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Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

интервью >>
19 сентября 2024
На телеканале ТНТ 30 сентября состоится премьера сериала «Дино» — криминальной комедии Тимофея Шарипова, в которой Алексей Розин играет бандита, в 90-е мастерски умевшего выбивать долги, но давно отошедшего от дел. Однако в наши дни, в силу обстоятельств, герой вынужден вернуться к старым знакомым, к прежнему роду деятельности и даже к возлюбленной, которую бросил много лет назад (ее играет Любовь Толкалина). О том, найдется ли в современном мире место такому «динозавру», как его персонаж, и почему про 90-е сегодня снимают так много сериалов, фильмов — и в частности комедий, Кино-Театр.Ру поговорил с актером Алексеем Розиным.

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

Что вас привлекло в проекте «Дино», и почему согласились на эту роль?

Классная роль и интересный персонаж, сложный, закрытый, с виду — мрачный. Да и внутри в целом железяка. Одним словом, динозавр, ведь именно от этого слова и название, «Дино». Сама идея сериала в общем тоже мне сразу понравилась. К тому же предложение сыграть исходило от моего товарища, даже друга, можно сказать, Тимофея Шарипова, с которым мы уже сняли два сезона «Территории». А «Дино» — его режиссерский дебют.

Действие сериала происходит в двух временных отрезках — в наше время и в 90-е. Почему, как вам кажется, сегодня так популярен тот период и продолжают в больших количества выходить различные проекты о 90-х?

Тут, мне кажется, все довольно просто — мода циклична, и сюжеты на тему того или иного временного отрезка возвращаются. Вырастают те, кто были в то время детьми или молодыми людьми, занимают ключевые позиции во всех сферах жизни и деятельности, в моде, в музыке, в написании сценариев и так далее. И, конечно, все, что связано с нашим детством, даже если это были тяжелые времена, воспринимается нами как что-то счастливое. Поэтому разнообразные истории на этот счет и сочиняются. С одной стороны, это какая-то ностальгия по детству, по юности авторов, всех тех, кто в то время был молод. С другой стороны, это все-таки действительно было уникальное время. Тяжелое, но уникальное — и оно, конечно, требует осмысления.

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

«Дино» — криминальная история, но не без комедийной составляющей. И в подобном комедийном ключе много фильмов и сериалов сегодня и про бандитов, и про полицейских, и про тюрьму, то есть про серьезные какие-то темы и периоды. Почему так? Тоже попытка осмысления?

Во-первых, наверное, потому, что комедия — жанр востребованный, такая жизнь вокруг, что хочется комедии. Во-вторых, если говорить про 90-е, то именно потому, что время было страшное, и через смех его легче вспоминать, анализировать. Обсмеивать проще оказывается, чем погружаться во все это всерьез.

А как сами вы себя чувствуете в этом жанре? Есть ощущение, что в последнее время у вас все больше появляется комедийных проектов.

Мне нравится в разных жанрах существовать, и я не могу сказать, что у меня больше комедийных или некомедийных ролей — но, если вы подмечаете, то, наверное, это действительно так. Но «Дино», например, — это же не чистая комедия, такой пограничный, смежный и смешанный жанр. Как и в жизни у нас — все переплетено, драма с комедией.

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

Можно ли назвать вашего Дино — героем нынешнего времени? И в целом нет ли ощущения, что бандиты снова становятся героями современного кино?

Скорее этот герой символизирует обратное — вымирающий вид, которому пора уже окончательно исчезнуть и покончить со всеми этими 90-ми в нашем сознании, в нашей жизни, в нашем обществе. И сюжет сериала, и персонаж как раз подтверждают эту мысль.

Вы начали с того, что вам было важно, что режиссером «Дино» стал именно Тимофей Шарипов, с котором у вас уже был опыт совместной работы. Играет ли какую-то роль в выборе проектов для вас, будут ли в нем задействованы уже знакомые вам люди?

Обыкновенные человеческие чувства и эмоции никто не отменял. Понятное дело, что я работаю и с людьми, которых вижу в первый раз и с которыми знакомлюсь на площадке — и это не является какой-то проблемой. Просто, когда устанавливаются связи, рабочие и дружеские, то это всегда приятней.

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

Тимофей Шарипов — в этом проекте дебютант, для него это первый режиссерский опыт. Как вы относитесь к дебютантам? Не страшно ли работать с ними?

Что касается Тимофея, то, может быть, как режиссер он официально, на бумаге, и дебютант, но при этом он очень крепкий шоураннер, то есть человек, который на всех этапах производства компетентен. И за его плечами достаточное количество успешных проектов, а дебютант — это формальность в данном случае. А вообще к дебютантам я отношусь очень хорошо, с верой и надеждой на них гляжу.

Можно ли сказать, что на такое положительное отношение влияет то, что вы сами занимаетесь преподавательской деятельностью?

Возможно, хотя непонятно, что на что в данном случае влияет. Видимо, такой склад характера у меня, что я склонен верить в хорошее и давать авансы.

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

А в отношении самого себя и своих ролей вы также благосклонны? Многие актеры, я знаю, не любят смотреть на себя на экране. Смотрите ли вы фильмы и сериалы, в которых снимались? И какие испытываете эмоции?

Смотрю, правда не всегда сразу, как только они выходят, потому что не всегда хватает времени. Но мне, конечно, интересно, что получилось. Что касается эмоций, то бывает по-всякому. Иногда смотришь и думаешь: «Эх, не получилось!». В другой раз — «а ничего, неплохо вышло!». Я научился в последнее время немного более отстраненно смотреть на себя на экране. Это позволяет более или менее объективно оценивать все происходящее, а не только за собой наблюдать.

Смотрите сериал «Дино» на ТНТ с 30 сентября.

«Дино»

Наталия Григорьева
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Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране» фотографии
Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране» фотографии
Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране» фотографии
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