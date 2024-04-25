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Владимир Канухин: «Я пытаюсь в каждого своего героя вложить детскую наивность»

интервью >>
25 апреля 2024

На онлайн-платформе PREMIER вышел «Ректор» — действие 8-серийной комедии режиссера Романа Фокина разворачивается в вымышленном НИУ, где в биохимической лаборатории трудится над изобретением лекарства от страха кандидат наук Лаврентий Семенович Тимошин. Точнее — Лаврик, так как, несмотря на серьезную работу и должность, сам он боится всего на свете. А тут еще и ректор решает в срочном порядке найти себе преемника, и выбор падает на молодого героя. Исполнитель главной роли, Лаврика, актер Владимир Канухин рассказал, как сам он относится к ответственности, чего боится в реальной жизни и зачем старается делать своих персонажей по-детски наивными.

Владимир Канухин: «Я пытаюсь в каждого своего героя вложить детскую наивность»

Почему вы согласились сняться в этом проекте? Чем он вас заинтересовал?

На самом деле, судьба этого проекта довольно большая и приятная. Для меня она началась примерно год назад, когда были первоначальные пробы. Меня зацепил этот проект необычной и очень удивительной ситуацией. Из-за того, что я много учился, проходил различные институты, я всегда видел ректоров и других руководителей образовательных учреждений. Сначала была школа, там был директор, потом был колледж — там тоже был директор, потом школа-студия МХАТ — там уже ректор. И я очень долго привыкал к понятию ректор, кто он такой, что это за профессия такая. В Школе-студии МХАТ я впервые познакомился с этим понятием, потом я закончил магистратуру и сейчас учусь в аспирантуре. И уже половину моего пути я встречаю ректоров. И всегда это человек, который уже давно в понимании профессии, у которого есть опыт, который позволяет ему руководить целым институтом. А что если бы молодой человек попал в такую ситуацию, что он стал главным? Сам он выглядит, как студент, и ему нужно что-то и студентам говорить, и педагогам. Как если бы школьник стал директором. Но это то, что читается на поверхности. А так очень интересно было сыграть самого Лаврика, главного героя, моего персонажа, который живет в мире науки, поглощен ей. Очень в хорошем понимании болен этой наукой. Это привлекает, когда у человека есть очень большая заинтересованность.

А у вас у самого не было желания занять пост ректора?

Подсидеть, так сказать (смеется)... Когда я преподавал в киноколледже на Шаболовской, у нас была тема «Король Артур», и мне дали с моей партнершей целый класс. За два месяца мы должны были поставить с ними спектакль. И вот на тебе есть груз ответственности. А каково это ее нести, каково думать о многом? Точнее, способен ли ты на это? Я себя попробовал в качестве режиссера и понял, что это, конечно, довольно сложно. Но справился, и мне это понравилось. Да, сложно, но тем не менее это приносит свои очень положительные плоды. Это если говорить про то, хотел бы я занимать какую-то лидирующую должность. А если говорить про Лаврика, то этот герой, на самом деле, тоже очень сильно берет ответственность за весь проект.

Владимир Канухин: «Я пытаюсь в каждого своего героя вложить детскую наивность»

Сколько длились съемки?

Съемки длились полтора-два месяца примерно. Очень короткий период, и чтобы снять довольно большой объем, нужно много работать. Получилось так, что мы были в режиме 6/1, то есть мы один день отдыхали, а шесть дней работали. Мы киношники к этому привыкшие — очень быстро срастаться, потому что мы понимаем, что эти два месяца мы будем вместе. У тебя сразу внутри появляются друзья, соперники, ты начинаешь реально проживать целую жизнь. Эти два месяца познакомили меня с потрясающими людьми, большими профессионалами, которые умеют выдерживать такие сложные условия.

Читать Репортаж со съемок сериала «Ректор»
С кем на съемочной площадке вам комфортнее всего было работать?

Мне очень сложно будет кого-то одного выделить. Попадая на проект, я радуюсь тому, что у меня начинает равномерно распространяться внимание, то есть начинаю общаться со всеми одновременно. И когда у тебя какая-то проблема или тебе нужно попросить у кого-то помощи, ты скажешь это конкретному человек, и ему будет приятно, что он отвечает именно за это. И ты начинаешь очень быстро все цеха изучать, дружить с ними, общаться. Каждый цех начинает потом это тоже ценить и с благодарностью к тебе относиться. Это как хороший бизнесмен, который должен знать всех сотрудников в лицо.

Расскажите подробнее о вашем герое. Какой он - Лаврик?

Я его охарактеризовал литературным понятием «маленький человек». Он для меня - некое олицетворение маленького человека в современных научных реалиях. Это довольно интересно, когда перед маленьким героем стоит какое-то препятствие, когда препятствие помогает вырасти герою — либо он с этим препятствием не справляется. Например, гоголевский Акакий Акакиевич — он, к сожалению, не справился. Много героев, которые не справляются — мне интересно было понять по поводу Лаврика.

Владимир Канухин: «Я пытаюсь в каждого своего героя вложить детскую наивность»

Есть ли в вашем герое что-то от вас? Вы привнесли в него что-то свое?

Я пытаюсь в каждого своего героя что-то вложить, и самое главное, что хочется добавить всегда, — детскую наивность. Потому что мне кажется это интересным. Хочется просто создавать образы, вкладывая в них первоначальный вектор добра. И через детскую наивность это сделать проще всего, это некий инструмент. И хочется, чтобы это было как мазок, который будет тебя отличать среди тысяч таких же. Подсмотрено у детей, так сказать.

Как относился режиссер к тому, что вы хотели привнести в персонажа что-то свое?

Нам с Ромой работалось довольно легко. очень важно для режиссера — доверие тому, что актер хорошо делает свою работу. Он может подправить, сделать очень правильный акцент, вектор, но персонаж создается тобой. Это как сесть за руль, а режиссер — инструктор. Это человек, который знает в два раза больше и просто доверяет тебе, но наблюдает. И в этом плане было очень приятно, что Рома мне доверял, и надеюсь, что Лаврик получится довольно интересным персонажем.

«Ректор» — это отчасти комедия. Тяжело ли было ее создавать?

Рома очень хорошо чувствует юмор, а также ритм и темп, потому что это целый жанр под названием комедия. И у него есть свои четкие и точные правила. Роме очень легко дается юмор. Я пришел с другого проекта, входил в роль, и он подходит ко мне и говорит: «Это не Лаврик, а Гаврик». То есть я кого-то другого играю. Или мы снимали-снимали, и под конец вечера я уже устал, глаза уже потухшие. Не потому что я из-за чего-то расстроен, а потому что физическая нагрузка довольно сложная. И ты выдыхаешься, потому что съемочный день длится 12 часов. И вот на девятом часу ты уже начинаешь немножко подсдавать. Подходит ко мне режиссер и говорит, что сейчас будет сцена 1/1. То есть это первая сцена, с которой начинается проект. И видит, в каком я состоянии. Конечно, он понимает, что это не подойдет. Потому что зритель не может увидеть, что главный герой устал. И в этот момент он очень сильно спасает и выручает — начинает быстро заряжать тебя. Он очень много шутил на площадке. Но мне очень приятно относиться к нему не только как к юмористу, а как к режиссеру. Человеку, который умеет управлять энергией и ее довольно хорошо выдавать. Это очень важно, потому что когда начинает уставать вся команда, должен быть один, который скажет: «Нет, ребята, мы только начали!»

Владимир Канухин: «Я пытаюсь в каждого своего героя вложить детскую наивность»

Вы когда-нибудь сами интересовались наукой?

Я открыл в себе, что я очень люблю учиться. И сам себя внутренне от этого хвалил, потому что мало кому это дается — искренне полюбить учиться, получать знания, знать сегодня больше, чем вчера.

Получается ли сейчас учиться, несмотря на плотное расписание и съемки?

Очень хороший вопрос. На самом деле, 50 на 50. Вот сейчас имел два хвоста в аспирантуре. Мне надо было сдать рефераты по философии и английскому языку, чтобы меня допустили до экзамена. И была определенная дата, к которой я должен был их сдать. По английскому языку я успел это сделать, а по философии нет. И теперь буду сдавать в мае. И вот начинаешь внутренне расстраиваться и этим себя задевать, ругать за то, что ты не успеваешь. Но тем не менее очень приятна эта нагрузка, она как и у спортсмена делает все шире и шире твои возможности. Хотел столько раз бросить учебу, но меня все близкие и родные поддерживали: «Володя, нет, ты начал путь, иди уже до конца».

По сюжету Лаврик изобретает препарат против страха. А у вас у самого много страхов, от которых бы вы хотели избавиться с помощью такого чудодейственного лекарства, если бы оно было?

Я отчасти радуюсь тому, что избегаю своих страхов. Если конкретно, я очень боюсь змей. Вообще рептилий, мертвых, живых, по телевизору. Был я как-то в лагере и был там художественным руководителем. И дети говорят: «Володя, Володя, там в углу, пойдем, мы тебе покажем подарок». И вот на детском доверии, на этой наивности, которую я пытаюсь привносить в своих героев, я прихожу — а там ужик. Они столько мата не слышали никогда за одну минуту. Вышла вожатая, она начала в первую очередь откачивать меня. Что там было с этой змеей, я не знаю.

Владимир Канухин: «Я пытаюсь в каждого своего героя вложить детскую наивность»

А мышей вы, получается, не боитесь? Раз ставили на них опыты в сериале.

Нет, с мышами такого нет. Смешная история была с мышами. Два года тому назад мы снимали «Замерзших». У меня был персонаж, который должен был показать, как работает его препарат, который замораживает, и там подопытными были мыши. И предложили этим мышам впрыснуть шампунь в шерстку — я заплакал, потому что они этих мышек мучили, я их забрал, они жили у меня в коробке в отеле. Каждую смену я их таскал на проект, потому что каждый день в отеле проводилась уборка, и я мог получить штраф. Все это происходило в Питере, а я-то живу в Москве. Я купил им клетку, привез их домой, и они прожили у меня еще год точно. Эти две мышки. Я очень тревожно и сердечно отношусь ко всем живым существам.

С каким ощущением вы завершили работу над «Ректором»?

«Ректор», правда, — очень хороший проект. Мой мастер Дмитрий Владимирович Брусникин всегда говорил золотые слова — нужно ценить процесс, результат — это уже конечная точка, это оценка, это мнение. Но ту жизнь, которую ты прожил, весь этот процесс, он, конечно, дорогого стоит, и всегда искренне приятно вспоминать, как проходили все эти съемки.

Смотрите сериал «Ректор» на онлайн-платформе PREMIER с 25 апреля.

«Ректор»

Евгений Червон
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