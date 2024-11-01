Мария Кравченко: «Все мои истории – про любовь жертвенную, беспрекословную, человечную»

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1 ноября Николай Ларионов: «Когда тебе нужно добиться результата, не всегда получается быть добрым» Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе

31 октября Олег Савостюк: «Кино – это дзен, а ток-шоу – абсолютный хард-рок» Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться

29 октября Александр Робак: «Когда я прочитал сценарий, я был поражен — это мое детство» Известный актер — о фильме «Вечная зима», внутренней трогательности своего персонажа и доверии к дебютантам