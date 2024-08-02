анонс

Сценарист «Она такая классная» — о стигматизации РАС, культе музыки, Льве Зулькарнаеве и поиске историй

Самый востребованный режиссер российского кино – о «Культурной комедии», зрительской любви и чистом жанре

Владимир Котт: «Смех и слезы – это и есть наша эмоциональная российская скрепа»

5 июля

Степан Девонин: «Самое важное в роли — это текст»

Артист и сценарист «Убойного отпуска» — о знаковых образах, работе в команде и собаках