Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги»

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14 сентября Сергей Светлаков: «Шутить сейчас сложно» Известный актер и продюсер — о том, как Сергей Юрьевич Беляков поехал в отпуск, а звезды отправились в Сибирь

6 сентября Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим» Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках

5 сентября Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику» Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»