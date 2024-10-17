Дана Абызова: «Когда встречаются два человека, которые умеют принимать себя и окружающих, — счастью быть»

анонс

14 октября Антон Федотов: «Уверен, что нет человека, который не мечтал бы стать невидимкой, ходить сквозь стены или читать мысли» Режиссер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» – о любви к фантастике, артефактах, двигающих сюжет, и актерах, почувствовавших себя волшебниками

8 октября Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек» Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной

7 октября Эмиль Никогосян: «Юмор окрашивает наше восприятие в яркие цвета и помогает бороться со страхами» Сценарист и режиссер сериала «жЫЫЫзнь» о первобытном юморе, чувстве родины и качествах настоящего вождя