что почитать?

Актер – о фильме «Сломя голову», античной литературе и лаборатории в рамках фестиваля «Одна шестая»

Егор Корешков: «Я бы хотел видеть больше экспериментального кино, выходящего за рамки стандартных тем и форматов»

Елена Лядова и Денис Шведов окажутся в «Поле чудес»

Смотреть онлайн: «Игры», «Взрослые» и «Она такая классная»

Людмила Артемьева, Ян Цапник и Николай Добрынин познакомятся со Смешариками

Лайфстайл

«Я столько раз буквально стояла на подоконнике»: Кристина Асмус о тяжёлом детстве и родителях

Актриса давно не общается с мамой, но не теряет надежды наладить связь