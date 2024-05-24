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Юлия Хлынина: «Я имею уникальный опыт, подтверждающий, что женская дружба существует»

интервью >>
24 мая 2024

В онлайн-кинотеатре Иви 23 мая выходят все серии драмы «Первый класс» про трех подруг, которые сражаются за место в элитной петербургской школе для своих детей. Сняла редкий для отечественных сериалов проект о женской дружбе, перерастающей в амбициозную вражду режиссер Светлана Самошина, в прошлом году получившая главный приз конкурса «Русские премьеры» Московского Международного кинофестиваля за дебют, тоже с женским акцентом затрагивающий отношения матерей и детей, «Край надломленной луны». Роли подруг в «Первом классе» сыграли Марина Васильева, Аня Чиповская и Юлия Хлынина. Именно героиня последней – амбициозная провинциалка-карьеристка – и начинает борьбу за элитное образование для своей дочери. Мы поговорили с Юлией Хлыниной о том, помог ли актрисе синдром отличницы при работе над образом своей героини, существует ли женская дружба и почему «Первый класс» делает важный шаг для репрезентации женщин на российских экранах.

Юлия Хлынина: «Я имею уникальный опыт, подтверждающий, что женская дружба существует»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви


Вы помните, как вас родители устраивали в первый класс и как выбирали школу?

Мои родители особо не заморачивались с выбором школы, так как наша пятиэтажка в Выхино стояла рядом с тремя школами на районе. Первая школа была для детей с особенностями, во второй школе моя мама работала учителем начальных классов, и ей не нравился преподавательский состав, поэтому меня отдали в третью школу. Она была новой и с достаточно приличным контингентом. Для моих родителей это были решающие факторы. Но и там были свои нюансы и проблемы, о которых мы узнали уже после того, как я туда поступила.

Вы в своих интервью не раз говорили о синдроме отличницы. Помог ли он в работе над Аней, которая тоже, как мне кажется, его не избежала?

Безусловно, синдром отличницы очень помог в работе над образом Ани. Мне кажется, что именно синдром отличницы вырабатывает такую тягу к дисциплине, контролю, структурированию своих планов и к достижению результатов. Аня в этом смысле очень «воспаленный» человек, потому что у нее это было не столько зовом сердца и ее дарования, сколько вынужденной средой, где от нее требовали высоких результатов. То есть это не та отличница, которая получает пятерки, потому что ей интересно учиться и познавать мир. Это отличница, которой приходится получать пятерки, чтобы чувствовать себя любимой и значимой. Раньше мне это тоже было свойственно. Сейчас я получаю свое второе образование и уже не становлюсь жертвой синдрома отличницы. Для меня это большая победа.

Юлия Хлынина: «Я имею уникальный опыт, подтверждающий, что женская дружба существует»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

До «Первого класса» большинство ваших ролей все-таки имели романтический флер, хотя порой и на грани femme fatale. Аня же на первый взгляд рациональная карьеристка. Знаю, что вы очень тщательно готовитесь к ролям. Как разбирали Аню? И в итоге она потребовала больше подготовки, чем предыдущие ваши работы, или напротив – меньше?

Аня требовала достаточно подготовки, потому что для меня это были совершенно новые обстоятельства, с которыми не сталкивались мои предыдущие героини: большая должность, ребенок, сложный семейный треугольник, муж и любовник. Поэтому потребовалось время, чтобы изучить сферу материнства: понаблюдать за друзьями и родственниками, прочитать книжки, просмотреть необходимую информацию в интернете. Но для меня это уже типичный подход к работе и я знаю, как наблюдать. Также с погружением в роль мне очень помогла режиссер Света Самошина, которая сказала, что у меня есть некое сращивание с героиней. Света объяснила, что моя героиня не просто злая, холодная и агрессивно направленная в этот мир карьеристка. Внутри нее очень жертвенная, горькая и голодная основа. Голодная до любви, близости, побед и успеха. И в том, что она сильная снаружи и очень жертвенная внутри, заключается эта амбивалентность.

Чем вообще вас привлекла Аня и сценарий «Первого класса»? Или, может быть, ключевым для участия в этом проекте фактором стала режиссер Светлана Самошина, снявшая «Край надломленной луны» по сценарию Наталии Мещаниновой?

До этого проекта я не была знакома с режиссером Светой Самошиной, и еще не состоялся дебют картины «Край надломленной луны». Все случилось уже во время подготовки съемок и в процессе самих съемок. В первую очередь, меня привлек сценарий, который мне показался очень важным для понимания женского образа героинь в нашей стране. Эта история показывает союз трех женщин, которые в процессе своих жизней, в ходе борьбы внутри любви, дружбы, материнства и карьеры проявляются совершенно по-разному, разрушают себя и в конце собирают заново в интересных личностей. И мне кажется, это очень важный tone of voice, который рассказывает о наших женщинах через сериал. Они не подружки, не матери и не сестры главных героев, а отдельные полноценные личности, о которых интересно думать, говорить, которых можно в чем-то поддержать, а в чем-то осудить. Этот объемный месседж меня и привлек.

Юлия Хлынина: «Я имею уникальный опыт, подтверждающий, что женская дружба существует»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Край надломленной луны» тоже затрагивает болезненные точки взаимоотношений между женщинами – в одной семье. Здесь же в центре внимания – три подруги. Но это далеко не «Секс в большом городе». Насколько вам показались узнаваемыми отношения Ани, Тани и Лены? И существует ли, на ваш взгляд, женская дружба?

Я имею уникальный опыт, подтверждающий, что женская дружба существует. У меня есть две лучшие подруги Алина и Саша, с которыми у нас такое же трио, как в «Первом классе». Мы познакомились, когда нам было по 13 лет, и это был один из самых важных подарков судьбы. Несмотря на то, что у нас разные интересы, разные сферы деятельности, разные семьи, разное образование и разные взаимоотношения внутри коллективов, скоро будет уже 20 лет, как существует уникальная безопасная зона нашей женской дружбы. Мы всегда друг друга поддерживаем, разбираем разные жизненные ситуации и даем советы, или просто подставляем плечо. Все это происходит органично и ненавязчиво, и, тем самым, женская дружба в таком ключе становится для меня поводом и причиной, чтобы жить дальше. Потому что я понимаю, что если существуют такие отношения, значит, это не просто так.

За сценарий и режиссуру «Первого класса» отвечают как раз женщины. Их художественный взгляд отличается от мужского? Вам было бы проще/интереснее/сложнее сыграть подобную роль, если бы это был проект от мужского авторского коллектива? И могли бы мужчины, на ваш взгляд, написать подобный проект?

Мне кажется, это действительно уникальный проект по значимости женщин и женского слова в кинематографе, потому что режиссер, сценаристы, операторы, художники по гриму и костюмам, главные герои сериала — все женщины. И такой концентрации феминности на площадке я не испытывала никогда. В этом есть много прекрасного и много специфического, потому что было непросто. Мы чувствовали себя амазонками в плену у нашей женской энергии. И иногда мужской энергии, конечно, не хватало, но мы справились. Именно в этом и есть уникальный для всех нас опыт сестринской поддержки и сотворчества.

Юлия Хлынина: «Я имею уникальный опыт, подтверждающий, что женская дружба существует»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Вообще, как вы считаете, женщины жестче по отношению друг к другу, нежели мужчины?

Сложный вопрос. Наверное, такого исследования я не проводила и на данный момент провести не могу. Но определенно женщины сильно отличаются от мужчин и выстраивают свои взаимоотношения с миром через другие нейронные связи. Я точно проследила, что в каких-то моментах женщин от мужчин отличает эмоциональность, восприятие событий, иногда стойкость, а в каких-то — слабость и тревожность. У мужчин все сильно по-другому. Думаю, что наше кино не совсем про это, а скорее просто с фокусом на уникальный женский мир.

Потребовала ли ваша роль физических экспериментов или главным оставалось умение держать себя в любой ситуации и быть натянутой, как струна?

Аня, несмотря на то, что она очень структурная и держит себя в руках, на протяжении всего сериала переживает несколько сильных и мощных опытов, которые позволяют увидеть другую сторону её характера — эмоционально подвижную, стихийную и где-то сумасбродную. При первом взгляде на персонажа это невозможно предугадать или почувствовать. И самые сложные проявления у меня связаны скорее не с физическими экспериментами, а с новыми эмоциональными опытами, например, когда моя героиня сталкивается с супружеской изменой и очень яростно и отчаянно её проживает. Такой аттракцион для меня является более ярким и значимым в работе над ролью, нежели какие-то физические проявления.

Юлия Хлынина: «Я имею уникальный опыт, подтверждающий, что женская дружба существует»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Насколько я знаю, сейчас у вас очень доверительные отношения с мамой. А как вы думаете, у Ани и Сони, когда та вырастет, будут доверительные отношения?

Дело в том, что героиня Ани относится к Соне дистанцированно, не проявляя достаточное количество эмпатии, материнской поддержки и уважения к границам Сони. В какой-то степени Аня относится к Соне как к материалу по достижению своих целей. Это чудовищно разрушает их дружескую связь, и в результате их взаимоотношения находятся на грани. Аня опускается на самое дно и это является отправной точкой для того, чтобы воспрять духом и поплыть наверх к новой, более честной и глубокой себе. И мне очень хочется верить, что ее сердце наполнится любовью и осознанием своих ошибок, что поможет Ане выстроить доверительные и теплые отношения со своей дочерью в будущем.

Как вы выстраивали на площадке общение со своей экранной семьей?

У меня потрясающая экранная семья! Артем Быстров играет мужа моей героини, Алиса Руденко играет дочь, и в нашей тройке сложились уникальные отношения. Когда мы встречались все вместе, то прямо чувствовали общий вайб, общую коммуникацию и невероятно радовались друг другу. Я искренне полюбила свою кинодочь. У нас сложились дружеские отношения не только с ней, но и с её родителями. Это потрясающие, воспитанные, умные люди, которые очень честно и по-взрослому выстраивают отношения со своей дочерью, что не может не сказываться на общей здоровой и дружеской атмосфере на площадке.

Юлия Хлынина: «Я имею уникальный опыт, подтверждающий, что женская дружба существует»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Чем и почему вам особенно запомнился «Первый класс»?

«Первый класс» мне запомнился потрясающим периодом съемок в городе Санкт-Петербург. Это было очень интересно, потому что для сериала снимались лучшие локации культурной столицы России. Это было лето, теплая погода, Петербург был невероятно солнечным и сказочным. Но когда мы снимали какие-то горькие сцены, город добавлял нам драмы в виде классической дождливой погоды. В общем, с Петербургом у нас сложилось единение. У меня случился новый опыт диалога с этим пространством и мне было очень интересно в нем жить на протяжении всего съемочного периода. Помимо съемок, я гуляла по городу, посещала прекрасные места, отличные рестораны, театры и выставки. Это было чудесное лето 2023.

Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?

Как зрителю мне не хватает сложного авторского высказывания, так как я выросла в 2000-е годы, которые славятся расцветом авторского артхаусного кино в России. Оно было малобюджетное, не очень популярное, но очень глубокое. И как зрителю мне бы хотелось соприкоснуться с важными и сложными темами. А как актрисе мне не хватает хорошей подготовки к съемочному процессу. Часто при очень хороших сценариях, при команде действительно профессиональных людей отсутствует банальное внимание ко времени предпродакшена и подготовки к проекту. И, возможно, если бы наша киноиндустрия научилась больше заострять на этом фокус внимания, средств и сил, качество кинопроектов стало бы еще выше, чего я всем желаю.

Все серии «Первого класса» в онлайн-кинотеатре Иви 23 мая.

«Первый класс». Тизер-сцена

Маша Токмашева
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