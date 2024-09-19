Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

анонс

18 сентября Алена Райнер: «Когда все вместе встают одним хором в тяжелые или трудные времена, наверное, что-то меняется» Режиссер сериала «Хор» о работе над проектом и личном опыте коллективного пения

16 сентября Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи» Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию

15 сентября Наташа Бардо: «Мне всегда больше откликаются чувства, чем деньги» Актриса – о втором сезоне «Исправления и наказания», честности по отношению к себе и нехватке любви