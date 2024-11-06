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Антон Рогачев: «Когда молодежь снимает для молодежи, это чувствуется»

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6 ноября 2024
Онлайн-кинотеатр PREMIER взял курс на развитие линейки подростковых проектов, и одним из громких запусков платформы стала «Жвачка». Микс жанров, острые темы, подростковый бунт и провокация — вот что предлагает зрителю новый проект режиссера Александра Цоя, собравшего у себя в кадре плеяду молодых и многообещающих артистов. Антон Рогачев исполнил в сериале роль обаятельного, но во многом жестокого блогера Ромы, с подачи которого его друзья начинают опасный розыгрыш, чтобы наивная влюбленная Галя (Дарья Балабанова) отстала от него. Компания школьников говорит девушке, что Рома погиб. Однако вместо тихой скорби получают обратный эффект — Галя намерена начать собственное расследование и найти виновного в гибели Ромы любой ценой. Кино-Театр.Ру поговорил с Антоном Рогачевым о его противоречивом персонаже, а также о сталкинге, буллинге и профессиональном росте.

Антон Рогачев: «Когда молодежь снимает для молодежи, это чувствуется»
фото: Пресс-служба PREMIER

О чем для тебя «Жвачка»?

Режиссер Саша Цой говорил нам, что здесь ключевая идея в необходимости следить за своими словами. Ты что-то ляпнешь, не задумываясь, а другого человека это может сломать.

С каждым эпизодом твой герой Рома только повышает ставки: он совершенно непробиваемый в стремлении дойти до конца с розыгрышем про фейковую смерть. Как бы ты его описал?

После прочтения сценария я подумал, какой же он урод... Но играть чисто отрицательного персонажа неинтересно, и Рома – не односложный тип. Только дома он снимает маску, когда проводит время с маленькой сестрой, которая сильно болеет. А в своей подростковой компании пытается отрефлексировать эти переживания — таким ужасным способом, издеваясь над Галей. Интересно, что у Ромы нет полумер: если он начинает розыгрыш, то уже не остановится, даже если придется организовать собственные похороны.

В сцене с похоронами есть отсылка к мему с Грантом Гастином, и в целом по сериалу разбросаны отсылки к другим известным мемам. Глупый вопрос – это изначально было вписано?

Да, вся импровизация была подготовлена, над этим отдельно работала креативная группа проекта.

С музыкой такая же история? Мерч группы Bazar, чья песня стала заглавным саундтреком сериала, даже вписали в сюжет.

Про Bazar мы знали изначально, но очень много новых треков появилось на постпродакшене. Когда я смотрел вышедшие серии, то всю незнакомую музыку зашазамил и теперь слушаю в машине.

Антон Рогачев: «Когда молодежь снимает для молодежи, это чувствуется»
фото: Пресс-служба PREMIER

Ты сам сталкивался с жесткими проявлениями подросткового буллинга? Понятно, что в сериале ситуация обострена до предела, но в обычной жизни менее масштабные злые розыгрыши – частая практика, увы.

С ситуациями наподобие той, что мы видим в сериале, нет, но в школьные времена я и сам был инициатором буллинга, о чем сейчас очень сожалею. Это всё вымещение каких-то внутренних проблем.

У тебя в голове были какие-то референсы при работе над ролью Ромы?

Нет. Я понял, что если придумываю какой-то референс, меня это по итогу сильно сбивает и не работает в другой истории.

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Мне показалось, у вас с режиссером Александром Цоем сложилось взаимопонимание. Расскажи о вашей работе.

На этом проекте я почувствовал профессиональный рост. Саша давал много полезных советов, по первому образованию он тоже актер. Вообще у нас была очень заряженная молодая группа. Когда молодежь снимает для молодежи, это чувствуется. Все было максимально дружно. На этом проекте мне не приходилось ничего преодолевать, но бывало и по-другому.

Как ты существуешь в ситуации преодоления? Если приходится играть то, что тебе не близко.

Я стал очень внимательно относиться к отбору проектов. Для меня важен сценарий и контакт с режиссером, чтобы можно было выстроить диалог, ведь на протяжении нескольких съемочных месяцев мне придется доверять этому человеку. Если взаимопонимания нет даже при условии, что мне нравится сценарий и меня готовы утвердить, то я лучше откажусь.

Антон Рогачев: «Когда молодежь снимает для молодежи, это чувствуется»
фото: Пресс-служба PREMIER

Многие артисты, особенно молодые, существуют в нестабильной ситуации в плане работы. Не боишься отказываться от проектов?

Нет. Например, этим летом я отказался от двух проектов, два месяца прошли без съемок. Но я тогда понял, что если откажусь, то чисто по-человечески приобрету что-то важное. И я сел на машину и уехал в Осетию. Это было прекрасное путешествие, благодаря которому я открыл в себе нечто новое, чем потом смогу пользоваться как инструментом в профессии. Для меня самое страшное, когда съемки превращаются в зарабатывание денег без внутреннего интереса к происходящему.

Сейчас типажно тебе, наверное, предлагают много ролей подростков?

Уже нет. Я это пережил, сразу отказывался, когда присылали пробы на каких-то просто красивых парней. Но я готов взяться, если это будет непростая интересная роль, как в «Жвачке».

Какой проект ты считаешь поворотным в своей карьере?

Каждый фильм и сериал что-то дает. После моего дебютного полного метра «Небесная команда» меня заметили и пригласили в сериал «Конец света», у него сформировалась очень большая фан-база. Поклонники мне до сих пор присылают открытки на Новый год, пишут какие-то фанфики…

Антон Рогачев: «Когда молодежь снимает для молодежи, это чувствуется»
фото: Пресс-служба PREMIER

Давай поговорим о перезапуске сериала «Этерна», который, думаю, тоже подарит тебе немало фанатов. Тем более, главная роль!

Мне было непросто играть принца Альдо, ведь сам я далеко не из королевской семьи. А он с детства рос в условиях, когда за тебя все делают, а ты только думаешь.

Интересно, что здесь нет привязки к конкретной исторической эпохе, но визуально мы понимаем, что это условный 17-18 век. Какой для этого вы искали способ существования?

У нас был замечательный режиссер Сергей Трофимов. Он точно знает, чего хочет, и мыслит кадром. Мы все равно использовали современные слова в речи, по-другому не могло быть, и я старался действовать в контексте взаимоотношений персонажей, отталкиваться от атмосферы. В историях в жанре фэнтези самое главное — самому верить в происходящее.

Я была на съемках первой версии «Этерны», которую потом превратили в фильм. Там большая часть снималась в павильонных декорациях. Здесь же, как я поняла по бэкстейджу, было намного больше натурных съемок.

У меня была всего одна смена в павильоне, а все остальное на натуре. Много снимали в Бухаре. До этого я не был в Узбекистане, и меня поразила фактура, я не ожидал такой роскоши. И не ожидал, что каждый день будет +50! Мы начинали смену в 6 утра, но все равно к полудню уже становилось невыносимо жарко, а мы еще в исторических костюмах. В общем, все участники съемочной команды «Этерны» — герои.

Какие роли тебя сейчас привлекают?

Мне нравится перевоплощаться. У меня пока что был один подобный опыт — в фильме Лунгина «Василиса и хранители времени», где по сюжету меня превратили в куклу. Это безумно интересно, потому что ты полностью должен отстраниться от себя и своего внешнего вида.

Смотрите сериал «Жвачка» в онлайн-кинотеатре PREMIER.

«Жвачка»

Маша Бороденко
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