронологическом порядке, когда утром вы играете Астафьева в банде, а вечером в милиции.
Мы, кстати, в первый съемочный день снимали финал, и я, честно говоря, очень напрягался. Всегда, конечно, хочется идти по хронологии, особенно в первые дни, чтобы прощупать персонажа, потому что ни на читках сценария, ни на примерке костюмов ты все-таки полностью не погружаешься. Какие-то придумки, ужимки, манера поведения, пластика лучше раскрываются непосредственно на площадке. И когда сразу снимается финал, когда тебе надо выдать уже готового персонажа, прошедшего все события восьми серий, это очень сложно.
Режиссер Сергей Коротаев, с которым вы работали впервые, помогал?
С Сережей было очень интересно! Я вообще придерживаюсь мнения, что чем талантливее человек, тем он сложнее в плане своей кропотливости и въедливости. Сережа как раз из таких. Для меня роль Астафьева была на сопротивление, как говорится. И Сережа после неудачного дубля отводил меня в сторону и говорил: «Нужна энергия! Нужен Люгер!». Я в какой-то момент просыпался уже с этой фразой: «Нужен Люгер!», в жизни отрабатывал тяжелый, хладнокровный взгляд. И в первые дни, когда еще идет притирка, когда, как мне казалось, я попадал в ноту, Сережа говорил: «Вот это хорошо!» И в конце съемок мы уже смеялись, что это «хорошо» – высшая степень его похвалы.
фото: Съемки сериала "Горький 53"/пресс-служба Иви
Когда я увидел полный каст, просто обалдел! Думаю, ничего себе – и я здесь буду играть главную роль! Многих, конечно, я знал. Мишу Евланова, с которым у нас много общих сцен, Лешу Барабаша, с которым мы давно дружим, и тут он играет друга Астафьева, пускай и бывшего. С остальными знаком не был, но понимал, что они мастодонты, абсолютно четко подобранные на свои роли. Тот же Александр Балуев – Харитона лучше я и представить не мог! И опять же в финале, с которого мы начинали съемки, Астафьев должен быть наравне с Харитоном. А я маленький артист по сравнению с Балуевым и переживал, как соответствовать его уровню, трясся за кадром, но вроде все у нас получилось. Режиссер сказал: «Хорошо!» (смеется)
Есть в сериале и любовная линия, причем опять она у вашего героя такая во многом трагическая. Снова влюблен он в жену друга. Почему вам такие роли предлагают, как думаете?
Судьба, видимо, такая (смеется). Если бы было все гладко в любовной линии, то и интереса бы не было. У главного героя же всё должно быть не как у всех. Хотя мы с Сережей Коротаевым много спорили про финал этой линии, с кем остается Астафьев – с героиней Кати Климовой, в которую был влюблен еще до войны, или Любови Константиновой, которую боится обидеть. Поэтому, кстати, в этой линии многое оставили за кадром, так сказать, на откуп зрителям.
фото: Кадр из сериала "Горький 53"/пресс-служба Иви
Вы уже в довольно осознанном возрасте решили стать актером. Как вы считаете, это вам помогло или помешало в актерской профессии? И насколько, на ваш взгляд, выбор этой профессии должен быть сознательным?
Не могу сказать, что возраст был сознательный – я поступал в 19 лет, но к тому времени военное училище уже за плечами было, да, и опыт работы водителем. Конечно, мы все изначально бежим в актерскую профессию за романтикой, популярностью, любовью зрителя. Многие еще думают, что если ты начал сниматься в кино, то зарабатываешь много денег. Но есть и обратная сторона медали: профессия эта тяжела и зависима. Идти в нее в сознательном возрасте – большой риск, особенно для мужчины, который должен уметь зарабатывать и быть надежной опорой для своей семьи. Но я считаю, если есть желание, то всегда нужно пробовать. У каждого своя судьба, и кому суждено стать артистом, те им и становятся.
Но вы не жалеете, что когда-то сделали выбор в пользу творчества?
Ни в коем случае! Я уже не раз говорил, что могу считать себя любимчиком судьбы. Все сложилось именно так, как и должно было. Мне очень везло по жизни. Я учился актерскому мастерству во ВГИКе на курсе Виталия Мефодьевича Соломина, моя первая работа в кино была у Игоря Федоровича Масленникова, который был любимым режиссером моего мастера и мне показал, что такое настоящее кино. И там на «Ленфильме», когда я уже озвучил первую свою работу и решил отнести фотографии в картотеку студии, была кастинг-директор фильма «Честь имею!..», где я получил первую главную роль, причем в такой сильной драматической истории, после которой обо мне немного заговорили.
фото: Кадр из сериала "Горький 53"/пресс-служба Иви
А дисциплина, полученная в летном училище, вам как-то помогла в актерской профессии?
Мне кажется, дисциплина не зависит от образования, а должна быть частью человека и артиста в первую очередь. Нужно держать себя в руках, не распускаться – ни внешне, ни духовно, потому что важны не только талант, но и физическая форма, а еще умение разговаривать, вести диалог.
По каким критериям вы выбираете роли?
Первое, на что я обращаю внимание, – конечно, сценарий. Если он меня на этапе прочтения цепляет, то я соглашаюсь. Хотя, конечно, много присылают текстов, которые я не понимаю, как могут быть написаны. Люди же читают хорошую литературу, смотрят хорошие фильмы, но иногда читаешь сценарии и складывается полное ощущение, что их написала какая-то нейросеть, куда вбили вводные, и она выдала поток слов.
Каких героев вам сейчас не хватает в российском кино?
Благодаря платформам, у нас появилось много интересных проектов, киноиндустрия сделала огромный скачок вперед. Я не так давно смотрел сериал «Черная весна», и был поражен работе сценаристов, режиссеров, актеров. Это же кайф для артиста сниматься в таких проектах! Так что в нашем кинематографе хватает сейчас всего, и здорово, что мы все продолжаем развиваться!
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