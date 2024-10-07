Эмиль Никогосян: «Юмор окрашивает наше восприятие в яркие цвета и помогает бороться со страхами»

14 октября на ТНТ выходит комедийный сериал «жЫЫЫзнь», в котором действие происходит в каменном веке. Михаил Галустян играет в нем роль Вождя племени, которое живет не в самом пригодном для процветания краю. Холод, голод, неудачная охота и слишком добрый вождь заставляют многих с завистью поглядывать на противоположный берег, где обитают не в пример более счастливые люди. В фильме уникальный актерский состав и замечательный сценарий, с прекрасным юмором и узнаваемыми, несмотря на первобытный сеттинг, образами. Мы решили задать несколько вопросов автору сценария и режиссеру «жЫЫЫзни» Эмилю Никогосяну, и он рассказал, что думает о первобытном мире, чувстве родины и качествах настоящего вождя.
Ваш сериал посвящен жизни первобытных людей. Чем вы руководствовались, придумывая этот мир? Какие у вас были референсы в кино или литературе?
Идея создать сериал про первобытный мир возникла по нескольким причинам. Первая – это было давно, и всё что было, возможно, неправда, а это сильно развязывает руки, и открывает перед тобой большие возможности. Вторая – если не было ничего, кроме огня, почему бы не стать свидетелями зарождения – всего, что есть сейчас у современного человека, я имею ввиду социальные связи, и общественные отношения. Но одной идеи всегда мало. Для меня очень важен персонаж, и когда появился парадоксальный образ вождя, история начала складываться. Он искренне стремится сделать жизнь своего племени чуточку ярче и веселее, но вот решать действительно важные вопросы ему немного скучновато. Ну а если говорить о настроении сериала, то «жЫЫЫзнь» — для поклонников таких фильмов, как «Стражи Галактики
», и «Реальная любовь
», а также моего любимого и лучшего сериала всех времен — «Офис
».
При создании первобытного сеттинга был ли у художников исторический консультант по каменному веку, кто следил, чтобы все выглядело корректно? Какие визуальные образы в сериале наиболее удачно соответствуют вашим замыслам?
Исторических консультантов не было. Ведь достоверно невозможно узнать, даже что было тридцать лет назад. Нам всем кажется, что мы знаем, но по факту нужно быть там, чтобы уверено сказать – да, я знаю, как это было, и поэтому мы руководствовались только своими примитивными представлениями о первобытном мире, но не стоит забывать «жЫЫЫзнь» — это не документальный исторический фильм, а веселая, жизнерадостная сказка!
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Вам удалось провести четкую параллель между каменным веком и нашим временем. С точки зрения сценариста, существуют ли какие-то универсальные драматургические конструкты, помогающие зрителю ассоциировать себя с пещерным жителем или другими далекими ему людьми?
Все параллели между каменным веком и нашим временем в основном строятся на понятных общечеловеческих потребностях, желаниях, чувствах, стремлениях и страхах. Это история о хороших, добрых людях, пребывающих в поисках любви, понимания и счастья, и поэтому не сильно важен театр действий. Хотя вы знаете, возможно, именно то, что история разворачивается в «первобытном мире», где наличие огня в пещере уже дарит надежду на завтра, позволяет нам в большей степени сконцентрировать свое внимание на чувствах, желаниях и стремлениях наших героев.
Сочинять гэги, безусловно, пришлось, ориентируясь на современность. Но вообще, как вам кажется, был ли юмор в каменном веке и как быстро меняются представления людей о том, что смешно?
Возможно, юмор появился, когда человек впервые спрыгнул с дерева, поскользнулся на кожуре банана, упал, а все остальные на дереве, кто в человека еще не превратились, начали над этим смеяться. А возможно юмор появился, когда кто-то долго убегал от желающего его съесть динозавра, в итоге спасся, а вечером весело рассказывал об этом друзьям у костра, но затем из кустов неожиданно выпрыгнул тот самый динозавр, и съел его. А те кто сидел с ним в тот вечер у костра, стали впоследствии рассказывать эту историю, сидя уже с другими у костра, и весело над этим смеялись. Человека съел динозавр, а они смеются! Первобытные люди, что с них взять.
К чему это я? Стресс постоянно испытывает на прочность нашу нервную систему. Юмор же окрашивает наше восприятие в яркие цвета, помогает бороться со страхами и позволяет снизить уровень напряжения. Доступный и сильно эффективный способ. Представления людей о том, что смешно, на мой взгляд, базово не меняются и совершенно точно никуда не исчезнут. Даже в самые непредсказуемые периоды истории люди хотят одного – быть счастливыми. И комедия в этом помогает.
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В сериале очень интересный выбор актеров. Главу племени играет Михаил Галустян, и, похоже, делает это с удовольствием, есть ощущение, что вы писали эту роль конкретно под него, так ли это? Насколько Михаил включался в процесс создания образа, случались ли во время работы импровизации?
Актеры в сериале «жЫЫЫзнь» действительно фантастически талантливые. И работать с ними — огромное удовольствие и привилегия. Я уже где-то говорил, что специфика нашего сериала в том, что в большом количестве сцен в кадре одновременно находится до пятнадцати основных персонажей̆. А в главных ролях, как вы уже отметили Михаил Галустян, Светлана Ходченкова
, Борис Дергачев
, Петр Скворцов
, Андрей Федорцов
. Востребованные, талантливые, и каждый из них на протяжении одной длинной сцены, может сделать лишь одно действие либо сказать короткую фразу, но без нее в этой сцене никак. И это, конечно, становится настоящим кошмаром для продюсеров, а для меня — чистый кайф.
И конечно, Миша Галустян всегда приносит радость и смех, то, что он блистательно делает это на протяжении последних двадцати лет, ни для кого не секрет. Но в сериале жЫЫЫзнь Миша другой, и, если сказать емко, Михаил Галустян – замечательный драматический актер. Он сильно был включен в процесс создания образа, много предлагал, а что косается импровизаций, нам повезло, у нас был хороший сценарий, и в итоге мы пришли к лучшей импровизации – заготовленной, проверенной, отрепетированной.
Очень крутой и смешной образ шамана, расскажите, как вы к нему пришли, чем руководствовались и насколько Борис Дергачев, по вашему мнению, «попал» в эту роль?
Борис Дергачев — невероятно талантливый драматический комедийный артист. Это наша с ним уже третья совместная работа, до «жЫЫЫзни» были сериалы «Друг на час
» и «Идеальная семья
», на пробах в который мы с Борей и познакомились. Так вот те пробы мы так и не смогли завершить, во время очередного дубля кто-то из нас начинал смеяться, в какой момент мы просто бросили попытки записать пробы, и Боря получил роль.
А что касается образа Шамана, у Бори он и правда очень хорошо получился. Да это один из самых смешных персонажей в сериале. Шаман гедонист, для него удовольствие является высшим благом и единственной ценностью, а все остальное — средством достижения. Делает вид, что общается с древними духами, которые оберегают наше племя. А племя взамен делает подношения духам, и благодаря этому Шаман живет в достатке. Но Шаман редко руководствуется злым умыслом. Он в принципе за то, чтобы жизнь в племени стала лучше, и все были счастливы, но в первобытном мире, это сложно, а иногда практически невозможно. Но благодаря общению с Вождем с каждым днем он становится все более и более человечней.
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Как вы для себя формулируете концепт родины? Считаете ли вы, что это центральное понятие для человека и как думаете, существовало ли такое понятие в первобытное время? Почему дома всегда лучше? Есть ли этому рациональное объяснение?
Родина – это место, где ты вырос. Где живут люди, которых ты давно знаешь и любишь. Это огромная тысячелетняя история и культура, которой ты принадлежишь. Родина — это опора и вдохновение.
Являетесь ли вы сторонником патриархата во власти и что думаете про женщин-правителей? Могла бы «нашим племенем» управлять женщина?
В общем и целом, я за властных, нежных, умных, обаятельных, целеустремленных женщин, с прекрасным чувством юмора – и такие женщины способны управлять всем, чем захотят.
Как вы думаете, какие основные проблемы у вашего Вождя, почему ему не удается наладить жизнь в общине, почему они так бедно живут?
В понимании соплеменников Вождь должен быть сильным и решительным. Наш Вождь не такой. Он, конечно, хочет, стать хорошим Вождем, но, в первую очередь стремится стать другом для своего племени. Вождь счастлив, когда нет проблем, и когда все улыбаются и готовы развлекаться. Он стремиться побыстрее решить любую проблему – зачастую самым простым способом. Он видит мир прекрасным – в этом смысле он наверно оптимист. Вождь стремится любому поднять настроение, возможно, в этом, на его взгляд, заключается одна из его миссий. Понимает ли Вождь, что они живут в плохое время, в плохом месте? Конечно, да. Но как поможет делу отчаяние? – НИКАК!
Каким должен быть настоящий вождь сегодня?
Он должен быть как орех, снаружи крепкий, а внутри нежный, трогательный и сопереживающий.
Смотрите сериал «жЫЫЫзнь» на ТНТ с 14 октября.
«жЫЫЫзнь». ТВ-ролик
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