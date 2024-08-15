Ма Дон Сок: «Рокки был моим героем в школьные годы»

С сегодняшнего дня российский прокат познает «Криминальный город: Возмездие» — четвертую часть невероятно популярной серии южнокорейских боевиков. В основе каждого фильма — реальный случай из следственной практики, и в этот раз глава убойного отдела Ма Сок До столкнется с индустрией онлайн-казино, криптовалютой и филиппинскими наемниками. Мы поговорили с исполнителем главной роли и большой южнокорейской звездой Ма Дон Соком, который также известен западному зрителю по «Поезду в Пусан» и «Вечным», о франшизе, достоверности, травмах, любимых боевиках и спортивном прошлом.
Можно ли считать Ма Сок До современным героем, который нужен Южной Корее? «Синий воротничок», близкий к народу, который всегда выполняет свою работу?
Ма Сок До воплощает в себе как черты обычного человека, так и героической фигуры. Как детектив он твердо верит, что преступники должны быть пойманы. Как и большинство из нас, он иногда колеблется, сталкивается с неудачами или оказывается в сложных ситуациях. Однако он никогда не сдается и всегда находит способ поймать плохих парней. Я верю, что не только в Корее, но и во всем мире хватает людей, которые не торопятся опускать руки и находят способ двигаться вперед. Я думаю, что каждый, кто обладает такой решимостью, по-своему герой. Причина же, по которой героем выглядит Ма, заключается в том, что он наказывает преступников в ходе впечатляющих и волнующих экшн-сцен.
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Как вы думаете, насколько важное место во франшизе «Криминальный город» занимает реальность описываемых событий? Делает ли это фильмы более реалистичными и достоверными?
Когда фильм основан на реальных расследованиях, зрители могут воспринимать его как более реалистичный и правдоподобный. Серия «Криминальный город» черпает вдохновение из различных случаев, обсуждаемых на детективных встречах, выбирая те, которые хорошо подходят для боевика — и за которые может взяться Ма Сок До. Злодеи и другие персонажи тоже основаны на реальных примерах. Даже когда в деле задействован только один или два подозреваемых, связанные с ним истории часто настолько многослойны, что трудно охватить всё в двухчасовом фильме. Поэтому, чтобы сосредоточиться на действии, саспенсе и остросюжетности, сценарий подвергается бесчисленным изменениям, чтобы отсеять всё лишнее. Затем проводятся дополнительные сценарные встречи, а на площадке актеры, режиссер и съемочная группа продолжают обсуждать и дорабатывать историю, совершенствуя её по ходу дела.
Какая часть съемочного процесса для вас самая сложная, а какая — самая любимая?
Поскольку это боевик, самым сложным аспектом является съемка реалистичных экшн-сцен без каких-либо происшествий. Я с раннего возраста профессионально занимался спортом и перенес множество травм и операций из-за различных несчастных случаев. Я продолжаю сниматься в боевых сценах, одновременно проходя пожизненную реабилитацию некоторых травм. Поскольку мне нужно самому выполнять почти все трюки, я стараюсь не терять форму, продолжая восстановление и боксерские спарринги даже в выходные. Чтобы никто не пострадал — так же важно, как и создание реалистичных драк: поэтому я всегда максимально аккуратен во время подготовки и съемок. Так как я участвую и в планировании, и в продюсировании фильмов, я наслаждаюсь каждой частью процесса: от игры и редактирования сценария до подготовки ко встрече со зрителями. Я вкладываю всего себя в каждый фильм, над которым работаю.
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Можете назвать экшн-франшизу, которая оказала на вас наибольшее влияние? В корейском или зарубежном кино.
Среди боевиков моя любимая франшиза — «Рокки
». Рокки был моим героем в школьные годы. Посмотрев фильм, я мечтал стать боксером. Я посвятил жизнь боксу — и продолжаю тренироваться с тех пор. Всю жизнь я работал над мечтой снять фильм о боксе. То, что Сильвестр Сталлоне
в свои 70 лет всё еще снимается в таких проектах, как «Король Талсы
», заставляет верить, что и я смогу продолжать сниматься в подобных фильмах, когда стану старше. Самое главное — чтобы этого хотела публика. Я буду продолжать усердно работать, чтобы оставаться в форме ради этого.
Что заставило вас уйти в кино из большого спорта?
Прежде, чем стать актером, я перепробовал много профессий. Я работал ночным сторожем, телохранителем, тренером, трудился в ресторанах — и даже занимался физическим трудом. Не было ничего, чего бы я не попробовал. Даже будучи боксером и тренером я никогда не оставлял мечту стать актером. Во время пребывания в США мой друг, работавший в индустрии развлечений, порекомендовал мне пройти прослушивание в Корее, что привело к моей первой роли в кино.
По вашему мнению, благодаря чему Южная Корея стала лидером в производстве современных нео-нуарных триллеров как с точки зрения количества, так и по качеству?
Я считаю, что самое важное — это креативность и планирование. Во-вторых, хотя это может быть не так широко известно, в Корее очень много талантливых актеров и отличных съемочных групп. Это потому, что увлеченные люди с прекрасными идеями и навыками в кинопроизводстве объединяются, чтобы создавать фильмы.
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В каком жанре вам хотелось бы себя попробовать — из тех, в которых еще не довелось?
У меня нет какой-то заветной роли или жанра. Для меня в приоритете сам проект — и я готов взяться за что угодно, если это может принести удовольствие зрителям.
Напоследок можете порекомендовать три фильма для тех, кто никогда раньше не смотрел южнокорейское кино?
Это очень сложный вопрос. Есть так много отличных работ. Однако, если бы пришлось выбирать, я бы посоветовал посмотреть три предыдущих фильма
из серии «Криминальный город», прежде чем смотреть «Возмездие». Это сделает опыт просмотра еще более приятным.
«Криминальный город: Возмездие» в кинотеатрах с 15 августа
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«Криминальный город. Возмездие»
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