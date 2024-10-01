Данила Якушев: «Амбиции не дают покоя»

На телеканале ТВ-3, активно взявшемся за оригинальные проекты, уже стартовал сериал «Блонды» — ироничный детектив с тремя характерными героинями, чей спецотдел работает под нетривиальным прикрытием в виде брачного агентства (к слову, блондинок в подразделении нет). Работа свела принципиальную, рациональную и неподкупную экс-следователя Маргариту Киселеву (Марина Гончарова), оставившую службу в СК из-за разногласий с начальством, ее школьную подругу — эффектную Анастасию Горскую (Дарья Ленда), любительницу моды, мужчин и гороскопов, и прямолинейную Веронику Бойко (Анна Богомолова), отвечающую в этой компании, как она сама говорит, за сломанные челюсти. Рацио, красота и сила — гремучая смесь! Вместе им по плечу любое дело: вернуть украденное произведения искусства, обезвредить банду налетчиков или вывести на чистую воду главу секты, обманывающей состоятельных женщин. Разумеется, без опытного руководителя не обойтись: возглавляет «брачное агентство» следователь Аркадий Смолов, чей образ воплотил Данила Якушев. Кино-Театр.Ру поговорил с артистом о «Блондах» и жизни вне съемок, которая у него такая же насыщенная — будто это сценарий фильма.
Мне нравится, что в этой истории три абсолютно разные главные героини объединяются в нетипичный поисковый отдел. У каждой из них свой зритель, что вместе представляет достаточно обширный срез аудитории. Здесь и детектив, и сквозная романтическая линия, связанная в том числе с моим персонажем.
Правда, раскрывать дела вашему герою, кажется, проще, чем строить личную жизнь.
Майор Смолов, которого я играю, несмотря на свой сосредоточенный внешний вид, не лишен романтизма, хотя всячески пытается это скрыть. Он влюбляется в одну из главных героинь — Маргариту Киселеву, — поэтому работать становится чуть труднее. Всем в этих взаимоотношениях непросто, потому что Марго тоже с характером. Она никак не может разобраться со своим мужем, Смолов никак не может ее поцеловать. Немножко как у подростков. К чему это приведет — узнаем в финале. К тому же в нашей истории не так уж много времени на любовь, всё как-то по делу. Смолов тоже герой очень конкретный: отдал приказ, выехал на задание, защитил от преступников, между делом пригласил Марго в кафе, она не пришла — значит, попробует в следующий раз… Некогда думать о любви, потому что много экшна и постоянно что-то происходит.
А своего героя вы не считаете главным в этой истории?
Смолов, конечно же, направляет наших героинь, держит их под контролем, разбавляет общее настроение, но все-таки это женская история.
Вам как опытному артисту, часто выполняющему трюки в кино, в «Блондах» наверняка было несложно? Хотя там и погони, и взрывы.
Да, в «Блондах» не было ничего экстраординарного для меня в этом плане: перестрелки, драки, в одной из сцен держал человека на весу на вытянутой руке. Всё это было интересно и по кайфу. В общем, такие «бытовые» приключения МЧСников, полицейских и других сотрудников подобных подразделений, где люди каждый день спасают мир.
Мне кажется, у проекта очень удачный ансамбль, благодаря чему сюжет стал в том числе более комедийным и живым.
Мы действительно старались рассказать историю проще, играючи.
Чем вам запомнились съемки в «Блондах»?
Запомнился прекрасный Петербург летом и весной, потому что обычно у меня съемки в Питере приходятся на осень и зиму. Мне кажется, благодаря городу у «Блонд» появилась своя стилистика, особый мир этого отдела и всего, что с ним связано.
По вашим интервью у меня сложилось впечатление, что вам не очень близок жанр комедии и вы сейчас стремитесь к более серьезным разговорам с экрана.
Я люблю комедии, это сложный жанр. Где-то с 2015-го по 2019-й у меня как раз было много комедийных историй, и потом жизнь как-то сама начала от них уводить — с учетом присущей мне меланхолии и саморефлексии. Последние три года у меня, наоборот, идут серьезные большие проекты.
Вы снимаетесь почти без перерывов с юношеского возраста, поэтому сейчас фильмография насчитывает более 130 фильмов и сериалов. Как подходите к отбору проектов? Бывает ли, что хотите устроить перерыв от съемок или, наоборот, не можете без работы?
Я на многое соглашаюсь, потому что я правда трудоголик, и это моя любимая профессия — кайфую от всего съемочного процесса. Сидя в вагончике, могу написать новое стихотворение или нарисовать картину. Никогда не сижу без дела. Сейчас я приехал в отель на Финском заливе на три дня, и это первый подобный отдых за год. И то я уже снял новое видео для своего блога в запрещенной соцсети.
Вы ведь совсем недавно начали активно развивать соцсети, делясь там своим творчеством?
Полтора года назад. Я снял первое видео про своих друзей: когда эти 40-летние подвыпившие мужики вдруг начали играть в снежки на праздновании моего дня рождения, я просто не мог без слез на это смотреть. На следующий день написал текст к этому ролику, смонтировал, и мой рилс собрал порядка 18 миллионов просмотров. С этого всё и началось. Я понял, что нужно хотя бы раз в две недели публиковать видео, и стал снимать о себе, личном опыте — о том, как столкнулся с предназначением, болью, ответственностью, любовью, потерей… Раньше у меня было буквально 10-20 тысяч подписчиков, а за эти полтора года пришло около 200 тысяч новых людей, часть из которых даже не знает меня как актера. То есть, когда я начал простой и честный разговор с аудиторией, это нашло такой огромный отклик.
В общем, у меня и без съемок в кино кипит жизнь: снял за полтора года 26 роликов для соцсетей, написал книгу «50 монологов настоящего мужчины» — первый тираж в 5000 экземпляров почти распродан, пишу стихи, провожу творческие вечера в Москве и Петербурге, рисую картины. Я понял, что если какие-то роли в кино не отвечают моим амбициям, то я сделаю собственные проекты, за которые мне точно не будет стыдно, ведь я полностью контролирую процесс. Сейчас планирую как режиссер снять короткий метр, где сам сыграю главную роль, которую бы мне точно не дали продюсеры. Это будет история о любви и мести.
Вы все-таки в качестве основной работы выбрали крайне зависимую профессию актера, где многое решает мнение продюсеров, режиссера. И всем проще видеть конкретный типаж.
Я рыбак больше 20 лет и очень хорошо умею ждать. Не остановлюсь, пока не получу необходимый результат. Есть люди из моего окружения, верящие в нумерологию, гороскопы, которые всегда мне говорят, что я по натуре просто не могу отступить перед целью. Конечно, можно было уже 100 раз сдаться, но это не про меня. Амбиции не дают покоя. С одним коллегой мы недавно обсуждали, что если вдруг в 65 лет ты осознаешь, что в профессии так и не добился желаемого, это будет трагедия. Поэтому надо делать, пробовать новое снова и снова. Но во многом здесь также стоит вопрос твоего отношения к происходящему: или ты кайфуешь от того, что имеешь, или вечно будешь недоволен, ведь всегда найдется кто-то круче тебя. Роберт Де Ниро завидует Энтони Хопкинсу. Энтони Хопкинс уже никому не завидует, ему 86 лет…
Знаете, для больших продюсеров, руководителей платформ сериал «Филин», где я играю главную роль, поначалу воспринимался с улыбкой. Они об этом проекте могли и не слышать ничего. Но люди по всей стране знают и любят моего героя, что невероятно ценно.
В чем для вас секрет успеха «Филина»? Почему этот герой стал народным?
Для меня странно, что подобного персонажа до этого не было на телеэкранах. Медицина, мистика, детектив, экшн — всё в одном сериале. И этому проекту подходит то, как просто и без огромных бюджетов он сделан. Иначе он бы не охватил такую большую аудиторию.
А почему вы нередко упоминаете, что вам сложно дружить с актерами?
Я это окончательно понял, когда переехал в свой дом за городом, куда теперь все боятся приезжать, потому что там мокрая трава, комары и лес.
Странно. Артисты все-таки на съемках часто живут в самых разных местах, далеких от пятизвездочных отелей.
Привыкли к своим комфортабельным вагончикам. Мне такое не понять. Недавно на съемках фильма «Пастбища богов» на Памире мы жили в настоящих пещерах, кишлаках. Это дикие горы, до нас там никогда не снимали кино. В один из дней группу накрыла песчаная буря, и мы пять часов сидели на высоте 4000 метров без машин и каравана в ожидании, когда буря закончится. Мы реально могли там остаться. Испытаний было достаточно: ледяная вода, камнепады, разбитая техника. Я очень жду этот фильм, он выйдет уже в этом году!
В каких фильмах вы сами себя хотите видеть?
Мои внутренние референсы — «Джокер», «Макс Пейн», «Город Грехов». Мне нравятся нуарные истории, где необязательно много говорить, фильмы-полотна — такие, как «Молодость», «Великая красота». Мне кажется, об этом мечтает любой артист. Знаете, у рэпера Серёги, который написал «Черный бумер», полно своих серьезных андеграундных альбомов, но они никому не нужны. Поэтому на попсе он делает деньги — так же, как многие актеры на сериалах или больших блокбастер-фильмах, которые не относятся зачастую к искусству. А фильмы искусства, за которые можно получить награды на кинофестивалях, обычно не охватывают большую аудиторию. К примеру, Николас Кейдж снимается в последнее время в удивительных проектах — «Герой наших снов», «Свинья», «Собиратель душ». Но он там и сопродюсер, потому что просто так ему не дали бы эти роли. Только когда ты вкладываешь деньги сам, ты можешь утвердить себя на нетипичную интересную роль, а потом удивлять людей.
Это ваш план Б на будущее?
В целом да. Но, повторюсь, я понимаю, что могу зарабатывать деньги не только в кино. Могу, как в пандемию, делать столы и выставлять их на продажу. Мои амбиции закрываются моим творчеством.
Вы ранее в нашем разговоре упомянули, что знакомые вам озвучивают какие-то прогнозы, опираясь на нумерологию, гороскопы. Сбывается?
Мне расписали в 2019-м году натальную карту и сказали, что в жизни будет много огня и дерева. Я вообще не понимал, как это интерпретировать. А потом началась пандемия, я переехал в лес, постоянно стал готовить на костре и увлекся изготовлением мебели из дерева. Такое невозможно было предугадать.
А как изготовление столов превратилось в пандемийный бизнес?
Меня пригласили на «Вечернего Урганта» по случаю выхода фильма «Смертельные иллюзии». И когда мы общались, Иван вдруг начал доставать мои фотки со столами, опубликованные в соцсетях, — мол, посмотрите, как развлекаются наши актеры. И на следующий день мне посыпались заказы.
В одном из ваших видеоинтервью мне понравился момент, где вы достаете складные ножи и целый мини-набор инструментов, которые у вас всегда с собой. С вами бы могла получиться смешная распаковка в стиле «что лежит в моей сумке».
Я их до сих пор ношу. Люди недоумевает каждый раз, зато я всегда могу помочь. А насчет распаковок… Мне иногда столько всего приходит с «Алиэкспресс», я даже не помню, что заказывал. Как ребенок перед елкой сижу и разбираю подарки. Просто ходить по магазинам нет времени, возвращаешься иногда после смены, зависаешь на маркет-плейсах, а потом через две-три недели забираешь гору посылок, сам себе удивляясь.
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