Виталий Дудка: «Мы фиксируем тренд на проверки инфоцыган, но Света Солнце – собирательный образ»

В российский прокат вышел фильм «За слова отвечаю», в котором Оксана Акиньшина играет «королеву марафонов» Свету Солнце, после очередного успеха оказавшуюся в тюрьме, выйти из которой поможет только тренинг, рассчитанный на угрюмых сокамерниц. Снял фильм Виталий Дудка, до этого адаптировавший для художественного кино историю реального «Юры дворника», вдруг оказавшегося на страницах модного журнала. Мы поговорили с Виталием о коучах, тренингах, отсылках к делу Елены Блиновской и психологических травмах, которые прорабатываются за счет кино.
фото: Премьера фильма "За слова отвечаю"/Пресс-служба компании "Инфинити Контент"
Свой путь в кино ты начал с триллера «Кто там?». Как тебя от этого жанра резко перенесло к историям, так скажем, основанным на реальных событиях? Как твой полнометражный дебют «Юра дворник», и нынешний фильм «За слова отвечаю».
Честно скажу, что я не размышлял над своей работой в кино в таком контексте. Когда мы делали «Кто там?», то ориентировались, скорее, на хай-концепт, который чаще, даже если изучить мировую практику, реализуется в жанрах триллера и хоррора. Как, например, фильмы «Прочь» или «Не дыши». То есть жанр здесь, скорее, следствие концепции, а не наоборот. Так что, если говорить про жанровую составляющую, мне интересно работать в совершенно разных.
«Юру» мы написали сами и сами подались в Минкультуры, где получили поддержку. Производством «Юры» занимались с компанией Георгия Малкова. Историю про «королеву марафонов в тюрьме» мы также делали совместно. Именно Георгий нашел сценарий и прислал нам его почитать. История нам понравилась, но была сильно переработана. Георгий дал нам полную свободу творчества!
Тогда давай поговорим про реальную основу. Когда только появились первые новости про производство фильма «За слова отвечаю», естественно, многие провели параллели между главной героиней, которую играет Оксана Акиньшина и Еленой Блиновской. Расскажи, как к тебе и твоей команде попал сценарий и совпало ли это с уголовным делом в отношении «королевы марафонов»?
Сценарий, написанный Гаянэ Танцыревой, попал к нам примерно в конце прошлого года, когда уже было дело Блиновской. Но текст Гаянэ был более драматичным и тяжелым, чем уже нынешний, превратившийся в фильм. Мы изначально от этого хотели уйти, как и от того, что мы снимаем кино про Блиновскую. В то время, как и сейчас, кроме Блиновской, было очень много историй про инфокоучей. Хотя намеки на Блиновскую, конечно, остались. У нас главную героиню зовут Света Солнце, а еще она любит крепы – французские блинчики. Конечно, мы фиксируем в фильме тренд на всевозможные проверки и дела в отношении инфоцыган, но Света Солнце – все-таки собирательный образ.
фото: Съемки фильма "За слова отвечаю"/Пресс-служба компании "Инфинити Контент"
Создавать собирательный образ на экране проще, чем вполне конкретный? Все-таки «Юра дворник» действительно рассказывает историю Юрия Ветлугина, который, как я понимаю, читал сценарий и был на премьере фильма.
И в том, и в другом случаях есть драматургические версии – с тремя актами и аркой не реальных, а именно представленных на экране персонажей. В «Юре дворнике» мы брали за основу факты из его жизни, но все остальное было придумано. Так же и здесь, где мы взяли героиню, которая проводит колоссальное количество тренингов и марафонов, но попала в колонию, где будет делать то же самое, только уже бесплатно и со своими сокамерницами. А дальше нам нужно было придумать конфликт и куда движется наша героиня. Но, повторюсь, что это собирательный образ, а соответственно мы не несем никакой ответственности перед условными прототипами. В то время как на «Юре дворнике» я, конечно, чувствовал, что не должен его подвести, хотя мы много говорили о том, что это именно художественное кино, а не документальная фиксация его жизни.
Как я уже упомянул, мы облегчили первоначальный сценарий и докрутили не только арку главной героини, но и всех девчонок вокруг нее. Мы делали все легче, душевнее, несмотря на то, что большая часть фильма происходит в тюрьме. Мы постарались сделать зрительское кино, чтобы можно было и подумать о глубоких смыслах, и просто отдохнуть!
фото: Премьера фильма "За слова отвечаю"/Пресс-служба компании "Инфинити Контент"
Не кажется ли тебе, что тюремный сеттинг в российских фильмах и сериалах стал слишком популярен?
Тут, наверное, с тобой соглашусь, но вся эта кинематографическая тюремная романтика не взялась из ниоткуда. Мы обсуждали эту тему со всей съемочной группой и поняли, что так или иначе все с этим соприкасались. Не знаю, заключается ли в этом русская душа или всем известная пословица про суму и тюрьму. Тут можно вспоминать модные сейчас 90-е, когда твои знакомые или знакомые знакомых точно сидели в тюрьме или имели отношение с криминалом.
Но не смущает ли тебя, что тюремная романтика, как ты сказал, сегодня все чаще появляется в комедиях и драмеди, как у тебя в фильме?
У нас все-таки не жесткая тюрьма, а колония-поселение, что важный фактор. Если бы это был СИЗО, где реально сидит та же Блиновская, то история была бы сложнее, тяжелее и жестче. Нам нужен был вариант наказания, при котором она может проводить занятия со своими сокамерницами, некое облегченное существование вне воли. У нас, кстати, была девушка-консультант, которая провела в колониях-поселениях порядка 20 лет. И когда она нам рассказала, как реально там все устроено, я был немного удивлен и подумал, что если мы покажем это в кино, то нам просто не поверят зрители, скажут, что там слишком все благостно. Но в колониях-поселениях действительно нет заборов, они могут выходить в город, в магазин за продуктами, даже могут ходить на работу, там просто есть режим, по которому они должны просыпаться, часы, когда они должны отмечаться, и время отбоя. При этом у них есть кружки, они ставят спектакли, устраивают конкурсы красоты, там даже есть внутреннее телевидение. Так что в фильме мы сделали, скорее, что-то между колонией-поселением и СИЗО.
фото: Съемки фильма "За слова отвечаю"/Пресс-служба компании "Инфинити Контент"
Кстати, где вы снимали и были ли сложности с тем, что большая часть фильма происходит в замкнутом пространстве?
Это довольно интересно, так как в Москве и области в принципе есть один объект, где снимают даже не каждый второй, а каждый первый проект про тюрьму – это бывший СИЗО в Долгопрудном. Но для нас он оказался слишком мрачным и жестким. Так что мы нашли локацию, совершенно не имеющую отношения к тюрьме, и наши художники-постановщики во главе с Машей Турской сделали то, что нужно. Там мы сделали кабинет начальника, комнату свиданий, столовую, комнату отдыха, допросную, душевую, собственно казарму, где спят героини, и еще штрафной изолятор, хотя в колониях-поселениях, кстати, таких нет. Каждое из этих пространств мы постарались сделать уникальными, поэтому нельзя сказать, что «За слова отвечаю» снят в одной замкнутой комнате. Тем более ту же допросную мы сделали круглой, опять же с отсылками к нашей Свете Солнце, которая таким образом ушла в космическую тень. Ну и вообще у нас по фильму разбросано много таких отсылок.
Тогда я спрошу не про блины, а про картошку. Героиня Татьяны Орловой, самая опытная из всех сиделиц, местная повариха, которая готовит исключительно картошку и любит фильм «Девчата». Как тебе работалось с Татьяной Александровной и как вообще появились отсылки к «Девчатам»?
Мне очень повезло с коллективом, хотя многие меня спрашивали, как ты будешь работать с таким количеством женщин на площадке. Мне было суперкомфортно, только с Оксаной Акиньшиной мы сначала немного притирались друг к другу, так как до этого особо не были знакомы. Оксана требовательна, но суперпрофессионал. Татьяна Александровна прекрасна! Мы еще в самом начале распределяли, кто где спит в казарме. Серафима в исполнении Настасьи Самбурской – лидер, поэтому я решил, что она должна спать у окна, самое неудобное место мы, естественно, отдали Свете Солнце как новенькой. Героиня Татьяны Александровы дружит с Серафимой и давно уже находится в колонии, так что у нее тоже козырное место. И я помню, как Орлова рассказывала, что уже играла зэчку и многое привнесла в антураж своего спального места – мы повесили рядом с ее кроватью иконки, крестики. Казалось бы, мелочи, но именно они создают некую правду жизни, которая противопоставляется тем же «Девчатам». Их в сценарий прописал Дима Кирюшкин, и с этим фильмом у нас много параллелей. Во-первых, ключевая фраза героини Татьяны Орловой – о том, что ей нечего делать на свободе, а здесь у нее есть свои девчата, которые уже стали семьей. Во-вторых, ее героиня застряла в прошлом, поэтому и смотрит постоянно этот фильм. И наконец в самих «Девчатах» есть же мотив предательства, который у нас тоже случается в третьем акте. Ну и картошка с миллионом блюд из нее тоже отлично зарифмовались.
фото: Съемки фильма "За слова отвечаю"/Пресс-служба компании "Инфинити Контент"
Вот ты еще, скорее, начинающий режиссер, но уже успел поработать и с большими артистами, и с Настасьей Самбурской и Идой Галич, которые больше известны, скорее, за пределами кино. Причем большинство актеров, с которыми ты работаешь, переходят из одного твоего проекта в другой. Как тебе удается находить подход к каждому?
Тут, наверное, лучше бы ответили сами актеры! Мне очень понравилось работать со всеми! Настасья Самбурская для меня реально хорошая актриса, которой в «За слова отвечаю», мне кажется, удалось показать себя совсем другой – ранимой, со шрамами, разными глазами, мощнейшим внутренним конфликтом. Наверное, у любого режиссера главная задача – найти подход к каждому, кто есть на съемочной площадке, и зарядить всех общей идеей сделать классное кино. Я никогда не строю дистанции между мной и всеми остальными и соответственно общаюсь, исходя из принципа, что мы все в одной лодке и если мы будем максимально открыты друг другу, то у нас все получится.
В «За слова отвечаю» актрисы еще, кстати, без грима и макияжа. Легко ли их было уговорить на такой эксперимент?
Еще во время читки я объяснил девчонкам этот момент. Все-таки они играют девушек, сидящих в тюрьме, так что нам нужно было, чтобы они выглядели максимально естественно. Хотя грим все-таки был – мы делали шрамы, татуировки. Плюс у нас есть героиня Мамба в исполнении Вики Буцких, которая со своими париками и мэйком отвечает, так скажем, за красоту. А та же Серафима, которую играет Самбурская, отвечает за агрессию и, конечно, не может быть с макияжем. Все наши актрисы были слишком красивыми, и мы думали, как их немного «испортить»!
фото: Съемки фильма "За слова отвечаю"/Пресс-служба компании "Инфинити Контент"
А в какой из героинь «За слова отвечаю» больше тебя самого?
Опять ты меня поставила в тупик своим вопросом! Возможно, в Мамбе… Я с Викой Буцких, которая ее сыграла, давно дружу, но до этого знал ее, скорее, именно как человека, а когда возник вопрос об исполнительнице роли Мамбы, то я сразу про нее вспомнил, так как она и в жизни немного безумная в хорошем смысле, очень яркая и жизнерадостная. Она не так много снималась в кино и еще рассказывала мне, что во всех работах ее просили делать своих героинь тише и спокойнее, а мне напротив нужно было, чтобы Вика была по большому счету самой собой и даже немного добавляла темперамента. И сейчас, когда я слышу, что Вика стала для многих открытием в этом фильме, я очень горжусь ею.
Смотри, «Юра дворник» был своего рода историей успеха, а «За слова отвечаю» – это уже история пост-успеха?
Тут не соглашусь, потому что «Юра дворник» для меня – это в первую очередь история дружбы, бадди-муви, в котором сближаются два совершенно разных человека. А «За слова отвечаю» для меня история о том, как найти свое счастье. Все же героини тут разные, потерянные, но каждая из них хочет быть счастливой. И Света Солнце помогает не только им, но и самой себе. Я сам участвовал в большом количестве тренингов. И главное правило по их итогам одно – как ты к тренингу относишься, таким и будет эффект. То есть если ты сам настроен что-то из него вытащить, то у тебя все получится. Это просто инструмент, который тебя подталкивает делать то, что хочешь ты сам.
Смотреть:«Юра дворник» Юра дворник говорил про быть, а не казаться. Получается, что его тоже можно считать коучем? И если да, то это становится основной темой твоих фильмов?
Наверное, можно так сказать. Тем более и у главных героев этих двух фильмов есть проблема с мамой, и прослеживается по всему сюжету тема наставничества. Самое смешное, что мы сейчас подали в Фонд кино фильм, который называется «Коуч», где тренер с советским прошлым не может наладить общий язык со своими подопечными и просто орет на девчонок, потому что он так привык, но к нему приставляют психолога, который должен научить его хорошим манерам.
фото: Съемки фильма "За слова отвечаю"/Пресс-служба компании "Инфинити Контент"
В «Нейробате», которого ты снимаешь сейчас, тоже есть проблемы с родителями.
В целом, да. Более того, там отец и сын выступают как раз наставниками друг другу, несмотря на то, что между ними есть некая поколенческая пропасть.
А главный герой, которого играет Денис Власенко из «Юры дворника» – айтишник, как и ты по образованию.
Точно! Мы с Димой Кирюшкиным и Роксаной Санкиной как-то обсуждали, что истории для наших фильмов берем все-таки из своей жизни. «Нейробатя» получается семейным кино, с большим количеством компьютерной графики в том числе. Понимая твой вопрос, сразу скажу, что я сам ничего не рисовал, но образование айтишника мне помогло на этапе создания сценария, потому что я реально знаю, как происходит взаимодействие с серверами, гаджетами и всем подобным. Я долго работал по профессии и у меня много друзей, которые продолжают карьеру в IT и которым я тоже давал читать сценарий на предмет технических правок.
Режиссура для тебя точная наука или гуманитарная?
Наверное, все-таки на стыке. Но и программирование тоже совмещает в себе не только условную математику, но и творчество, потому что иначе ты не решишь поставленную задачу. В режиссуре так же – ты отталкиваешься от творческой идеи, но есть техническая часть съемок, переходы кадров, смена оптики и много чего еще.
фото: Съемки фильма "За слова отвечаю"/Пресс-служба компании "Инфинити Контент"
С учетом того, что ты сказал выше, воспринимаешь ли ты работу над фильмами как своего рода тренинг или психотерапию?
Отчасти да, потому что, проживая историю героя и взаимодействуя с группой на площадке, я закрываю многие свои вопросы и прорабатываю проблемы.
Даже если сценарий не твой?
У меня пока такого опыта не было, потому что так или иначе я участвовал в создании сценариев и «Кто там?», и «Юры дворника», и «За слова отвечаю». Мне важно, чтобы текст откликался во мне, чтобы меня лично затрагивали темы и проблемы в нем описанные. Я вообще романтик сам по себе, постоянно пересматриваю «Ла-Ла Ленд» и плачу.
Последний вопрос, который задаю всем. Чего тебе сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Смелости. Есть ощущение, что наше кино нашло свой путь, когда ты условно делаешь семейные сказки, которые собирают кассу, и все хорошо, но рисковать все боятся. А хочется экспериментов с новыми форматами. В сериалах такое иногда случается – взять хотя бы «Преступление и наказание», которое показалось многим зрителям сильно неоднозначным, но меня лично сериал воодушевил именно своей смелостью. Так что и в полнометражном кино хотелось бы работать в этом направлении.
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