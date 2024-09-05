Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику»

В онлайн-кинотеатре KION стартовал третий сезон сериала «Жизнь по вызову» — проекта режиссера и продюсера Сарика Андреасяна про закулисье отечественной секс-индустрии. Главный герой — элитный сутенер Шмитд, он же Мэджик, в исполнении Павла Прилучного — продолжает сражаться с сильными мира сего за свой бизнес, своих подопечных и собственную безопасность. Теперь он еще и одержим жаждой мести, ведь точно знает, кто виноват в смерти его дочери, а также готов, наконец, разобраться с собственным прошлым, которое сделало его тем, кто он есть. Кино-Театр.Ру поговорил с Сариком Андреасяном о его любимом сериале, методе работы с актерами, конкуренции с Голливудом и о будущей экранизации романа «Война и мир».
«Жизнь по вызову» добралась уже до третьего сезона — очевидно, что пользуется у зрителя успехом. В чем, на ваш взгляд, причина этой популярности?
Для меня это был очевидный хит ещё на стадии съемок первого сезона
. Мы были уверены, что этот герой и мир, который мы создаем, будет очень интересен зрителю. Это история человека, который борется за справедливость, будучи абсолютно неоднозначным героем. Именно это привлекло зрителей, так как наши герои многогранны, и лишь во вторую очередь — эротическая составляющая сериала и истории, происходящие вокруг мира эскорта.
А вам самому, как режиссеру и продюсеру, почему все еще нравится эта история? Нет ли усталости от персонажей и темы?
Лично я готов снимать ещё очень много раз этот сериал. Это мой любимый сериал, так как на мой взгляд он смелый, честный, драматичный и одновременно очень трогательный, так как затрагивает вечные темы отцов и детей и моральной границы каждого человека.
К слову, о теме — в чем, на ваш взгляд, основная идея и посыл сериала? Что закладываете конкретно вы? Есть ли какая-то социальная функция у проекта?
За легкими деньгами и желанием получить все и сразу скрывается ад, через который вам нужно пройти, и совесть, с которой вы вряд ли сможете ужиться. В любом раскладе это история о том, что путь эскорта — это тупик в той или иной момент жизни.
Обилие откровенных сцен в сериале — есть ли в этом, помимо художественной оправданности и необходимости, элемент провокации, чтобы привлечь зрителя? И насколько в целом подобные приемы — нечто табуированное, натуралистичное, откровенное на экране — работают для уже в целом искушенной аудитории онлайн-сервисов сегодня?
К третьему сезону откровенных сцен становится меньше, больше прелюдий к откровенным сценам. Мы создаем имитацию эротического контента, а в реальности имеем детективный драматический триллер. Возможно, в первом сезоне и была провокация, но мы добрались до третьего сезона исключительно потому, что у нас высокохудожественный остросюжетный сериал с потрясающими актерами.
Начальный титр «основано на реальных событиях» — сколько в действительности реальности в «Жизни по вызову»? Откуда берутся истории? И можно ли назвать это каким-то исследованием секс-индустрии?
Для меня это сценарий, который я экранизирую как режиссер и продюсер. Абсолютно все истории находят и воссоздают на бумаге наши сценаристы Алексей Гравицкий и Анна Кулаева. Это и встречи с представителями эскорта, прочитанные блоги и просмотренные интервью, но лично я ни с кем не встречался и никаких историй не подслушивал. Для меня это в первую очередь жанровый сериал, и в целом мне все равно реальная история или придуманная — важно, чтобы она была интересной.
Большая часть ваших проектов в последнее время основаны на резонансных историях из прошлого или настоящего, можно сказать, что это уже стало вашим режиссерским и продюсерским стилем и почерком. Почему возникло именно это направление? Как вы выбираете материал, что самое важное в том или ином сюжете, чтобы вы обратили на него внимание и взялись за работу над ним?
Важно, чтобы меня это волновало, как человека. Все мои проекты, основанные на реальных событиях, важны лично для меня как для человека. От «Непрощенного
» до «Мужского слова
»! Во всех этих фильмах есть я. Я воспеваю любовь, героизм, самопожертвование, и большинство реальных историй всегда про особенных людей, готовых на подвиги как в прямом так и в переносном смысле. Для меня важно, что люди видят правду пусть и в художественном виде. Реальная история честна по своей сути изначально, и мы живем в то время, когда очень нуждаемся в том, чтобы с нами были честны.
Как на таких непростых проектах, где у персонажей есть реальные прототипы, некоторые из которых живы, и где им приходится сниматься в сложных и эмоционально, и физически сценах, вы выстраиваете работу с актерами? Анна Глаубэ в интервью к сериалу «Сама виновата?» рассказывала мне, что вы в целом даете артистам свободу в интерпретации их героев — конечно, не выходя за рамки сценария. Не заставляете играть конкретного реального человека, а скорее историю, ощущение от нее. Со всеми ли используете такой метод? Или зависит от проекта и актеров?
Этот метод привел меня к большому успеху, и поэтому я придерживаюсь только его. Я иду за артистом и даю ему волю и свободу быть счастливым в исполнении своей роли. Если актер поведет роль не туда, то я его остановлю, но мой опыт показал, что свобода — это великое изобретение. В свободе человек талантлив, красив, расслаблен и доверчив. А доверие этом деле важно между режиссером и артистом. Я изначально беру артистов, которым я доверяю.
Проще ли с артистами, с которым вы работает не первый сезон или не первый сериал? Или, наоборот, иногда это может слишком расслаблять, и приходится быть более внимательным и требовательным?
Я работаю с профессионалами которые давно добились успеха и доказали, что умеют отдаваться работе. Мне всегда удобно и хочется работать с теми артистами, с которыми я уже работал. Судя по количеству повторяющихся актеров в моих работах, думаю, это не секрет.
Вы — один из самых активных и продуктивных российских режиссеров сегодня. Как ощущаете себе в условиях сниженной конкуренции с иностранным контентом, которые сложились сегодня? Помогает ли это в целом отечественным режиссерам и влияет ли на отношение и внимание наших зрителей к нашему кино?
Я работаю в профессии уже ровно 17 лет, а если брать с обучением, то 20 лет. Для меня всегда было понятно, что если ты много работаешь и делаешь качественный проект, то совершенно не важно, есть ли у тебя конкуренты или нет. Хороший контент нужен всем и всегда. Зритель никогда не откажется посмотреть что-то талантливое. Поэтому есть Голливуд или нет, лично мне абсолютно все равно. Надо понимать, что кинотеатры крутят по-прежнему голливудские фильмы, и, к примеру, мой «Онегин
» собрал почти миллиард с учетом пиратской западной продукции. Одним словом, никто не ушел, и конкуренция есть до сих пор. Я в целом считаю, что у нас профицит российского контента, и столько зрителям не нужно, и победит в итоге тот, у кого будет самый качественный и талантливый контент.
Действительно будете снимать «Войну и мир»? И почему у вас возник в целом интерес к экранизациям литературной классики? Не боитесь новой волны критики, или же она только подстегивает вас работать дальше?
Мне вообще плевать на критику. У меня миллионы зрителей, и они смотрят и идут на мои фильмы, и лично я никаких критиков никогда не замечал. Кажется, о них спрашивают только в интервью. Я читал «Войну и мир» несколько раз и всегда мечтал экранизировать роман. Будем считать, что я ждал своей возможности двадцать лет. Раз у меня появился этот шанс, значит я к нему готов.
Смотрите третий сезон сериала «Жизнь по вызову» в онлайн-кинотеатре KION.
«Жизнь по вызову 3»
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