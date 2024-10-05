Екатерина Новокрещенова: «Мечтаю сыграть Лилю Брик, Масяню и Лолиту Набокова»

Миссия по спасению человечества стартовала: 3 октября в онлайн-кинотеатре Wink вышли «Подростки в космосе» — новый сериал от создателей «Трудных подростков». История разворачивается в 2054 году: планета близится к гибели, жизнь людей сокращается до 30 лет, и Землю необходимо спасать. Сделать это предстоит экипажу из молодых людей, которых выбирает искусственный интеллект. Кажется, такое мы уже видели: здесь и концепция игры на выбывание, и экологическая катастрофа в антиутопии, и космические экспедиции. О том, чем нас будет удивлять новый проект, мы поговорили с исполнительницей роли Искры, одной из претенденток на космическую миссию — Екатериной Новокрещеновой.
фото: PR-служба Wink
Как вы думаете, сумеет ли проект впечатлить современного зрителя?
Он вряд ли оставит зрителей равнодушными, ведь на будущее и неизведанное всегда любопытно смотреть, интересно там, где нас нет. Думаю, сериал привлечет любителей фантастики и аудиторию «Трудных подростков».
Можно ли сказать, что в сериале акцент ставится именно на подростковые темы?
Конечно, зритель увидит первые влюбленности, дружбу, выкрученные на полную эмоции, максимализм и безбашенность. В сериале также поднимаются и важные человеческие темы. Герои соревнуются за место в экипаже, но и в условиях конкуренции им важно сохранить человечность.
Каких целей пытаются достичь подростки и какие мотивы у вашей героини Искры?
Глобально — спасти планету, это их общая цель, но у каждого в отдельности есть личные мотивы. Моя цель сначала совпадает со всей миссией, но потом появляется ещё одна проблема. У нас с персонажем Володи Сарапульцева возникает очень тесная линия взаимодействия. С героями Дениса Косикова и Сони Аржаных мы ищем способ, как спасти его из беды. Ради этого я переступаю через все свои принципы. Я «до» — это Гермиона Грейнджер: миссия первостепенна, законодательство нерушимо, а мнение взрослых авторитетно. Но внезапно я начинаю нарушать правила. Новые обстоятельства заставляют жертвовать своей принципиальностью, потому что на первый план выходит близкий человек. Поведение моей героини меняется, и намерения перестраиваются, а в конце истории мы видим уже другого персонажа.
Похожа ли Искра на вас и на ваши предыдущие роли?
Мы с ней похожи своей законопослушностью, но при этом моя героиня эрудированнее, чем я. Если сравнивать с предыдущими проектами, Искра не столь маргинальна, она не такой бунтующий подросток, но такая же принципиальная. Для этой роли мне нужно было сдерживать свою бунтующую натуру. Я думала, что придётся притушить и свои импульсивные реакции, но Митя (режиссёр проекта Митрий Семёнов-Алейников) сказал, что, напротив, стоит это оставить. Оказалось, что персонаж, которого он хотел видеть, больше похож на меня, чем я думала.
фото: PR-служба Wink
За что героиня получила такое необычное имя — «Искра»?
Искра, во-первых, достаточно ярко выглядит и визуально привлекает внимание. А во-вторых, она зажигается, но не в эмоциональном плане, а в карьерном: очень быстро вступает в профессиональные авантюры.
Расскажи, во что одевались ваши герои?
Мы носили униформу — комбинезоны голубого цвета с символикой школы. Несмотря на то, что это фиксированная форма, какие-то детальки можно было продумывать самостоятельно. Я решила застегнуть себе всё по максимуму: воротник, ботинки, рукава, чтобы не оставалось открытых частей тела, потому что мне казалось, что мой персонаж — про внешнюю закрытость. Потом у героини появляются новые грани, но до этого всё строго, пуритански и чопорно: «Мы настроены на учебу, работу и миссию по спасению человечества, негоже думать о другом». Были еще скафандры, они тяжелые, передвигаться в них не так просто и надеваются они примерно по сорок минут на каждого.
В каких локациях велись съемки и какая из них запомнилась больше всего?
Всё было удивительное! Мы снимали в лаборатории, на центрифуге, в подвалах и амбарах, иногда на природе, а ещё мои коллеги летали под потолком, жаль, я не присутствовала на съемках этой сцены. Ребята, занимающиеся поиском локаций, — огромные молодцы, каждый раз это был эффект «вау». Мне очень понравилось, как выглядела обстановка в научном центре Сколково, это было футуристично. Поразительно, как благодаря декорациям создавалась атмосфера будущего.
Съемки каких сцен были самыми цепляющим?
Было круто видеть своими глазами то, что в обычной жизни может вывести на сильные эмоции: пожар, битье стекла, горящую палатку или как кто-то прыгает с большой высоты. Это выглядит пугающе, но приковывает взгляд. Ты понимаешь, что находишься в безопасности, но при этом осознаешь, что в обычных условиях такое угрожает жизни человека, и это будоражит.
фото: PR-служба Wink
Какой съёмочный день запомнился больше всего?
Мои любимые смены — это когда мы собирались всей компанией. Мы старались поддерживать теплую дружескую атмосферу даже в непростые ночные смены. На съёмках частенько собирались в актовом зале в научном центре, пили чаечек, шутили, это запомнилось.
Как строилась работа с режиссером, была ли такая же поддержка, как с актёрской командой?
Была. Для меня — человека, который не очень уверен в себе в профессиональном плане, обратная связь от режиссёров крайне важна. Митя подбирал правильные слова, чтобы я почувствовала персонажа. Кроме того, он очень приятный человек, перед которым нет иерархического трепета — есть уважение, но нет страха. Выстраивание такой здоровой коммуникации, когда можно спокойно спрашивать и выслушивать комментарии в свой адрес, очень важно. Я рада, что Митя был режиссёром на этом проекте, и что у нас получилось такое теплое взаимодействие.
Были ли референсы, на которые вы ориентировались при съемках?
Когда я только приходила на пробы, этот проект ассоциировался у меня с «Пикником на обочине» Стругацких. Действие сериала происходит в обособленном от всего остального мира месте, поэтому референсами всплывают «Голодные игры», «Дивергент», «Бегущий в лабиринте». Но у нашего проекта есть отличие: в голодных играх участниками руководит животное желание победить, ради которого можно пойти по головам, а в нашей истории на первый план выходит человечность, и эта концепция игры на выживание становится не такой жесткой.
Теперь немного оставим подростков в космосе. Расскажите о своем участии в проекте «Кинокарта» и шоу «Где снимали». Какие остались впечатления?
Очень приятно, что меня хотят видеть не только как актера, но и как личность, с которой хочется вести такие беседы. Мы работали над выпуском шоу в Ивановской и Костромской областях, вкусили весь колорит настоящей российской глубинки. Про Иваново говорят, что это город невест, поэтому здесь есть комплиментарный для меня момент. Именно в Ивановской области снимался проект с моей первой главной ролью — «Непослушники». Мы с ребятами из кинокарты побывали на одной из локаций фильма в селе Парское, где происходила сцена в ДК. Я запомнила совсем другую атмосферу. Тогда это место было безлюдным и молчаливым, а в этот раз у местных жителей проводился марафон. Было мокро и холодно, но громко и весело. Женщина лет пятидесяти очень задорно вела это мероприятие и почти беспрерывно говорила что-то в микрофон, так что мы выкручивались как могли, чтобы подловить заветные минуты для дубля. Во время поездки было много разговоров про кино, душевных бесед и смешных моментов. Я поймала ощущение, будто мы с ребятами знакомы всю жизнь.
фото: PR-служба Wink
Есть ли какие-то места киносъемок любимых фильмов, где вы мечтаете побывать?
Я бы хотела побывать в Нью-Йорке, прочувствовать привлекательную для меня эстетику «Друзей» и «Секса в большом городе». А в России меня всегда оставляют под большим впечатлением локации, где мы работаем со съемочными командами.
Сейчас вы играете ещё и в театре «Мастерская Петра Фоменко» — Дуняшку в спектакле по гоголевской «Женитьбе. А что больше привлекает: театр или кино?
Это две абсолютно разные энергии, и они в равной степени откликаются во мне большой любовью. В театре поле для импровизации шире, и эта свобода мне нравится, так как на сцене я могу позволить себе немного больше, что эмоционально, что физически. В кино существует большая камерность.
Какие у вас актерские мечты? Кого хотели бы сыграть и с кем есть желание поработать?
И совет читателям: что из последнего просмотренного в кино или в театре вы бы хотели порекомендовать?
Из театрального — все спектакли в Мастерской Фоменко, обязательно идем на «Совершенно Невероятное Событие (Женитьба в 2-х действиях)»! Помимо этого, у нас в театре есть спектакль «Рыжий». После просмотра я долго не могла отойти, это очень остро в меня попало. Из предстоящих премьер я хочу посмотреть фильм «Рыжий», к сожалению, у него отобрали прокатную лицензию. И ещё одна мечта: увидеть в будущем художественный фильм про Иосифа Бродского. Это один из моих любимых поэтов.
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