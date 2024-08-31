Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет не нормально, и искусство на это реагирует»

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Новости кино В рамках Первого Международного Тарусского кинофестиваля покажут мультфильмы Хаяо Миядзаки и «Отцов» Юрия Мокиенко Объявлена программа кинопоказов смотра

Лайфстайл «Я помолилась Богу, и он меня отпустил»: Александра Урсуляк о разводе с Александром Голубевым А также о нежелании снова вступать в брак

Спутник телезрителя «Большая поэзия»: не бывает лирики без надрыва В ночь с 30 на 31 августа, 00:05, ОТР

Интервью Ольга Медынич: «Нет никого глупее человека, который исключительно серьезно относится к себе и ко всему миру» Популярная актриса – о сериале «Просто Михалыч», хулиганских сновидениях и юморе, без которого невозможна жизнь

Лайфстайл Потерять всё: Лянка Грыу, Анна Котова и Алёна Водонаева Премьера фильма «Ларго Винч. Гнев прошлого»