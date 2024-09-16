Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи»

На канале ТВ-3 16 сентября начался показ мистического детектива «Лиса», героиня которого после несчастного случая внезапно научилась видеть ложь, что помогает ей в раскрытии сложных дел. Главную роль сыграла Олеся Фаттахова, с которой мы поговорили о сверхспособностях, сильных женщинах в кино и умении отличить правду от лжи.
фото: пресс-служба ТВ-3
Вы уже сталкивались с отчасти мистикой – в сериале «Тот, кто не спит» и недавнем проекте «Весьма непрост». Насколько «Лиса» в плане мистики отличается от упомянутых выше проектов? И способность, которую обретает ваша Вера Лисицына в сериале, – это всё-таки дар или проклятье?
Любая суперспособность (причем и в бытовом смысле тоже, например, запоминать имена и лица всех встречающихся тебе людей) всегда и дар и проклятие одновременно. Не бывает по-другому. Другой вопрос, что этими своими «навыками» нужно учиться управлять. Тогда есть шанс сохранить свою психику, здоровье или отношения.
Два сериала «Весьма непрост» и «Тот, кто не спит» — кардинально разные между собой и очень отличаются от «Лисы». «Весьма непрост» — добрая комедия с отсылками на советское кино, и мистики там нету от слова совсем. Главный герой — инфантильный парень с выдающимся умением замечать мельчайшие детали и складывать их в единую картину. Конечно, к финалу первого сезона он взрослеет. «Тот, кто не спит» — фантастический детектив, в котором дали полную свободу сценаристу. Там и инопланетяне, и линия любви, и экшн-взрывы, и люди-«не люди», живущие тысячелетиями, и волшебный цветок. Отличий много, и они не совсем мистические.
Смотреть онлайнСериал «Весьма непрост» Легко ли вы в жизни отличаете правду от лжи? Нужны ли для этого, на ваш взгляд, какие-то сверхспособности, или этому можно научиться, например, благодаря жизненному опыту?
Довольно легко. И жизненный опыт помогает, и внимание к проявлениям человеческой души. Актёрская работа во многом опирается на наблюдение за людьми, на поиск мотиваций того или иного поведения человека, на выискивание внутренней логики героя. А помогает в этом во всём — изучение окружающих людей, их слов, действий, внешнего поведения. Поэтому сверхспособности такого рода, как у Лисы, не нужны. Достаточно быть постоянно внимательным, анализировать, быть честным с собой и готовым увидеть правду.
Прочитала, что вы в своё время увлекались астрологией. Продолжаете ли вы её изучать? И может ли она, по вашему мнению, как раз помочь в общении и знакомстве с людьми — как в дружеском, так и в профессиональном плане?
Изучать — нет, довольно плотный график, а изучение астрологии требует времени и полного погружения. Но я слежу за астрологическими новостями, соотношу события в своей жизни и общие прогнозы. Интерес остаётся и точно останется надолго. А помочь, конечно, может, но это, скорее, просто повод найти общие интересы. Если я знаю подробности натальной карты человека, несомненно, я буду в общих чертах понимать, как с ним взаимодействовать, но точного ответа астрология не даёт. Она задаёт направление, поэтому все равно все нюансы будут выяснены только в процессе живого общения.
фото: пресс-служба ТВ-3
Перед съёмками «Лисы» вы общались с настоящими криминалистами. Что они вам подсказали для роли — в плане характера или, может быть, каких-то речевых оборотов или странных случаев, которые затем вошли в сериал?
От эксперта-криминалиста я узнала много интересного. Например, между собой эксперты называют свою профессию «Кружок "Очумелые ручки"», потому что упаковка улик требует соблюдения определённых правил, смекалки и аккуратности. Что-то глобальное интегрировать в сценарий было довольно сложно, но по мелочи — да, конечно.
Вера Лисицына, как и многие ваши предыдущие героини, тоже в каком-то смысле одна в поле, окружённом мужчинами, борец за правду, или это не так?
Да, борец за правду, окружённая мужчинами, но в большей степени в первых нескольких сериях. Потом ансамбль дополняют прекрасные барышни, да и основной партнёр Лисы, Макс Зарубин, не против неё, не против правды. Но иногда герои расходятся во мнениях относительно того или иного преступления, что добавляет остроты их отношениям.
Сериал не смотрела, но вдохновлялась Кейт Уинслет из сериала «Мэйр из Исттауна». Великолепное кино. Также в референсах к нашей «Лисе» был проект «Мост», датско-шведско-немецкого производства. А «Покерфейс» обязательно посмотрю, спасибо!
Вы же, кстати, активно изучаете английский и в одном из интервью говорили про «Оскар». Означает ли это, что вы думаете о карьере в Голливуде?
Нет, я бы хотела получить «Оскар» как российская актриса. Это с логической точки зрения нереально, но мечты логике не поддаются, и ограничивать себя в мечтаниях — не самая лучшая практика. Если мечтать, то по полной!
фото: пресс-служба ТВ-3
Может ли, на ваш взгляд, «Лиса» стать таким же народным сериалом, как «Сельский детектив», и получить продолжение?
Не знаю, сложный вопрос. Есть тонкости производства, которые очень влияют на результат в любом съёмочном процессе.
В чём вообще, как вы думаете, заключался главный успех «Сельского детектива»?
Это совокупность факторов. Вначале было слово, как говорится, то есть сценарий. И, если внимательно смотрели, заметили, что последние 6 серий уже не развивали сюжет, там были повторы, что не есть хорошо. Как позже я узнала, из-за тяжёлой болезни не стало нашего главного сценариста. Но тем не менее «СД» получился семейным, добрым, очень тёплым, юморным. Зритель отдыхал, наслаждался и улыбался во время просмотра. Следом за сценарием — группа. Абсолютно все: от продюсера до буфетчицы вносили свой вклад. И я видела, что это было с любовью. Ну и актёры. Все привносили частичку своего труда и души.
Смотреть онлайнМини-сериал «Азазель» Как свидетельствуют ваши интервью, в актёрскую профессию вы пришли из-за влюблённости в Эраста Фандорина, которого играл Илья Носков. А есть ли сейчас, на ваш взгляд, такие герои или героини, благодаря которым молодые ребята и девчонки могут захотеть стать актёрами? Или шире — определиться с делом своей жизни или взглядами на будущее?
Конечно, есть! Сейчас в России снимается такое количество классного кино! И героев в разных жанрах и эпохах достаточно. На меня произвёл огромное впечатление фильм «Год рождения» Михаила Местецкого, там главный герой идёт за своей мечтой. «Поехавшая» Антона и Марии Масловых с Ольгой Лерман в главной роли мне очень нравится. Юра Борисов, мне кажется, абсолютно во всех своих ролях — умопомрачительный герой, а особенно в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». Приводить примеры можно бесконечно. Сейчас бум кинопроизводства, за которым рождаются и народные герои, и создатели фильмов.
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