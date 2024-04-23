Андрей Фролов: «Внутри Астафьева столько всего замешано! Это подарок для артиста»

анонс

22 апреля Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей» Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино

16 апреля Мэтт Браун: «Хопкинс показал, что происходило у Фрейда в голове» Режиссер «По Фрейду» о работе с Энтони Хопкинсом и вещах, неподвластных времени

9 апреля «Зритель до последнего будет гадать, кто говорит правду»: Венсан Кассель, Джон Ханна и Джанни Капальди о фильме «След киллера» И работе с Сэмюэлем Л. Джексоном и режиссером сериала «Во все тяжкие»