Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет не нормально, и искусство на это реагирует»

С 29 августа в российском прокате «Лунтик. Возвращение домой» — полнометражное продолжение популярного мультсериала, известного уже не одному поколению маленьких зрителей. В новом мультфильме знакомые герои телеэкрана — кузнечик Кузя, бабочка Элина, гусеницы Вупсень и Пупсень — помогают Лунтику разгадать тайну его происхождения и найти потерявшуюся маму. Режиссером «Возвращения домой» выступил двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит. Мы поговорили с ним о проекте, его многожанровости и ситуации в российской анимации в целом.
фото: Константин Бронзит/Кинокомпания СТВ
Как утверждает Википедия, Лунтик появился ровно 20 лет назад – в 2004-м эта идея пришла в голову Александру Боярскому, с которым вы работаете и по сей день. Вы помните историю создания Лунтика?
Что вы? Я не помню, что со мной вчера происходило! Я слишком стар, суперстар, да. Хотя про идею Лунтика я не помню по одной простой причине – я не участвовал в его создании и не имел отношения к сериалу. Хотя я знаю, что свои сказки про Лунтика сначала принесла на «Мельницу» писательница Сарра Ансон, она же Анна Саранцева, а уже Боярский вместе с Сергеем Сельяновым решили развивать эту историю в сериал. Потом Дарина Шмидт нарисовала Лунтика, основываясь на описании этого персонажа в сказках, затем подключились сценаристы и все завертелось.
А вы лично когда познакомились с Лунтиком?
Прям первой встречи глаза в глаза я опять же не помню, но, скорее всего, я увидел его в первых аниматиках, потому что я был супервайзером сериала и смотрел, как получаются первые драфты у молодых режиссеров. Тогда на «Мельнице» было еще много других дел, в которых я участвовал, так что на лавры создателя сериала я вообще никогда не претендовал.
Тем не менее к полному метру, идея которого тоже появилась не вчера, а несколько лет назад вы уже имели непосредственное отношение.
Вот это я уже хорошо помню! Идею полного метра о том, как Лунтик ищет маму, мне подсказала жена. Мы просто сидели на кухне, и она сказала: почему бы вам не сделать полный метр? Вот так просто рождается великое. И удивительно, что Дарине Шмидт, которая позиционирует себя как мама Лунтика, она нарисовала его, ей очень дорог этот персонаж, не пришло в голову выйти с предложением написать сценарий полного метра. Такая вот ирония судьбы. В итоге я пришел с этой идеей к Дарине и Диме Высоцкому. Понятно, что Дарину долго уговаривать не пришлось, а вот каким образом я заинтересовал Диму совершенно чужеродным материалом — до сих пор удивляюсь. Наверное, какой-то профессиональный азарт в нем тоже проснулся.
Насколько я понимаю, вы написали сценарий, но он еще довольно долго пролежал на студии. Насколько нынешний полнометражный мультфильм похож на тот первый ваш сценарий?
Конечно, он сильно изменился. Грамотные режиссеры все-таки не переносят буквы на экран, это совершенно другая форма изложения. Поэтому изменения неизбежны всегда. Даже если сценарий написан вчера, а сегодня я его начал делать, он начнет меняться и трансформироваться по мере проникновения на экран. В «Лунтике» главное, что не изменилась история, сюжетная канва, остались основные эпизоды, но в репликах, мизансценах, реакциях, конечно же, произошли изменения. Так всегда бывает – потянешь одну ниточку, и она тянет за собой другу.
Полный метр можно назвать многожанровым – тут есть и приключения, почти как в «Индиане Джонсе», и роуд-муви, и «Мы не можем жить без космоса», только с фокусом на Луну, где осталась мама Лунтика, и даже элементы триллера. На каком этапе это всё появилось?
Жанровые маркеры, о которых вы сказали, появляются уже в экранизации текста, и тут я руководствовался своим чутьем. Я сам страшно люблю жанры, которые вы перечислили. Да все их любят! Триллер вообще один из самых популярных жанров. Как и роуд-муви, как и приключения, как и комедия, чего уж там. Это такие четыре кита, на которых стоит фильм. И я балансировал между жанрами, и старался их привносить уже на этапе раскадровок и аниматиков. Дарина Шмидт, кстати, активно участвовала в создании аниматиков, и в какой-то момент возразила, особенно когда увидела их уже с музыкальными референсами. Она спрашивала, зачем мы нагнетаем, но я как режиссер отстаивал свою позицию. Если бы полный метр снимала сама Дарина, то получился бы совсем другой фильм – такой, наверное, няшный, сладкий.
«Лунтик» действительно довольно взрослое семейное кино, как раз-таки за счет вкрапления разных жанров.
Давайте не будем забывать, что это коммерческий продукт. Если сериал существует для того, чтобы родители посадили детей у телевизора, а сами пошли заниматься своими делами, то в кинотеатр они придут вместе с детьми и тоже будут смотреть фильм. Так что прямая режиссерская обязанность – сделать фильм так, чтобы родители не скучали и не страдали на протяжении всего просмотра. Это задача повышенной сложности, определенный вызов – как из абсолютно малышкового материала сделать семейное кино, во время просмотра которого и взрослые смогли бы забыть о своих проблемах хотя бы на час с небольшим.
Не кажется ли вам, что в принципе вся анимация за последние 20 лет стала взрослее?
Это неизбежно, потому что художники реагируют на то, каким жестким стал мир, хотят они этого или нет. Вообще всё мировое искусство стало жёстче – и мультипликация, и кино, и литература. Жизнь вокруг течет не нормально, и искусство на это реагирует. Кроме того, мультипликаторы понимают, что это единственная территория, где ты можешь избежать острых углов. Даже игровой кинематограф уже перешел на язык сказки.
Вы преподаете и часто участвуете как эксперт в разных питчингах, фестивалях. Голос молодого поколения анимационного кино ярче, чем игрового?
Я, может быть, стал к старости глуховат, но я этого голоса пока не слышу. Профессия уходит, молодые люди не озабочены собственно режиссурой. Я не знаю, почему так происходит. У меня есть ощущение, что кино сегодня создают кто угодно, только не режиссеры. Художники, аниматоры, сторибордисты садятся в режиссерское кресло, обладая лишь частью профессии, навыками, которыми обязан обладать лишь среднестатистический режиссер. Но это всего лишь инструментарий. Школа режиссуры, боюсь, утрачена. Разорвалась ниточка, которая соединяла нашу мощную российскую школу режиссуры со следующим поколением, появился какой-то колоссальный зазор. И теперь люди делают кино по принципу «слышу звон, да не знаю, где он». И, вроде как, что-то получается, на экраны выходит, но фильма при этом нет.
Не связано ли это с неким дисбалансом между коммерческой и авторской анимацией? Первая переживает настоящий бум, а вторая по большому счету так и не доходит до зрителей.
Авторская мультипликация вообще не заточена на то, чтобы доходить до зрителя, – в этом принципиальная разница между коммерческим и авторским кино. И так происходит во всем мире, и не только в мультипликации. Коммерческое кино делается для зрителей, авторское кино делается для профессиональных площадок под названием фестивали. Вот и всё.
Почему тогда люди приходят в авторскую анимацию? Вы же тоже больше любите работать в этом сегменте.
Ну я бы так не говорил! У меня уже четыре полнометражных фильма – два «Богатыря», «Лунтик» и скоро выйдет «Мусор», который мы делаем с Димой Высоцким. Так что это чуть меньше, чем количество моих авторских фильмов. А почему идут в авторскую анимацию, количество которой, кстати, не сокращается год от года? Наверное, потому что есть в ней определенная степень свободы, о которой мечтает любой художник. Плюс дистанция короче: как правило, короткометражное кино легче сделать самому, ни от кого не зависеть, а потом собрать с ним определенные дивиденды в виде грамот и призов на фестивалях. Авторское кино создает имя, дает реноме. За счет этого человек заявляет о себе как о художнике, творце, о своих возможностях, что я могу, что умею, как мыслю. И уже через эти авторские фильмы к нему могут прийти, постучаться режиссеры и продюсеры коммерческого кино.
Каждый режиссер авторского короткого метра может выйти в коммерческую анимацию?
Шансы невелики, и тут все зависит от того, как ты проявишь себя в авторском кино, зацепишь ли ты своим фильмом коллег по фестивальной площадке, в том числе продюсеров, или твой фильм пройдет не замеченным.
Можете ли вы назвать какие-то имена молодых режиссеров именно мультипликации, за которыми вы следите на фестивалях или в коммерческой анимации?
Нужно ли вообще разделять авторскую и коммерческую анимацию?
Мы делаем это, скорее, по формальным признакам. Но у хороших режиссеров, не формалистов, которые заточены только на то, чтобы заработать деньги, любое кино – авторское. Так что это разделение довольно условно. И я, в принципе, давно пытаюсь объяснить, что надо убирать архаичное слово «авторское», равно как и «коммерческое», и всё называть одним словом – «кино». Что такое авторство? Это твое отношение к тому, что ты делаешь. Не важно количество денег, целевая аудитория не важна, потому что она часто зависит от менталитета. Важно то, как ты к этому относишься, как ты рожаешь свою идею и концепцию как автор, насколько ты мучаешься, насколько проект тебе дорог – и не важно, космонавты это или лунтики. «Аватар» Джеймса Кэмерона – это авторское кино, «Титаник» Джеймса Кэмерона – это авторское кино, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта – это авторское кино. При том, что этот кинематограф заточен на зрителя и кассовые сборы. Но он и становится успешным, потому что к нему относятся как к авторскому кино. Он получается через кровь и пот, сердце и голову, а не потому что деньги в глазах щелкают. Так что разделение на авторское и коммерческое, на мой взгляд, – пережиток прошлого.
Хорошо, «Мусор» – это семейная мультипликация? Потому что пока кажется, что этим мультфильмом вы все-таки создадите некий прецедент именно не просто семейной, а взрослой полнометражной отечественной анимации в нашем кинотеатральном прокате.
Это наш с Димой Высоцким полнометражный авторский коммерческий проект. И мы с Димой предельно серьезно относимся к тому, что делаем, не разделяя, что вот у меня есть лунтиковская фигня, а в «Мусоре» я наконец оттянусь. Это иллюзия! Я и в том, и в другом случае работаю на пределе возможностей. Разница лишь в том, что «Лунтик», наверное, ближе к юной аудитории, но это не означает, что «Мусор» нельзя смотреть детям. Да, возможно, в нем совсем малыши поймут не все, но и после «Лунтика», я уверен, что взрослым тоже будет о чем подумать. А по поводу прецедента, я сам с нетерпением жду, когда выйдет «Мусор» и какой популярностью он будет пользоваться.
В завершении интервью я всем задаю один и тот же вопрос: чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Я задумался, отвечая на этот вопрос, только потому, что мне глубоко плевать на российскую киноиндустрию. У меня есть своя жизнь, она короткая и слишком ценная для того, чтобы поглощать все подряд. Сейчас создается много фильмов, в том числе мультипликации и посмотреть их все просто невозможно. Есть коллеги, чьим советам я доверяю, и когда появляются по-настоящему нужные для просмотра вещи, я их, очевидно, не упущу. А что там в индустрии происходит, мне абсолютно все равно. Анимационное кино, как и всегда было, живет отдельной жизнью. Собственно, не только у нас, но и в том же Голливуде похожая история. Это два абсолютно параллельных мира.
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