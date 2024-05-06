что почитать?

В ночь с 5 на 6 мая, 01:35, Наше новое кино

«В 20 лет мне не следовало даже находиться рядом с ребёнком»: Ева Мендес о позднем материнстве

Ричи снял фильм о прототипе Джеймса Бонда, но, кажется, растерял задор

Плавали — с Гаем: «Министерство неджентльменских дел» — заурядная «запрещенка» о случае на Второй мировой

«Бамблби»: Без бэя не сдамся!

Интервью

«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»

Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов