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Михаил Башкатов: «Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием "Папины дети"»

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26 апреля 2024

На телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START завершился второй сезон сериала «Папины дочки. Новые», который стал настоящим сюрпризом для поклонников проекта. К «Папиным дочкам» вернулась не только Даша Васнецова в исполнении Анастасии Сиваевой, хотя интригу, будет ли она с Веником и детьми, создатели сохранили для третьего сезона, работа над которым уже идет. Случилось и возвращение бывших Галины Сергеевны – Ильи Полежайкина (Михаил Казаков) и Иржи. Добродушного иностранца, кронпринца Моравии, вновь сыграл Михаил Башкатов. Мы поговорили с ним о мистическом возвращении в сериал, душевной встрече со старыми и новыми коллегами и его собственном многодетном отцовстве.

Михаил Башкатов: «Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием Папины дети»
фото: "Папины дочки. Новые"/СТС/START

Михаил, как отреагировали, когда узнали, что «Папиных дочек» ждет продолжение, и на предложение сняться в новых сериях?

На самом деле мистическая история. Я забыл смартфон в арендованной машине, звоню в службу поддержки каршеринга, а мне отвечают: «Ваш телефон нашли, вот номер человека, он вернет». Я звоню со своего старого телефона, и у меня высвечивается «Аслан Гугкаев» — это имя креативного продюсера «Папиных дочек» и многих других сериалов. На том конце трубку действительно берет Аслан. Он подумал, что я его разыгрываю, а я не понимал, как так вышло. В итоге договорились встретиться в офисе START — студии, которая снимает «Папиных дочек», где я и узнал про съемки продолжения и получил предложение поучаствовать. Хоть я и против того, чтобы вечно доить одну корову, но это чуть ли не единственный случай, когда действительно классно было вернуться.

Ваш герой в «Папиных дочках» говорит с акцентом. Продюсеры рассказывали, что вы достаточно быстро снова попали в образ. Пересмотрели пару серий, чтобы вспомнить?

Я не то чтобы сильно готовился, просто этот акцент всегда при мне и достать его из себя несложно. Героя своего, несмотря на то что прошло много лет, помню прекрасно: это хоть и странноватый, но добродушный иностранец. Поэтому, честно говоря, большую часть съемок просто кайфовал от встречи со всеми.

Михаил Башкатов: «Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием Папины дети»
фото: "Папины дочки. Новые"/СТС/START

С кем из «старичков» удалось пересечься на площадке? Может, и без того все эти годы поддерживали связь?

Удалось встретиться с Филиппом Бледным, Лизой Арзамасовой, Андреем Евгеньевичем Леоновым, а Дашу Мельникову застал в гримерке. Конечно, это было душевно. Но мы в целом, например, с Лизой и Филиппом периодически где-то видимся, а Даша ещё и занимается таким замечательным делом, как помощь хоспису «Дом с маяком». И вот на таких благотворительных мероприятиях с ней тоже периодически пересекаемся.

А как прошло знакомство с новыми дочками?

В тот день я снимался с Евой и Витой, которые оказались талантливыми девчонками. Еву я знаю давно: ещё когда она вела детский КВН, а я сидел в жюри. Уже тогда было понятно, что эту девочку ждёт большое будущее. Она, как и Вита, большой профессионал. При этом, несмотря на то что в профессии они давно, Ева и Вита остаются детьми, классными девчонками со своими детскими приколами.

Михаил Башкатов: «Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием Папины дети»
фото: "Папины дочки. Новые"/СТС/START

А как вам идея авторов переложить проклятие Васнецовых на Веника? Как многодетный отец, понимаете в чем-то главного героя, его попытки найти общий язык с детьми разного возраста?

Идея прекрасная. По сути это новая история со шлейфом старого доброго сериала. Понимаю ли я главного героя? Наверное, да. Хотя у меня не пять дочек, а одна и три сына. Но я постоянно встречаюсь с новыми вызовами. Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием «Папины дети». Каждый день что-то интересненькое преподносят эти прекрасные создания, и нужно по-новому на них взглянуть, на себя и найти подход к решению этих задач. Ни один день не похож на предыдущий.

Первый сезон новых «Папиных дочек» оказался очень успешным. Как думаете, почему спустя столько лет эта история остаётся любимой зрителями?

Просто у сериала, как я и говорил, есть шлейф доброй и классной семейной истории. Здесь не происходит ничего страшного, ведь нам и в жизни хватает потрясений. Все проблемы героев нам близки, потому что со многими такое происходило.

Евгений Червон
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