Данила Якушев: «Амбиции не дают покоя»

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19 сентября Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране» Известный актер — о роли в сериале «Дино», ностальгии по 90-м и вере в дебютантов

18 сентября Алена Райнер: «Когда все вместе встают одним хором в тяжелые или трудные времена, наверное, что-то меняется» Режиссер сериала «Хор» о работе над проектом и личном опыте коллективного пения

16 сентября Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи» Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию