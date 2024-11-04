Анна Кузнецова: «Кино как чашка Петри, ты просто добавляешь ингредиенты и надеешься, что начнет зарождаться жизнь»

анонс

1 ноября Николай Ларионов: «Когда тебе нужно добиться результата, не всегда получается быть добрым» Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе

1 ноября Мария Кравченко: «Все мои истории – про любовь жертвенную, беспрекословную, человечную» Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас

31 октября Олег Савостюк: «Кино – это дзен, а ток-шоу – абсолютный хард-рок» Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться