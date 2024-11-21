Алишер Хамидходжаев: «Это непродуктивно — давить авторитетом»

анонс

Автор книги «Жизнь Ли Миллер» о работе над фильмом «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли

Энтони Пенроуз: «Мать ничего не говорила о войне те 20 лет, что я ее знал»

Режиссер фильма «За слова отвечаю» – об отсылках к делу Блиновской, коучах и психологических травмах

Виталий Дудка: «Мы фиксируем тренд на проверки инфоцыган, но Света Солнце – собирательный образ»

11 ноября

Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»

Режиссер «Руки вверх!» и «Тёщи» – о переходе от клипов в полный метр, партизанском кино и различиях киноиндустрий России и Казахстана