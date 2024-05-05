Равшана Куркова: «Живу свою жизнь по возможности честно и ярко»

На канале СТС вечером 5 мая состоится премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети», которое продолжает одноименный взрослый проект канала, в прошлом году собравший у экранов 70 миллионов телезрителей. Главная особенность детской версии — разнообразие препятствий и их адаптация под каждую возрастную категорию участников (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет). Перед съемками специально построенную 86-метровую трассу тестировали юные спортсмены под руководством тренеров и судей проекта — одного из самых титулованных российских скалолазов Станислава Кокорина, первого «Суперниндзя» Юрия Прокудина и других именитых атлетов. Создатели телепроекта получили больше 6 000 заявок, а в очных кастингах приняли участие больше 1 000 детей. В итоге испытание трассой пройдут 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси, а главный приз – 6 миллионов рублей разделят сразу три победителя в трёх возрастных категориях. Юных спортсменов и их родителей в шоу будет поддерживать популярная актриса Равшана Куркова, для которой проект «Суперниндзя. Дети» стал дебютом в роли телеведущей. Мы поговорили с Равшаной об опыте работы с маленькими спортсменами и их родителями, жертвах ради роли и поддержании в балансе собственной экосистемы.
фото: Пресс-служба канала СТС
Равшана, роль телеведущей такого масштабного спортивного шоу — новое для вас амплуа?
Дебют, да. Задача очень сложная, а я азартно отношусь к тому, над чем придется потрудиться. Что из этого выйдет, уже решать нашим зрителям.
С Дмитрием Масленниковым и Василием Артемьевым, вашими соведущими, вас разделяла вышка. Тем не менее как вам такая компания?
Роскошная компания! Ребята опытные, у них уже слаженный тандем и общий взгляд на юмор. Я пока не волшебник, только учусь. Посмотрим, как всё получится.
На съемках вы говорили, что вас саму нужно успокаивать. Родителей тоже приводили в чувства?
Конечно. Мы волновались вместе. По поводу успокаивать себя… Я-то не тертый калач по жизни, эмпатичный, поэтому в какой-то момент ко мне подошла девочка-гример и сказала: «Это только вторая семья из двадцати сегодня, надо распределяться, впереди еще столько дней». Очень трогало, когда родители болели не только за своих детей, но расстраивались, переживали, если что-то не получалось и у других участников. Таких родных тут много, и вот это дорогого стоит.
фото: Пресс-служба канала СТС
Недавно вы озвучили детские книги, теперь ведете детское шоу. Кажется, сейчас вам особенно интересно работать в этом направлении?
Всё получилось естественно. Я читаю с детства, люблю книги, поэтому теперь амбассадор самого крупного литературного ресурса в стране. Приходят разные предложения по ведению программ и шоу. Сейчас вот захотелось поработать именно в таком формате, и я благодарна каналу СТС за этот бесценный опыт.
Какое еще направление интересно попробовать?
Я бы хотела заняться шоураннерством кино и сериалов.
Одна из участниц шоу СТС, несмотря на юный возраст, признавалась, что ради спорта серьезно следит за питанием. А на какие жертвы вам пришлось идти ради роли?
Например, в картине «Нуреев. Белый Ворон» Рэйф Файнс попросил набрать килограммов девять. Ведь я играла многодетную маму. Я тогда поправилась месяца за два. Макароны с пивом очень этому способствуют. Причем я люблю и пасту, и пиво. Видимо, их количество было таким, что задачу режиссера выполнила быстро. Потом эти килограммы, правда, не так легко уходили, как набирались. Но я оправдывала себя тем, что всё это жертва ради роли.
фото: Пресс-служба канала СТС
Кроме такой целеустремленности, что еще в себе любите?
Я трудолюбива, а еще достаточно самоиронична. Стараюсь ни к чему серьезно не относиться в этой жизни. Знаете, это очень помогает. Вообще, я позитивный человек, что тоже спасает. Я никогда не жалуюсь, не ною и слишком занята своей жизнью, чтобы сплетничать и участвовать в чьих-то интригах. У меня очень скучная жизнь, которая меня устраивает. В принципе я в своей экосистеме очень счастлива.
По каким главным правилам и принципам работает ваша экосистема?
Во-первых, стараюсь не придираться к людям, даже если это мои родные. Потому что они точно так же, как и я, первый раз живут на этой земле. Еще мне очень нравится фраза: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Это можно относить как к себе, так и к окружающим. И третье: энергия там, где твое внимание. Куда направила фокус, то и расцветает. В общем, берегу себя, люблю и не забываю заботиться о тех, кто рядом. Живу свою жизнь по возможности честно и ярко.
Как определяете для себя любовь?
Мне кажется, настоящая любовь объясняется только тем, насколько готов заботиться и какие поступки совершать ради этой любви. Любовь к себе — это тоже забота и поступки.
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