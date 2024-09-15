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Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги»

интервью >>
15 сентября 2024
На канале ТНТ начался второй сезон «Исправления и наказания», где странноватая Алена Неверова в исполнении Анны Михалковой пытается перевоспитать осужденных разумным, добрым и вечным, то есть литературой, детскими песнями и сказками. В числе тех, кто так или иначе оказался в этой экспериментальной колонии, – ее родственники Верхоланцевы, в первом сезоне уверенные, что именно Алене достался секретный код от счета в швейцарском банке, который снова обеспечит им вполне самодостаточное будущее. Дело в том, что именно Неверовой эти заветные цифры завещал почивший буквально под церковным куполом олигарх Верхоланцев. Роль его не крайней, а и впрямь последней жены Жанны сыграла Наташа Бардо. Мы поговорили с ней о развитии романтических линий в новом сезоне, реалити-шоу и о том, можно ли исправить людей с помощью искусства.

Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги»
фото: пресс-служба ТНТ

Вы не раз играли в историях, которые имеют продолжения, вам легче работать в них или погружаться в новых персонажей?

Входить в проекты с уже знакомыми героями безусловно проще, но точно не легче, потому что чем больше герой знаком тебе и зрителю, тем больше автор старается героя и его судьбу усложнить.

Между двумя сезонами «Исправления и наказания» прошло больше двух лет, что для нынешнего продакшна довольно большой срок. Почему так произошло? И как вы считаете, не повредила ли проекту такая пауза?

Бывает по-разному. Я к таким перерывам отношусь положительно, так как это точно лучше, чем когда 20 серий пишут за месяц. Комедия – сложнейший жанр и чем больше есть времени на сценарий, тем лучше, но не все могут позволить себе такую роскошь. А хорошему проекту и крепкому сценарию ничего не может навредить!

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Ваша Жанна в первом сезоне казалась самым цельным и морально устойчивым человеком. Как развивается ее характер во втором сезоне?

Характер Жанны не развивается, в этом и прелесть, он просто у нее есть. И для меня это невероятная удача. Я обожаю и людей и персонажей с характером.

По первым двум сериям возникло ощущение, что второй сезон во многом будет сосредоточен на романтических линиях. То есть в первом Верхоланцевых проверяли деньгами, а теперь – чувствами?

Романтические линии зарождались в первом сезоне, а вот теперь самое интересное, как они развиваются. Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги, мне даже показалось, что сценарий второго сезона мне нравится больше. Не деньги нас заставляют чувствовать себя живыми.

Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги»
фото: пресс-служба ТНТ

Если говорить про вашу «любовную» линию, то еще в первом сезоне к Жанне пристает сотрудник колонии Жуков в исполнении Игоря Грабузова, который после первого «Исправления и наказания» уже сыграл немало инфернальных ролей. Как-то изменилось от первого ко второму сезону ваше взаимодействие на площадке с Игорем? И как меняется отношение Жанны к Жукову, с учетом того, что теперь она невольно втянута в целый «любовный треугольник»?

С Игорем на втором сезоне мы уже близкие люди, знаем друг друга и мне с ним легко. Он мне нравится – как человек и как актер. А вот Жанна мало того что человек недоверчивый, так еще и точно не готова признаваться, что у нее внутри.В этом сезоне можно будет увидеть не только строптивость сильной девушки, но и слабости и ошибки.

Второй сезон снимала уже не Анна Пармас, а Эдуард Парри. Отличается ли его творческий метод? И почувствовали ли вы, что теперь у руля не во многом ироничная женщина-режиссер Анна Пармас, а мужчина, режиссер добродушных семейных мелодрамы Эдуард Парри?

Я очень люблю Аню Пармас, она для меня родная душа. Благодаря продюсерам и Ане я нахожусь в истории, в которой мечтают оказаться многие. Все режиссеры отличаются друг от друга и в этом прелесть. Сначала было волнительно, но Эдуард оказался замечательным человеком и хорошим режиссером, ему искренне захотелось довериться.

В первом сезоне ваша Жанна рассказывает Стасу (Сергей Аброскин) о том, как ее буллили в школе, и совсем недавно вы поделились собственными воспоминаниями на эту же тему. Есть ли еще в Жанне элементы отчасти вашей биографии? И пытаетесь ли вы вообще в своих героинях найти что-то общее с самой собой или чаще идете на сопротивление?

Я училась у Наташи Кудряшовой на актерско-режиссерском курсе и поняла что именно мой эмоциональный багаж и дает те самые сильные чувства и рефлексии, за которыми я пришла в эту профессию. Общее я ищу всегда. Опыт у меня очень разный. Для жизни это не очень, а вот для профессии идеально. Поэтому с Жанной тоже было чем поделиться.

Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги»
фото: пресс-служба ТНТ

Один из ярких эпизодов первого сезона – ваше перевоспитание героиней Анны Михалковой посредством просмотра фильма про «Трех мушкетеров» с незавидной судьбой Миледи, которую Неверова вам ставила как антипример. Пересматривали ли вы перед съемками этот советский телефильм?

Я смотрела «Трех мушкетеров» в юности и мне всегда нравилась Миледи. Она не стремится быть, как все, и всем нравиться.

Вообще верите ли вы в метод Алены Неверовой – сказками, фильмами и литературой исправлять людей и сеять в них разумное, доброе вечное?

Я верю, что поступки людей можно изменить путем наполнения людей добром, любовью и нежностью и принятием. В целом Алена Викторовна это и делает, правда не всегда умело получается.

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Были ли в вашей жизни или жизни ваших близких знакомых яркие, возможно, поучительные случаи исправления? И случаи наказания?

Да, подруга была несчастная и злая, а потом устроилась на работу мечты и стала добрая и улыбчивая. А вот в насильное исправление я не верю. Я в конце концов мама.

Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги»
фото: пресс-служба ТНТ

В «Новых звездах в Африке» вы участвовали между двумя сезонами «Исправления и наказания». Повлияла ли ваша Жанна, которая умудряется выживать в тюрьме, на тот образ, с которым вы пришли на реалити-шоу, после которого, как я понимаю, словили немало хейта?

На меня повлияло понимание, что это игра и цель прийти к финалу. Я получила, что хотела , поигралась, выгуляла теневую сторону на территории игры. Отправив хейтерам улыбки и сердечки и объяснив свою позицию большинство из них стали моими поклонниками. Главное быть честным. В первую очередь с собой.

На ваш взгляд, сказываются ли на актерских предложениях сегодня в России участие в реалити-шоу и ведение социальных сетей? И можете ли вы себя сегодня назвать популярной/востребованной актрисой?

Я верю, что на актерских предложениях сказывается только ответственное отношение к профессии, хорошие пробы и качественно сделанная работа.
Назвать себя популярной не могу, востребованной -да!

Смотреть онлайн Первый сезон сериала «Исправление и наказание»
Чего вам как актрисе или как зрителю сегодня не хватает в российской киноиндустрии?

Мне не хватает любви в кино, романтики и даже боли, с которой мы все в жизни сталкиваемся. Я очень люблю драмы. У меня давно был запрос разбавить работы в комедиях ролями, в которых мне удастся поговорить со зрителем на важные для женщин темы. И я очень рада, что это случилось и сейчас я в работе над такими героинями. Но хочется еще больше фильмов о любви, о том как проживать потери, расставания, разлуки. Мне кажется это очень актуально.

Смотрите второй сезон сериала «Исправление и наказание» на ТНТ с 16 сентября.

«Исправление и наказание-2». ТВ-ролик №4

Маша Токмашева
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Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги» фотографии
Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги» фотографии
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