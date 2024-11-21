Алишер Хамидходжаев: «Это непродуктивно — давить авторитетом»

В прокат выходит фильм «Втроем» — режиссерский дебют Александры Сарана, в котором едва знакомые герои Ирины Старшенбаум и Сергея Кузнецова путешествуют по Пермскому краю. Служебная командировка — она работает в Министерстве культуры и должна провести ежегодную ревизию подведомственных учреждений, он прикидывается водителем — постепенно оборачивается романтическим приключением. Оператором картины стал прославленный Алишер Хамидходжаев, который рассказал Кино-Театр.Ру, в каком оттенке увидел уральскую природу, почему так много сотрудничает с режиссерами-дебютантами и по каким критериями оценивает работу коллег.
Чем вам изначально понравился фильм «Втроем», почему вы согласились работать над ним? И на каком этапе присоединились к проекту?
Режиссёр мне сама позвонила и предложила, я был удивлен немножко. Но потом прочитал сценарий, и мне показалось, что это моё, что это про взаимоотношения людей, и, наверное, мне нужно это снять. Надо сказать, что подготовка длилась очень долго. Я еще работал на другом фильме, но уже все выходные тратил на обсуждение этой картины. Мы собирались, думали, как снимать сцены. После этого выбирали натуру. Ездили дней десять — у нас же фильм-путешествие — и посмотрели Пермский край полностью: он, конечно, производит совершенно титаническое впечатление. Очень разнообразный и многообразный, и тут важно было выбрать места для съёмок так, чтобы они точно подходили фильму. Повезло, что к нам присоединился художник Кирилл Шувалов
, он родом из Перми, как оказалось, так что мы вместе отбирали и утверждали локации. Это было весной, а снимать стали уже осенью, и, конечно, в мае было совсем другое состояние природы по сравнению с сентябрем, об этом тоже нужно было думать. Самое важное в кино — это решение сцен и их существование в пространстве фильма. Поэтому мало прочитать один раз сценарий. Нужно перечитывать, когда ты уже съездил на места, сделал фотографии, посмотрел, как это всё будет.
Цветовая палитра фильма действительно осенняя: преобладают рыжий, оттенки красного. Это ваш выбор?
Очень много картин снято в Пермском крае в холодных оттенках — например, «Географ глобус пропил
». Потому что, видимо, природа там, местами дикая, такое впечатление производит. А я всё-таки ориентировался на людей, которые там живут — надо было наших героев грамотно вписать в это пространство. Мне люди всегда важнее, чем природа. А люди там хорошие живут. И я подумал, что надо делать картину про отношения, которая сквозила бы теплотой.
Этот метод, которым вы пользуетесь — отталкиваетесь от людей, в том числе и тех, которые живут в местах съемок, — связан с вашим опытом в документальном кино?
Я считаю, что исключительно важно такими вещами заниматься в искусстве, через людей открывать пространство. Чем герой будет более настоящим, тем скорее ты ему поверишь, так что надо зрителя окунать в пространство, которое реально существует, а не предлагать пластиковый пакет вместо чего-то живого. Очень важно рассмотреть тех, кто вокруг, потому что в наше время, мне кажется, зритель нуждается в том, чтобы с ним поговорили через других людей.
«Втроем» — первый полнометражный фильм режиссера Александры Сараны. В вашей фильмографии немало и других картин, снятых начинающими авторами. Откуда это доверие к дебютам?
Каждый раз ты ищешь новый язык в кино, ждешь, что вот сейчас он должен родиться. И каждый раз ты идешь на картину с надеждой, что что-то новое откроется. Поэтому у меня в фильмографии, наверное, так много дебютов: и Ильи Хржановского
(внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов), и Ильи Учителя
, и Германики
, и даже Любы Аркус
. Это всегда поиск. И надежда на то, что он приведет к новой форме и новому киноязыку.
Если говорить о дебютах — «Втроем» в частности — не возникало невольного желания надавить авторитетом на режиссера, взять всё в свои руки? Как строились ваши отношения с Сашей?
Это непродуктивно — давить авторитетом. Когда ты рассматриваешь ту или иную сцену, то думаешь о том, какие вещи в ней рабочие, какие нет, делаешь то, что нужно фильму, тратишь время на изучение, а не на выяснение отношений. К тому же я всегда с пониманием отношусь к режиссеру, с большим терпением. Оно у меня ещё из неигрового кино.
Многие актеры и актрисы говорят о том, что пытаются во время съемок скорее выстроить хорошие отношения и заслужить симпатию даже не режиссера, а именно оператора, у которого есть власть приукрасить человека в кадре или же наоборот сделать его совершенно непривлекательным. Чувствуете ли вы это на себе?
Есть такое, конечно. Но и они чувствуют, что я к ним с большим вниманием отношусь всегда. За артистами я вижу живых людей, я не холоден, стараюсь, если речь о кадре, найти нужную крупность — и получаю отдачу. Так что это всё взаимно. Что касается фильма «Втроем», то с Ирой Старшенбаум мы уже работали до этого, в сериале «Инсомния
» Ольги Френкель
, так что знакомы давно, и у нас прекрасные взаимоотношения. А вот Сережа Кузнецов оказался для меня совершенно удивительным человеком, тонкой структуры и организации, очень чувствительный. Он служит в Театре юного зрителя у Камы Гинкаса
, и я теперь его всем рекомендую брать на фильмы.
Понятно, что вы смотрите материал на этапе постпродакшна — а когда ваши фильмы уже готовы, вы их пересматриваете?
Специально не смотрю. Но иногда попадается. Например, я снимал фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное
» Николая Николаевича Досталя
. И год назад на фестивале «Кинопроба» был вечер его памяти и показ этой картины. Я смотрел и думал: «Как удивительно, неужели это я снимал?
» Или вот недавно на фестивале «Маяк» был показан фильм Бакура Бакурадзе
«Снег в моем дворе
». И я сел вместе со всеми в зале и посмотрел. Но чтобы я специально включил фильм, такого, наверное, не бывает. Я всегда думаю, что надо идти дальше.
В этом году вы были в жюри фестиваля «Маяк» и вручили приз за лучшую операторскую работу фильму «На этой земле». Почему выбрали его и по каким критериями оценивали работы?
Можно подумать, что если я в жюри, то должен давать приз фильмам, где операторы снимают, как я. А я думаю, что так не нужно делать. У меня принцип: призы всегда должны молодые получать. Нет, конечно, вручать нужно по заслугам и принимать совместное решение с остальными членами жюри, но молодым это нужнее. А что касается фильма «На этой земле», то мне понравилась форма. Не то, что он черно-белый, а сам подход, визуальное решение. То, что снято всё не в лоб, не прямо, есть время поразмыслить.
В конкурсе «Маяка» преобладали дебюты, работы молодых авторов, в том числе и операторов — заметили ли вы какие-то общие тенденции, тренды?
Абсолютно нет, все какие-то разные. Стас Тыркин
— большой молодец и мудрый человек, что собрал такие картины на фестиваль. И сумел их расставить в показе так, что ты смотришь будто бесконечный аттракцион. Оператор же может испортить фильм: ну, например, если неправильно выберет крупность — и такое бывает. Не намеренно, но случается. А в этом конкурсе смотришь — все очень стараются, и всё хорошо. Тенденции я не заметил: один фильм был снят на широкоугольный объектив, другой — на обычный, и нет похожих.
Фильм «Втроем» в прокате с 21 ноября.
«Втроём»
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