Сергей Светлаков: «Шутить сейчас сложно»

В широкий прокат 26 сентября выходит фильм «Беляковы в отпуске» — комедия Александра Назарова, в которой Сергей Светлаков (он же в числе продюсеров и сценаристов картины) возвращается к одному из своих самых знаменитых образов из шоу «Наша Russia». Вечный телезритель Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога с женой и сыном, наконец-то, едут в отпуск, в Турцию. Однако, все идет не по плану — оказывается, что номер оплачен на следующий год, но вернуться домой денег нет. Так что Беляковым приходится прятаться на территории отеля и изображать из себя его постояльцев, всеми способами скрываясь от охраны и прикидываясь богачами, чтобы утереть нос заклятым друзьям — знакомой обеспеченной семье. Сергей Светлаков рассказал о своих новых проектах и о том, как Беляковы оказались в Турции, современный подросток — в 17 веке у казаков, а звезды — в Сибири.
Почему, из всех сыгранных вами персонажей, именно Сергей Юрьевич Беляков заслужил полнометражный фильм?
Вкратце расскажу про хронологию событий. Мы в студии «Свердловск» написали сценарий, и он не был про Сергея Юрьевича Белякова. Он был про семью из провинции. Простую семью, которая первый раз в жизни, накопив денег, приехала на отдых в Турцию — в свою мечту. Очень простые люди, рядовая семья из девятиэтажки. И, соответственно, мы придумали завязку, которая позволила нам сделать из истории этой семьи экшн-комедию, для всех понятную, с понятными проблемами: взрослых и детей, мужа и жены, которые давно в браке, сложности передвижения между странами сегодня, денег. И самое главное — с общим для всех пониманием маленького счастья, которого не хватает в жизни. И когда мы с ТНТ обсуждали, они говорят: «Нам бы что-то связанное с каналом сделать». Как-то завязать так, чтобы это была не просто комедия от Сергея Светлакова. Ну и ляпнули, что вот эта рядовая семья — она такая же, как у Сергея Юрьевича Белякова из Таганрога. И все, вопрос был решен — давайте же его и сделаем героем.
Но для меня, в первую очередь, эта комедия не конкретно про этого Белякова и про его семью. Он не будет полтора часа бубнить с телевизором. Он не будет обычным, тем, традиционным – к счастью, многими любимым, а многими, наоборот, не принимаемым, но абсолютно персонажем из нашей страны. Для кого-то отец, для кого-то дед, в общем человек из «хрущевки» с понятными представлениями о жизни, с понятными мечтами. Я надеюсь, что это кино шире, чем просто персонаж Белякова, шире, чем «Наша Russia». Это кино, вот для меня лично, — это фильм про нас. Про нашу страну, про нашу ментальность, про наши проблемы, про нашу ограниченность. Я всегда избегаю собственной оценки нашего же творчества, но давно у меня такого не было, чтобы я был влюблен в кино еще до его выхода. Я всегда чем-то очень сильно недоволен и абсолютно не знаю, как это зайдет на зрителя. Но это тот случай, когда я практически уверен, что все те, кто придут в кинотеатр, после просмотра этого кино останутся довольны. Единственное, чего я не знаю, это количество людей, которое зайдет в этот кинотеатр. Это, конечно, всегда казино.
Несмотря на то, что это история не про классического Белякова, многие зрители пойдут именно на этого персонажа, потому что он любимый, знакомый.
Они его тоже получат!
В связи с этим, мне кажется, интересно поговорить о тренде на возвращение на экраны героев нулевых. С чем это связано, на ваш взгляд?
Если говорить честно, то это, наверное, не от большого количества новых идей происходит. Какой-то, видимо, большой цикл мы прошли, и новые кирпичики не поспевают. Поэтому приходится смотреть в прошлое. А отчасти, конечно же, это еще и штамп времени, в котором мы живем, где количество наложенных, по разным причинам, фильтров не способствует сильному поиску новых идей. Есть большой запрос на спокойствие, на стабильность. Тут речь не только про ностальгию, а про желание чего-то понятного и знакомого. И, соответственно, спрос рождает предложение. И, как мы видим, большинство проектов, которые с ностальгическими корнями, они заходят. И это рождает, естественно, ответ рынка. Поэтому для меня эти вещи очевидны. Приятны ли они, согласен ли я с ними - кто меня спрашивает? Это просто надо пережить. Сейчас это как чулок, в котором хранят лук. Он будет расти все больше и больше. И все равно однажды порвется, и вывалится такое количество всего нового, что мы будем только рады и будем выбирать. А сейчас такой период сдерживания. Ничего с этим не поделаешь, кроме того, что надо жить дальше и идеи какие-то записывать на другие немножко времена.
Возвращаясь к Белякову — недавно у вас вышло скетч-шоу «Светлаков +». В котором есть несколько персонажей из «Наша Russia», в том числе Сергей Юрьевич. Единственный герой, который совершенно не изменился. Почему?
Потому что это правда. Потому что большое количество людей не поменялись. Когда я в очередной раз по стране езжу, я всегда замечаю — вот здесь это поменялось, вот здесь что-то еще изменилось. Но есть большой пласт не только чего-то материального, но и людей, над которыми время не властно. Они в той же одежде, они говорят все те же мысли, идут теми же маршрутами. Им в этом хорошо. И их никак в этом не упрекнуть.
Но в фильме, как вы уже сказали, они другие. Можете привести примеры, как время нынешнее на них сказалось?
Они оказались в новой среде. Наконец-то Сергей Юрьевич Беляков вышел из своей квартиры. Не только мусор выкинуть и ногой его еще подтолкнуть. Жена его подбила на путешествие, потому что уже критичная ситуация у них назрела, на грани развода, и единственным спасением оказалось реализовать мечту жены. А она хотела хоть раз в жизни оказаться на красивом курорте и хотя бы 30 минут покататься на яхте. Обычные человеческие желания. Пусть простые, материальные, и, может, характеризуют человека как ограниченного, но на самом деле это неправда. И вот наш Сергей Юрьевич оказывается в совершенно новой ситуации, начинает жить, начинает действовать. То, что мы не можем в рамках скетчкома показывать для этого человека - там просто набор скетчей понятных, где-то смешных, где-то трогательных. А здесь уже он вышел в реальную жизнь. Из узкого пространства — в огромное. Как в «Любовь и голуби
» наш замечательный актер Михайлов
открыл эту дверь и оказался в других обстоятельствах, которые родили совершенно другие ситуации, движения, проблемы, слезы, смех. Поэтому я очень надеюсь, что большое количество людей подключатся к этому герою. Будет все узнаваемо. И к жене подключатся. И молодежь у нас прекрасная — они же с сыном едут отдыхать, и у него роман с девочкой происходит. Ну и есть конфликт богатых и бедных, что всегда, на мой взгляд, интересно — в этой линии удалось поработать с Андрюхой Мерзликиным
, с которым мы давным-давно в очень дружеских отношениях. Он только начинает движение в комедийных проектах, эта палитра тоже ему открывается, и сейчас он вообще в классной форме. И тут же Маша Горбань
— я до этого как продюсер с ней делал проект, мне было с ней очень приятно и просто как с человеком работать. Ну и молодежь, конечно, Саша Новиков
и Маргарита Галич
. Это просто наши звездочки. Молодые, но уже горят.
А что с юмором в фильме? Насколько он актуальный и как изменился со времен все той же «Нашей Раши»?
Шутить сейчас сложно. Очень сложно. Нам помогла тема простой семьи — в фильме есть, не сказать, что политические шутки, но шутки про сегодняшний день, вроде фразы про однополярный мир. Но основной юмор основан на ситуациях, которые происходят с семьей. На чем-то общечеловеческом, общепонятном, общевозрастном. У нас не какая-то супер дерзкая история. На мой взгляд, это семейное кино. Лично я своим детям это кино буду показывать. Потому что ничего там за гранью нет, даже наглых шуток, которые отпускает Сергей Юрьевич, сидя один перед телевизором. Найдено большое количество всего веселого, но не режущего, так скажем, ухо.
Многие молодые комики сегодня существуют в интернете, где появляется огромное количество различных юмористических шоу. Есть ли какая-то конкуренция с телевидением в этом плане? И кто побеждает?
Я считаю, что противостояния нет, просто люди разделились. Во времена Советского Союза за юмор отвечали КВН, «Вокруг смеха», потом «Аншлаг», то есть буквально несколько групп. Потом появился «Comedy Club», позже — интернет. И выбор у человека вырос кратно. И при таком разнообразии, конечно, люди начали сбиваться в разные группы по интересам — и многие из этих групп не знают вообще о существовании других. Сейчас понятие звезды очень объемное. Для одного кто-то будет суперзвездой, а другой человек, который живет в соседней квартире, он его вообще не знает. Это символ времени. Плохо это или хорошо, я не знаю, это надо просто принять. Я всегда за то, чтобы у человека был выбор. Ну, нравится юмор, где все переодеваются и под музыку просто пляшут, — пускай смотрят. Другому нужен какой-то интеллектуальный подкаст, третьему хочется смотреть английских комиков 80-х или концерты Эдди Мерфи
. Я за то, чтобы у всего этого была жизнь.
Сейчас время сложное. Особенно для людей, которые, например, занимаются стендапом. Умопомрачительно сложные задачи перед ними стоят. Не оскорбляя ничего, никого, в это острое время, когда все на нервах и только и ждут момента, чтобы выплеснуть свои нервяки, пытаться шутить про сегодня только эзоповым языком — вот это трудно. А вот у тех людей, которые занимаются сериалами и кино, как наша студия, есть выход. Надо все спокойно осознать и в данный период времени сконцентрироваться на каком-то более, например, семейном контенте. У нас вышел сериал «Казачок
» в начале этого года, и сейчас он является самым рейтинговым сериалом на телевидении за последние полгода — со средней долей 14,5 он вышел, и пока нас никто не переплюнул. Это гордость нашей студии «Свердловск». Современный подросток, 11-классник, попадает в 17-й век к казакам, и пытается там выжить. С одной стороны, мы рассказываем какую-то поучительную историю. С другой — это очень крутое развлечение, и народ его классно принял. И мы вообще себе на горло не наступали, не делали что-то по указке. Мы хотели создать какое-то юношеское, современное кино или сериал, потому что мы все из детства, где были «Гостья из будущего
», «Приключения Электроника
», то есть что-то такое точно положительное, точно семейное, с приключениями, с дружбой нескольких ребят. Это у нас действительно горело, и настало время, когда этот проект пришелся очень ко двору. Поэтому в чем-то ты себя ущемляешь, понимаешь, что этому сейчас не время, а для чего-то, что у тебя в голове всегда сидело, наоборот, именно сейчас приходит час — через это мы и реализуемся творчески. И «Беляковы в отпуске» — это для нас как раз тоже такое событие.
Я очень рад, что у нас не получился фильм исключительно про Белякова, про его какую-то внутреннюю глупость, ограниченность и так далее. Фильм сделан с любовью к людям и, в первую очередь, к этой семье, а, соответственно, ко всем семьям в нашей стране, со всеми плюсами и минусами и времени, и внутренних проблем. Мы трансформируемся согласно этому времени, нравится это нам или не нравится — нас время об этом вообще не спрашивает. Многие вещи не нравятся сегодня, но мы не знаем, что будет дальше. И, может быть, мы сегодняшнее время будем вспоминать, как классное. Так же, как мы вспоминаем прошлое.
Сегодня вас все чаще можно увидеть в качестве продюсера и сценариста, вы много говорите о проектах вашей студии, они выходят и разрабатываются — можно ли сказать, что это амплуа вам сейчас интереснее, чем актерское?
Это мой внутренний план, который я уже несколько лет стараюсь реализовывать. Мне стало менее интересно развивать себя как актера — я, на самом деле, даже не считаю, что я им являюсь, потому что актер, на мой взгляд, занимается только актерской деятельностью, концентрируясь только на совершенствовании себя в этом. А мне стало намного интереснее быть дирижером, нежели какой-то первой, второй, третьей скрипкой. Поэтому я двигаюсь поступательно в этом направлении, и, конечно, какие-то победы, они только окрыляют меня и делают сильнее. Все больше людей в нас верят, все больше возможностей дают.
Сейчас третий проект уже доделываем за эти полгода — фильм «Звезды в Сибири
». Это новогоднее кино с большим количеством звезд, которое можно назвать еще одной моей мечтой. В нем снялись Ольга Бузова
, Клава Кока
, Дима Маликов
, Дмитрий Брекоткин
из «Уральских пельменей», Тимур Батрудинов
и я. Не верилось, что это вообще возможно — соединить этих людей. Как и снимать зиму летом. Натуры у нас вообще не было, мы первые в нашей стране снимали кино на фоне 40-метровых LED-экранов, в трех павильонах, засаженных деревьями и засыпанных искусственным снегом. В лицо к нам летело 12 тонн искусственного снега со скоростью 120 км/ч, так что после таких съемок придется по всем врачам пройтись, чтобы восстановить и рот, и глаза, и нос. И к неврологу сходить, и к урологу некоторым — насколько это все было глубоко. Но удивительное ощущение — еще одна мечта в наше сложное время реализовалась. Вселенная дала такой шанс. Что касается сюжета, то это добрая сказка, где все играют самих себя. Звезды оказываются в тайге и вынуждены Новый год праздновать с простыми людьми — и это же просто мечта любого человека увидеть, как издеваются над знаменитостями. Это история не только про перевоспитание, но и про то, что звезды — тоже люди. И про то, что простые люди не понимают, насколько сложно быть на виду у всех. То есть это история и сближения, и любви, и, конечно же, новогоднего чуда. Скоро начнем монтировать, а 5 декабря уже будет в кинотеатрах. Ну и, раз уж пошел разговор про все проекты, то скажу, что сейчас снимаем второй сезон «Казачка»
— до середины ноября, соответственно, завершим, и весной у зрителей уже будет продолжение.
Фильм «Беляковы в отпуске» в прокате с 26 сентября.
«Беляковы в отпуске»
обсуждение >>