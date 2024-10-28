Гарик Петросян: «До какой бы высоты ты ни поднялся, падать очень больно»

В российский прокат 31 октября выходит комедия «Право на лево» про адвоката Ивана Конникова, который добивается профессиональной славы, разрушая личную жизнь известного пианиста. В то же время и собственная семья Конникова трещит по швам, когда в нее вмешивается сексапильная коллега, по совместительству являющаяся еще и лучшей подругой жены. Снял фильм режиссер Гарик Петросян, всего пару лет назад дебютировавший в полном метре с монофильмом «Слон», который многие сравнивали с «Локом» Стивена Найта, а затем работавший над популярными сериалами «Бедный олигарх», «Звездный суд» и «Букиными», ставшими перезапуском «Счастливы вместе». Мы поговорили с Гариком о жизни как источнике вдохновения новой комедии, работе с постоянными актерами, которая переросла в дружбу, семье и продюсерском благословении Сарика Андреасяна, с которым Петросян снял большинство своих проектов – за исключением фильма «Право на лево».
Расскажите, с чего для вас начался проект «Право на лево»? Когда вы на него попали и что привнесли в режиссерскую версию сценария, с учетом того, что вы сам – активный сценарист?
Это, кстати, очень интересная история. Мне позвонил мой давний знакомый Артур Гюлумян, с которым у нас все время не получалось поработать – то у меня график не позволял, то у него не было проекта под меня. И вот тут наконец все звезды сошлись. Правда, когда он мне показал первоначальный сценарий, я деликатно объяснил, что снимать такой фильм не готов, так как в нем было много откровенных сцен. Но я предложил генеральному продюсеру переписать сценарий, и уже вместе с моими авторами мы сделали тот фильм, который зрители скоро увидят на больших экранах. Я бы сказал, что я привнес в сценарий некоторые нюансы и постарался сделать не провокационные сцены, а очень тонкие, с намеком.
Вашей первой полонометражной картиной был «Слон», который многие сравнивали с «Локом» Стивена Найта, второй – «Вася не в себе» с классическим сюжетом перемены тел, какие источники вдохновения были у вас на фильме «Право на лево»?
Источниками вдохновения здесь стала сама жизнь и мои друзья, которые нет-нет, да и поглядывают налево. Если этот фильм разложить на персонажей, то в каждом из них можно увидеть приметы моих близких друзей и хороших знакомых – разного пола. Так что я бы сказал, что фильм «Право на лево» похож на всю нашу жизнь и людей вокруг.
Не заревновал ли вас к этому фильму ваш приятель и продюсер большинства ваших проектов Сарик Андреасян?
Ни в коем случае! Сарик и Гевонд Андреасяны всегда радуются моим успехам и, как говорится, благословили меня на этот фильм. Они уверены во мне, говорят, что у них всегда есть для меня проекты, но полностью доверяют и понимают, что мне пора в свободное плавание.
Действительно, продюсерский состав был абсолютно новым для меня, что очень интересный опыт. Работать со своими знакомыми, друзьями, приятелями – очень весело, но я уверен, что сотрудничество с новыми людьми приносит свои плоды и обогащает знаниями и творческими умениями. Хотя вы правы и в том, что я часто снимаю своих любимых актеров. Владимир Сычев – гениальнейший артист и прекрасный человек, с которым я готов снимать вообще всё! Более того, сценарий фильма «Право на лево» изначально писался с мыслью, что роль одиозного тестя исполнит именно Сычев. Я ему позвонил и сказал: «Владимир Владимирович, есть вот такая роль». И он, прочитав сценарий, быстро согласился, причем со словами: «Я еще никогда не играл казака! Давай работать! Мы сделаем этот образ крутым». С Яниной Студилиной у меня пока не так много совместных работ, но я тоже сразу понял, что красавицу-коллегу главного героя и подругу его жены должна сыграть именно она. Так же, как и Ира Темичева, воплотившая на экране как раз образ скромной жены с безумным внутренним огнем. Мы с Ирой сдружились еще в 2018 году, когда я впервые попробовал себя в качестве актера в фильме «Фото на память», и после этого стараюсь продвигать ее во все свои проекты, потому что Ира – замечательная, очень тонкая актриса.
Получается, совместная работа перерастает в дружбу?
Наверное, да. Для меня кино, как большой офис, в котором ты встречаешься со множеством людей, часть из которых могут стать хорошими приятелями и друзьями. Тогда и работать всегда удовольствие, и за пределами офиса можно провести время в интересных беседах.
В «Праве на лево» играет еще и Кирилл Жандаров, который редко появляется в комедиях, но, кажется, что именно для вас делает исключения.
С Кириллом мы впервые поработали в прошлом году на фильме «Авантюра», после чего он мне сказал, что хочет работать только со мной. Конечно, это была шутка, но очень приятная. Так что я не постеснялся предложить ему роль в «Право на лево», и он вообще без раздумий согласился, на площадку приехал суперподготовленный. Кирилл – очень крутой артист.
фото: Фото со съемок фильма "Слон"
При этом с исполнителем главной роли – адвоката Ивана Конникова – Романом Маякиным вы работаете впервые. Почему вы выбрали именно его?
Я давно хотел поработать с Романом, но как-то не получалось – то по датам, то по проектам. Когда я занялся фильмом «Право на лево», то первым в списке исполнителей главной роли для меня сразу был Роман. Мы с ним встретились и меня просто поразило, как он был подготовлен. Он прочитал сценарий от корки до корки и по некоторым сценам сразу выписал вопросы, объяснил мне, где не понятна мотивация его героя или его поступки. И я был с ним полностью согласен, такие же вопросы были и в моей голове, так что я сразу сказал Роме, что не отпущу его, пока мы не снимем этот фильм. И Рому я бы назвал полноценным соавтором, так как он принимал участие в написании некоторых сцен и развитии своего персонажа.
Помогает ли ваш опыт актерской профессии в режиссерской работе?
Конечно! Я из тех режиссеров, которые всегда находятся на площадке, я редко сижу за плейбеком – таким закрытым, знаете, когда команду актерам дают через рацию. Я всегда рядом с актерами и ногами прохожу с ними все сцены, что, на мой взгляд, верно, так как актеры сразу понимают, чего я хочу от них в кадре.
Герои «Права на лево», с одной стороны, представляют всем известные типажи, с другой – все они даны несколько под другим углом (очевидных злодеев тут точно нет). С каким из героев или героинь вы лично себя больше ассоциируете?
Пожалуй, ни с кем, потому что в силу своей ментальности, темперамента, эмоциональности и воспитания я стараюсь ни с кем себя не ассоциировать и воспринимать себя исключительно самим собой.
фото: кадр со съемок фильма "Право на лево"
Вы – примерный семьянин и, наверное, входите в те самые 20%, которые упоминаются в фильме. Что сказала ваша жена, когда вы ей сообщили, что будете снимать картину, где так или иначе затрагивается тема измены. И как вам кажется, этот фильм стоит посмотреть тем самым 20% примерных мужей или 80% – тем, которые все-таки хоть раз изменяли?
Абсолютно верно, я вхожу в те самые 20%! Моя жена – лучшая в мире, она всегда поддерживает меня, знает все мои проекты от начала до конца и не ревнует меня ни к кому, потому что знает, что я люблю ее, а она любит меня. Она прекрасно понимает, что есть работа на площадке, а есть личная жизнь, и я никогда не буду смешивать эти две вещи. Если же говорить про аудиторию фильма «Право на лево», то я считаю, что его точно нужно посмотреть тем самым 80%, которые нет-нет, да и посматривают налево, потому что у любой измены есть своя цена, и иногда эта цена очень-очень высокая. Надеюсь, что люди, посмотрев этот фильм, поймут, как делать не надо. До какой бы высоты ты ни поднялся, падать очень больно. Поэтому лучше всегда быть рядом со своей семьей и все проблемы решать здесь и сейчас, не умалчивая их и не запуская.
Вы сняли монофильм «Слон», перезапустили «Букиных», собираетесь поиронизировать над турецкими сериалами в «Постучись мою Тверь». Что же дальше? Какие вызовы стоят перед вами как перед режиссером и сценаристом?
«Постучись в мою Тверь» в итоге снимал не я. Вместо него я снял проект для ТНТ «Блогеры взаперти», это очень смешной сериал, который я бы назвал одной из лучших своих работ. Сейчас я еще запускаю второй сезон «Мендельсона», который тоже меня очень радует. Помимо этого в разработке есть еще несколько сценариев на следующий год, о которых я пока, к сожалению, не могу говорить.
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