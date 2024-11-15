Виталий Дудка: «Мы фиксируем тренд на проверки инфоцыган, но Света Солнце – собирательный образ»

анонс

11 ноября Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки» Режиссер «Руки вверх!» и «Тёщи» – о переходе от клипов в полный метр, партизанском кино и различиях киноиндустрий России и Казахстана

11 ноября Борис Дергачев: «Вся моя карьера заключается в том, что я неудобный» Режиссер «Праздников» – об атмосфере на съемочной площадке, переключении с актерской карьеры и профессиональном выгорании

8 ноября Ангелина Стречина: «Я даже не могла представить, что когда-нибудь мне выпадет шанс сыграть кинозвезду» Исполнительница главной роли в фильме «Любовь Советского Союза» – о советском кино, костюмах и, конечно, о любви