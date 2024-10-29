Александр Робак: «Когда я прочитал сценарий, я был поражен — это мое детство»

В российский прокат выходит фильм «Вечная зима» — дебютная работа режиссера и сценариста Николая Ларионова, премьера которой состоялась в конкурсной программе фестиваля «Маяк». Муж и жена пытаются справится с трагедией, случившейся с их единственным сыном-подростком: она через прошлое надеется лучше узнать своего ребенка, он жаждет отомстить и восстановить справедливость. В доме и отношениях воцаряется холод, однако герои найдут дорогу друг к другу и способ жить дальше. Кино-Театр.Ру поговорил с исполнителем главной роли, актером Александром Робаком, о его детстве и о том, чем оно похоже на жизнь героев «Вечной зимы».
Действие «Вечной зимы» разворачивается в Магнитогорске. Не секрет, что вы сами из Челябинской области, из города Златоуст, и, как вы сказали, представляя фильм на фестивале «Маяк», из семьи, которая очень похожа на семью вашего героя в фильме. Насколько это было важным для вас при выборе роли и насколько повлияло на саму роль уже в процессе работы?
Для меня это был своего рода подарок, потому что, когда я прочитал сценарий, я был поражен, насколько он точный и детальный — это мое детство. Когда мы с Николаем Ларионовым, режиссером и автором этого сценария, встретились, оказалось, что мы с ним земляки. Оба выросли в городах, я в Златоусте, он в Магнитогорске, где градообразующие предприятия — это металлургический завод и металлургический комбинат. У меня отец работал на металлургическом заводе, и понятно, что и друзья, и родители так или иначе были связаны с металлургическим заводом. Поэтому для меня само это пространство было очень знакомое и близкое. Я знаю этих людей, я среди них вырос, они для меня родные, близкие. В общем, было удобно и интересно с этой точки зрения поработать.
Город на экране, то, как он в итоге выглядит в фильме – этот образ совпадает с вашим воспоминаниями, в том числе визуально?
Ничего не меняется. Коля писал про свое детство, а я читал про свое. События фильма происходят в 2004 году, сыну моего героя по сюжету 14-15 лет, мой такой же подростковый период пришелся на условно 1987 год, а снимали мы в 2023-м. И ничего не поменялось, так что совпадение было стопроцентным.
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Рецензия на фильм «Вечная зима»
Хочется отметить вашу роль в «Вечной зиме» — сурового внешне человека, который приходит к тому, чтобы позволить себе какие-то чувства. Выглядит, как своего рода выход за рамки образа, в котором вас привык видеть зритель. Как вы сами это ощущаете и каким видите своего персонажа?
Как только происходит исходное и, по сути, основное событие фильма, палитра выразительности сужается до минимума — остается узкий коридор. И Коля принял правильное решение сделать эту историю без времени: непонятно, сколько прошло — неделя, две, месяцы, может, годы. Повествование линейное, но внутри него нигде нет никакой отбивки. Отсюда ощущение вечной зимы — и снаружи, и в отношениях этой семьи. Мой герой, безусловно, любит свою жену и ради нее готов на все, но их отношения холодные. Люди разучились общаться, слышать и слушать друг друга, и все его чувства спрятаны очень глубоко. Внешне он выражает и проявляет любовь через достаток: есть квартира, машина, два гаража, дача — все же хорошо. Внутри же он, как, я думаю, и любой мужчина, — трогательный и нежный человек. Но попадает в это колесо сансары, крутится в нем, испытывая чувство вины за то, что все произошло из-за него — и с этим придется и дальше жить. В этом состоянии без времени, зациклившись на одной мысли. И моя задача, как актера, была в том, чтобы визуально показать, как герой с этим борется, выходит из этого состояния, меняет его. Это же не вопрос «простил или не простил?», речь именно о том, чтобы принять то, что случилось, и попробовать жить дальше. Не так много выразительных средств было дано, потому что уровень такой трагедии обрезает много красок. Но, не кажется, то, что было задумано, у нас, у Коли получилось — в том числе финал, который подключает зрителя. Уходишь, а фильм в тебе остается, его можно прокручивать и додумывать. При том, что это не недосказанность, это, наоборот, — досказанность.
Режиссер Николай Ларионов — хоть и дебютант, но человек из индустрии, долгое время работал в том числе и киноаналитиком. Были ли вы с ним знакомы до начала работы над фильмом?
Нет, не были знакомы — это случилось в процессе работы над «Вечной зимой. Мне позвонил продюсер Рубен Дишдишян
и сказал, что есть интересный сценарий и что он хочет меня познакомить с замечательным режиссером. Мне прислали этот сценарий, я прочитал, а дальше наше знакомство уже продолжилось, когда началась непосредственно работа над ролью. Так как мы оба знаем пространство, в котором разворачивается действие фильма, мы друг друга понимали с полуслова и друг друга дополняли какими-то тонкими штучками, нюансами, речевыми характеристиками, какими-то ощущениями. Мы знаем, как должно быть: как должно все выглядеть в гараже, на кухне, как нужно одеваться и ходить — огромное количество мелочей, тонкостей, которые мы знали просто досконально, потому что это наше пространство, то, в котором мы оба выросли.
Но все-таки не смущало ли вас то, что режиссер – дебютант? Как в целом относитесь к работе с начинающими кинематографистами, доверяете ли им?
Еще на этапе сценария было видно, что проделана очень большая, серьезная работа, так что не было сомнений, хотелось поработать. Человек, который написал такое, он понимает, что он делает. Было бы сложнее, например, если бы был режиссер-дебютант, который снимает не свою историю — это кот в мешке. А здесь такого не было, и, погружаясь в материал, ты понимаешь, насколько человек, его создавший, сам все это прожил. Так что никаких вопросов, конечно, не было. А что касается дебютантов в целом, могу сказать, что очень много талантливых ребят молодых сейчас, с правильным вектором поиска и самовыражения. Так что надо верить, что все будет хорошо.
«Вечная зима» в прокате с 31 октября.
«Вечная зима». Трейлер №2
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