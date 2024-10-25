Павел Рассомахин: «Приезд родственников всегда дискомфорт, особенно если родственник — гусар»

На телеканале ТНТ стартует второй сезон комедийного сериала «Гусар», в котором герой Гарика Харламова — поручик Григорий Савельевич Рыльский — благодаря машине времени попадает из 19-го века в наши дни, в семью своей далекой правнучки Кати (Катерина Ковальчук) и ее мужа Мити. В новых сериях гусар будет разыскивать в современной Москве старинный бриллиант, похищенный английским шпионом (Гоша Куценко), а Катя с Митей постараются уследить не только за гостем из прошлого, который вечно попадает в неприятности, но и за своим маленьким ребенком. Кино-Театр.Ру поговорил с исполнителем роли Мити, актером Павлом Рассомахиным, о том, каково было стать отцом на экране, о новых актерах, пополнивших состав «Гусара», и о том, почему так популярны истории о далеком или недавнем прошлом.
Соскучились ли вы по своему персонажу и по проекту «Гусар» в целом? Какие эмоции испытали, вернувшись к этой работе — и чем именно вам дорог этот герой и история?
Соскучился. Но окончательно понял это, когда вошел в кадр и увидел своих товарищей, к которым прикипел с первого сезона. И в этот же первый день ощутил радостное волнение за Митю, осознав, сколько ярких и сумасшедших событий ожидает моего персонажа. Прочитав сценарий, я чувствовал себя на смене, как на входе на американские горки, на которых захватывает дух и не терпится прокатиться. И теперь с таким же нетерпением жду, когда нашу работу увидят зрители.
Во втором сезоне в целом много нового — прежде всего ваш персонаж Митя появляется в новом статусе, молодого отца. Как это влияет на него, как он изменился, и что для вас было важно в работе над этой, можно сказать, обновленной ролью?
Да, сюрпризов будет немало. Родительство — в этом числе. Чтобы сдерживать хаос гусара, Мите придется находить в себе те качества, о наличии которых он никогда и не подозревал. Придется быть отцом не только своему ребенку, но и взрослому гусару.
Станут ли очередные приключения и проделки гусара Григория Савельевича вновь угрозой для семьи Журавлевых? Или на этот раз их союз достаточно крепок, и удар возьмет на себя малыш (которому уже «досталось» в первых сериях)?
Для молодой семьи приезд родственников всегда дискомфорт. Особенно если этот родственник — гусар из 19-го века. Но в тоже время, Григорий Савельевич умудрится высветить проблемы, которая семья планировала навсегда скрывать друг от друга. Но, наверное, только так, совместными усилиями и честностью их и возможно решить.
Поменялась и команда — в том числе режиссер, сценаристы. Легко это далось вам, как актеру? И насколько такие перемены на пользу столь успешному проекту, как «Гусар»?
С режиссером Михаилом Шулаевым
мы были знакомы уже в период съемок первого сезона
, как с режиссером «Зоны комфорта
», так что уже с того времени он знал о «Гусаре» и был в материале — поэтому работать с ним сложности никакой не составило. Более того два года съемок нас всех очень сплотили, и к концу мы понимали друг друга с полуслова. Что же касается перемен в сериале — второй сезон «спиной» посмотреть не удастся. Если в первом мы от шутки к шутке наблюдали за проделками Григория Савельевича, то теперь следить еще придется и за лихо закрученным сюжетом.
История обрастает, если так можно сказать, персонажами, и к актерскому составу присоединились Борис Щербаков, Гоша Куценко, Зоя Бербер. Можно ли считать появление в продолжении еще большего количества звезд еще одним признаком успешности проекта?
Сериал стал сложнее и насыщеннее. Это уже не только и не столько история «попаданца» — шутки, построенные на несоответствии времен остались, но перестали быть во главе. Цели гусара теперь настолько масштабны, что, конечно, без дополнительных актерских сил — Бориса Щербакова, Гоши Куценко и Зои Бербер — их было бы сложно достичь. Ведь в этом сезоне, несмотря на огромное количество шуток, между собой столкнутся темы любви, семьи, долга и мести.
Доведется ли вашему персонажу вновь побывать в прошлом, как в финале первого сезона? Интересны ли вам в целом такие костюмные съемки и исторические проекты?
Да, и не раз. Чтобы решить проблемы, ответы придется искать даже в разных временах. Поэтому в этом сезоне историческая часть будет куда шире. Меня, конечно, очень впечатлили наши натурные съемки. Несмотря на их сложность, мое любопытство и радость сыграть в таких условиях придавали мне сил.
«Гусар» не самым очевидным, но каким-то причудливым образом пересекается с другим сериалом с вашим участием — «Камера Мотор». Где действие происходит, конечно, не в таком далеком прошлом, но все же — в 90-е. Как относитесь к захватившему индустрию тренду на истории «давно минувших дней»?
Будь сериал про настоящее, будущее или далекое прошлое — это в любом случае будет переосмыслением пережитого. Просто в разных декорациях — дворцов, пальм или хрущевок. Предположу (но это мое субъективное мнение), что к современным декорациям временно потеряли интерес. Как их переосмыслят — тогда к ним снова вернутся.
Никто из нас не жил в 19-м веке, поэтому приходится полагаться на исторические документы. Но что касается проекта «Камера Мотор», то в 90-е вы же были еще ребенком, так что вряд ли речь о личном опыте — в этом случае доверяете сценаристам, режиссеру и какой-то коллективной памяти и опыту (все-таки в этом сериале 90-е такие условные) или все-таки самостоятельно с кем-то советуетесь и дополнительно изучаете?
Разумеется, я стараюсь, помимо анализа текста, использовать любой источник информации, если он помогает глубже раскрыть персонажа. Бывает, что возникают самые неожиданные «откровения» там, где ты бы никогда не стал искать. К примеру, о 90-х впервые я узнал лет в 6. Я хотел посмотреть новый мультфильм на кассете, но через 15 минут неожиданно включилась запись фильма для взрослых, который записал для себя двоюродный брат. Так я понял, что 90-е это: новые технологии (видео можно было мотать и ставить на паузу), право сильных (мою кассету взяли без спроса), разборки (брату после серьезно прилетело), и, самое важное, свобода — ведь столько интересного ждет впереди, когда я вырасту.
В этом году вышли и еще выйдут сразу несколько фильмов и сериалов с вашим участием. График съемок, наверняка, напряженный — тяжело ли существовать в таком режиме? Как удается не выгорать — и не путаться в персонажах и историях?
Силы придают несколько вещей — любопытство, любовь к проекту и к профессии в целом. Но бывает и такое, когда усталость берет верх над ними, тогда на это место приходит профессиональная этика и техника, которой меня научили. А не путаться помогает сам текст и разбор роли до начала съемок.
Кого бы хотелось сыграть и частью какой истории, в большом кино или на телевидении/платформах, стать в будущем? Возможно, уже появилось предложение, которое можно назвать «ролью мечты»?
Никогда не знаешь, какая роль станет «ролью мечты» — для этого должны совпасть много факторов. Поэтому я просто открыт новому опыту.
Смотрите сериал «Гусар-2» на ТНТ с 28 октября.
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