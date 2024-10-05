Екатерина Новокрещенова: «Мечтаю сыграть Лилю Брик, Масяню и Лолиту Набокова»

анонс

Мы поговорили с создателями аниме, покорившего Каннский кинофестиваль

«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах

3 октября

Евгений Корчагин: «Компромиссы делают несчастными все стороны – ни результата, ни опыта, ни урока»

Режиссер фильма «Говорит Земля!» – об апокалипсисе, который наступит не сегодня, аллергии, экологии и съемках в шахте