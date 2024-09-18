Алена Райнер: «Когда все вместе встают одним хором в тяжелые или трудные времена, наверное, что-то меняется»

На Первом канале телепремьера многосерийного фильма «Хор» о юном таланте, живущем любовью к пению и проходящем через множество испытаний на пути к мечте. Сериал вдохновлен реальной историей Сергея Парамонова, который не имея музыкального образования сумел стать солистом главного советского детского хора. По замыслу режиссера Алены Райнер, хор — это отображение всей страны. Мы попросили рассказать постановщицу о том, из какого личного опыта собирался сериал, когда случился первый хор в ее жизни, в чем секрет успеха проекта «Хор», как проходил кастинг и выбор песен и многом другом.
фото: PR-служба Первого канала
Алена, как у вас случился такой искренний, а главное музыкальный «Хор»? В ваших картинах ранее уклона в сторону песен замечено не было, да и снять в таком жанре целый сериал задачка из серии режиссерской «высшей математики»…
Знаете, хор в моей жизни был, пусть и достаточно непредсказуемо. После 9 класса питерской школы, в которой далее меня видеть не хотели, родителям пришлось спешно искать какие-то иные варианты моего обучения. И мама умудрилась договориться, чтобы меня взяли в хоровой класс при музыкальном училище. Если честно, то я нот даже не знала, умела только бряцать на гитаре на трех «дворовых» аккордах. Но меня взяли. Так что мне было на что ориентироваться.
И как вы там удержались? Правду-то долго скрывать невозможно?
Мной была выбрана жертва из новых одноклассников, жертва мне все пела, а я со слуха воспринимала и выучивала. Через год я уже свыклась и что-то начала понимать, мы выступали в Филармонии, в Консерватории, ездили с гастролями. Слух у меня оказался нормальный. Кстати, первым произведением, которое мы изучали и пели, была «Веселая фуга» Владимира Шаинского.
Поэтому она оказалась и в сериале?
Да, «Веселая фуга» – произведение, с которого началась хоровая жизнь героя нашего фильма. Когда сама учила партию, она называлась партия первого сопрано, и я тогда думала: «Боже, какая чушь, это даже не мелодия, а набор звуков, время от времени сочетающихся, а иногда и нет». И на первом занятии, когда собрали всех вместе, и пришли все «голоса», выучив свои партии, я впервые услышала это ироничное, задорное, веселое хоровое произведение. И оно прозвучало неожиданно так мощно, именно при соединении всех мелодий, окутывая гармоничным многоголосьем, что это поразительное открытие осталось со мной на всю жизнь. Когда почти из ничего вдруг создается нечто крайне интересное и яркое. Собственно, этот же эпизод немножко в другом контексте был использован и в сценарии и в фильме. И Юра Соловьев, главный герой «Хора», тоже впервые слышит именно «Веселую фугу», и через него я еще раз попробовала испытать и передать этот восторг.
фото: PR-служба Первого канала
То есть в «Хоре» много от вас лично. Но при этом нельзя же отрицать явные аллюзии на популярный в 70-е хор В.С. Попова и трагичную судьбу одного из его солистов Сергея Парамонова?
Никто и не отрицает. Но у нас в сериале не прототипы, а архетипические собирательные образы. Да, мы ездили и к создателям хора и к соратникам самого Попова. Но наш Грачев, которого сыграл Сергей Голомазов, ни в коем случае не повторяет Попова. Попов был совершенно другим человеком, он был душка, солнышко, которого все любили. Изначально никто не пытался сделать из Грачева Попова.
Грачев – это образ непримиримого творца. Он – это все авторы, это наш крик души, о том, что нам реально очень сложно подстроиться под рынок и под чрезмерное продюсерское внимание. Грачев – это образ творческого человека вне времени, который знает, что он хочет и точно знает, как это правильно сделать, и как при этом всем ему тяжело иногда эту мысль донести до окружающих. Поэтому порой он кажется колючим, сумасшедшим, капризным и придурошным. Все то, что и говорят о нас творцах (смеется).
Вот эта искренность высказывания и заметна в сериале. Все не на уровне условных обозначений, а как-то конкретно и честно. Интересно, как вы сохранили эту естественность, избежав влияния упомянутых продюсеров?
По мне, каждая история должна быть честной. «Хор» в этом смысле более чем выделяется, потому что снят по моему сценарию, из-за этого там для меня, как для режиссера, максимально все было разобрано и сделано, все линии выстроены. Мы в ответе за наше высказывание, поэтому тут включается еще и гиперответственность. Помимо меня, на «Хоре» огромное количество людей из съемочной группы также было заинтересовано в том, чтобы получился качественный продукт. Это, безусловно, и актеры. Ведь режиссеры и актеры – это те люди, которые отвечают лицом и репутацией. Потому что если фильм не получился, виноват режиссер и актеры. А если получился - продюсер (смеется). Безусловно, я шучу, не умаляю заслуг продюсера на этом проекте, тем более это был Рубен Дишдишян. Здесь меня слышали, мне помогали и понимали, почему определенные нюансы важны и необходимы.
фото: PR-служба Первого канала
«Хор» был отлично принят аудиторией, если учитывать оценки простых зрителей и их количество. Ваша формула успеха словно бы проста: авторская свобода, вменяемость продюсера и удачный кастинг. Так и есть?
Все продюсеры бьются над алхимической формулой рейтингового сериала. Я всегда отвечаю: «Делайте честно!». На всех уровнях. Условно, если гример будет честно делать свою работу, если ее будет честно делать второй режиссер, если ее буду честно делать я. К материалу надо относиться с вниманием и с любовью. В том числе это и поиск общей мотивации, которая заставит делать общее дело, необходимо заинтересовывать людей, в том числе детей, что еще сложнее. Конечно, «Хор» был в некоторой мере эксперимент, и я благодарна продюсерам, что они меня поддержали. Что мы не пошли по пути: «Давайте возьмем медийного и уже всем надоевшего актера». И эксперимент удался, подтверждение – зрительские отзывы.
С Колей мы очень давно знакомы. И тут у него небольшая роль и именно звезды оперетты. Попросту все совпало. У него комедийный талант, я давно ему говорю, что ему надо сниматься в кино. Была бы у него не такая бешеная занятость, он бы стал кинематографической звездой, который бы занял бы свой крепкий комедийный пьедестал. Он очень талантливый человек.
У вас в «Хоре» играют и известные режиссеры, но они задействованы именно как актеры. Не сложно было взаимодействовать с ними на площадке, никто не тянул одеяло на себя и свое мнение?
Да, в «Хоре» первую роль в кино сыграл театральный режиссер Сергей Голомазов, также у нас в кадре Саша Галибин, Дима Астрахан, да и у Юлии Ауг большой режиссерский опыт. Знаете, изначально верилось, что все эти люди, они ведут за собой, их слушаются, они привыкли руководить, они привыкли управлять, и, мне кажется, это как раз и получилось, что и было необходимо в их образах. Более того, в лице своих коллег я нашла полное взаимопонимание. Вообще, на этом проекте с актерами конфликтов не было, хотя это настолько редкая для меня история - мы же делаем общее дело, и моя задача как режиссера договориться с любым из исполнителей. Если я утвердила его и согласилась, что этот человек будет со мной работать, значит, мы будем находиться в обоюдном поиске взаимодействия и биться за результат.
фото: PR-служба Первого канала
С взрослыми все понятно, но у вас же ведущие сюжетные линии держатся на подростках. Как с ними удалось найти контакт?
Все спрашивают: «А как детский кастинг?». Да это просто время и заинтересованность продюсера. Ребенок отличается от взрослого только тем, что это более тщательная работа, это понимание того, что ты в контакте с ребенком, который действует исходя из своего настроения, из своего состояния, из своего еще маленького жизненного опыта. Это не профессиональный актер, но это не значит, что это хуже или лучше, просто с ним нужен другой язык общения. И ему нужно время и его тоже нужно подготовить к этому — и тогда все получается. Никакого чуда в этом нет, просто работа.
Сейчас уже вообще съемками не интересуются. Но так как они родились в семье режиссера, то с очень раннего возраста болтаются со мной по съемочным площадкам, городам и весям – то там поживут, то сям поживут. Они часто играли в массовке, участвовали в озвучании. Для них мир кино стал привычкой. В «Хоре» мы использовали очень много цитат из популярных в советское время фильмов. В том числе историю про Олю и Яло. Я совершенно не писала это под своих детей, потому что сильно они никогда не выражали желания в этом. И мы попробовали несколько пар близняшек, в том числе и моих дочерей, которые неожиданно согласились.
Хотя история из начала 70-х, но герои очень узнаваемы и в сегодняшнем дне…
Все герои это – это, как я говорила ранее, архетипы. Что нет сейчас таких директоров, какого у нас играет Астрахан? Есть, конечно, и сейчас подобные, которые, вдруг, влюбляются в то, в чем порой не хотели даже участвовать. Или когда я Насте Микульчиной сказала, что ее героиня будет светловолосой, она очень сопротивлялась, говорила, что не может быть блондинкой и себя ей не чувствует. Но я ей объяснила, что нет, ты должна быть «Моя Надя приехала», чудо-женщиной, женщиной-мечтой. Это абсолютный архетип «Моя Надя приехала» такой немножко неземной, с одной стороны, холодный, с другой, которую делала Брыльска, такая снегурочка.
фото: PR-служба Первого канала
А кто у вас занимался музыкой, писал аранжировки, чье исполнение песен в фильме?
Пел у нас хор училища имени Свешникова. Мы туда приехали, пообщались с их замечательным ректором, он нам посоветовал хормейстера Даню Лукина, и мы с ним стали очень плотно сотрудничать в плане музыкального выбора. Как в итоге это разучивать с хором, как и подбором голосов для каждой песни – занимался именно он. Певческий голос главного героя – это вокал потрясающей девочки Леры Рыжовой, которая традиционно для советского кино озвучивает гениального мальчика. Даня прошел с нами весь путь от сценария до озвучания и выпуска фильма. Между прочим, дирижирующие руки на титрах — это именно его руки.
У вас у самой есть какая-то особо любимая песня из «Хора»?
«Погоня»! Конечно, «Погоня»! С ней я чуть ли не рыдала, очень было сложно найти наследников и получить права на использование. Наследники где-то в Америке живут и это какой-то ад был. А я рыдала и говорила, что нужна только «Погоня». Сейчас вообще очень сложно создать хорошее историческое кино, ты должен отвоевывать музыку, изображение и так далее. А «Неуловимые мстители» – тот фильм, которым мы болели. Когда я слышу эту песню - это возвращение детства. Десятилетия назад, когда на даче из какого-то дома мы звучало: «Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови...», то происходило массовое покидание улицы в ближайший дом, в который ты забежишь, где и останешься до конца фильма. Это была совсем другая история просмотра кино, его ждали, обводили в телевизионной программке.
«Хор» получился гармоничным сериалом для всей семьи, что редкость по нынешним временам. Как бы вы сами это объяснили?
Нельзя без бережности относиться к отношениям с нашими бабушками и дедушками, как и с родителями. В какой-то момент словно возникла пропасть между поколениями, сейчас это меняется плавно. Нам кажется, что они уже старенькие, и мы начинаем с ними общаться, как с не особо сознательными людьми. А они-то поумнее нас. И сильнее нас. Просто они не хотят нам иногда об этом говорить, не хотят нас расстраивать. У них мудрости просто побольше. Поэтому времена меняются, а фильм «Хор» — он про нашу жизнь, мы все существуем определенным хором. Каждый из нас по отдельности безусловно интересен, но один в поле не воин, помните? Все наши народные мудрости никуда не деваются. Только когда все вместе встают одним хором в тяжелые или трудные времена, наверное, что-то тогда меняется.
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