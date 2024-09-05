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Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику»

интервью >>
5 сентября 2024
В онлайн-кинотеатре KION стартовал третий сезон сериала «Жизнь по вызову» — проекта режиссера и продюсера Сарика Андреасяна про закулисье отечественной секс-индустрии. Главный герой — элитный сутенер Шмитд, он же Мэджик, в исполнении Павла Прилучного — продолжает сражаться с сильными мира сего за свой бизнес, своих подопечных и собственную безопасность. Теперь он еще и одержим жаждой мести, ведь точно знает, кто виноват в смерти его дочери, а также готов, наконец, разобраться с собственным прошлым, которое сделало его тем, кто он есть. Кино-Театр.Ру поговорил с Сариком Андреасяном о его любимом сериале, методе работы с актерами, конкуренции с Голливудом и о будущей экранизации романа «Война и мир».

Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику»

«Жизнь по вызову» добралась уже до третьего сезона — очевидно, что пользуется у зрителя успехом. В чем, на ваш взгляд, причина этой популярности?

Для меня это был очевидный хит ещё на стадии съемок первого сезона. Мы были уверены, что этот герой и мир, который мы создаем, будет очень интересен зрителю. Это история человека, который борется за справедливость, будучи абсолютно неоднозначным героем. Именно это привлекло зрителей, так как наши герои многогранны, и лишь во вторую очередь — эротическая составляющая сериала и истории, происходящие вокруг мира эскорта.

А вам самому, как режиссеру и продюсеру, почему все еще нравится эта история? Нет ли усталости от персонажей и темы?

Лично я готов снимать ещё очень много раз этот сериал. Это мой любимый сериал, так как на мой взгляд он смелый, честный, драматичный и одновременно очень трогательный, так как затрагивает вечные темы отцов и детей и моральной границы каждого человека.

Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику»

К слову, о теме — в чем, на ваш взгляд, основная идея и посыл сериала? Что закладываете конкретно вы? Есть ли какая-то социальная функция у проекта?

За легкими деньгами и желанием получить все и сразу скрывается ад, через который вам нужно пройти, и совесть, с которой вы вряд ли сможете ужиться. В любом раскладе это история о том, что путь эскорта — это тупик в той или иной момент жизни.

Обилие откровенных сцен в сериале — есть ли в этом, помимо художественной оправданности и необходимости, элемент провокации, чтобы привлечь зрителя? И насколько в целом подобные приемы — нечто табуированное, натуралистичное, откровенное на экране — работают для уже в целом искушенной аудитории онлайн-сервисов сегодня?

К третьему сезону откровенных сцен становится меньше, больше прелюдий к откровенным сценам. Мы создаем имитацию эротического контента, а в реальности имеем детективный драматический триллер. Возможно, в первом сезоне и была провокация, но мы добрались до третьего сезона исключительно потому, что у нас высокохудожественный остросюжетный сериал с потрясающими актерами.

Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику»

Начальный титр «основано на реальных событиях» — сколько в действительности реальности в «Жизни по вызову»? Откуда берутся истории? И можно ли назвать это каким-то исследованием секс-индустрии?

Для меня это сценарий, который я экранизирую как режиссер и продюсер. Абсолютно все истории находят и воссоздают на бумаге наши сценаристы Алексей Гравицкий и Анна Кулаева. Это и встречи с представителями эскорта, прочитанные блоги и просмотренные интервью, но лично я ни с кем не встречался и никаких историй не подслушивал. Для меня это в первую очередь жанровый сериал, и в целом мне все равно реальная история или придуманная — важно, чтобы она была интересной.

Большая часть ваших проектов в последнее время основаны на резонансных историях из прошлого или настоящего, можно сказать, что это уже стало вашим режиссерским и продюсерским стилем и почерком. Почему возникло именно это направление? Как вы выбираете материал, что самое важное в том или ином сюжете, чтобы вы обратили на него внимание и взялись за работу над ним?

Важно, чтобы меня это волновало, как человека. Все мои проекты, основанные на реальных событиях, важны лично для меня как для человека. От «Непрощенного» до «Мужского слова»! Во всех этих фильмах есть я. Я воспеваю любовь, героизм, самопожертвование, и большинство реальных историй всегда про особенных людей, готовых на подвиги как в прямом так и в переносном смысле. Для меня важно, что люди видят правду пусть и в художественном виде. Реальная история честна по своей сути изначально, и мы живем в то время, когда очень нуждаемся в том, чтобы с нами были честны.

Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику»

Как на таких непростых проектах, где у персонажей есть реальные прототипы, некоторые из которых живы, и где им приходится сниматься в сложных и эмоционально, и физически сценах, вы выстраиваете работу с актерами? Анна Глаубэ в интервью к сериалу «Сама виновата?» рассказывала мне, что вы в целом даете артистам свободу в интерпретации их героев — конечно, не выходя за рамки сценария. Не заставляете играть конкретного реального человека, а скорее историю, ощущение от нее. Со всеми ли используете такой метод? Или зависит от проекта и актеров?

Этот метод привел меня к большому успеху, и поэтому я придерживаюсь только его. Я иду за артистом и даю ему волю и свободу быть счастливым в исполнении своей роли. Если актер поведет роль не туда, то я его остановлю, но мой опыт показал, что свобода — это великое изобретение. В свободе человек талантлив, красив, расслаблен и доверчив. А доверие этом деле важно между режиссером и артистом. Я изначально беру артистов, которым я доверяю.

Проще ли с артистами, с которым вы работает не первый сезон или не первый сериал? Или, наоборот, иногда это может слишком расслаблять, и приходится быть более внимательным и требовательным?

Я работаю с профессионалами которые давно добились успеха и доказали, что умеют отдаваться работе. Мне всегда удобно и хочется работать с теми артистами, с которыми я уже работал. Судя по количеству повторяющихся актеров в моих работах, думаю, это не секрет.

Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику»

Вы — один из самых активных и продуктивных российских режиссеров сегодня. Как ощущаете себе в условиях сниженной конкуренции с иностранным контентом, которые сложились сегодня? Помогает ли это в целом отечественным режиссерам и влияет ли на отношение и внимание наших зрителей к нашему кино?

Я работаю в профессии уже ровно 17 лет, а если брать с обучением, то 20 лет. Для меня всегда было понятно, что если ты много работаешь и делаешь качественный проект, то совершенно не важно, есть ли у тебя конкуренты или нет. Хороший контент нужен всем и всегда. Зритель никогда не откажется посмотреть что-то талантливое. Поэтому есть Голливуд или нет, лично мне абсолютно все равно. Надо понимать, что кинотеатры крутят по-прежнему голливудские фильмы, и, к примеру, мой «Онегин» собрал почти миллиард с учетом пиратской западной продукции. Одним словом, никто не ушел, и конкуренция есть до сих пор. Я в целом считаю, что у нас профицит российского контента, и столько зрителям не нужно, и победит в итоге тот, у кого будет самый качественный и талантливый контент.

Действительно будете снимать «Войну и мир»? И почему у вас возник в целом интерес к экранизациям литературной классики? Не боитесь новой волны критики, или же она только подстегивает вас работать дальше?

Мне вообще плевать на критику. У меня миллионы зрителей, и они смотрят и идут на мои фильмы, и лично я никаких критиков никогда не замечал. Кажется, о них спрашивают только в интервью. Я читал «Войну и мир» несколько раз и всегда мечтал экранизировать роман. Будем считать, что я ждал своей возможности двадцать лет. Раз у меня появился этот шанс, значит я к нему готов.

Смотрите третий сезон сериала «Жизнь по вызову» в онлайн-кинотеатре KION.

«Жизнь по вызову 3»

Наталия Григорьева
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