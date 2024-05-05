Равшана Куркова: «Живу свою жизнь по возможности честно и ярко»

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Режиссер «Любви не бывает?» о законах ромкома: как его пишут, играют и снимают

Дмитрий Фикс: «Если пикантные моменты решены не пошло, а иронично, это порадует зрителя»

26 апреля

Михаил Башкатов: «Можно сказать, что я тоже живу в сериале, только под названием "Папины дети"»

Актер – о мистическом возвращении в «Папины дочки. Новые», работе с юными актрисами и собственном многодетном отцовстве