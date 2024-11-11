Борис Дергачев: «Вся моя карьера заключается в том, что я неудобный»

На канале ТНТ 11 ноября в 20:00 начинается показ второго сезона сериала «Праздники» – прошлогоднего хита, успевшего разрастись до целой киновселенной с полным метром и нынешним продолжением. В режиссерском кресле – популярный актер Борис Дергачев, для которого «Праздники» стали дебютным забегом на столь длинную дистанцию. Мы поговорили с Дергачевым о профессиональном выгорании, семейном положении и праздниках на экране и в жизни.
фото: Личный архив Бориса Дергачева/фотограф – Никита Лапенко
Как вы попали на «Праздники»?
Я попал на «Праздники», когда снял пилот сериала «Макрон», который, кстати, тоже выходит на ТНТ 11 ноября. Мы с одним из продюсеров компании Good Story Media, которая ответственна за оба эти сериала, Митей Ковалевым как-то давно познакомились через Стаса Тляшева, который снимался в фильме «Гуляй, Вася!» и «Реальных пацанах». И после этого я порой встречал Митю на студии «Амедиа», здоровался с ним, иногда обедал, но не помнил его имени. Прости, Митя! И однажды он сказал: «Мы бы хотели тебя на «Праздники»!» Я подумал, что мне близок материал, я все-таки шесть лет проработал ведущим мероприятий и даже три раза вел свадьбу одному и тому же человеку, но с разными женами.
Тем не менее актерский состав «Праздников» был, вроде бы, собран до вас?
Я пришел на готовый кастинг, где свободной была только роль Паши, которого сыграл Сергей Канаев. Кастинг-директор мне начала присылать людей, но они мне все не нравились, потому что были слишком московскими. То есть я видел, что это актеры, которые пытаются сыграть одновременно простоту и уверенность в себе в любых бытовых ситуациях. Тогда я отправил предложение сыграть Пашу всем своим друзьям, и единственную шикарную пробу записал Сергей Канаев, который живет и работает в Тюмени, а в кино до этого не снимался ни одного дня. Но когда Сережа прилетел в Москву, он сделал ужасные пробы. То ли на него повлияли другие актеры «Праздников», то ли отсутствие киноопыта, не знаю, но если бы не доверие еще одного продюсера Good Story Media Антона Зайцева, то мы бы остались, видимо, без Сережи, который в итоге блистательно справился с ролью!
фото: "Праздники-2"/ТНТ
Как насчет концепции – продюсеры сказали вам, что будет первый сезон, полный метр, второй сезон?
Нет, хотя я понимал, что у всех продюсеров концепция такая, что если семейный сериал заходит, то можно его превратить в «долгоиграйку» и стать, например, «Реальными пацанами», с которыми мы будем еще полжизни. Когда мы закончили первый сезон, поднялся серьезный вопрос о полном метре, который в итоге выпустили первым, чтобы рассказать про наших персонажей. Еще во время работы над первым сезоном мы уже понимали, что они у нас получаются довольно объемными, так что ни полный метр, ни уж тем более второй сезон не взялись из ниоткуда.
Практически после съемок полнометражных «Праздников» своего первенца родила исполнительница роли Лены Анастасия Калашникова, в прошлом году вы тоже впервые стали отцом. Повлияло ли это как-то на вторые «Праздники», где семья Пыжовых тоже ждет пополнения?
Когда моя жена была беременна и мы рожали, я занимался подготовкой полного метра «Праздников», где актриса Анастасия Калашникова снималась на восьмом месяце беременности. Но я уверен, что все вытекает из другого. Люди встречаются, влюбляются, женятся, начинают думать о детях. Это даже не сценаристы придумали, а сама жизнь.
О, я много чего сделал на правах режиссера, который, в том числе, имеет полномочия вносить правки в сценарий, даже в части сюжетных поворотов. У наших авторов и продюсеров есть отличный девиз: «Все, что улучшает наш проект, его не испортит». И так как мы работаем уже не первый год, то и какие-то моменты дописываются, пока снимаются другие сцены, – такой рашн продакшн, но другого у нас нет. Мы работаем по принципу: «Либо мы это делаем, либо не делаем». Звучит как цитата Ольги Бузовой. Но это мои люди!
Такое редко бывает в российском кино, когда любая случайность не случайна. Тут опять же спасибо Ольге Бузовой за книгу с мудрыми подсказками для любого повода. Нам повезло, что «Праздники» мы реально снимали в соответствии с тем временем года, когда эти праздники, собственно, и происходят. Хотя в российском кино редко бывает, когда зиму снимают зимой, а лето – летом. А прошлой зимой нам повезло вдвойне, потому что зима в Москве выдалась очень холодная и снежная.
фото: "Праздники-2"/ТНТ
Праздники и в жизни, и на экране повторяются?
Со вторым сезоном сложилось так, что мы начали съемки 23 февраля, но это не значит, что мы снимали сериал только по праздникам. Хотя, если обратиться к календарю, который я внимательно как-то изучал, то праздники есть каждый день – от дня семьи, любви и верности до дня благосостояния и дня кошек. Но мы так далеко заходить не стали, так что большинство основных праздников повторяются из первого сезона во второй. Мы все каждый год живем с одними и теми же праздниками, которые проходят у всех нас по-разному.
С учетом этого вам как режиссеру сложнее было создать новую праздничную атмосферу для ваших героев?
Наши встречи на съемочной площадке – это уже праздник! Вы не представляете, что у нас там творится. Пришел Виталий Хаев на площадку и, допустим, кто-то ему испортил настроение. Или, допустим, Мария Аронова приезжает с другой смены после того, как она поспала четыре часа и потом села за руль – мы только на втором сезоне уговорили, чтобы ее привозил водитель! Потом приезжает Никита Павленко, который считает, что его герою не хватает какого-то акцента, – непонятно почему. Дальше Анастасия Калашникова, которая не спала, потому что у нее маленький ребенок. Потом, слава богу, приходит Яна Енжаева, у которой не только в этом сезоне, но и в жизни шикарные отношения, и Сергей Канаев, который просто счастлив, что он долетел, потому что он за месяц летает раз 15 из Тюмени в Москву и обратно, потому что спектакли никто не отменял. И я – режиссер Боря Дергачев, – у которого маленький сын тоже не очень любит спать. И вот мы видим друг друга и начинаем работать над проектом, который всем нам искренне нравится – это ли не счастье?
фото: "Праздники-2"/ТНТ
Ну судя по вашим словам, не до праздников.
Конечно, в этом сезоне всем нам было намного сложнее. Я никогда не снимал 20 серий, а это больше 80 смен и полгода жизни постоянного мыслительного процесса о том, что мы делаем завтра, какую сцену снимаем, в какой локации и так далее. Я впервые столкнулся с выгоранием – не получал удовольствия от процесса ровно неделю, хотя все делал на площадке, улыбался и смеялся. Но внутри понимал, что я становлюсь похожим на режиссеров, с которыми мне никогда не хотелось работать. В итоге взял себя в руки, включил бешеный мотор импровизации и юмора и начал дальше общаться с артистами и группой. Я всегда говорю, что мы механизм одних часов. И не принципиально, идет речь обо мне, о таких артистах, как Хаев и Аронова, с которыми у меня, кстати, никогда не было проблем во взаимодействии, или о нашем реквизиторе Коле, который душа «Праздников», или прекрасном помощнике режиссера, «хлопушке» Настеньке, постоянно зачитывающей нам гороскопы. У нас еще, кстати, не знаю, почему – и на съемках, и на монтаже, – стоит шоколадка «Аленка». Может, она наш оберег?
Наши сценаристы уезжают домой в Пермь и привозят по три серии. Они задаются теми же вопросами, что и любые другие люди на обычных кухнях каждой квартиры в стране. «Почему никто не помогает делать салаты?», «Я вам что тут одна нанялась?», «Я вас обстирываю всех, а вы еще носом вертите!» Пыжовы – это все мы!
Во вторых «Праздниках» к Пыжовым попал новый персонаж в исполнении Кирилла Полухина. Как его приняли?
Это моя протекция, потому что я знаю Кирилла по сериалу «Триада», как и Анастасия Калашникова. Кроме того, его очень уважает Никита Павленко за военные и бандитские роли, а Мария Аронова снималась с ним в фильме «Батальонъ». Мне, по сути, оставалось скрестить двух фееричных лысых людей – Полухина и Хаева. Они начали друг над другом смеяться, и все сошлось! Я все-таки знал до этого коллектив и понимал, что человека, цитирующего Тарковского, к ним не приведешь! Тем более и Пыжовы не то, чтобы православные интеллигенты. У нас во втором сезоне, кстати, даже будет Хэллоуин, и мне интересно, как зрители отнесутся к этому празднику.
фото: "Праздники-2"/ТНТ
Вы сами как к ним относитесь не в контексте сериала? Есть ли любимые?
Я воспринимаю праздники как повод собраться вместе. Мне кажется, самое главное, чтобы люди, вне зависимости от обстоятельств, не теряли друг друга. Сам я больше всего люблю дни рождения и Новый год. И думаю, меня съемки первых «Праздников» подтолкнули к тому, что надо собираться всей семьей. Я понимаю, что с возрастом даже люди из одной семьи начинают друг от друга отдаляться и говорить на разных языках, так что это очень важно хоть иногда встречаться всем вместе.
Режиссер Борис Дергачев, актер Борис Дергачев, отец Борис Дергачев – это разные роли?
У всех актеров большая проблема – мы не знаем, кто мы. Мы все время ищем, на кого нужно быть похожим. Поэтому актер Борис Дергачев сегодня подкаблучник, а завтра – шаман. Режиссерская позиция дает большее понимание о себе, потому что в ней некогда притворяться. Отец Борис Дергачев пока не ругает своего сына, которому полтора года, хотя запрещает совать пальцы в розетку и трогать пластинки. Но, наверное, все свои роли я пока до конца не понял.
Режиссерский опыт как-то повлиял на вас как на актера?
Я начал видеть себя со стороны. Я всегда работал в формате «отвергаешь – предлагай», но сейчас еще стал и уговаривать делать лучше.
Получается, вы становитесь неудобным актером для некоторых режиссеров? Или вы с такими не работаете?
Вся моя карьера заключается в том, что я неудобный. Роман Каримов позволял мне делать всё, после чего я стал креативным продюсером его фильма. Борис Хлебников просто мне говорил: «Все классно, так и продолжай». Как и Дима Дьяченко. Гениальные ли эти три человека? Я считаю, что да. Притом, что сейчас я стал старше и понимаю, как выглядел мой максимализм на площадке. Но никогда не нужно забывать, что работа режиссера с актером – это не работа начальника с подчиненным. Это творческий тандем. И как режиссер я работаю в этом же направлении.
Как вы выбираете материал, когда работаете как режиссер и как актер?
Я сейчас работаю только с теми людьми, в которых уверен. Пока это ребята из Good Story – у нас есть перспективы других проектов, но и «Праздники» никто не отменял, а разорваться нельзя. Параллельно другие продакшены мне присылают свои проекты, порой даже не задумываясь, что я снимаю не просто, чтобы поржать, а чтобы подумать. Драмеди или трагикомедии – можно, как угодно, называть. Но именно этот жанр мне близок, так как он напоминает жизнь. Во всяком случае мою. Так что как режиссер я много от чего отказываюсь. Актерская профессия при этом не уходит на второй план. Я себе придумал, что полгода я работаю режиссером, а полгода – актером, и никогда это не совмещаю, потому что очень сложно переключаться.
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