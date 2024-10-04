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«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах

интервью >>
4 октября 2024
Уже в российском прокате можно увидеть «Кота-призрака Андзу» — очаровательную историю взросления в декорациях летних каникул, где важная роль отведена исполинскому бакэнэко — рыжему духу с кошачьмии повадками. Над аниме работали сразу два режиссера — Нобухиро Ямасита, ранее снимавший только игровое кино, и специалистка по мультипликации Ёко Куно. Мы расспросили их об источниках вдохновения, персонажах, которых не было в оригинальной манге, и, конечно, любимых кошках.

«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах

— В основу фильма легла одноименная манга Такаси Имасиро. Почему вы решили её экранизировать? Чем она вас так зацепила?

Нобухиро Ямасита: На самом деле работы Имасиро не особо популярны в Японии. Мы фанаты всех его работ, и представить адаптации каких-либо из них очень сложно — кроме как раз «Кота-призрака Андзу». Эта манга изначально была создана для детской аудитории, в том числе поэтому мы её и выбрали.

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— Почему вы решили добавить оригинального персонажа [девочку Карин]?

Ёко Куно: Оригинальная манга короткая. И чтобы из нее можно было сделать полный метр, мы решили добавить оригинальную героиню — Карин. Она отлично контрастирует с Андзу. И несмотря на то, что она лишь ребенок, это очень сильный персонаж.

НЯ: Да, легкой на подъем её точно не назовешь, это тоже отличает её от Андзу. А еще у нее была личная драма: она потеряла мать, её почти оставил отец. Все эти части истории Карин были необходимы для нашей полнометражки.

«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах

— Действие разворачивается в городке летом, в воздухе витает атмосфера нескончаемых каникул. Этот антураж был как-то вдохновлен вашими детскими воспоминаниями?

НЯ: Да-да, сюжет как раз разворачивается во время летних каникул, так что и действительно складывается ощущение вечного лета. Это мы взяли из оригинала: там и правда есть четкое ощущение лета круглый год. Мы хотели перенести это чувство на экран и построили вокруг него почти все фоны.

ЁК: Плюс лето ассоциируется с неспешным времяпрепровождением, с отдыхом, что несопоставимо с жизнью в Токио. Нам тоже было важно это передать. Личные детские воспоминания мы, кажется, особо не использовали.

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— Нобухиро-сан, это ваше первое аниме в карьере. Почему вы решили обратиться к этой форме и довольны ли результатом?

НЯ: Изначально я хотел адаптировать «Андзу» именно как полнометражный игровой фильм. Однако я всю карьеру занимался игровым кино, поэтому подумал, что, может, настало время наконец попробовать себя в новом медиуме. А еще я подумал, что, возможно, через работу с анимацией смогу и сам по-новому взглянуть на эту историю.

Чем дольше я нахожусь сейчас в Каннах, тем сильнее понимаю, что анимация завоевывает всё большее и большее внимание публики, она импонирует совершенно разным людям. Возможно, как раз из-за медиума фильм и отобрали в Двухнедельник режиссеров. У анимации действительно много влияния сегодня.

«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах

— Куно-сан, вы часто работаете в технике ротоскопирования, и в случае с «Андзу» вам нужно было с помощью нее оживить огромного антропоморфного кота. Это было сложно?

ЁК: Вообще на личных проектах я редко работаю с ротоскопированием — больше просто рисую в диджитале или на бумаге, а вот когда выступаю в дуэте с кем-то из игровых режиссеров — эту технику всегда очень интересно применять. Еще это удобно: лайв-экшн как бы становится источником для анимационной кальки.

С Андзу, конечно, было сложно: всё-таки он и телом, и лицом гораздо больше обычного актера. Пропорции пришлось адаптировать. С Карин в этом плане было сильно проще: актриса, которая её озвучивала и играла, того же возраста и, соответственно, размера.

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— Ну и напоследок: кто у вас любимый анимационный кот?

НЯ: Наверное, Дзидзи из «Ведьминой службы доставки».

ЁК: А у меня — кот из недавнего «Цыпленка для Линды!». Тоже, кстати, от Miyu Productions [вместе с Shin-Ei Animation продюсировали «Андзу» — прим.ред.].

«Кот-призрак Андзу» в кинотеатрах с 3 октября.
«Бакэнэко Андзу». Трейлер с русскими субтитрами

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Дарья Тарасова
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«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах фотографии
«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах фотографии
«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах фотографии
«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах фотографии
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