«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»

В онлайн-кинотеатре KION продолжается показ сериала «Дядя Леша», комедии, где Тимофей Трибунцев играет сторожа детского дома, а по совместительству — неуловимого и справедливого грабителя в маске, который обворовывает нечестных богачей. Однажды воспитанники приюта находят тайник с награбленным золотом и узнают тайну дяди Леши — теперь ему придется взять их в подельники. Кино-Театр.Ру поговорил с режиссером и сценаристом сериала Дмитрием Невзоровым и его коллегой, сценаристом Никитой Лундиным о том, кто послужил вдохновением для образа дяди Леши, какие герои нужны миру сегодня и почему комедия — не самый сложный жанр.
История дядя Леши сразу же напоминает весьма популярный сюжет — легенду о Робине Гуде. Была ли она источником вдохновения? И если да, то почему? Если нет – то откуда появилась идея сериала про дворника детского дома, который грабит богачей?
Никита Лундин
: Идея «Дяди Леши» возникла, когда мы с моим соавтором Антоном Бабаевым
работали на съемках одного из наших проектов. Как-то после смены мы размышляли о том, что будем писать дальше. А я — фанат фильма «Берегись автомобиля
». Учился по нему. Делал запись по фильму — это когда смотришь и переписываешь фильм в сценарий. Я много лет мечтал рассказать историю современного Деточкина. И Антон сказал: так давай расскажем!
Дмитрий Невзоров
: Глобально это был переломный момент внутри нашей авторской группы, а мы работаем одним и тем же составом уже большое количество лет. Однажды на площадке произошла неприятная ситуация, и два моих автора расстроились. Они в этом ощущении — что-то нам все это не нравится — пошли прогуляться. И один вдруг другому искренне задает вопрос — «А что ты хотел бы делать? Какую историю хотел бы рассказать по настоящему? Не потому что надо, а потому что сам искренне хотел бы ее рассказать?». И они сошлись, что хочется придумать добрую, светлую историю, после которой тепло разливается по зрительской душе. И так в разгоне этой мысли выплыли на идею «Дяди Леши». Прибежали ко мне с выпученными глазами и я идеей сразу же заразился. Во время написания сезона я понял, что я и должен снимать это как режиссер. Опоры на Робин Гуда не было вообще, история дяди Леши другая. У него своя мотивация — грабить не просто богатых людей, а именно определенных богатых людей. Вот. И эта мотивация раскрывается по ходу сериала. Зрители любят сравнивать персонажа с Юрием Деточкиным из фильма «Берегись автомобиля!», но там персонаж опирается на свое внутреннее чувство справедливости, а дядя Леша у нас, повторюсь, имеет очень конкретную мотивацию грабить этих людей. Так что все сравнения базируются на архетипичности, скажем так. Но я не очень люблю, когда дядю Лешу сравнивают с Деточкиным, потому что, повторюсь у него своя, уникальная история.
Можно ли назвать главного персонажа этаким русским супергероем — ведь не все они носят плащи, да и не все обладают сверхспособностями? Кто в вашем представлении герой, и почему он нужен миру именно сегодня?
Никита Лундин
: В моем представлении герой — это каждый, кто делает хоть что-то хорошее. Потому что сегодня очень важно, чтобы добра в мире было больше. Дядя Леша как раз из таких людей.
Дмитрий Невзоров
: В моем понимании, а также в классическом понимании, супергерой — это человек, который борется со всемирным злом. Конечно, в том, что маленький человек бросил вызов элите городка, есть супергеройский поступок, но я все-таки жанрово определяю дядю Лешу как просто доброго человека, который попал в сложную ситуацию. Чувство справедливости, которое в нем взыграло, подтолкнуло его к этим действиям. Дядя Леша не наделен никакими сверхспособностями, кроме чувства справедливости и какой-то математической продуманности. Он тщательно готовится к ограблениям. Внимательно изучает своих жертв и действует хладнокровно. До момента как в его жизни появляются «подельники» из детдома.
Отвечая на вопрос, почему такой герой нужен миру именно сегодня... Мне кажется, что каждый из нас в этой непростой ситуации, которая происходит в мире, должен задуматься о справедливости, которая прежде всего базируется на доброте и любви. Хочется, чтобы весь мир жил этими базовыми эмоциями. Может быть, это немножко наивно звучит, конечно. Но, честно говоря, я считаю, что этому миру не помешает немного наивности и доброты.
Был ли Тимофей Трибунцев сразу же кандидатом на эту роль? Может быть, в каком-то смысле и персонажа писали под него? И бывает ли у вас такое, что отправной точкой для той или иной истории становится конкретный актер, которому хочется сочинить историю?
Никита Лундин
: Мы сразу писали «Дядю Лешу» под Тимофея Трибунцева. И очень радовались, когда он согласился. Кроме него, больше никто бы не смог сыграть эту роль. Это было очень рискованно, но того стоило.
Дмитрий Невзоров
: Я прекрасно помню момент, когда мы написали начало: некий грабитель заходит в богатый дом, забирает предметы искусства, дорогие часы и так далее... Уходит, садится на велосипед, раскидывает руки в стороны, радуясь, что у него получилось. Снимает маску, и мы видим радостное, счастливое лицо обычного мужичка... Такого человека, про которого даже не подумаешь, что он способен на ограбление. В этот момент мы с авторами остановились и подумали, а кто бы мог сыграть этого персонажа? И не сговариваясь сказали: Трибунцев, именно он должен сыграть эту роль. Это очень точное попадание, которое пришло с самых первых страниц.
В «Дяде Леше» с самого начала очень много событий, персонажей, сюжетных линий — есть у вас, как у режиссера и сценариста, любимые? Может, отдельный герой или какая-то второстепенная линия, за которую сильнее переживаете? Бывает ли такое вообще в работе?
Никита Лундин
: Больше всего я переживал за линию директрисы и боялся, что мы не сможем привести ее к счастью в конце истории.
Дмитрий Невзоров
: Мне очень нравится линия Павлова, это следователь, который охотится за дядей Лешей. До съемок мы вместе с актером Сергеем Лавыгиным
докручивали его мотивации, докручивали бэкграунд. Сергей Лавыгин — старательный, вгрызающийся в материал актер, который все пропускает через себя и честно отдается каждому своему персонажу, и у него крутая линия. С одной стороны, персонаж должен выполнить свою работу, а с другой стороны, постепенно разматывая все ниточки, докопаться до истинных мотиваций грабителя и в итоге встать перед выбором — смогу ли я посадить в тюрьму хорошего человека.
Основным местом действия сериала является детский дом. Конечно, «Дядя Леша» не социальная драма, но тем не менее уже в первых сериях видно, что в истории подсвечены какие-то проблемы, связанные с сиротами. Важно ли в целом для комедии затрагивать серьезные темы?
Никита Лундин
: Для сериала нас консультировал брат моей жены. Он несколько лет работал в детском доме. Это как раз его дети называли дядей Лешей. В его честь мы и назвали сериал. Для нас было важно рассказать историю максимально достоверно, но при этом легко. Все мои любимые комедии так или иначе затрагивают серьезные темы, и я не знаю, насколько это важно, но для меня это точно более интересно.
Дмитрий Невзоров
: В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой. В комедии режиссеру тоже нужно копнуть вглубь героев, найти их драму, их боль, их противоречия внутренние, но отрегулировать такой баланс, чтобы драма не перевалила и жанр не сломался. У зрителей должно остаться ощущение легкости, в нашем подходе это так.
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Рецензия на сериал «Дядя Леша»
Судя по вашей фильмографии — в том числе и совместной — вы тяготеете к жанру комедии. Почему — ведь это считается самым сложным? И есть ли в планах попробовать себя в чем-то совсем ином?
Никита Лундин
: Я не считаю комедию самым сложным жанром. Мне кажется, что любую историю рассказать интересно — достаточно сложно. Когда-то я хотел закончить с комедией и писать только драму. Но потом понял, что хочу нести зрителям другие эмоции. Я пишу истории, которых мне самому, как зрителю, не хватает. Добрые истории, которые оставляют чувство теплоты на душе.
Дмитрий Невзоров
: В идеале каждый творец должен найти свой путь. Свою индивидуальность. Какую-то внутреннюю опору на свои собственные ощущения от того что он делает. Лично мне нравятся фильмы жизнеутверждающие, после просмотра которых остается приятное послевкусие, ощущение надежды на лучшее. Поэтому, если меня спросить, допустим, хотел бы я снять драму, это будет некорректный вопрос, потому что все равно в каждый свой проект я вкладываю какую-то драму. В жизни есть и комедия, и драма. Вот об этом я люблю рассказывать. Мои любимые фильмы — «Достучаться до небес
», «В поисках счастья
», «Побег из Шоушенка
», «Зеленая книга
», «Жизнь прекрасна
»... Ну, вы поняли, что я за человек (смеется).
Вы далеко не первый раз работаете вместе в качестве тандема режиссер-сценарист. Как сложился ваш творческий союз? И в чем главные плюсы работы в команде из проекта в проект?
Никита Лундин
: Однажды после работы мы обсуждали кино и поняли, что хотим нести одинаковые эмоции своим творчеством. Потом я рассказал Диме одну из своих идей, и мы сделали наш первый фильм. Тогда я увидел, что Дима снял историю точно так, как я ее себе представлял. Это было очень круто. Также получилось и с «Дядей Лешей».
Дмитрий Невзоров
: Это просто уникальная энергетическая состыковка людей, которые чувствуют одинаково. Нам классно вместе по-человечески, и хотя мы разные люди, мы хотим нести добро и вот эту жизнерадостность. Сериал, например, пишется, снимается, монтируется несколько лет, и эти годы хочется прожить с приятными людьми, чтобы потом подумать: а не зря я выбрал этого человека себе в пару. Дальше нас ждут еще более крутые путешествия.
В России сейчас, в каком-то смысле, сериальный бум — много онлайн-платформ, которые выпускают все больше оригинального контента. С одной стороны, безусловно, хорошо, с другой — ощущаете ли вы, как авторы и создатели контента, конкуренцию? И есть ли понимание, что нужно зрителю, чем его можно удивить?
Никита Лундин
: Я не ощущаю конкуренцию. Я ощущаю радость от того, что выходит все больше и больше крутых проектов. Потому что, на мой взгляд, зрителю нужно иметь возможность выбирать. Мне бы хотелось видеть больше интересных, человеческих историй.
Дмитрий Невзоров
: Да, сериальный бум сейчас серьезный, и это круто, но у меня нет ощущения, что есть конкуренция. Если ты делаешь свою работу честно и искренне, опираясь на свое видение, то у тебя формируется свой собственный почерк, своя стилистика, и никто друг за другом не повторяет. Солженицын не может повторить Толстого, Пришвин не повторит Тургенева.
Смотрите сериал «Дядя Леша» в онлайн-кинотеатре KION.
«Дядя Лёша»
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