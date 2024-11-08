Ангелина Стречина: «Я даже не могла представить, что когда-нибудь мне выпадет шанс сыграть кинозвезду»

В российский прокат 7 ноября вышел фильм «Любовь Советского Союза», повествующий о легендарной актрисе 1930-1940-х и поколении того, предвоенного времени. Главную роль в картине сыграла Ангелина Стречина, которой, кажется легко даются и роли современных женщин, как в «Сестрах», и «Триггере», и погружение в разные исторические эпохи, как было в «Екатерине. Самозванцы» или «Безсонове». Мы поговорили с Ангелиной о советском кино, костюмах, которые помогают вжиться в роль, и, конечно, о любви.
фото: Премьера фильма "Любовь Советского Союза"/"Централ Партнершип"
Как вы стали «Любовью Советского Союза»? Я прочитала, что вы проходили долгий кастинг, но в то же время в других ваших интервью вы говорили, что вам не хватает сильных женских ролей. Здесь сложились два фактора?
Меня пригласил на кастинг режиссер Дмитрий Иосифов, который снимал фильм «Любовь Советского Союза» первые три месяца. Мы с ним работали в сериалах «Екатерина. Самозванцы» и «Диверсант. Крым». И я предположила, что он меня позвал именно потому, что уже хорошо знал как актрису. Да, кастинг был долгим, полгода. Но эта роль – настоящий подарок. Во-первых, это история о сильной личности. А во-вторых, здесь не просто актриса, а кинозвезда. Я даже не могла представить, что когда-нибудь мне выпадет шанс сыграть такую героиню. Это был большой вызов лично для меня.
Вашу героиню зовут Галина Коврова, хотя заметно, что некоторые факты ее биографии пересекаются с судьбой реальной советской актрисы Валентины Серовой. Обсуждали ли вы на этапе подготовки к фильму или во время съемок этот прототип?
В фильме действительно есть моменты, схожие с биографией Валентины Серовой, однако есть и много других событий, отличных от ее судьбы. Поэтому мы на всех этапах работы над картиной говорили, что Галина Коврова – собирательный образ актрис того времени. И во время подготовки к съемкам смотрели очень много фильмов той эпохи, это было обязательно, так как нужно было понимать, о ком мы рассказываем.
фото: "Любовь Советского Союза"/"Централ Партнершип"
Что вы знали о 1930-х перед тем, как попали в этот проект?
В основном, исторические факты, что проходили в школе. Мы все о них знаем. Но помимо этого в «Любви Советского Союза» есть и другая сторона, о которой мало кто знает. Когда я увидела презентацию фильма, то удивилась, почему художники выбрали такие яркие и красивые эскизы, мне казалось, что все должно быть мрачно, но потом я погрузилась в историю о том, как строилась Москва в 1930-е, как развивался стиль ар-деко в советской архитектуре, и очень ее полюбила.
Тем не менее одни из самых страшных сцен в фильме – это встречи вашей героини и ее возлюбленных с Иосифом Сталиным, которого неожиданно сыграл Александр Устюгов. Вы с ним, кажется, до этого почти не работали вместе, это помогало в этих сценах или наоборот?
Нам до последнего не говорили, кто будет играть Сталина. И даже когда нам показали фотографии в гриме, то мы не могли понять, кто за ними скрывается. С Александром мы не были знакомы, более того, на площадке мы даже наши роли всегда обсуждали с режиссером отдельно, и в данном случае это сыграло в плюс, потому что у моей героини, особенно во время первой встречи, должно было быть ощущение неизведанности, когда рядом вдруг появляется человек, которого она должна одновременно и безумно любить как вождя, и безумно бояться, так как не знаешь, чего от него ожидать. Я помню, как именно для первой встречи мы набирали эмоции от дикого, почти животного ужаса, когда, не дай бог, ты сделаешь что-то не так, до полнейшего восторга от того, что рядом находится вождь, которого мечтают хотя бы на секунду увидеть миллионы людей.
фото: "Любовь Советского Союза"/"Централ Партнершип"
В «Любви Советского Союза» есть несколько сцен, где Галина Коврова играет в театре. Советская актерская игра отличается от нынешней?
Мы долго это обсуждали – в основном в контексте кино. В советском кино более правильно выстроены фразы, они длиннее, чем сейчас, и говорятся медленнее, потому что темп жизни был другим. Сейчас мы стали быстрее, поэтому нам пришлось отказаться от доподлинной передачи речи того времени, потому что иначе фильм элементарно было бы сложно смотреть. Про театральную сцену тоже интересный момент. В театре и сейчас мы говорим медленнее, громче и чётче, чем в обычной жизни, потому что нам надо далеко подать голос, чтобы актера услышали в последнем ряду. Но в фильме сцены в театре сняты, в основном, на крупном плане, так что если бы мы играли их, как реальный спектакль, это выглядело бы странно.
Вы, кстати, недавно исполнили роль Элизы Дулиттл в спектакле «Пигмалион». Линию Галины Ковровой и драматурга Кирилла Туманова, которого играет Роман Васильев, можно назвать в чем-то схожей с Пигмалионом и Галатеей?
Думаю, нет. Все-таки и Галина Коврова создала себя сама, и Кирилл Туманов, с которым она встретилась, будучи уже знаменитой актрисой, до этой встречи сам начал свой творческий путь и писал не только пьесы, но и стихотворения. Несмотря на то, что она была известнее Туманова, их любовь нельзя назвать зависимой. Она очень трепетная и настоящая. В фильме есть сцена, где моя героиня впервые слышит стихотворение «Жди меня», которое разносится из динамиков на вокзале, и в ней, мне кажется, видна вся глубина ее чувств к нему. Я сама, кстати, услышала целиком это стихотворение уже во взрослом возрасте и перед фильмом специально не перечитывала лирику Симонова, чтобы была возможность так же, как Галина, впервые услышать эти строки. Они, на первый взгляд, простые, но в то же самое время безумно глубокие.
фото: "Любовь Советского Союза"/"Централ Партнершип"
Помимо Туманова у вашей героини был первый муж – летчик. Отличались ли ее чувства к ним, на ваш взгляд?
Наверное, с первым мужем у нее была любовь юношеская, а с Тумановым уже более осознанная. Есть очень много разных статей на тему трех компонентов, типов отношений или стадий любви. Вот, наверное, Галина прошла путь от любви романтической, идеальной к любви гармоничной.
Со сменой эпох выражение такого сильного чувства меняется?
Мы недавно с мужем обсуждали Шекспира, как он пишет про любовь, и поняли, что ничего не меняется и все повторяется сквозь века.
К фильму «Любовь Советского Союза» открылась выставка костюмов. Насколько костюмы помогают вам вжиться в роль, особенно когда речь идет о другом историческом периоде?
В жизни я, в основном, хожу в спортивных костюмах и оверсайзе, в которых чувствую себя очень комфортно, но немного расхлябанно, если можно так сказать. А когда надеваешь исторический костюм, то не только лучше погружаешься в образ своей героини, но и даже себя начинаешь ощущать иначе. Здесь у меня были прекрасные платья, пиджаки, юбка-карандаш. В некоторых я, правда, могла сидеть только на краешке стула и даже не могла высоко поднять руки, и как раз именно так и нужно было существовать в кадре.
фото: "Любовь Советского Союза"/"Централ Партнершип"
В какой эпохе вы чувствуете себя комфортнее?
Конечно, мне больше нравится работать в исторических картинах. Мне всегда казалось, что я какая-то несовременная, не знаю, как иначе это объяснить. Тем более в исторических фильмах часто есть полет фантазии и возможность погрешности, так как далеко не про все эпохи можно спросить у родителей или у дедушек с бабушками. Хотя, возвращаясь к вопросу про костюмы, в некоторых исторических проектах сниматься в корсетах и юбках с огромным кринолином не очень удобно, зато красиво.
Валентина Серова, Любовь Орлова – актрисы, символизирующие эпоху. Существует ли, на ваш взгляд, сейчас в российском кино институт звезд и может ли кто-то из современных актеров или актрис тоже стать символом нашего времени?
Символизировать эпоху могут единицы. Возможно, лица предыдущих эпох мы запомнили за счет того, что и актеров в принципе было меньше, и они казались простым зрителям далекими, загадочными, настоящими звездами. Сейчас, конечно, тоже есть сильные, крутые актеры, но все равно в индустрии работает гораздо больше людей, поэтому кого-то одного я бы назвать не смогла. Для меня лично кумиром является Алиса Бруновна Фрейндлих, которая продолжает играть на сцене Большого драматического театра, и я мечтаю попасть к ней на спектакль.
фото: "Любовь Советского Союза"/"Централ Партнершип"
Чем, на ваш взгляд, советское кино отличается от российского?
Я точно знаю, что они много репетировали! Иначе было нельзя, так как кино снималось на пленку. Сейчас очень редко бывает, когда закладываются дни на репетиции, что безумно расстраивает. При этом в нынешнем кино очень много возможностей, форматов, идей, жанров, что, с одной стороны, хорошо, так как способствует появлению в индустрии новых имен, а с другой, из-за такого разнообразия размывается понятие качества проектов.
Хватает ли вам в этом разнообразии интересных героинь?
Пожалуй, да! Активных героинь в российском кино стало больше, несмотря на то что отечественный кинематограф так или иначе впитывает литературную классику, где далеко не так много главных героинь, как принято считать. Так что я рада тенденции, когда на нашем экране появляется все больше сильных женщин.
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