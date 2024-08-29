Ольга Медынич: «Нет никого глупее человека, который исключительно серьезно относится к себе и ко всему миру»

На телеканале ТНТ в понедельник 2 сентября в 20.00 состоится премьера второго сезона народного сериала «Просто Михалыч», в котором заглавный герой в исполнении Владимира Епифанцева борется с уничтожением тайги и всего человеческого в семье его родственников Беляковых. Надменную жену брата Михалыча в трагикомедии, где от сумы до тюрьмы буквально один кадр, сыграла актриса Ольга Медынич. Мы поговорили с ней о собирательных образах Михалыча и Оксаны Беляковой, хулиганских сновидениях и юморе, без которого невозможна жизнь.
Сериал «Просто Михалыч» привлек своей легкостью и вечной темой борьбы провинции и Москвы, рассказанной в шуточной форме, потому что у каждого героя своя правда, как и в жизни, но рассказано это с юмором. И этот аспект мне очень нравится. Наверное, если бы мы снимали какую-то серьезную драму, то это было бы все гораздо жестче, но все-таки у нас история решена с любовью и юмором.
Повлияло ли на ваше согласие принять участие в этом проекте то, что вы уже работали с режиссером Евгением Корчагиным на его дебютном сериале «Война семей»?
Именно в сериале «Война семей» Женя и увидел меня в роли Оксаны. Тогда даже еще основного кастинга не было, но когда он только увидел сценарий «Просто Михалыча», то сразу предложил мне эту роль. Я очень люблю работать с Женей, он добрый, открытый и прекрасный режиссер.
фото: "Просто Михалыч 2"/Пресс-служба канала ТНТ
Несколько дней назад Корчагин за свой фильм «Говорит Земля!», который снял между двумя сезонами «Просто Михалыча», получил призы на фестивале «Короче». Очевидно, тема экологии, решенная в комедийном ключе, волнует постановщика. Как вы относитесь к тому, что вопросы вырубки тайги в том же «Просто Михалыче» решены в комедийном аспекте?
К сожалению, я еще не видела этот фильм, но знаю, что Женя его очень любит, и мы все за него переживали и поздравляли, когда он получил сразу два приза на фестивале. Мне кажется, это большая победа, он долго шел к этому. И я знаю, насколько лично ему дорог этот фильм. Если же размышлять о том, что и в «Говорит Земля!», и в «Просто Михалыче» многие проблемы показаны в комедийном ключе, то, на мой взгляд, юмор спасает мир! Я вообще не представляю свою жизнь без юмора. Даже в самой серьезной драматической истории всегда есть место для юмора. Мы все в жизни – по крайней мере, я и моя семья, мое окружение, – что бы ни случалось, разряжаем атмосферу юмором, потому что юмор снимает пафосность. Нет никого глупее человека, который исключительно серьезно относится к себе и ко всему миру. Я вообще считаю, что мы в этот мир прилетели, чтобы играть и веселиться. Так что для меня жизнь без юмора – черно-белая.
Есть ли в вашем окружении такие люди, как Михалыч, или как семья Беляковых? И вам проще найти общий язык с эдакими напускными снобами, как ваша героиня, или с парнями от сохи, как Михалыч?
Это, скорее, собирательные образы. В каждом из нас есть и части Михалыча, и части Беляковых, и, конечно, и в моем окружении есть люди, так или иначе совмещающие эти стереотипы. Вся наша профессия состоит из наблюдения, поэтому я что-то подсматриваю в своих знакомых, и все артисты занимаются подглядыванием за различными людьми, потому что так получилось, что многие из нас отдыхали на Мальдивах, как семья Беляковых, и в детстве в деревне пасли свиней, как Михалыч. Поэтому у нас такое уникальное поколение, которое помнит и тот, и другой опыт, так что нам легче за этим наблюдать.
фото: "Просто Михалыч 2"/Пресс-служба канала ТНТ
На ваш взгляд, кто все-таки истинный антагонист Михалыча – ваша Оксана или Субботин в исполнении Гоши Куценко?
Мне кажется, антагонистами являются все персонажи, потому что сам Михалыч борется со всем окружающим миром, как умеет. Такой уж он человек, которого не пробить ничем и никем. Но в этом его обаяние и прелесть.
Почти каждая серия «Просто Михалыча» начинается с фантазийного сна – эта традиция перекочевала и во второй сезон. Заметно, как вся команда кайфует именно в этих сценах. Расскажите, как они рождались? Какой образ вам запомнился больше всего? И не выдвигали ли вы идеи для подобных сцен во втором сезоне?
Сны — это отдельная моя любовь, потому что там нам дают в полной мере хулиганить. И мы – артисты – как дети, очень любим в это играться. В первом сезоне мне больше всего запомнился сон, когда мы играли «бомжей», – мы тогда хохотали просто без умолку. Во втором сезоне тоже много интересных снов, более того, они по-актерски нам дают еще больше возможностей раскрыть наших персонажей, так что это очень круто, что в одном сериале мы можем сыграть огромное количество разных ролей. Своих «сновидческих» идей для второго сезона мы не выдвигали, потому что у нас чудесные сценаристы, которые заставляют нас удивляться каждый раз, когда мы читаем какой-то сон. Для всей группы это любимая часть «Просто Михалыча».
фото: "Просто Михалыч 2"/Пресс-служба канала ТНТ
Происходит ли, на ваш взгляд, трансформация Оксаны от первого сезона ко второму? И способны ли вообще деньги или их отсутствие изменить таких людей, как Оксана?
Оксана стала более человечной. Если в первом сезоне мы встречаем ее немножко потерявшей голову от безумного количества денег, хотя она простая маникюрша из Бибирево, грубо говоря, то к финалу она становится более человечной, готовится к тому, чтобы пройти не только огонь и воду, но и медные трубы. Так что во втором сезоне Оксана начинает искать себя, понимает, что нужно найти свое призвание в жизни. Но нашла она его или нет – на этот вопрос ответит только зритель. От себя могу сказать, что поиски точно начались, а удачные или нет, покажет, наверное, третий сезон, если он будет.
Второй сезон снимал не только Евгений Корчагин, но и Анна Голицына, до этого работавшая в кино как актриса. Как сложилась ваша работа с новым режиссером? И, на ваш взгляд, помог ли ее актерский бэкграунд взаимоотношениям с артистами на съемочной площадке?
Для Анны это действительно дебют в качестве режиссера-постановщика, хотя в кино она очень давно – и как актриса, и как второй режиссер. Я очень сильно поздравляю ее с этим дебютом. На площадке с ней было невероятно легко. И мне очень нравится, что женщин-режиссеров становится больше. Мне было с ней очень комфортно, Аня – большая молодец, и я уверена, что ее ждут большие работы.
фото: "Просто Михалыч 2"/Пресс-служба канала ТНТ
Кстати, многие ваши коллеги-актеры все чаще ищут себя в сценарном мастерстве, режиссуре, продюсерских проектах. Нет ли у вас подобных амбиций?
Да, сценарное мастерство очень привлекает, потому что, когда тебе предлагают какой-то неудачный сценарий, ты думаешь, ну, кто же его писал? Есть такие амбиции, конечно. Не знаю, может быть, я в будущем разрожусь какой-то идеей. Хотелось бы.
И последний вопрос, который задаю всем: чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Мне кажется, в российской киноиндустрии сейчас всего хватает. Огромное количество проектов запускается – и исторических, и комедийных, и драматических, и фантастических, и детского кино. Так что мы идем в очень хорошем направлении. А получит ли тот или иной фильм статус «нетленного кино», только время рассудит. Мы же ничего не знаем – живем в моменте. Конечно, хотелось бы больших классных фильмов, которые люди пересматривали бы из года в год. Для меня лично сейчас важно своими работами греть сердца людей. Для этого кино, на мой взгляд, и нужно. И надеюсь, что в будущем у нас появится еще много таких шедевров, как «Служебный роман» или «Ирония судьбы».
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