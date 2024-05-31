Ренни Харлин: «Сильнее всего пугает реалистичный хоррор»

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«Незнакомцы. Начало»

Само собой, съемка трех фильмов подряд ― это испытание. Но съемка даже не подряд, а сцен из трех фильмов вперемешку ― еще сложнее. Я люблю испытания. Но для команды и актеров это был уникальный опыт. Мы могли буквально в один день сначала снимать сцену, где персонаж стоит весь в крови и в изорванной одежде, а два часа спустя ― сцену, где у него прекрасная прическа и чистая одежда, и весь мир открыт ему, ясен и дружелюбен. А потом ― снова какую-нибудь жуть. Так что я нарисовал для актеров графики эмоций. Разложил эмоции по шкале от 1 до 10.Думаю, у жанра ужасов очень много поджанров. Есть фильмы про зомби, про вампиров, про всякое сверхъестественное. Но, как по мне, сильнее всего пугает реалистичный хоррор. Потому что зритель может примерить сюжет на себя, подумать: «И я мог оказаться в этой ситуации». Эта идея была для меня ключевой при создании «Незнакомцев». Я хотел показать всё реалистично и правдоподобно. Я хотел развить главный страх любого человека. Страх того, что тебе что-то угрожает в самом безопасном месте, у тебя дома, там, где ты запер все двери и окна и будто бы спрятался в коконе. Мы очень привыкли к этому ложному чувству безопасности.Думаю, зрители больше всего любят смотреть именно в кино фильмы нескольких жанров. И фильмы ужасов в топе этого списка. И на то есть несколько причин. Во-первых, смотреть хоррор дома одному слишком страшно. Во-вторых, дома ты не получишь некоего чувства общности. Когда вокруг другие зрители, твой партнёр, твои друзья, и ты сидишь в темноте кинозала перед большим экраном, и ты переживаешь из-за сюжета, сочувствуешь персонажам, примеряешь историю на себя, ты проживаешь этот волнующий опыт, оставаясь в безопасности, ты ахаешь, кричишь, потом чуть-чуть смеёшься, потому что тебе немного стыдно за то, что ты кричал, но ты понимаешь, что другие зрители тоже подпрыгнули в креслах, ― всё это похоже на вечеринку в кинотеатре. Вот почему я думаю, что фильмы ужасов нужно смотреть только в кинозалах.