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Дмитрий Фикс: «Если пикантные моменты решены не пошло, а иронично, это порадует зрителя»

интервью >>
2 мая 2024
1 мая в прокат вышла романтическая комедия Дмитрия Фикса «Любви не бывает?», где Аня Чиповская и Владимир Яглыч сыграли петербургских соседей по лестничной клетке, которые сначала ненавидели друг друга, а потом… конечно же, влюбились. Мы поговорили с режиссером «Свингеров», «Большой любви» и «Бальзаковского возраста» об особенностях ромкома: как его пишут, играют и снимают.

Дмитрий Фикс: «Если пикантные моменты решены не пошло, а иронично, это порадует зрителя»

На экраны выходит ваш новый фильм, романтическая комедия «Любви не бывает?». Поделитесь ощущениями, что чувствуете?

Хотя уже не первый раз выпускаю фильм в прокат, всё равно ощущаю волнение и трепет: как примет картину зритель? У нас уже было несколько фокус-групп, и им фильм понравился, но всё равно успех определяется тем, насколько активно пойдут люди смотреть его в кинотеатры. Это всегда лотерея. Поэтому, безусловно, всегда есть некоторое волнение.

Романтическая комедия — один из самых любимых ваших жанров: можно вспомнить, например, «Свингеров» и «Большую любовь». Есть ли у него какие-то законы, которые вы открывали с каждым фильмом заново?

Актеры в ромкоме должны играть искренне, чтобы быть правдивыми даже в самых глупых ситуациях. Они не должны бояться быть глупыми. Но одного рецепта для всех романтических комедий не существует: меняется время, нужно угадать социальный запрос на героя. Кто сейчас интересен публике? Несмотря на то, что в основе любого ромкома лежит одна и та же вечная тема: любовь. Вокруг нее разворачивается центральное действие. Как я чувствую этот жанр, в нем вообще не может быть отрицательных персонажей: даже второстепенные персонажи и антигерои могут быть наивными, нелепыми, глупыми, но не злыми. Конечно, существуют ключевые вещи, есть инструментарий, которые определяет успех романтических комедий, но всё равно каждый новый фильм — как в первый раз.

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Можете рассказать, что это за ключевые вещи? Вероятно, есть голливудские учебники, как писать и снимать романтические комедии?

Конечно, есть учебники, методология, но важнее тот опыт, который ты прошел со своими удачами и ошибками. Я говорю о тех главных вещах, которые важны именно для меня, они происходят из моего опыта. Мне всегда интересно, когда главный герой в начале истории отрицательный — и по поступкам воспринимается как антигерой. Но я его стараюсь всегда сделать хорошим человеком — просто заблуждающимся. И тогда это начинает работать, а у режиссера появляется возможность сделать интересный персонаж. Если у нас в комедии есть бабник-гуляка, он таков потому, что еще не встретил любовь. И когда, наконец, встречает, он очень удивляется своим чувствам, очень искренне относится к этой ситуации и превращается в героя, которого все полюбят. Это просто, но в этом мой метод. В хороших голливудских комедиях я ценю такой подход. Всегда кто-то заблуждается — и происходит какая-то трансформация.

Дмитрий Фикс: «Если пикантные моменты решены не пошло, а иронично, это порадует зрителя»

Расскажите, как вы работали со сценаристом Александром Головко? Много ли вносили изменений? Или вообще принимали участие в написании сценария?

У нас был сценарий, который написал Александр Головко, это его дебют. Мне сценарий очень понравился, но он был жестковат, излишне маскулинный, что мне показалось опасным для ромкома. Мы приняли решение снимать в Петербурге, потому что его романтика очень нужна ромкому, и город должен стать героем фильма. Поэтому захотелось изменить образы главных героев, сделать их нежнее. Было невероятное количество драфтов. Я не совру, если назову цифру 20. Нам очень помогла сценаристка Вика Бугаева с женскими характерами и диалогами, а с мужскими — сценарист Максим Кудымов.

А как долго выбирали актеров на главные роли?

Всегда хочется, чтобы в комедии играли красивые актеры, как в моих любимых «Красотке» и «Ноттинг Хилле». Аня Чиповская мне всегда очень нравилась. Она прекрасная артистка, но её основные комедийные роли были в театре, не в кино. Мне хотелось попробовать её комедийные возможности для этой роли. Она пришла на пробы, и у нее сразу всё получилось. Всё было тонко, умно, смешно. А с Володей Яглычем мы очень много работали раньше. Ему очень повезло: фактура и способности позволяют ему играть и в боевиках, и в комедиях. У него не было проб, но мы очень много общались перед съемками, несколько раз целиком прочли сценарий по ролям. И я просил его: «Скажи мне, пожалуйста, где ты чувствовал себя не совсем комфортно, где ты споткнулся?» Я пометил все эти моменты и постарался внести изменения, подстроить под его органику — таким образом, мы еще несколько раз переписали сценарий. И наши разговоры мне помогли придумать более интересные решения для сцен.

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Если в романтической комедии героев двое, мы с самого начала предполагаем, что они будут вместе. Для чего зрители тогда их смотрят, если финал заранее известен?

Романтическая комедия должна вызывать улыбку. Самая большая награда для режиссера, когда люди сидят в зале с улыбкой на лице — и в конце фильма с той же улыбкой выходят из зала. Это самое важное для романтической комедии. Не смех до упаду, это не тот жанр. Романтическая комедия вообще происходит практически в реальности, в отличие от эксцентрической комедии, которая сильно от нее отрывается. И поэтому улыбка — главный критерий того, что зритель почувствовал, что это могло бы произойти и с ним самим. Просидеть полтора часа с улыбкой на лице — это работает как лекарство, и даже хорошо, что хеппи-энд зрителю очевиден с самого начала.

Дмитрий Фикс: «Если пикантные моменты решены не пошло, а иронично, это порадует зрителя»

Вы сказали, что вам было важно снять фильм именно в Петербурге. Как Петербург участвует в этом фильме? Кажется, что его там не так много — у вас такая интересная лестничная площадка: никогда не видела таких в Питере.

Мне всё же кажется, что Петербурга в этом фильме довольно много: для меня город — герой картины, его набережные, каналы, улицы. Мы снимали во всех моих любимых кафе. Нам очень повезло, потому что весь тот съемочный август месяц было аномально тепло, практически в каждом кадре у нас солнце. А еще мы построили фактически павильонный комплекс в старом особняке на Английской набережной. Сейчас это здание принадлежит Обществу глухих, они сдают его для съемок, а когда-то это был дом Великого князя Михаила Романова, брата Николая II. В этом доме мы создали декорации: квартиру главного героя, полицейский участок, кабинеты врачей. А самое интересное: построили наш главные объекты — лестничную площадку и старинный лифт. Здесь разворачиваются основные сцены между героями-соседями. Для меня было очень важно, что мы снимали в историческом здании: не реставрированном, не перестроенном — это давало дополнительную энергию фильму.

Значит, и правда нет такой лестничной площадки в Петербурге! В фильме достаточно много пикантных моментов. Как вы думаете, как к ним отнесутся зрители?

Не вижу здесь проблем. «Пикантные моменты», как вы их называли, если здорово сыграны актерами и решены режиссером не пошло, а иронично, обычно только радуют и смешат зрителя. Проблема, наоборот, что сейчас наступило гораздо более пуританское время, чем было еще совсем недавно. Например, когда я снимал сериал «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», у меня таких моментов было гораздо больше. Надо сказать, что снимать такие сцены сложно режиссеру, а актерам их трудно исполнить. И в «Бальзаковском возрасте» мы учились их снимать жанрово, остроумно, комедийно. Сейчас же работает гораздо более строгая цензура для этой темы и не только. «Любви не бывает?» нам пришлось смонтировать в двух вариантах, с разными возрастными допусками. В версии для большого экрана (18+) причинные места закрыты плашками, но есть и версия для телевидения (16+), в которой просто нет этих сцен, они вырезаны. Надо сказать, что цензурные плашки, которые придуманы как художественное решение, — пошли фильму только на пользу. Стало смешнее.

Смотреть Отрывок из фильма
Расскажите о самых ярких моментах, связанных со съемками главных героев.

Как это ни странно, самое сложное для актеров — сказать «Я тебя люблю» так, чтобы это прозвучало правдиво: для себя, для партнера и для зрителя. Эти реплики должны произноситься актерами максимально серьезно, искренне, но при это им нужно было оставаться в комедийных образах, что очень непросто. На сцены признания в любви, а у нас их две, мы потратили кучу сил и времени, и всё равно были недовольны, потому что идеал недостижим.

И последний вопрос: как вы считаете, романтические комедии надо смотреть одному, вдвоем или семьей? И как вы сами смотрите фильмы этого жанра?

Конечно, надо смотреть обязательно вдвоем с кем-то, а можно даже целой компанией: идеально — в кинотеатре или дома на диване, когда к тебе придут гости. Одному не стоит.

«Любви не бывает?» в кинотеатрах с 1 мая.

«Любви не бывает?»

Юлия Савиковская
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Дмитрий Фикс: «Если пикантные моменты решены не пошло, а иронично, это порадует зрителя» фотографии
Дмитрий Фикс: «Если пикантные моменты решены не пошло, а иронично, это порадует зрителя» фотографии
Дмитрий Фикс: «Если пикантные моменты решены не пошло, а иронично, это порадует зрителя» фотографии
Дмитрий Фикс: «Если пикантные моменты решены не пошло, а иронично, это порадует зрителя» фотографии
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