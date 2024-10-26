Игорь Тер-Карапетов: «Российским кинематографистам надо ориентироваться только на собственные интересы»

Игорь Тер-Карапетов один из самых востребованных и известных сценаристов в российском кино. На его счету свыше сорока популярных художественных фильмов и сериалов, среди которых: «Улицы разбитых фонарей», «Смерть шпионам», «Мата Хари», «Охота на Гауляйтера», «Убить Сталина», «Небо в огне» и других. Недавно на Первом канале прошел авантюрный сериал «Нинель», сценаристом которого выступил Тер-Карапетов. Зрители, посмотревшие картину, в комментариях пишут, что это один из лучших проектов о том «далеком советском времени», о котором хочется узнать сегодня как можно больше.
Игорь Александрович, поздравляю вас с премьерой и резонансом, который вызвал показ. Хороший рейтинг и огромное количество комментариев. Тридцать лет назад наше общество больше интересовалось американским кинематографом чем отечественным, а сегодня ситуация кардинально изменилась. Как думаете, чем обусловлен такой интерес к советской эпохе в современных сериалах?
Я думаю, что волна интереса появилась от того, что большинство думающих зрителей понимает, что лицо современной России — это именно то, что было во многом построено в Советское время. Разрушение СССР — событие судьбоносное для всех людей, проживавших на его территории, у всех современных молодых людей есть бабушки, дедушки, мамы, папы, — все те, кто жил в советскую эпоху и многое из той жизни помнят. Почти для всех пап и мам период детства, который пришелся на советский строй, был окрашен в светлые тона. Родительские воспоминания о том времени сегодня звучат в семьях довольно часто, и потому молодым кажется, что то была совершенно чистая, никакими проблемами не отмеченная эпоха. И поэтому современные молодые люди испытывают к советскому времени чувство, если так можно сказать внушённой ностальгии...
Сами современные молодые люди не застали СССР, жили их родители и то застали самый край советского строя, а на 90-тые годы пришлось взросление, а это были уже темные времена, на фоне которых советское детство казалось «сияющим царством добра, справедливости и безопасности». Поэтому и сериалы о советской жизни, которые сейчас снимают, смотрят с особым вниманием. Взрослые зрители с чувством ностальгии, молодые из уважения к своей семье и любопытству к жизни прошлого поколения. Тем более, что в «Нинель» показана жизнь представителей теневой экономики, и ярко демонстрируется, насколько это явление повлияло на разрушение Советского Союза.
Главная героиня в вашей истории отличается от многих героев «советских» сериалов тем, что борется с несправедливостью.
Она не столько борется с несправедливостью вообще, сколько пытается бороться за своего отца, которого хочет вызволить из тюрьмы. Нинель свято верит в то, что папа невиновен. А вот то, что она талантливая артистка, смела и решительна, кроме того, по характеру авантюристка, определяет стратегию ее действий. Ее главная цель — доказать непричастность к крупной краже из музея ее отца, и в процессе своего частного расследования она убеждается, что так и есть. Ее папа служит директором музея, он абсолютно порядочный человек, таких людей и в то время предприимчивые люди презрительно называли «совок». За что «совки» именовали дельцов «спекулянтами». Так в какой-то мере делилось общество. «Спекулянты» победили. На самом деле хочу сказать, что слово «совок» используется ныне в незаслуженно отрицательной коннотации. «Совок» — это советский человек, строитель коммунизма, то есть человек, который посвящает свою жизнь другим людям, не потому, что ему приказали, а просто потому, что он по-другому не может.
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Сериал «Нинель»
Отец нашей героини настоящий «совок», он директор музея, который отдал свою жизнь работе, сохранению государственных ценностей. А что в этом плохого? Что плохого в том, чтобы сохранить государственное добро? А тут неожиданно меняются времена, появляются люди, которые цинично говорят: «Отдай нам!» А почему государственные раритеты должны быть только у этих хватких, цепких, «предприимчивых» людей, а не принадлежать народу? На самом деле отец главной героини честный, порядочный советский человек, и такими людьми Советский Союз славился. И если бы таких людей было бы большинство, он не превратился бы в то, во что он превратился в девяностые.
Если откровенно, современную Россию как государство только Бог уберег от окончательного распада, потому что людей, более не приспособленных к хищническому, капиталистическому миру, чем «совки» в природе не существовало. Большинство советских людей не были готовы к безжалостной, мародерской, преступной идеологии, которая воцарилась после распада СССР. И хочу заметить, что, по моему мнению, главной жертвой принесенной молоху империализма стал русский народ… Российская Советская Федеративная республика подверглась наибольшему разграблению после перестройки. А в советский период обобществлению всего и всех. В конце концов, РСФСР и Белорусская ССР кормили собой остальные тринадцать республик. В сериале «Нинель» показано какими доверчивыми людьми была населена наша страна. Сегодня таковых стало меньше, но доверчивость – это характерная черта русского человека, с которой, наверное, надо бороться… А в советское время, наоборот, с ней не боролись, а культивировали, потому что государство обо всем и обо всех заботилось. Можно было жить без оглядки, доверяя жизни…
На ваш взгляд в чем коренное отличие советского кинематографа от современного кино?
Отличия колоссальные. Советское кино совершенно ни от кого не зависело. Советский Союз был огромной страной, население составляло почти триста миллионов человек и соответственно существовала огромная аудитория. Кино приносило государству серьезные деньги. Говорят, что по уровню прибыли кино конкурировало с продажей алкоголя. То есть буквальная реализация поговорки про кино, вино и домино… Сейчас, к сожалению, наш рынок вдвое меньше, тем более что появился интернет, мощный конкурент, позволяющий смотреть кино даром.
Советское кино ни на кого не ориентировалось, кроме собственных интересов и идеологии. И я уверен, что российским кинематографистам надо ориентироваться только на собственные интересы и идеологию страны. И даже в нынешней исторической ситуации мы продолжаем подражать нашим западным врагам. Сила инерции, самая большая сила в мире. Пока у нашего кинематографа нет своего лица, присущего только исключительно нам. Желание понравиться всему миру оказалось для нас губительно. Мы были интересны тогда, потому что не старались никому угодить или подражать. Уровень кинематографа определяется личностями, может из молодого поколения кто-то придет и принесет что-то новое, и наши фильмы снова станут своеобразными, как в советские времена.
Еще в последние десятилетия все кому не лень ругают игру российских актеров, мол, не та старая, советская школа. А как вы оцениваете игру в ваших сериалах, особенно женские актерские работы?
Давайте так, актерская школа никуда не ушла, и она продолжает существовать, вопрос только в материале. Что сценаристы, режиссеры и продюсеры предложат актрисам, то они и вынуждены будут играть. Я могу сказать, что актриса Мария Луговая
, которая исполнила главную роль прекрасно справилась с тем, что ей было предназначено, а ей была предназначена нелегкая задача, и по сюжету в силу региона, в котором она живет, задача была еще более усложнена, тем не менее, она прекрасно и убедительно перевоплотилась. Это хорошо, простите за нескромность, сделанный автором материал, и актриса действительно качественно выполнила поставленные перед ней задачи.
Вопрос к нашим современным актерам состоит в том, что уменьшается количество времени, которое требует изучение материала. А все больше существует материала привычного – путаны, содержанки и прочие типажи, которые играются. А вот советскую действительность сыграть, — вот это тяжело. Луговая с этой задачей прекрасно справляется. И если оценивать сериал «Морячка
», который вышел ранее на экраны (я принимал участие в написании сценария), актриса Анастасия Мишина
, которая там сыграла главную роль, то хочется только хвалить. Она очень талантливая. Стоит посмотреть военную драму «Зоя
» про Зою Космодемьянскую, где она исполнила также главную роль – игра выше всех похвал. Так, что старая актерская школа не исчезла, молодые таланты появляются.
Многие журналисты отметили такую раздражающую тенденцию — стоит актёру сняться в одном проекте и его уже величают звездой…
Это плоды голливудской системы. Она была создана когда-то давным-давно, считалось, что звезда — это актер или актриса, на которого специально приходит зритель. То есть имя гарантирует кассу. Поэтому было выгодно «раскручивать» актеров, продавая их личную жизнь, их пороки, их связи, их истории. Но оказалось, что зритель — самый лучший «инструмент» определения звездности. Как бы продюсеры, имиджмейкеры, пиарщики не старались и не навязывали обществу какого-либо актера как «звезду», только зрители решают, на «кого» они купят билет и пойдут в кинозал. Например, Любовь Полищук
и Илья Олейников
были настоящими звездами, которых любили люди. Я убедился в этом во время съемок картины «Испанский вояж Степаныча
», сценаристом, которой я выступил.
Для одного из эпизодов понадобилась массовка, а дело происходило в Испании. Там всё дорого. И тогда режиссер и продюсер фильма Максим Воронков
кинул клич среди отечественных туристов, что нужна массовка для сцены с участием Полищук и Олейникова. А съемки – ночь напролет. Сомнительная затея, казалось бы, люди же на отдыхе. Но собралось столько желающих, что не знали, как всех доставить к месту съемок. Просто ради двух своих любимцев люди жертвовали своим отдыхом, всю ночь, по факту, работали, выполняли команды режиссера. А если бы это были другие актеры, не Полищук и Олейников, а назначенные кем-то «звезды» не уверен, что люди ради них захотели бы лишить себя отпуска. На мой взгляд это показательная ситуация.
Зрители хотят и общаться со своими любимцами и знать, как можно больше о их жизни. Может вопрос покажется странным, но почему актеры так много пьют? И порой даже спиваются. Ведь работа очень интересная, это же не на стройке работать…
Во-первых, потому что актерам очень много платят и у них много лишних денег… А если серьезно, то ситуация с алкоголем связана с большим нервным напряжением. В фильме «Испанский вояж Степаныча» у меня была маленькая роль, после которой я окончательно понял, что ни за какие деньги не хочу быть артистом. В Барселоне, где проходили съемки, накануне моей смены (я должен был играть вместе с Ильей Олейниковым) у меня дико разболелись желудок и голова, чего у меня никогда не бывает. Боли были просто жуткими, но подводить съемочную группу было нельзя, пришлось сцепить зубы и сниматься. И когда мы с Ильёй Львовичем отработали сцену, у меня все прошло, я понял, что это была всего лишь нервная реакция. То есть действительно съемки в кино — это нервное напряжение, огромная ответственность и стресс, поэтому артисты таким способом снимают напряжение. Кто-то не может рассчитать свои силы и привыкает… Слава Богу, что я не артист, а сценарист. Еще играет роль, конечно, популярность, например, только при мне Михаила Галустяна
, который тоже снимался в этой картине, звали столько раз куда-то пойти выпить и повеселиться, что я сбился со счета. Он каждый раз отказывался, но не все такие волевые люди, он смог отказаться, а кто-то не может. Соблазн слишком велик.
Только недавно закончился показ сериала «Нинель». Какой следующий ваш проект ожидать зрителям?
Скоро на экраны выйдет новый детектив. А вот подробно смогу рассказать только после премьеры.
«Нинель». ТВ-ролик
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