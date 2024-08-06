Джейми Ли Кёртис: «Истории о людях, объединяющихся ради общей цели, — самые захватывающие»

Уже в этот четверг российские зрители смогут отправиться на планету Пандора, где разворачиваются события «Бордерлендс» — фантастического боевика по мотивам популярной серии видеоигр. Режиссером проекта выступил Элай Рот, сценарий под псевдонимом Джо Кромби написал Крейг Мазин («Одни из нас», «Чернобыль»), а отчаянных авантюристов исполнили давно любимые публикой звезды. Одна из них — Джейми Ли Кёртис, сыгравшая роль доктора Таннис. Она и рассказала нам о сценарии и мире «Бордерлендс», почему фильм заинтересует не только геймеров, а также о работе с Кейт Бланшетт, Кевином Хартом и Арианой Гринблатт.
О том, чем хорош сценарий «Бордерлендс»
В сценарии есть одна строчка, описывающая огромный взрыв, и звучит она как: «Самый большой взрыв, какой мы можем позволить с нашим бюджетом». Это проект, который не считает себя самым умным и уж точно не относится к себе слишком серьезно. В нем полно таких отступлений для читателя, где подчеркивается: «Это приключение, очень резвое и веселое, с кучей больших таких взрывов». Даже сам язык сценария захватывает, и ты хочешь читать дальше. И не нужно гадать, как бывает: «Ой, о чём же эта история?». Всё ясно с самого начала. С первой встречи с Лилит.
О том, почему «Бордерлендс» – классическая история
Именно благодаря тому, как здорово написан сценарий, я решилась оставить семью и приехать на другой конец света в Будапешт под конец пандемии, чтобы сыграть эту роль. Это ведь классическая киношная почти что сказка. С одной стороны — девочка без семьи, одна в этом мире. С другой – женщина, у которой тоже нет никого близкого. И со временем они учатся полагаться друг на друга по разным причинам. И постепенно эти отношения меняют их, делают чуточку лучше. Эти отношения между своего рода матерью и дочерью составляют основное ядро всего нашего фильма. Именно отношения между Крошкой Тиной и Лилит. А все остальные их просто дополняют.
О погружении в роль доктора Патриции Таннис
Я погрузилась в её мир. И он забавный. Как и она сама. Но она белая ворона. И в нашей истории она как бы… Своего рода катализатор, который подталкивает героев к Хранилищу. Оказавшись в тупике, в середине фильма они приходят к Таннис. Потому что она может помочь им информацией, опытом. И юмором.
О работе с Элаем Ротом
Он забавный. И умный. И совершенно ненапряжный. Неизменно добродушный. Всегда четко знает, чего он хочет, но при этом не боится сотрудничать, особенно когда кто-то из нас говорит, «А что если?..» У каждого из нас много идей, и он всегда готов выслушать. С Кейт
они уже работали и замечательно ладят, с Кевином
они постоянно шутят. Ариана
его обожает. Мне кажется, Элай в глубине души практически её ровесник. С ним очень приятно работать. И у него очень необычный взгляд на кино, который мне было интересно обсудить.
О персонажах «Бордерлендс»
Такие фильмы интересны тем, как они заставляют сотрудничать людей, у которых нет ничего общего. Даже если взглянуть в прошлое, к самым истокам, истории о людях, которые объединяются ради какой-то общей цели, – всегда самые захватывающие. В нашем фильме у нас и разбойница, и наемник, и робот, и вроде как киборг-телохранитель
, этакий сломанный человек, который защищает девчушку, которая буквально вынуждена выживать на улице. Плюс своего рода безумная ученая. И все они вынуждены учиться полагаться друг на друга, чтобы достигнуть главной цели нашего фильма – и цели оригинальной игры – открыть чертово Хранилище.
О работе с Кейт Бланшетт
Я согласилась из-за нее. Честно. Из-за Кейт. Кевина тогда еще не наняли. Была только она, только Кейт, когда я услышала о проекте. И я сразу: «Да, я полечу в Будапешт и снимусь вместе с Кейт Бланшетт». Она ведь просто невероятная актриса. А мне всегда очень интересно сниматься бок о бок с такими талантливым людьми. И Кейт меня просто поразила выше всяких ожиданий. Её погружение в персонажа, её самоотдача… Она просто растворилась в своем персонаже и по-настоящему стала Лилит.
О работе с Кевином Хартом
Кевин относится к работе очень серьезно. Он всего добился сам, благодаря многим годам упорнейшей работы и несгибаемому упорству. И у него полно внутренней мотивация, построенной на уверенности и амбициях. С ним очень приятно быть рядом. Никакого высокомерия. Он приходит на площадку и здоровается с каждым лично. Чтобы никто в команде не чувствовал себя лишним. Он дарит нам очень много позитива.
Об Ариане Гринблатт и её исключительном таланте
У нас есть талантливейшая молодая девушка… В роли легендарного персонажа. Крошка Тина — одна из важнейших героинь франшизы. Она этакая, ну знаете, разбитная девчушка, с кучей оружия и бомбами, выживающая своими силами. Она выглядит как беспризорница, ведет себя как беспризорница. И всё потому, что она сирота. Поэтому в ней есть что-то мягкое, что-то человечное и уязвимое, скрытое подо всей этой бравадой. И ещё на первом чтении, по зуму, я подумала: «Ооо, ого. Это будет весело». Потому что она невероятна.
О том, почему «Бордерлендс» понравится зрителям
Я думаю, у нас есть все составляющие отличного фильма. На любой вкус. Полный комплект. У нас есть пафос, есть юмор, есть очень много экшна. Есть диковинный… лор… Для фанатов. Целая куча всяких крутых штучек, в которых интересно копаться. Фильм следует истории из игр, и относится к ней с огромным уважением к оригиналу. Но при этом прекрасно смотрится сам по себе.
«Бордерлендс» в кинотеатрах с 8 августа
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«Бордерлендс». Трейлер №2
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