Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»

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6 ноября Антон Рогачев: «Когда молодежь снимает для молодежи, это чувствуется» Актер сериала «Жвачка» о сталкинге, буллинге и профессиональном росте

4 ноября Анна Кузнецова: «Кино как чашка Петри, ты просто добавляешь ингредиенты и надеешься, что начнет зарождаться жизнь» Режиссер фильма «Каникулы» про победы и поражения, отпуск в ноябре и качества хорошего педагога

1 ноября Николай Ларионов: «Когда тебе нужно добиться результата, не всегда получается быть добрым» Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе