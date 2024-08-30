Максим Кудымов: «Когда я слушал шансон, соседи, наверное, подумали, что я в запое»

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29 августа

Ольга Медынич: «Нет никого глупее человека, который исключительно серьезно относится к себе и ко всему миру»

Популярная актриса – о сериале «Просто Михалыч», хулиганских сновидениях и юморе, без которого невозможна жизнь