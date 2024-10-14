Антон Федотов: «Уверен, что нет человека, который не мечтал бы стать невидимкой, ходить сквозь стены или читать мысли»

анонс

8 октября Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек» Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной

7 октября Эмиль Никогосян: «Юмор окрашивает наше восприятие в яркие цвета и помогает бороться со страхами» Сценарист и режиссер сериала «жЫЫЫзнь» о первобытном юморе, чувстве родины и качествах настоящего вождя

5 октября Екатерина Новокрещенова: «Мечтаю сыграть Лилю Брик, Масяню и Лолиту Набокова» Звезда «Непослушников» и Искра из «Подростков в космосе» — о новой роли и актёрских мечтах