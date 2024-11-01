Мария Кравченко: «Все мои истории – про любовь жертвенную, беспрекословную, человечную»

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышли все серии сериала «Фарма», в центре которого история двух братьев в исполнении Марка Эйдельштейна и Никиты Павленко. Младший Антон пишет рэп и имеет диагноз миодистрофия Дюшенна, старший Миха пытается помочь брату и организует лабораторию, в которой можно будет сделать дорогостоящее лекарство, способное продлить жизнь Антона. Мы поговорили с режиссером «Фармы» Марией Кравченко о постмодерне и реализме, связи с «Анорой» и «Во все тяжкие», отсылках к Балабанову и Копполе, а также рэпе и музыке как главной движущей силе кино и жизни.
фото: Мария Кравченко/пресс-служба фестиваля "Новый сезон"
Как вы оказались на «Фарме»?
Честно говоря, случайно. Проект уже существовал, актерский состав был собран, но так получилось, что режиссер, чье участие предполагалось изначально, в итоге снимать сериал не смог. Я в это время сотрудничала с Романом Атанесяном, продюсером компании «Красный квадрат», и он предложил прочитать сценарий «Фармы» мне со словами: «Нам кажется, это твое». И не ошибся! Это был один из лучших сценариев, которые я когда-либо читала.
Почему, как вы думаете, Роман решил, что это ваш проект?
До игрового кино я работала в документальном, и так получалось, что даже при смене формата, во всех моих проектах присутствовала трагикомедия. Более того, они все рассказывают о жизни человека, который борется за свое существование на этой земле, за своих родных, близких, за семью, за родину. Все мои истории – про любовь жертвенную, беспрекословную, человечную. И «Фарма» затрагивает все эти темы.
Опыт работы в документальном кино помогает в игровом?
Я всегда говорю, что помогает, как и вообще жизненный опыт режиссера. Путь, который ты прошел с реальным человеком в кадре и тем количеством времени, которое он уделил тебе как автору, очень важен. Документальное кино научило меня ценить маленькое мгновение человеческой жизни, понимать, что так как сейчас, именно в этот момент, завтра уже не будет. И это существование здесь и сейчас важно и для меня как для режиссера, и для моих героев – речь в данном случае идет и о реальных людях, и о персонажах, которых играют актеры. Я, кстати, с артистами очень часто работаю именно в режиме документальной съемки и всегда даю им право на импровизацию. Артист проживает историю так, как ему почувствовалось, я за этим наблюдаю, беру это актерское восприятие роли в контексте человеческих качеств самого артиста, и уже тогда мы вместе выстраиваем характер персонажа. Этот метод работы очень нравится актерам, так как он дает большое пространство и для профессионального развития в целом, и для проработки своего героя именно в текущем проекте.
фото: "Фарма"/PREMIER
Насколько актеры «Фармы» были вовлечены в этот процесс с учетом того, что вы попали на проект позже них?
Ребята провели невероятную работу! Марк Эйдельштейн и Никита Павленко очень плотно разбирали эту историю, общались ребятами с диагнозом миодистрофия Дюшенна, как у героя Марка, с их семьями, наблюдали за их поведением и взаимодействием между собой. Света Степанковская, которая сыграла роль безумной чиновницы, каждую сцену разбирала с психологом. Они выстраивали линию развития сумасшествия – от невроза к психозу. При этом в российском кино же обычно все снимается не в хронологическом порядке, так что было довольно непросто начинать играть безумие практически с его финальных аккордов. Мы очень переживали и выстраивали график ее существования в кадре и взаимодействия с другими персонажами, чтобы не запутаться и сделать эту линию максимально точной и реалистичной.
А вам нужно было погружаться в столь подробные исследования, опять же характерные и для документального кино, или напротив лучше было максимально абстрагироваться от таких тонкостей, чтобы показать ту самую обычную жизнь здесь и сейчас?
Пожалуй, это тот случай, когда сложившиеся обстоятельства пошли на пользу. Я же впрыгнула в последний вагон, так что большого количества времени на какой-то документальный разбор не было. Конечно, я пообщалась с некоторыми ребятами, понаблюдала за ними, но больше времени я провела в разговорах с Марком, который разобрал своего героя досконально, и с авторами сценария, которые тоже долго занимались необходимыми исследованиями, прежде чем написать текст. И этого лично мне как режиссеру оказалось достаточно, чтобы максимально вникнуть в историю, но при этом остаться немного отстраненной, не перегнуть «Фарму» в сентиментальную медицинскую драму, например, а остаться в исключительно реалистичных условиях.
фото: "Фарма"/PREMIER
Интересно, что «Фарма» в первых сериях зарифмовалась с «Анорой», где герой Марка Эйдельштейна тоже наперекор родителям приводит домой танцовщицу из стриптиз-клуба. Вы уже успели посмотреть фильм Шона Бэйкера?
Пока нет. Более того, когда мы снимали «Фарму», то я вообще ничего не знала про «Анору». Я страшно ревнивая и никогда не обсуждаю роли, которыми параллельно занимается мой артист. Да и зачем это нужно, если у каждого свое кино, и даже если оно будет в чем-то схоже, то оно будет другим в любом случае.
Тем не менее романтическая линия между героями Марка и Дарьи Руденок решена совершенно не характерно для большинства российских проектов. Она начинается не с целомудренных взглядов или поцелуев, а за счет чувства музыки, рэпа и ритма.
Это очень тонкая для меня линия, которая началась как «фан» для героини Даши, но постепенно трансформировалась в историю очень тонкой, жертвенной любви, тяготеющей к чувствам Марии Магдалины. Это про душу, исцеление, желание помочь, в каком-то смысле материнскую любовь, но в то же время про сильное, бесповоротное чувство, когда ты уже не можешь существовать без любимого человека. Опять же возвращаясь к хронологии съемок, первая сцена между Дашей и Марком была в бассейне, когда они впервые занимаются любовью. В сценарии это, кстати, была просто комната с диваном, но я настояла на том, что эта сцена должна быть снята в воде. Не только потому, что с болезнью мышц человек в воде чувствует себя легче и раскованнее, но главным образом потому, что вода – это мощный символ жизни во многих религиях, не только в христианстве. Так они возвращаются в лоно матери и в ту зарождающуюся жизнь, которая держит их на поверхности. Для меня это был очень важный образ влюбленных. Может быть, то, что мы начали съемки именно с этой сцены и помогло в итоге выстроить столь чувственную любовную линию – от физического, телесного, к метафизике, которая рождается в том числе и благодаря музыке, о которой вы сказали.
фото: "Фарма"/PREMIER
Даже первые реплики герои Даши и Марка бросают в рэпе. Это сложнее было снимать, нежели обычную кинематографическую историю любви с первого взгляда?
Я обожаю музыку, и во всех фильмах с ней плотно работаю. На «Фарме» композитор Константин Михайлов и креативный продюсер Артем Косов работали совместно над всеми саундтреками, которые были сделаны заранее. Как в хорошем мировом или советском кино, когда действие накладывается на музыку, а не наоборот, как у нас часто бывает в индустрии. Это особенно важно было для «Фармы», в которой очень много мюзикла. Вы правильно говорите, что музыка здесь связала наших героев. Возможно, это банальная, но очень крепкая связь, которая нам очень помогала по темпоритму – и существования актеров в кадре, и уже в монтаже. Более того, именно музыка подсказала мне визуальные образы Антона и Михи, которые не были прописаны в сценарии. Антон – это сны о будущем, а Миха – это флэшбеки с прошлым. В какой-то момент я говорила Марку: «Раздевайся и беги от домика прямо в реку». И в этом были не только его кинематографичные сны, но и отсылки к живописи – Марку Шагалу, Густаву Климту, ну и, конечно, к «Тайной вечере» да Винчи, аллюзии на которую возникают не у Антона, а у другой героини.
Помимо музыки и живописи в «Фарме» есть еще много отсылок к известным фильмам.
Мы передали привет всем – это чистая правда. И часть гэгов, и саму историю мы выкручивали в постмодерн и смещение культур, потому что подумали: «А чего нам стесняться?» При этом многие отсылки рождались уже на съемочной площадке.
Этого персонажа наши авторы изначально написали для Гилева, хотя тогда еще сомневались, что он согласится сыграть эту роль. Помню, как ребята-сценаристы мне даже позвонили и сказали, что сейчас сидят в ресторанчике с Гилевым, и я пулей примчалась на эту встречу и начала рассказывать, каким мы видим его героя. И что у него разные глаза, и речь, и челка Адольфа как самого классического невротика, который сначала кричит, а потом затихает. И острый нос – то в крови, то в пудре. И Сергей посмотрел на меня, как на сумасшедшую, но потом сказал: «Окей». И он очень много привнес в этот образ и всю историю.
А бандиты Альпачино, будто вышедшие из «Жмурок»?
Это вообще мои любимые герои! Особенно Тёма Алексея Ведерникова, который постоянно созванивается с матерью и своему напарнику говорит, что маминой едой бросаться нельзя. Не буду спойлерить, но в финальной серии эта линия с мамой выкручивается до слез! И в фильме о фильме, который выйдет после финала, Леха говорит, что это первый для него проект, где позволили хулиганить. Я могу подтвердить, что так и было!
Этими бандитами вы передаете жирный привет Алексею Балабанову – не только его «Жмуркам», но и «Брату» с «Кочегаром», которые фигурируют в «Фарме».
Конечно, мы закладывали отсылки и снимали определенные сцены – особенно с упоминанием фильмов Балабанова – в схожей с ним стилистике. С отсылками к его кино, но в то же время с постиронией, где цитаты из фильмов перемежаются юмором, а снятые под тем же углом, что и у Балабанова, сцены теперь ведут не к трагедии, а к комедии. Мы старались сделать так, чтобы все киноотсылки вызывали в нас не только грусть, но и смех.
фото: "Фарма"/PREMIER
Получается, что постироничной и постмодернистской «Фармой» вы прощаетесь с призраком Алексея Балабанова, который витает над российским авторским кино?
Это очень крутой вопрос, который, наверное, был внутри меня на протяжении всей работы над «Фармой». Знаете, у Набокова есть трехсложная формула человеческой жизни: невозвратность прошлого, ненасытность настоящего и непредсказуемость будущего. И я, наверное, живу по ней.
То есть в «Фарме» вы даете такой ироничный постмодернистский ответ Балабанову?
Думаю, да. Мы перефразируем классику и идем дальше. И на мой взгляд, это самое интересное, что вообще сейчас может быть не только в кино, но и в жизни. Наши дети точно будут лучше, чем мы. И это главное для меня.
Еще немного про киноотсылки. Когда только появились новости про «Фарму», многие коллеги сравнивали ее с «Во все тяжкие», хотя смешно, что в итоге к концу первого сезона к химлаборатории, где варятся не наркотики, а редкое лекарство, еще не сильно приблизились.
Влияние «Во все тяжкие» на наш сериал, конечно, было, но это другая история – она не про варку, а про спасение.
фото: "Фарма"/PREMIER
Насколько сложно было в условиях вашего сериала говорить про болевые точки системы с ее коррупцией? И в целом ставили ли вы перед собой задачу сделать еще и социально-политическую сатиру?
Салтыков-Щедрин и Гоголь всегда нами имелись в виду, но, когда мы говорим об условной коррупции, не думаем исключительно про Россию. Борьба со злом, ханжеством, взяточничеством и глупостью ведется вечно не только в нашей стране. Хотели ли мы надавить «Фармой» на эти проблемы? Да! На мой взгляд, эта история могла произойти в любой локации.
В игровое кино вы пришли с фильмом «Завтрак у папы», и в «Фарме» отец, скорее, больший друг, чем мать. С чем это связано?
Наверное, это какая-то судьбоносная штука. Может быть, мне не хватало отцовской любви и сейчас я замещаю ее в кино.
А чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Профсоюзов и защищенности. Есть ощущение разброда и шатания, а хочется, чтобы мы объединились. Как, например, гаферы, которые создали отдельный профсоюз, не выходят на лишние смены и отстаивают свои права.
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