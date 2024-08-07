Алена Званцова: «Любому человеку важно чувствовать, что он кому-то нужен»

В российский прокат выходит фильм «Ячейка общества», снятый Аленой Званцовой, создательницей «Частицы Вселенной», «Никто не узнает», «Небесного суда», «Оттепели» и других знаковых для отечественной индустрии сериалов. «Ячейка общества» рассказывает о небанальной для российского экрана молодой семье, которая переживает кризис отношений. Мы поговорили с Аленой Званцовой о режиссерской точке зрения на новое поколение, артистах, которые исполнили главные роли в «Ячейке общества», сценариях, где всегда остается частица себя, и серьезных темах, которых не хватает российскому кино.
фото: фото с премьеры фильма "Ячейка общества"
Так получается, что фильмы и сериалы, которые вы снимаете по своим сценариям, так или иначе посвящены семье. Почему эта тема стала для вас ключевой в режиссерских работах?
Мне кажется, что свое лучшее кино режиссер снимает о том, что для него действительно важно и интересно, а не под прицелом повестки, фестивальной актуальности или чего-то еще. Я – нормальная взрослая женщина, я живу в семье, у меня есть родители, у меня есть муж, ребенок, и, конечно, это важная часть моей жизни. Ну и по большому счету в кино и литературе самые важные темы – семья, любовь и смерть.
Сценарий «Ячейки общества» вы написали, что редко у вас бывает, с соавтором – причем с молодой сценаристкой Марией Дивовой.
Да, она гораздо ближе по возрасту к героям этой истории, нежели я. Поэтому помогла мне избежать нафталинового взгляда на то, как люди дышат, чего боятся, чего хотят именно сейчас. Хотя проблемы всегда одни и те же, нюансы только разные.
Не было ли с вашей стороны давления на начинающего автора? И напротив, может быть, Мария говорила вам, что вы не понимаете, как живет нынешнее поколение?
Оба этих аспекта были. Например, что касается взаимоотношений главных героев – Саши и Кирилла, – их финансовых историй, кто, сколько получает, почему Саша не может устроиться на работу, у Марии была достаточно жесткая позиция. А мне, возможно, было не очень понятно, почему нельзя взять и устроиться на работу, или, если говорить про айтишника Кирилла, то мне казалось, что у всех есть штамп, что если он работает в этой сфере, то купается в деньгах. И Мария мне объясняла, что это совсем не так – и в IT можно получать хорошие деньги в небольшой компании-разработчике, но в то же время и совсем скромную зарплату в условном банке. В общем, рассказывала мне, как живут молодые люди, потому что мы все немного находимся в плену каких-то мифов. Я же со своей стороны порой настаивала на вечных истинах, могла сказать, мол, вы все будете раскаиваться, не избегала поучений, но мы в итоге пришли к консенсусу. Мария очень много привнесла в историю быта, тонкость взаимоотношений главных героев и, что важно, в образ девочки, которую сыграла Герда Пугачева. Она довольно хорошо покопалась в собственном детстве, которое еще очень хорошо помнит, и воспоминаниях, и я горжусь тем, какой получилась у нас эта малышка. У героини Герды очень правдоподобный образ.
фото: фото со съемок фильма "Ячейка общества"
Расскажите, как вы нашли Герду Пугачеву? И действительно ли режиссеру на площадке сложнее всего работать с детьми?
Герда – подарок для любого режиссера, она очень талантливый человек и у меня даже язык не поворачивается назвать ее ребенком. Она пришла на кастинг первая, причем сразу же была готова записать пробу одной из сложнейших сцен. И стало понятно, что она понимает, о чем говорит, что это внутренне взрослый и цельный человек. Она совершенно не киноребенок, у нее нет заученных интонаций. Самое чудовищное, что бывает, когда родители зазубривают с детьми дома текст вот этими поставленными детскими интонациями, которые убивают все живое. Герда – внутренне свободный, умный, сложно организованный человек, причем очень работоспособный. Я за свою жизнь видела двух таких детей – собственно Герду и Виту Корниенко, которая сейчас крайне востребованная актриса.
Если героиня Герды списана с личного опыта Марии Дивовой, то с кем из героев вы себя ассоциируете? И вообще нужно ли режиссеру, сценаристу подключаться к своим персонажам?
Без сомнения! Когда я снимаю или пишу кино и не включаю в каждого из героев, конечно, если это не мегафигурная композиция, частичку себя или своих близких людей, которых хорошо знаю, то конструкция не работает, получаются картонные фигуры, мертвечина. Так что в «Ячейке общества» от меня что-то есть и в герое Кузьмы Котрелева, и в героине Насти Красовской, и отчасти в малышке, и в герое Семена Шкаликова.
Всегда благодатная почва писать про кризис среднего возраста, когда уже что-то нажито, прожито, когда есть что терять и о чем рефлексировать. Но тут была достаточно утилитарная история, которая началась для меня как авантюра, но в итоге привела к массе хороших дней на съемочной площадке и, надеюсь, к хорошему результату, который понравится зрителям. «Ячейка общества» появилась так: мы общались с продюсером Георгием Шабановым, и я сказала, что давно не выходила на съемочную площадку, он ответил, что востребованы истории о семье. Я тут же навострилась и начала говорить про героев – ей 40, ему 45. Но Георгий сразу сказал, что это должна быть история про молодых людей. Я скуксилась, решила, что все пропало, но потом стала думать и вспоминать какие-то вещи про себя, когда мне было 25-27 лет. В принципе, ты же внутренне ощущаешь себя в этом возрасте вполне взрослым человеком. Я не могу сказать, что в 25 или 27 я была какой-то юным цветком и кардинально изменилась к своим 50+. Может быть, прибавился ум, но внутренне я такой человек, как есть, наверное, уже с 13-14 лет. То есть, слава богу, у меня нет спеси по отношению к молодым людям. И я начала вспоминать себя в том возрасте, решила, что это может быть интересно, но поняла, что далека от реалий того, как они живут сейчас. Тогда в качестве соавтора появилась кандидатура Марии Дивовой, и я начала любить эту историю. Но за верный импульс спасибо Георгию Шабанову.
фото: фото со съемок фильма "Ячейка общества"
А легко ли было найти актеров, которые исполняют главные роли? «Ячейка общества» все же строится на ансамбле, и Кузьма Котрелев, и Анастасия Красовская у вас выступают не в тех амплуа, в которых были в своих предыдущих работах.
Я ужасно рада, что здесь они не в своем амплуа! И Кузьма, и Анастасия – тончайшие, замечательные актеры. Хотя найти таких артистов было довольно трудно. Может быть, с Кузьмой получилось чуть легче, потому что объективно у него было мало конкурентов, и я поняла, что хочу снять именно его еще до того, как у него появилась пара. Настя пришла на кастинг одной из первых, сразу было видно, что она юная и умопомрачительно красивая, а история была написана про обычную девушку, более обыденной внешности, которая действительно может смотреть на себя в зеркало и беситься от того, что у нее лишние жиры. Но потом я успокоила себя тем, что на самом деле это может увидеть любая, даже идеальная девушка, это вопрос внутреннего состояния и внутренней травмы. Так вот, когда только пришла Настя, мне показалось, что нет, она не мама, не та молодая заблудившаяся женщина. Но вдруг встал очень остро один вопрос, что никому из других претенденток на роль зритель ни за что на свете не простит этого порыва, этого увлечения, этой истории, когда она чуть не разрушила семью и чуть не погубила ребенка. В Насте – потрясающая чистота. Это или есть, или нет. И мы снова вытащили Настю на пробы, уже вместе с Кузьмой. И я поняла, что при всей умопомрачительной красоте она может создать героиню закомплексованную, не уверенную в себе. Все-таки масса красивых девушек страдает от одиночества, невостребованности, от того, что их не понимают.
Насколько я помню, Настю вы на стадии питчинга в Минкультуры заявляли и в другом своем полнометражном проекте «Свинья и мышь».
Да, к тому моменту уже была снята «Ячейка общества», и мне очень понравилось работать с Настей, но в фильме «Свинья и мышь» она в итоге не сыграла, хотя прекрасно прошла пробы, – там ее красота, к сожалению, стала непреодолимым препятствием. Героиня «Свиньи и мыши» работает в круглосуточной закусочной – такой, куда в 6 утра приходят, чтобы с похмелья позавтракать борщом и бургером. И сразу стало очевидно, что такой экзотический цветок, как Настя, там бы не проработала и 15 минут, ее бы сразу оттуда увезли, утащили в другую жизнь. Она была слишком нежной орхидеей для этой героини.
В «Ячейке общества» Саша, героиня Насти, постоянно ходит в вязаных свитерах оверсайз. Это для нее условные доспехи, защищающие от травм?
Думаю, вы довольно точно сформулировали. Задача была придумать для героини одежду, которая, конечно же, во-первых, не омерзительно смотрелась бы в кадре, а во-вторых, была довольно правдива. Саша водит ребенка в детский сад и вряд ли будет очень долго собираться, наглаживать наряды. К тому же хотелось, чтобы она действительно была в своеобразном пушистом коконе, в домике, который закрывает ее от внешнего мира и проблем. Так и возникли мягкие, уютные трикотажные вещи, которые опять же благодаря красоте Насти, смотрятся на ней так, будто она вышла на подиум. После съемок я, кстати, выкупила один из кардиганов и прекрасно в нем хожу, но все равно такого эффекта, как на Насте, он не производит.
фото: фото с премьеры фильма "Ячейка общества"
Мне кажется, за счет ее героини в фильме помимо семейной появляется еще важная тема жизни женщины для себя. Не совсем характерная для русской традиции, где женщина как правило всегда живет для кого-то.
Конечно, мы думали об этом. В первой четверти картины героиня Насти как раз и пытается начать жить для себя. Но это опасная штука на самом деле. Очень многих женщин запутывают и травмируют все эти блоги в социальных сетях, которые транслируют очень легкий вариант решения всех проблем – поживи для себя, сходи на курсы рисования, просто посиди в кофейне. Но эти вещи никогда не работают, потому что любому человеку – мужчине, женщине, ребенку, старику или старушке – важно чувствовать, что ты кому-то нужен и в тебе кто-то нуждается, что ты кем-то любим. Без всего этого история того, что ты любим собою и ты для себя сам есть мир, довольно сложна. Такого состояния, наверное, можно добиться, если ты глубокий, умный, взрослый человек, достигший дзена, но это не происходит просто потому, что ты пришел в кофейню и нашел мир с собой, этому предшествует большая внутренняя работа. Вот и наша Саша оказалась потерянной, именно потому, что лишилась нужности и столкнулась с тем, что симуляции этой жизни для себя не работают.
Тем не менее все чаще многие говорят, что нынешнее поколение больше сконцентрировано на себе. Вы согласны с этим? Или, на ваш взгляд, ничего не меняется ни со времен «Сцен из супружеской жизни» или «Анны Карениной», отголоски которых, конечно же, можно найти в «Ячейке общества».
Я уверена, что ничего никогда не меняется. Другое дело, что есть общественная повестка. Если во времена моей юности был девиз, что твоя жизнь ничего не значит и ты должен погибнуть на благо общества, быть максимально скромным и не высовываться, то сейчас прямо противоположный взгляд: ты – центр мира, иди от себя и так далее. По моему мнению, ни один из этих посылов нельзя назвать верным. Должна быть золотая середина, поиск которой, собственно, и занимает жизнь человека.
Название картины пришло сразу, и я к нему привыкла. Хотя, возвращаясь к предыдущему вопросу, «Ячейка общества» получается про то, что люди пытаются жить, как должны, так, как им навязано общественным мнением, окружением, друзьями. Нужно благополучно выйти замуж, снимать хорошую квартиру в центре, наслаждаться латте, смузи, прогулками, искать себя, обеспечивать семью, делать вид, что все хорошо, и никогда не спрашивать о том, что внутри, иначе можно раскопать что-то такое, чего испугаешься. То есть получается, что люди живут, чтобы показать и другим, и себе, что все хорошо, но именно из-за этого и начинаются проблемы. Так что получается, что у каждого времени свой шаблон, который или вписывается или не вписывается в эту конкретную ячейку общества.
фото: фото со съемок фильма "Ячейка общества"
Я, кстати, с удивлением узнала, что писательской деятельностью вы занялись в декрете, и подумала, вдруг в этом есть некая связь с Сашей, когда вы тоже искали себя и не знали, чем заняться.
Может быть, но мотивы точно разные. Саша не знает, куда себя применить, а у меня был мотив именно заработать, потому что на дворе были 90-е во всех их прекрасных, веселых и адских проявлениях. Муж надрывался на нескольких работах, а я соответственно должна была быть частью ячейки общества и тоже вносить свой вклад. Так что там был, скорее, мотив «жить захочешь – не так раскорячишься», поэтому я и стала, как Эмиль Золя.
Все-таки разница поколений есть, получается?
Все поколения проходят через свои трудные периоды. Я помню, что очень огорчалась и до сих пор огорчаюсь, когда люди старше меня приводят поучительные примеры о том, как им трудно жилось, как не было еды, сладостей, развлечений. И я почему-то все время чувствовала себя виноватой, хотя почему я должна испытывать вину за то, что у меня конфеты есть, а у вас их не было. Я реально в какой-то момент просто ненавидела эти конфеты, которыми всех попрекали. На мой взгляд, самое последнее дело говорить последующему поколению: «Вы живете в шоколаде, а мы настрадались!» Я уверена, что у каждого свой шоколад, и у каждого свои страдания.
Как вы определяете, что по одному своему сценарию вы хотите сами снимать кино, а другой отдадите стороннему режиссеру?
В какой-то момент уже начинаешь понимать про себя как про режиссера, в чем ты силен, что у тебя получается хорошо, а что другие сделают лучше тебя. Наверное, хорошо быть человеком, который говорит: «Я могу всё!» Но у меня такого ощущения нет. Я знаю, что некоторые вещи делаю посредственно, и другой режиссер с ними справится намного лучше. А еще бывает, когда пишешь в соавторстве с режиссером, герои от тебя отдаляются, и ты уже спокойно отпускаешь их в свободное плавание.
Насколько вам как сценаристу более близки жанровые истории – все-таки, если говорить именно о ваших текстах, то в них всегда есть элемент триллера или детектива?
Жанр – удобная вещь, в которую можно запихать любую драму, это такое ухищрение, способствующее вниманию зрителей. Драму в чистом виде написать гораздо сложнее, это требует прокачанной сценарной мускулатуры. Я все время мечтаю о драме и в сериальном формате, и в полнометражном, но это сложная работа, а жанр очень многое упрощает и развязывает руки.
фото: фото со съемок фильма "Ячейка общества"
Считаете ли вы себя востребованным сценаристом и востребованным режиссером?
Я бы отнесла себя, наверное, к средней категории востребованности – и в сценарной, и в режиссерской профессиях. Не могу сказать, что во время нашей беседы у меня разрывается телефон от бесконечных предложений. Они есть, конечно, но зачастую это далеко не те вещи, которые бы я хотела делать. Так что я довольно часто скитаюсь со своими идеями в ожидании того, что кто-то их полюбит так же, как я.
А как режиссер вы готовы снимать по чужим сценариям?
На заре моей карьеры у меня был прекрасный опыт с фильмом «Сумасшедшая любовь», который до сих пор имеет поклонников. Он был полностью снят по сценарию Олега Маловичко. И как режиссер могу сказать, что это шикарно, когда ты получаешь здоровский сценарий, по которому сразу же можешь начать снимать кино. Но, к сожалению, таких авторов мало, писать сценарии – реально тяжелый труд. Снимать, конечно, тоже удовольствие относительное, но если бы я получила текст Анны Козловой, Олега Маловичко, Любови Мульменко, я бы сплясала джигу и кинулась бы снимать кино.
У вас есть советы для авторов, которые хотят попасть в индустрию, но не могут? Или думают, что не могут?
Будем честны, в индустрию не так-то просто попасть, пока у тебя ничего не написано и не поставлено. Это такой замкнутый круг. Так что у меня два совета. Первый, по-прежнему утилитарный, который я всегда щедро раздавала направо и налево. Не бойтесь, не жалейте себя, не ждите сразу материального вознаграждения, пишите пилоты, разрабатывайте сериалы. С полными метрами, наверное, сложнее, но пилот может быть востребован. Либо пишите дешевые полные метры на двух артистов. То есть не ждите деньги сразу. Я понимаю, что есть чувство собственного достоинства, и что каждый труд должен быть оплачен, но, к сожалению, мы со стороны себя не видим, так что нам иногда кажется, что написано все очень здорово, а по факту оказывается, что не совсем так и платить особо не за что. Такая артель «Бесплатный труд». И второй совет, вытекающий из этого, – усмирить чувство собственного достоинства и найти человека, вкусу которого вы доверяете. Это может быть педагог, режиссер, другой автор, к чьим советам вы реально прислушиваетесь, с которым вы можете проговаривать всё. И не бойтесь править текст, не нужно цепляться за каждое слово, как за золото!
Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии? Можно отвечать как сценарист, как режиссер, как зритель – с любой позиции.
Я буду как зритель говорить, потому что все остальное – это из жизни насекомых. Ни на платформах, ни в прокате мне не хватает серьезных историй, которые бы говорили о проблемах современного человека, о том, что я вижу вокруг себя, обо мне. Потому что говорящие эльфы, подростки с почему-то традиционно розовыми волосами, хотя их уже на улицах-то нет, меня уже задрали. То есть мне бы хотелось серьезного разговора. Такие фильмы на вес золота, в сериалах наших я такого не видела уже очень давно. Пожалуй, последний раз – в «Кеша должен умереть». Так что мне как зрителю этого трагически не хватает.
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