Алена Райнер: «Когда все вместе встают одним хором в тяжелые или трудные времена, наверное, что-то меняется»

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16 сентября Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи» Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию

15 сентября Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги» Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви

14 сентября Сергей Светлаков: «Шутить сейчас сложно» Известный актер и продюсер — о том, как Сергей Юрьевич Беляков поехал в отпуск, а звезды отправились в Сибирь