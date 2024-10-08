Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек»

В российский прокат 10 октября выходит музыкальная драма «Руки вверх!», рассказывающая о становлении популярной группы во главе с Сергеем Жуковым, который, собственно, не только сыграл в фильме самого себя, но и спродюсировал байопик. Однако ключевая роль — еще только начинающего в Димитровграде и Самаре музыканта, своим трудом и верой в мечту заработавшего всероссийскую славу и миллионы фанатов, — досталась актеру Владу Прохорову, которого многие зрители могли видеть в роли падкого на денежное наследство мажора в сериале «Исправление и наказание». Мы поговорили с Владом о разнообразии его образов, музыкальной составляющей актерской профессии и уроках, которые ему дала работа над фильмом «Руки вверх!».
Вы помните момент, когда вам пришло предложение прийти на кастинг фильма «Руки вверх!»?
Сначала мне прислали текст и попросили снять самопробы, я сразу же это сделал, после чего меня уже пригласили на очный кастинг. Процесс утверждения на роль длился больше полугода, но я очень хотел попасть в это кино, потому что такого масштабного проекта в моей карьере еще не было. У меня были сомнения, что мы с Сергеем внешне не очень похожи, но когда меня звали уже на третью, четвертую, пятую пробы, то я позволил себе немного успокоиться, понимая, что все-таки это художественный фильм, а не шоу «Точь-в-точь». Процесс съемок был уникальным опытом. В фильме у меня несколько весовых категорий — я то набирал вес до 76 килограммов, то худел до 63-х, плюс еще есть сцены с пластическим гримом. В общем, этот проект много чего дал и, надеюсь, еще даст в развитии меня как артиста.
Нужно ли было перед пробами настраиваться музыкально? Вы же учились в музыкальной школе, выпускаете клипы.
Конечно, это тоже влияло, но, мне кажется, что у актера в принципе должен быть хороший слух. Даже когда смотришь на уже взрослых состоявшихся артистов, то чувствуешь, как они проигрывают интонацию фразы, сцены, из чего тоже складывается звучание всего фильма.
А свои треки вы, кстати, выпустили, когда уже работали в картине «Руки вверх!»?
Первую песню я выпустил за год до утверждения в проект, а уже когда в нем снимался, записал еще парочку. Несмотря на музыкальный бэкграунд, у меня не было амбиций стать певцом, я всегда хотел быть именно актером со своими песнями, через которые можно услышать мой внутренний мир. Музыка для меня является довольно интимным творчеством, которое раскрывает лишь одну из моих граней. В то время как роли в кино позволяют изучать другие ипостаси моей личности. Сейчас я, например, снимаюсь в сериале «Универ. Молодые
», и там у меня совершенно отличный от Сережи Жукова персонаж — нагловатый стендапер, который хочет всего и сразу.
У вас и в сериале «Исправление и наказание» тоже совсем иной персонаж — мажор, который гонится за наследством. Как вы считаете, это плюс или минус вашей актерской карьеры на данном этапе, — то, что вы воплощаете не похожие друг на друга образы и типажи?
Я думал об этом в определенный период, когда находился в поиске самого себя в том числе. Я отращивал бороду, брился налысо, худел и набирал вес. Сейчас я вообще иначе выгляжу, чем в фильме «Руки вверх!». Мешает мне это или помогает, я не знаю, так как пока еще не ощущаю себя популярным, узнаваемым артистом. Хотя уверен, что талантливого человека узнают всегда. Конечно, мне хочется узнать, что такое внимание, популярность. Артисты же в большинстве своем как дети, и я не исключение. Мне важно, чтобы кино, в котором я сыграл, посмотрели зрители, написали свои отзывы, сказали приятные слова, оценили, какую работу я проделал. Надеюсь, фильм «Руки вверх!» поможет мне в этом.
Сергей Жуков не только сыграл в фильме, но и выступил одним из продюсеров. Оказывало ли на вас это влияние? И не пытались ли вы, как порой делают артисты, перенять его мимику, жесты, черты характера? Все-таки всегда непросто играть на экране реального человека.
Никакого давления от Сергея совершенно не было. Мне очень помогло, что что я смог с ним пообщаться именно сейчас, когда это уже совершенно другой человек — многодетный папа, продюсер, бизнесмен и артист, собирающий «Лужники». Перед подготовкой к роли я честно отсмотрел все архивные записи, потому что играю Сергея еще на пути к славе, и удивился, как мы с ним похожи именно характером и взглядами на жизнь и карьеру. На съемках мы очень много разговаривали, я с ним всегда советовался, и даже если его не было на площадке, то звонил ему. Мы, например, много обсуждали знакомство с Региной (женой Жукова — прим.ред.). Можно же по-разному подойти к той самой женщине, которая не только тебе понравилась с первого взгляда, но ты уверен, что именно с ней ты хочешь прожить всю жизнь. Сережа направлял меня в этой роли, режиссер также задавал тон игре, и моя задача была найти некую золотую середину, чтобы не только учесть их пожелания, но и остаться самим собой.
То есть культа личности Жукова на съемках не было?
Слушайте, ну, когда мне пришел сценарий, я, конечно, подумал: «Ничего себе, я могу сыграть Сергея Жукова!» Разве многим актерам в России достается такой шанс? Человек три года подряд собирает «Лужники» и концерты не только в Москве, это самый гастролирующий певец! Не знаю, относится это к культу личности или нет. Но мне в Сереже и в фильме понравилось, что он сочетает скромность и наглость. И я постарался этими качествами зарядиться. Волновался, конечно, но волнение, по моему мнению, может дать много хорошего и сцене, и съемочной площадке.
Но вы же все-таки не из того поколения, которое выросло на группе «Руки вверх!». Рассказывали родителям, что вас отобрали на роль Жукова?
На самом деле я вырос на «Руки вверх!», потому что жил в Перми, и все музыкальные тренды у нас запаздывали, то есть мое детство тоже прошло под эту группу, которую постоянно крутили на дискотеках. Мама с папой были бы счастливы, если бы узнали, что я играю Сережу Жукова, но, к сожалению, возможности спросить их мнение у меня сейчас нет. Хотя для дедушки, которому 69 лет, и бабушки, которой 66, Жуков — тоже человек, который заслуживает уважение. Я говорю именно так, потому что в Сергее главное не популярность, которой он добился, а именно уважение. Он — родитель, семьянин, за ним нет никакого негативного шлейфа, что редкость в публичной профессии. И большое счастье, что я с ним познакомился. Мне вообще везет на старших коллег — они всегда делятся со мной опытом, и я перенимаю от них много хорошего.
Чему вас научил в этом плане фильм «Руки вверх!»?
Это первая моя большая работа в кино, именно главная роль, и, наверное, после этого фильма я стал более смелым и уверенным в себе. Когда я учился в институте, я даже не мог выйти на улицу, пообщаться с ребятами, потому что вдруг они выскажут критические отзывы, к которым я не был готов. Притом что я считаю себя талантливым актером, уверенным, что для достижения своей цели нужно много работать. Мне даже на многих премьерах в первое время было тяжело общаться с коллегами, потому что я считал, что пока еще ничего не сделал. Хотя видел много других молодых артистов, которые взяли костюмы в аренду и отыграли так называемое вхождение в тусовку. А фильм «Руки вверх!» придал мне хорошей мужской и профессиональной уверенности в проделанной мною работе, что, надеюсь, будет заметно и зрителям.
Получается, вы перфекционист и трудоголик. Не мешает ли это творческой актерской профессии?
Когда я только пошел учиться на актера, то относился к этой профессии чересчур серьезно. У нас же сейчас в кино снимаются блогеры, талантливые и неталантливые родственники известных людей, причем не только актеров. И я понял, что мне нужно меньше заниматься саморефлексией, а просто стараться каждую роль делать хорошо.
Мне кажется, и фильм — пусть и решенный на примере музыкальной индустрии — тоже показывает примерно такой же путь, как пробиться с нуля.
Возможно, я в этом плане и взял пример с Сережи. Можно по-разному относиться к группе «Руки вверх!», но они безусловный феномен. На эстраде конца 90-х и начала нулевых были и другие хитовые исполнители — Hi-Fi, «Иванушки», Шура, но, на мой взгляд, именно «Руки вверх!» смогли пронести народную любовь сквозь годы, и это бесконечный труд.
Вы учились в Школе-студии МХАТ на курсе Виктора Рыжакова — известного театрального деятеля. Что он вам дал?
Я благодарен Школе-студии МХАТ и Виктору Рыжакову за то, что попал на его курс, где, кстати, единственный получил красный диплом. У нас была очень сильная связь с педагогами, и я очень много времени отдавал именно учебе, хотя сейчас уверен, что опыт работы на съемочной площадке порой учит большему, чем месяцы обучения в театральном институте. Школу-студию МХАТ я считаю лучшей на планете, но там никто не учит, как проходить пробы и работать на камеру, все больше заточено на театр, который, на мой взгляд, невозможен без кино. Зрители не пойдут в театр, где нет медийного актера.
Помимо «Руки вверх!» сейчас вышло или выходит еще несколько музыкальных байопиков. Почему, как вы считаете, эта тема стала пользоваться такой популярностью, и нынешние кинематографисты подпитываются идеями из музыки прошлого?
Думаю, что музыка у многих людей, как и у меня, ассоциируется с переживаниями прошлого, из которых мы вырастаем как личности, а, кроме того, банально задает тон всему произведению. Ни один спектакль, ни один фильм невозможны без музыкального сопровождения. Музыка — это самый быстрый способ добиться зрительских мурашек.
Чего вам как молодому артисту сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Наверное, того, что чаще утверждаются в кино актеры уже популярные. Продолжая ответ на ваш прошлый вопрос, я посмотрел серии «Комбинации
» и изучил актерский состав — понятно, что там есть Никита Кологривый
, но и девчонки в главных ролях имеют по полмиллиона подписчиков в соцсетях, что, кажется, сыграло основную роль в их утверждении. И это не говорит о том, что они — плохие актрисы, а свидетельствует, скорее, об ограниченном круге восприятия, исследования актерской палитры нашими продюсерами и режиссерами. Я понимаю, что все боятся рисковать, но и идти по пути наименьшего сопротивления, считаю, не особо продуктивно. Мне как актеру пока не самому известному и узнаваемому нужно работать по 30 смен в месяц, без выходных, чтобы доказать, что я могу быть в этой профессии. И пока я еще могу вывозить такой график, но прекрасно понимаю, что так будет не всегда. На роль того же Жукова пробовались другие артисты, и я был дико рад, что Сергей утвердил именно меня — Влада Прохорова, которого никто не знает, хотя были более хайповые варианты. И я набираюсь опыта и готов меняться под роль, если будет такая возможность. Уже говорил в интервью, что хотел бы сыграть серийного убийцу — для того, чтобы пойти наперекор моему так называемому типажу симпатичного мальчика с длинными ресничками.
Фильм «Руки вверх!» в прокате с 10 октября.
«Руки вверх». Трейлер №2
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