Ма Дон Сок: «Рокки был моим героем в школьные годы»

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7 августа Алена Званцова: «Любому человеку важно чувствовать, что он кому-то нужен» Режиссер и сценарист – об «Ячейке общества», взгляде на новое поколение и серьезном разговоре со зрителем

6 августа Джейми Ли Кёртис: «Истории о людях, объединяющихся ради общей цели, — самые захватывающие» Звездная актриса — о мире «Бордерлендс», своей роли и работе с Кейт Бланшетт