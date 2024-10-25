Павел Рассомахин: «Приезд родственников всегда дискомфорт, особенно если родственник — гусар»

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24 октября Максим Стоянов: «Надо воспитывать в себе внутреннюю культуру» Популярный актер — о глубокой роли в фильме «Пришелец», о мистике творчества и важности рекламы для кино

17 октября Дана Абызова: «Когда встречаются два человека, которые умеют принимать себя и окружающих, — счастью быть» Исполнительница главной роли в сериале «Мой любимый Раджа» о своем актерском пути

14 октября Антон Федотов: «Уверен, что нет человека, который не мечтал бы стать невидимкой, ходить сквозь стены или читать мысли» Режиссер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» – о любви к фантастике, артефактах, двигающих сюжет, и актерах, почувствовавших себя волшебниками