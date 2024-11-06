Антон Рогачев: «Когда молодежь снимает для молодежи, это чувствуется»

анонс

4 ноября Анна Кузнецова: «Кино как чашка Петри, ты просто добавляешь ингредиенты и надеешься, что начнет зарождаться жизнь» Режиссер фильма «Каникулы» про победы и поражения, отпуск в ноябре и качества хорошего педагога

1 ноября Николай Ларионов: «Когда тебе нужно добиться результата, не всегда получается быть добрым» Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе

1 ноября Мария Кравченко: «Все мои истории – про любовь жертвенную, беспрекословную, человечную» Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас