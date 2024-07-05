Степан Девонин: «Самое важное в роли — это текст»

В онлайн-кинотеатре KION вышли первые серии курортной комедии «Убойный отпуск», где снялись Анна Михалкова, Александр Робак, Любовь Аксенова и Степан Девонин, который также выступил соавтором сценария этой истории о разладе в семейной паре и необычном способе преодолеть разногласия. Мы поговорили с актером о партнерстве с Михалковой и Робаком, что для него наиболее важно при выборе ролей — и самом ценном кинообразе.
фото: «Убойный отпуск» /пресс-служба KION
Насколько вам свойственно вмешиваться в съемочный процесс, если есть такая возможность? Используете ли вы сценарные навыки, чтобы доработать своих персонажей или фрагменты сюжета?
Я никогда не вмешиваюсь в съемочный процесс, потому что это не моя работа, это работа команды и режиссера. Иногда я, бывает, использую сценарные навыки. Но и сценарист я тоже «проходимец», волей случая что-то пишу, и всегда в соавторстве. Я актер. Но, конечно, иногда мы вместе с режиссером что-то придумываем, советуемся, додумываем… Это ведь живой процесс.
Смотреть онлайнСериал «Убойный отпуск» Съемки сериала действительно проходили в Турции? Считается, что уже соответствующий наряд способствует погружению в обстоятельства, а погода и локация, должно быть, оказывают еще больший эффект. Насколько легко вам даются такие рабочие перемещения, если съемки не в мегаполисе или не в России, помогают ли в работе?
Да, сериал полностью снят в Турции, только сцены в самолете снимали, кажется, в московском павильоне. А перемещения — это просто часть работы: Турция так Турция, Сочи так Сочи. Летать, узнавать новые места, конечно, интересно. Хотя перелеты — не самая приятная вещь. Особенно ночные — они изматывают. А так, когда ты прилетел, когда есть выходные в Турции — это прекрасно. Там мягкий климат, на Средиземном море во время наших съемок была прекраснейшая погода.
фото: «Сердце мира»
Как вы вообще выбираете роли — насколько важны сценарий, команда или сам образ?
Самое важное — это текст. Если он написан неряшливо, непонятно, неинтересно, то проект, пожалуй, будет без меня. И команда тоже важна. А образ — только составляющая. Если текст и команда хорошие — то и образ получится, к тому же, все друг другу будут помогать, а не мешать. Хотелось бы, чтобы так было всегда.
Какая роль была для вас самой сложной с точки зрения профессии, работы в кадре?
Наверное, это моя первая большая роль в полном метре — «Сердце мира» — где я играл ветеринарного врача Егора. Это было непросто, но я с теплотой вспоминаю тот период. За эту роль я получил приз на «Кинотавре».
Сейчас друг за другом вышли два шоу с вашим участием, где так или иначе затронута тема разлада в отношениях: «Убойный отпуск» и «Развод по расчету». Насколько, на ваш взгляд, это злободневный сюжет, какие комедийные или драматические моменты он помогает подсветить?
Честно говоря, я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Это просто две разные комедии положений. Насколько злободневный сюжет — судить не мне.
Насколько много фильмов, сериалов, спектаклей вы смотрите? Разделяете ли «контент» для отдыха и для профессионального интереса?
Я, к сожалению, категорически мало смотрю фильмов и сериалов, и уж тем более спектаклей. Просто не доходят руки.
фото: «Убойный отпуск» /пресс-служба KION
«Убойный отпуск» — уже не первый ваш совместный проект с Анной Михалковой и Александром Робаком. Возникает ли у артистов со временем, как говорят в спорте, «сыгранность»? Помогает ли это лучше адаптироваться друг под друга?
Анна Никитична — прекраснейший партнер, потрясающая актриса грандиозного масштаба. Она всегда слышит партнера, видит, помогает в кадре. То же самое могу сказать про Сашу Робака. Это наша первая большая совместная работа, в которой наши герои пересекаются. И Анна Никитична, и Саша — большие профессионалы, они знают, как они выглядят в кадре, как пользоваться всем инструментарием. Дело не в «сыгранности», им даже не надо ни с кем «сыгрываться», они и со стулом бы «сыгрались». Хотя приятельство, конечно, помогает существовать в кадре. Мы знаем друг друга, нам хорошо вместе и посмеяться, и поработать.
фото: «Убойный отпуск» /пресс-служба KION
В этом году 14 лет с вашего дебютного, кажется, эпизода в «Утомленных солнцем 2» и десять — с появления в «Комбинате «Надежда» на этапном Кинотавре-2014. С тех пор многое поменялось в стране, мире и индустрии — а какие профессиональные перемены вы выделяете для себя? Есть ли события и роли, которые, на ваш взгляд, обязательно должны фигурировать в тексте, когда пишут ваш профайл/портрет?
Да, «Утомленные солнцем» были давно, я тогда был студентом… Но, знаете, не мне решать, какие роли должны фигурировать в тексте. Мне кажется важным одно, другим — другое. Меня теперь часто узнают на улице, но совсем не по тем ролям, по каким мне бы хотелось. Но, как говорил Олег Павлович Табаков: «Это входит в меню профессии».
Напоследок расскажите, пожалуйста, как ваши собаки. Как они воспринимают ваш семейный и артистический прогресс, удается ли уделять им достаточно времени?
Удается. Когда у меня выходной, я всегда гуляю с ними в парке. А так, конечно, они посматривают мои фильмы, мы собираемся за столом, пьем чай, обсуждаем их. Иногда доходит до драки.
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