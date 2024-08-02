В российские кинотеатры вышла французская комедия «Отпуск не по-детски» — динамичная и неглупая картина о приключениях постояльцев частного приюта для пенсионеров и сирот. По сюжету чиновники грозят этому заведению закрытием из-за нарушений санитарных норм, и управляющим приходится перевозить своих подопечных на юг, в дом престарелых, где они проведут лето. Группа приезжает на прекрасную виллу на берегу моря, там их встречают старожилы пансионата, не взлюбившие вновь прибывших, и между стариками начинается настоящая война. Мы поговорили с режиссером фильмаа Клодом Зиди-младшим о том, как он работал с комедиографом Кевом Адамсом, именитыми французскими актерами, включая Жана Рено, и ожиданиях от премьеры.
Для начала обратимся к вашему зрительскому опыту: что вы подумали о фильме, когда увидели «Дом престарелых» в 2022 году?
Когда фильм только вышел, я его не смотрел. Посмотрел уже позже, по совету мамы: она довольно искушенный зритель и строгий критик. Ей фильм понравился, да и мне пришелся по вкусу. Чередование комедийных и трогательных сцен производило превосходное впечатление. Понравилась мне и идея «преступной банды» пенсионеров. «Дом престарелых» добился большого успеха. Кев и сегодня говорит, что в самом начале казалось, будто лента окажется убыточной, но уже с первой недели фильм привлек 500 000 зрителей… А если кино нравится зрителям, значит, команда всё сделала правильно.
Тома Жилу, режиссер первой части, отказался от работы над продолжением. Как так получилось, что его постановкой занялись именно вы?
Всё началось с того, что мой агент, который так же работает с Мари-Кристин Барро, позвонил [продюсеру] Элизе Суссан во время кастинга. Мари-Кристин очень понравилась первая часть, и она хотела узнать, не найдется ли для нее роли во второй. Элиза же сказала, что все основные роли уже розданы, но вот режиссера она пока что не нашла. Агент тут же вспомнил обо мне, и мы организовали встречу с Кевом и продюсерами... А через неделю я уже преступил к работе! Вот такая история. А для Мари-Кристин всё же нашли эпизодическую роль в самом начале.
Первый вопрос, который я задал Кеву Адамсу, Элизе Суссан и Рафаэлю Грибински, продюсерам фильма, был такой: «Что можно улучшить по сравнению с первой частью?» Мне хотелось предугадать все возможные неудачи, чтобы команда была довольна продолжением. Оказалось, что они хотели сделать популярное, динамичное кино с элегантной режиссурой.
Такие требования были к вашему фильму «Тенор»…
Я хотел привнести в «Отдых не по-детски» свое видение кадра. Предложение сегодня очень высокое, особенно учитывая платформы с контентом для большого экрана, поэтому, чтобы тебя заметили, нужно выделяться. Моей целью было, чтобы никто после сеанса не мог сказать: «Это можно было посмотреть и дома, по телевизору». Мы с Кевом поставили планку довольно высоко. Например, в начале и в конце фильма есть две сцены одним кадром, где мы снимали одновременно человек 15 актеров. Тут пришлось хорошенько подумать над расстановкой света, планом, последовательностью кадров…
Вы пришли в проект, где Кев Адамс одновременно и автор, и продюсер, и исполнитель главной роли. Как вы нашли свое место в команде?
Это была слаженная совместная работа. Я пытался во всех мелочах понять замысел Кева, а каждый день съемок иметь в своем распоряжении на площадке сценариста – это настоящая роскошь! Я постоянно задавал вопросы, чтобы уточнить, как именно он представлял себе эту сцену, куда она должна вести… Поставить сцену на площадке – это уже моя работа, но, думаю, значительная доля успеха картины – это постоянное общение на съемках. Две хорошие идеи могут привести к третьей, и даже неудачные попытки могут дать что-то хорошее. Знаете, мне эго работать не мешает, Кеву — тоже, поэтому мы работали очень конструктивно, никогда дело не доходило до конфликта. У Кева только одно в приоритете, и тут я с ним согласен: публика. В каждой сцене он искал, что еще можно улучшить для нашего зрителя. Я многому у него научился, особенно не упускать ни одной мелочи. Он часто повторяет: «Если ты остановился – ты сдался». Мы постоянно искали, как добавить еще больше комедии, как полнее раскрыть историю, вставив нужную деталь в нужный момент.
Что вы можете сказать о Кеве Адамсе как об актере?
Уверен, у него впереди еще много интересных ролей… Для меня Кев – это лидер, он похож на Филлипа Лашо. У него талант не выводить на первый план себя, а, напротив, помогать партнерам по сцене, постоянно стремясь к наилучшему возможному результату. Он умеет объединять команду вокруг себя.
Эти трое были невероятно рады вернуться в проект! Они из той когорты актеров, которые не привыкли сниматься в одном фильме много дней подряд. Сценарий «Отпуска не по-детски» был составлен так, чтобы экранного времени хватило всем участникам. У каждого персонажа была своя арка и свой финал! Я знаю, что для актеров это было очень важно: никто не жаловался, что ему нечего играть.
К этой компании прибавились «новички», например, Жан Рено…
Когда мне предложили снимать этот фильм, отбор актеров уже был закончен. И вот я смотрю на список и вижу там имя Жана Рено… Я смотрел «Леона», кажется, раз тысячу, это один из моих самых любимых фильмов. Знать, что мы будем работать вместе, - это был непередаваемый кайф! Жан будто заполняет площадку своим голосом и невероятной игрой… Меня особенно впечатлило, как он играет трогательные моменты. У него внутри будто что-то включается, и с этим светом он уже выходит на сцену. Снимать это было волшебно, и после каждого дубля нам нужно было несколько минут, чтобы «выдохнуть»… Для меня было честью поработать с таким открытым, внимательным, умным и жизнерадостным актером. Это удивительный опыт…
С Шанталь я уже работал в фильме «Никто» (LES DÉGUNS), это был маленький фильм, которого никто не ждал… Там она снималась два дня. У нее удивительный талант каждый раз цеплять комедийного зрителя! С Энрико мне повезло познакомиться ещё в детстве, и мы с ним много вспоминали старые истории. Мишеля Жонаса как актера я раньше не знал, но сегодня могу с уверенностью сказать, что у него невероятный талант! Начиная с читки текста мы с Кевом переглядывались, понимая, что всё выходит очень хорошо, хотя у Мишеля не так много опыта в актерской работе. Я тогда пересмотрел «Танго Рашевского», фильм 2003 года, и он там сыграл просто потрясающе… С Амандой же по началу всё шло не так гладко. Мы с Кевом пригласили её на кофе и убедили участвовать в проекте, но в первые дни съемок мы видели, что она себя спрашивает: «Что я вообще тут делаю?» К счастью, она быстро влилась в команду, пусть это было и не совсем её амплуа. Да, она много лет участвовала в комедийных шоу на радио, но в кино снималась довольно редко. Мне кажется, ей удалась эта роль. В конце концов, Аманда Лир – национальное достояние Франции!
То, что вы оказались у руля такого фильма, кажется очень логичным: это как будто наследие вашего отца, Клода Зиди, который часто снимал комедии подобного рода…
Я был счастлив получить предложение снимать именно популярную комедию: на сегодняшний день я хочу остановиться именно на этом жанре. В «Теноре» уже есть черты этого стиля, но он вышел, когда рынок сильно просел из-за коронавируса… Я выбрал Мишель Ларок, потому что хотел сделать ленту для широкой аудитории. Я знаю, что «Отпуск не по-детски» зрители очень ждут (мы это видели по многочисленным предпоказам по всей Франции), и жду не дождусь, когда фильм наконец выйдет и его увидит как можно больше зрителей… Тот факт, что я сын Клода Зили, во многом обнадежило съемочную группу, несмотря на мой довольно небольшой опыт режиссуры!
Что вы чувствуете перед выходом фильма, давление или предвкушение?
Конечно, предвкушение! Мы снимали продолжение фильма, который собрал два миллиона просмотров, и единственная составляющая, которая изменилась во второй части – это я! Если фильм не взлетит, это частично будет и моя ответственность, но я знаю, что я сделал всё возможное, чтобы снять в «Отпуск не по-детски» как можно лучше.
«Отпуск не по-детски» откроет Международный фестиваль комедийного кино в Альп-Д’Юэз в 2024 году – прекрасное начало нового сезона.
Забавный факт: 20 лет назад мой отец был председателем жюри этого фестиваля. Бывают иногда такие знаки… Сам я на этом фестивале никогда не был, и я счастлив, что у фильма будет именно такая премьера – а потом мы покажем его публике. Мне не терпится там оказаться, и я даже не представляю, что нас там ждёт. Хочется просто наслаждаться моментом…
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