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Кирилл Дышловой: «Автор должен служить истории»

интервью >>
1 августа 2024
В онлайн-кинотеатре KION 1 августа выходит сериал «Она такая классная» – роуд-муви о путешествии по России, силе дружбы и запоздалом взрослении. 27-летний Артем (Денис Прытков), поссорившись с возлюбленной из-за концерта любимой группы, начинает присматривать за соседским мальчиком с РАС Лёней (Лев Зулькарнаев, получивший на фестивале «Пилот» приз за лучшую мужскую роль). Тот влюбляется в питерскую девушку из ролика в сети — и так они волею судеб оказываются в фургоне, который едет через всю страну. С ними — еще двое дворовых пацанов-раздолбаев, скрывающихся от полиции, — и каждый из героев преследует свои цели. Мы побеседовали со сценаристом сериала Кириллом Дышловым о стигматизации темы расстройств аутистического спектра в России, исчезнувших обрядах инициации и сложностях творческого пути.

Кирилл Дышловой: «Автор должен служить истории»
фото: фото: онлайн-кинотеатр Kion

Как родилась идея сценария? Подтолкнул ли вас к созданию сериала какой-то личный опыт?

Лет пять назад в московском кафе я случайно увидел молодого человека – уже сейчас я понимаю, что у него был аутизм. Он сидел за соседним столиком и занимался историей с учительницей — такой пожилой женщиной. Она ему всё время пыталась рассказывать что-то про Александра Македонского, про Спарту, а он каждый раз сводил разговор на какие-то совершенно другие темы, рассказывал о своей жизни, громко цитировал, что ему говорит старший брат – что-то матерное и забавное. И это было очень ярко. Мне было очень интересно наблюдать за ним, и я понял, что это очень классный герой для фильма или сериала. Потому что в его поведении действительно было очень много и забавного, и трогательного, и честного, настоящего. Это, наверное, и стало отправной точкой.

Роль Лёни вы писали специально под Льва Зулькарнаева? И как проходила работа над этим ярким образом? Консультировалась ли команда со специалистами, общалась ли с людьми с РАС?

Когда я начинал писать сценарий, то думал о том, как обычно показывают людей с РАС в кино — в отечественном, в частности. Люди с РАС существуют в стереотипе, что такие вот они нелюдимые, замороженные, хорошо считают. Но это очень однобокий взгляд на аутизм. Истории про волшебных, гениальных аутистов — с точки зрения инклюзии довольно-таки вредная штука. Если начинаешь хотя бы чуть-чуть углубляться в тему, то понимаешь, что аутизм и его проявления – это спектр: все люди с аутизмом — разные, и проявления у них разные. Поэтому хотелось Лёню сделать другим: чтобы в нем было меньше киношного вымысла и больше настоящего, близкого к реальности. Как только мы посмотрели пробу Льва, стало сразу понятно, что это тот самый герой, что нам его удалось поймать. К роли он готовился сам, общался с ребятами из фондов «Антон тут рядом» и «Открытая среда». Было важно, что люди, которые нас консультировали, были готовы смотреть на тему аутизма открыто. Хотелось, чтобы Лёня был полноценным героем, частью маленькой пацанской группы, и его особенности были просто частью его характера.

Смотреть онлайн Сериал «Она такая классная»
Сериал помимо темы восприятия людей с психофизическими особенностями в обществе поднимает вопросы взросления, приобретения ответственности, сепарации – от родителей, определенного образа жизни. Что для вас лично было ключевым мотивом истории?

Всё, что вы перечислили. Мне кажется, что тема взросления, поиска своего пути, общего инфантилизма — сейчас особенно живая. Сейчас мы живем в то время, когда ритуалы инициации, которые помогали взрослеть людям раньше, бесследно исчезли. Мы их можем считать архаичными и даже глупыми, но нельзя отрицать, что отсутствие вот этого переходного момента из детства во взрослую жизнь ставит многих людей в потерянное положение. Поездка наших героев в Питер как раз заменяет эту трансформацию. В одной из серий есть персонаж, который рассказывает Артёму, что все его проблемы из-за того, что его «обратно в утробу тянет», и в общем-то пора ему, как и остальным из четверки, наконец-то повзрослеть и взять ответственность за свою жизнь. И не зря в сериале есть персонаж Лёниной мамы. У них такие немного гипертрофированные отношения, потому что Лёня из-за своих особенностей не может пройти этапы взросления так, как прошли бы их нейротипичные люди.

Вы именно поэтому выбрали для этой истории форму роуд-муви?

Сериал роуд-муви — форма довольно редкая и сложная как в написании, так и в реализации, потому что сериальное производство и этот жанр друг другу во многом противоречат. Но в итоге, как мне кажется, нам роуд-муви помог и с раскрытием истории взросления, и с раскрытием темы нормальности и ненормальности. По пути из Екатеринбурга в Питер герои встречают огромное количество прекрасных и сумасшедших людей, которые в норму явно не вписываются. И вот тут как раз возникает вопрос: а можно ли на людей вообще наклеивать ярлыки, говорить, кто нормальный, а кто нет? Потому что, действительно, все — на первый взгляд, обычные люди, которые ходят по улицам, живут, что-то делают, но при этом в каждом есть нечто безумное, пусть незаметное на первый взгляд, и именно на этом скрытом безумии мы делали акцент. Отсюда эта галерея второстепенных героев — тоже черта роуд-муви. Для сценариста это классный жанр, потому что в нем есть, где развернуться фантазии. В сериале, где всё должно быть связано с одной темой, с основным конфликтом, всё равно есть возможность показать разные по интонации и настроению истории.

Кирилл Дышловой: «Автор должен служить истории»
фото: фото: онлайн-кинотеатр Kion

Почему отправной точкой был выбран Екатеринбург, а не какой-то другой российский город?

Там есть своя необычная культурная интонация: музыка, литература, вообще образ города. Он подходил нашей истории. При этом мы покидаем город уже в первой серии — и дальше путешествуем через разные города, но для меня это в большей степени о едином пространстве России, чем о специфике каждого конкретного города и региона.

Музыка в сериале играет не последнюю роль. Почему делается акцент именно на музыкальной составляющей повествования?

Мне кажется, что это такая поколенческая, миллениальско-зумерская тема. Артему, главному герою, 27 лет, и мне сейчас примерно столько же. Есть в этом какая-то ирония, что мы с этой своей несчастной музыкой и концертами до сих пор носимся как с главной ценностью в мире. Артем едет через всю страну на последний концерт своей любимой группы «Гудтаймс», и этот поступок одновременно и понятен зрителю, и кажется инфантильным. Но я, наверное, поступил бы так же.

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С учетом того, что «Она такая классная» ваш дебют, можно ли сравнить это роуд-муви с вашим путем в профессию? Как вы вообще в нее пришли?

Я приехал в Москву из Владивостока, поступил во ВГИК, начал постепенно работать, запустил одну из своих историй, и вот как-то на ощупь, через общие почты кинокомпаний, через какие-то несостоявшиеся проекты, первые знакомства, вышел к реализации своих историй. Есть всегда такой сложный момент, когда ты уже отучился, но не понимаешь, как войти в индустрию, начать работать. Не совсем понятно, куда идти, кому показывать свои истории, и, конечно, есть такие точки, где нужно как-то самому ориентироваться, каким бы потерянным ты себя ни ощущал. Мне помог питчинг, на котором я представлял другую свою историю: он в итоге привел к знакомствам, в том числе — с компанией «Марс Медиа», с которой мы «Она такая классная» и сделали. Где-то мне везло. Совсем без удачи реализовать какой-то проект, особенно такой большой и такой лично мне дорогой, было бы невозможно. Столько раз всё могло пойти не так — иногда казалось, что всё, проект не состоится, но в итоге всё сложилось. Почти чудом.

А вы, кстати, присутствовали на съемочной площадке? И если да, то вмешивались ли в процесс?

Да, я весь съемочный период провел на площадке, был практически на всех сменах. Мне кажется, для любого сценариста площадка — это опыт расширяющий сознание. Это было дико интересно: работали мы там в связке с режиссером и артистами — и всегда любой вопрос могли обсудить коллективно. Не могу сказать, что я прямо вмешивался в съемки. Это в целом, на мой взгляд, неправильно, потому что сценаристу свой текст нужно отпустить и дать ему состояться с теми, кому ты его отдал.

Кирилл Дышловой: «Автор должен служить истории»
фото: фото: онлайн-кинотеатр Kion

В онлайн-кинотеатре KION скоро выйдет следующий ваш проект — приключенческая экшн-драма «Амура», в которой девушка Аня отправляется в Японию искать пропавшую сестру-близнеца, попутно разбираясь с якудза. На первый взгляд, это очень разные работы — в плане и настроения, и сюжета. Как Вы ищете темы для своих сценариев?

«Амура», все-таки, не совсем моя идея. Мы в соавторстве с Софьей Шигиной переписывали уже готовую историю, пусть и поменяли там всё, кроме основного концепта и имен героев. Так что «Амура» ко мне по-другому пришла. А что касается идей, то есть какие-то многолетние, глобальные идеи, которыми я хотел бы заняться. Они приходят не очень часто, но зато с каждой из них я понимаю, что готов историю дальше развивать и в нее вкладываться. Если такая идея уже вынырнула из бессознательного, то ничего не написать просто не получается. «Она такая классная» — именно такой случай. Еще интересно, что после того, как я этот сюжет придумал, уже в процессе написания сценария вышло несколько проектов, которые перекликаются с разных сторон с нашей историей. Каждый раз, когда к тебе приходит какой-то замысел, надо понимать, что гонка началась — и ты уже отстаешь. Та же мысль сто процентов пришла еще кому-то другому, и твое счастье, если к тебе успела раньше. В итоге ты просто перестаешь уповать на концепт. Когда ты работаешь, наполняешь свой сюжет энергией, жизнью, событиями, то рано или поздно приходишь к мысли, что идея стоит не очень много, и прекращаешь за нее так крепко держаться.

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Можете дать какой-то совет начинающим сценаристам?

Наверное, последнее важное осознание, которое ко мне пришло, — что в работе над сценарием ты должен служить истории, а не история служить тебе. Умом ты это вроде с самого начала понимаешь, но прочувствовать это довольно сложно. Когда история и ее главный конфликт уже придуманы, твои герои уже действуют сами, а ты их сопровождаешь, чтобы все было выражено максимально точно. Не «интересно», «необычно», «по-своему» — это тоже важно, но вторично. А именно точно. Для этого нужно меньше самовыражения и больше творчества.

Смотрите «Она такая классная» в онлайн-кинотеатре KION с 1 августа.

«Она такая классная». Тизер-трейлер

Арсения Волохова
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