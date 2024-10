Дана Абызова: «Когда встречаются два человека, которые умеют принимать себя и окружающих, — счастью быть»

«Мой любимый Раджа». ТВ-ролик

Некоторые предыдущие роли напоминает, да: есть сходства в пути из пункта А (позиция жертвы) в пункт Б (позиция сильной, самостоятельной и независимой). На меня она не похожа, я по жизни руководствуюсь своими интересами, а не травмами.Елена очень рано лишилась родителей и всю жизнь искала им замену. Нашла она эту долгожданную опору, как ей кажется, в мужчине. Но не все так просто — эти отношения оказались созависимыми. Из-за отсутствия родительской любви и заботы Елена в начале истории — эмоционально незрелый человек, и она вступила в отношения с таким же эмоционально незрелым мужчиной. Они оба страдают в браке, но в то же время много лет живут вместе и цепляются друг за друга, потому что по-другому просто не умеют.У меня нет права давать советы, так как ситуации всегда очень индивидуальные. Но мне кажется, что тащить все на себе, останавливать коня на скаку или входить в горящую избу — не лучшая стратегия. Главное — стараться идентифицировать такие травмы и вовремя признавать их, давать себе разрешение быть собой. Нужно учиться любить и принимать себя со всем накопленным опытом. И выбирать, в первую очередь, свои интересы, прислушиваться к своим желаниям, открыто о них говорить и реализовывать. Но я понимаю, насколько это порой бывает непросто.Наблюдательность, в том числе и за собой. У Елены осталась детская травма из-за того, что в юности она была лишена внимания родителей. Героиня пыталась восполнить это, как могла, но оказалась не способна здраво оценивать, как складывается ее жизнь и насколько реальность соответствует ее истинным желаниям. Так бывает, когда ты всецело сфокусирован на решении одной задачи и не видишь картины в целом, упускаешь что-то важное. Однако встреча с Раджем помогла девушке заметить это несоответствие, и запустился очень сложный процесс осознания. В итоге Елена справилась.Не могу говорить за всех, но в моем случае это работает не так. Отец — это отец. Мужчины мне нравятся другие.Я родилась в Латвийской ССР, но всю жизнь говорила по-русски и уже долго живу в России, так что я давно обрусела. Это если говорить про настоящий момент. А когда я только переехала из Латвии в Россию, конечно, было очень сложно. Вроде бы и там, и здесь говорят по-русски (когда я была ребенком, это было так), но все равно будто бы на разных языках. Юмор другой, культура общения другая. Потребовалось время, чтобы перестроиться. Думаю, в отношениях это еще сложнее. Так что, наверное, Елене и Раджу придется непросто, и в некоторых вопросах нужно будет идти на компромиссы.Рустам — не только актер, но и модель, обладатель титула Best model of the World. А его брат по сериалу, индийский актёр Акаш Шарма — очень трогательный и добрый. Однако из-за языкового барьера было непросто. Самым сложным на съемках для меня было работать в кадре с партнером, который не говорит по-русски свободно. Рустам молодец, он очень старался, но понять все равно было сложно. Поэтому мне нужно было знать весь текст: и свой, и партнера. Во время сцен я в воображении прокручивала слова героя Рустама и отыгрывала самостоятельно. Это было непросто. Однако на самом деле Рустам — очень интересный человек, это я поняла после того, как мы поговорили с ним на английском.Нет, их снимали просто, так как исполнителем роли Виктора здесь был Артем Карасев, с которым мы уже работали вместе и хорошо понимаем друг друга. Артем — точный, техничный и талантливый актер.Станислав умеет работать быстро. Когда выработка (количество чистых минут, отснятых за один день — прим.ред) очень большая — это, скорее, плюс. На импровизацию в глубоком понимании этого слова времени у нас не было, но режиссер позволял мне придерживаться своей линии. Он не принуждал меня исполнять то, что не вязалось с моей логикой, за что говорю спасибо.Поскольку моя героиня в начале истории не слышит себя, она опирается в выборе одежды (и не только) на мнение мужа. Одевается Елена исключительно в то, что скрывает ее достоинства, чтобы у супруга не было повода для ревности. Это также влияет на ее характер и еще дальше отводит ее от себя настоящей.Я хорошо запомнила первый съемочный день, так как это был мой день рождения — 12 мая. Вокруг красота: море, горы и любимая работа. Все как я люблю.Мы снимали в очень красивых местах, например, были и в Абрау-Дюрсо — курортном поселке в Краснодарском крае, на берегу озера Абрау. А ещё наслаждались великолепными пейзажами в Шато Пино и Новороссийске.После окончания театральной академии я работала в АМДТ — Театре Европы под руководством Льва Абрамовича Додина . Я счастлива, что этот театр был в моей жизни, он потрясающий — умный, живой, настоящий. С благодарностью и теплом вспоминаю всё, что произошло со мной тогда и берегу опыт, добытый там. Но я по своей природе кочевник — мне постоянно нужно что-то менять, познавать жизнь с разных ракурсов. Поэтому я завершила сотрудничество с театром и ушла в кино. А в прошлом году я открыла компанию «Действующее лицо» — у нас проводятся тренинги для профессиональных актеров. Ведет их актер, режиссер и коуч Виталийс Семеновс . Мы стараемся развивать наше дело, это ни с чем не сравнимое счастье — видеть горящие глаза наших коллег.Я много читаю, у меня есть книжный клуб «Зелёная лампа», в составе которого — актеры, режиссеры, продюсеры, предприниматели, менеджеры, психологи, врачи. Цель клуба — тренировать навык самостоятельно формулировать смыслы и идеи, видеть тренды, уметь думать. Сейчас мы читаем «Степного волка» Германа Гессе, на мой взгляд, очень актуальное произведение. Из не художественного, мне кажется очень достойной внимания книга о разных форматах сообществ «Морская звезда и паук» Ори Брафмана. Если говорить о бизнесе, то могу посоветовать «Вторую космическую» Джеффри Мура.Я мечтаю сыграть в комедии, играть непростых, но при этом сильных героинь, разумеется, со своими слабостями, так как важно, чтобы они были живыми людьми, многогранными. Мне хочется, чтобы это было движение-исследование или к очеловечиванию или, наоборот, к расчеловечиванию. Но только не глупое, а глубокое. Не буду сковывать себя перечислением определенных героинь, а просто задам направление. Я открыта к экспериментам.Позволить себе быть собой, а другому — быть другим. Не винить себя за то, что ты не соответствуешь ожиданиям других и не строить своих собственных больших ожиданий. Когда встречаются два человека, которые умеют принимать и слышать себя и окружающих, — счастью быть.