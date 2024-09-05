Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику»

анонс

Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии

Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет ненормально, и искусство на это реагирует»

Сценарист сериала «Третье сентября» – о Шуфутинском, временной петле и свадьбе

Максим Кудымов: «Когда я слушал шансон, соседи, наверное, подумали, что я в запое»

29 августа

Ольга Медынич: «Нет никого глупее человека, который исключительно серьезно относится к себе и ко всему миру»

Популярная актриса – о сериале «Просто Михалыч», хулиганских сновидениях и юморе, без которого невозможна жизнь