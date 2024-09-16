Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи»

анонс

15 сентября Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги» Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви

14 сентября Сергей Светлаков: «Шутить сейчас сложно» Известный актер и продюсер — о том, как Сергей Юрьевич Беляков поехал в отпуск, а звезды отправились в Сибирь

6 сентября Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим» Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках