Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини»

интервью >>
21 ноября 2024
В прокат выходит «УничтоЖанна» — дебютный полный метр режиссера Максима Кудымова, экшн-комедия про домохозяйку, которая умеет читать мысли и управлять сознанием людей. Правда — с очень близкого расстояния. Однажды ее вербуют спецслужбы, и теперь Жанне предстоит найти и обезвредить опасного преступника (Павел Прилучный), также обладающего сверхспособностями. Кино-Театр.Ру расспросил Юлию Егереву — исполнительницу главной роли, а также продюсера и идейного вдохновителя проекта — о том, как «УничтоЖанна» из веб-сериала превратилась в фильм, с какими сложностями пришлось столкнуться на съемках и почему у кино о женщинах-супергероинях большое будущее.

Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини»

История «УничтоЖанны» началась как пилот сериала — почему в итоге этот проект превратился в полный метр? И как в целом, с точки зрения работы над сценарием, происходила эта смена формата?

Мы задумывали «УничтоЖанну», когда популярность веб-сериалов набирала обороты — короткие серии, облегченный подход. В итоге сняли пилотную серию, которая стала очень популярна на международных фестивалях. В то же время я пыталась найти финансирование для того, чтобы снять весь сезон. Мы подались на конкурс в Президентский Фонд Культурных Инициатив, выиграли его и начали реализовывать проект как веб-сериал. Но время прошло, и запросы у российского зрителя поменялись: стало понятно, что сейчас полный метр для данной истории гораздо востребованнее. Так что мы переформатировались: поменяли сценарий, сделали его масштабнее, усложнили съемки. Всё это время я занималась бесконечным добором бюджета, договаривалась с локациями и делала всё возможное и невозможное, чтобы повысить уровень проекта. На самом деле на платформах также будет доступна версия «УничтоЖанны» в формате веб-сериала, поэтому слишком далеко от задуманного мы не ушли.

Читать Абсурд — это то, что нам сегодня нужно: обзор фильма «УничтоЖанна»
Понятно, что с момента пилота проект масштабировался не потому, что стал фильмом, но и с точки зрения команды. Например, пополнился известными актерами — как привлекала их? В большей степени работают какие-то связи и знакомства — или нужно пытаться заинтересовать потенциальных исполнителей чем-то еще?

Очень важно встречаться с актерами, самой гореть проектом и убеждать их, заинтересовывать новыми амплуа, сценарием, историей. Большое значение имеет личное отношение. Например, я была знакома практически со всеми нашими актерами — с кем-то просто общались, с кем-то снималась до этого. Ну а Пашу Прилучного мы долго с кастинг-директором Лизой Николаевой уговаривали. У нас же довольно нестандартный проект, хулиганский. И Паше стали интересны история и роль: она ему очень подходила, но подобных персонажей ему еще никто не предлагал. Он, со своей стороны, привнес много нового в этот образ, сделал его выпуклым, сумасшедшим.

Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини»

Важно ли в целом наличие в картине таких звезд, как Павел Прилучный? Это ведь и неплохой маркетинговый ход, особенно для дебюта. Тем более он в непривычном для себя образе — в том числе внешнем. Сразу думали о нем, еще на моменте сценария, или его кандидатура появилась позже?

Мы с Лизой Николаевой сразу поняли, что это его роль. Я вообще была в этом убеждена на 100% — заметила его тягу к комедийности еще в «Предпоследней инстанции». К тому же у Паши было стремление поэкспериментировать, сменить привычный образ. На этом и сошлись. Конечно, когда в картине играют такие звезды, как Прилучный, то это ее выделяет. Тем более у Паши большая группа фанатов, которые очень сильно переживают за него и любят его.

Читать Интервью с Павлом Прилучным о ролях антигероев
Главную роль ты играла в пилоте и оставила ее за собой в полном метре — не думала, что кто-то еще мог бы сыграть? И сложно ли было совмещать актерскую работу с продюсированием?

Это был такой долгий и сложный путь, очень многое приходилось делать вопреки, да и роль прописывалась ближе к моей характерности. Я не знаю никого, кто смог бы выдержать такой долгий бой. При этом я продюсер и прежде всего думаю, что будет лучше для фильма, поэтому, если бы мне предложил кто-то профинансировать проект, оплатить мою работу, но с условием: поменять исполнительницу главной роли — я бы согласилась, не раздумывая. Но такого не случилось. А быть продюсером и актрисой одновременно — это не только не мешает, а даже помогает. Конечно, приходилось между дублями решать производственные вопросы, работать кризис-менеджером, но это всё скорее из-за экономии: я взяла на себя в этом проекте слишком много обязанностей. Старалась сделать максимально всё сама, чтобы лишнюю копейку вложить в декорации, реквизит, костюмы — чтобы картинка у фильма была красивая. К сожалению, приходилось режиссировать весь постпродакшн, руководить созданием анимации, вникать во всяческие технические тонкости. Но, благодаря всем свалившимся на меня сложностям, я теперь могу работать с самыми непростыми проектами. А еще я собрала вокруг себя людей, на которых точно могу положиться, и поняла, кого лучше обходить стороной, какими бы профессионалами они ни казались. В конечном счете, мне приходили на помощь те люди, которые вообще никак не были материально заинтересованы, а просто помогали, потому что они человечные.

Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини»

Супергеройская комедия для России — новый жанр, пока не очень освоенный. Были ли какие-то референсы? Почему вообще рискнули сделать кино именно в таком формате?

Я бы не стала позиционировать это как стопроцентную супергеройскую комедию — у нас же супергерои все весьма специфичные. Жанна применяла свои способности, до встречи со специальным управлением, исключительно в бытовых целях, даже мужа-агента под боком умудрилась прозевать. Главный злодей хоть и останавливает время, но только на пять секунд. Еще один влюбляет в себя женщин — но только 38-летних. Другой управляет черепашками. Это абсурд. И референса в российском кино у нас нет, поэтому фильм экспериментальный. С одной стороны — свежий, с другой — непонятно, как на такое отреагирует зритель. Это риск, но, надеюсь, нам повезет.

Читать «СуперБобровы» — российская комедия о целой семье супергероев
Супергероини могут в будущем стать трендом не только в Голливуде, но и у нас? Как тебе кажется, насколько эта тема актуальна?

Мне кажется, что этот тренд уже начинает набирать обороты: раньше женщины либо соблазняли, либо страдали, либо борщи готовили, а сейчас мы можем наблюдать, что всё больше и больше выходит российских фильмов с главными героинями, которые действуют. Они уже не ведомые, а ведут за собой. К тому же женщины сами по себе — супергероини. Детей рожают, воспитывают их, готовят, убирают, развлекают мужа, а еще при этом выглядеть надо хорошо и деньги зарабатывать. Если подумать хорошенько, тогда становится всё на свои места: все супергерои – мужчины, потому что у них времени слишком много, им просто заняться нечем. Ну а если серьезно, то тренд на супергероинь очень закономерен: все мужские архетипы уже сняты. А вот в женские образы — кладезь идей для сценариев.

Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини»

В «УничтоЖанне» очень много экшна и трюковых сцен — в том числе у тебя. Расскажи, как готовилась, кто помогал, были ли какие-то источники вдохновения для твоего образа?

Вначале я очень боялась сделать что-то плохо — у меня ведь не было соответствующей подготовки. Могу стрелять, так как с детства ходила на охоту, но пришлось много заниматься и изучать владение оружием. Тем более что сценическое владение — совсем другое дело, другая пластика. К трюковым сценам меня начал готовить Борис Домнин, а потом продолжила моя дублер Наталья Логинова. На самом деле вначале она выполняла трюковые сцены, а потом я осмелела и к концу проекта стала выполнять всё сама. Наташа со мной отрабатывала движения между дублями, а потом я шла в кадр. Очень сильно помогали каскадеры. Вообще у нас на площадке, несмотря на сложности, царила атмосфера взаимопомощи и поддержки. А что касается вдохновения, мне всегда нравилась работа Марго Робби в роли Харли Квинн, у нее я подсматривала некоторые моменты.

Читать Времена выбирают: как Марго Робби стала лицом ретро-Голливуда
Расскажи про графику — она тоже необычная, в комикс-эстетике. Как возникла эта идея? И кто работал над этими спецэффектами?

Эта идея возникла еще во время монтажа нашего пилота. Когда подошли к съемке «УничтоЖанны» в нынешнем варианте, то точно знали, что будем двигаться в этом направлении. Собственно, сам сюжет у нас подразумевает комикс-вставки, да и фильм ближе к комиксу, иначе пришлось бы давать больше драмы. Если подумать, то у Жанны довольно сложная судьба: в раннем возрасте она потеряла родителей, муж оказался подставным, дочь — и та предала мать. Ей нет места в собственной семье, она не знает, что случилось с родителями, муж сидит на ее шее. И предложение стать агентом спецслужб, по сути, является палочкой-выручалочкой, она обретает своеобразного отца в виде Михаила Лавренкова (Игорь Ознобихин). При этом стилистика комикса всё-таки позволяет сосредоточиться больше на комедии и убрать сложные драматические вопросы. Жанна оптимистична, не злопамятна, она добрая и не берет дурного в голову. Мы долго выбирали художников, и уже на этапе постпродакшна к проекту присоединились Руслан Толстобров и Дмитрий Синов — они срежиссировали анимацию, а в жизнь ее воплотила Диана Дианова. Было также несколько замечательных художников, графикой занимался Николай Черниговский — и ее было гораздо больше, чем кажется. Игру нарисовал Владимир Панкратов — к сожалению, в окончательный монтаж вошла только ее маленькая часть.

Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини»

Какие основные сложности в работе над большим кино в сравнении с работой над пилотом/сериалом? Не появилось ли разочарования, или же, наоборот, усилилось желание и дальше продолжать снимать кино?

Все сложности были связаны, по большей части, с экономией бюджета. Мы получили первую часть от ПФКИ, и эти деньги позволили запустить проект, но мы к тому времени решили, что было столько всего проделано — нельзя останавливаться и ограничиваться. И пошли дальше: я доставала деньги везде, где могла. Заложила машину. Но без Президентского Фонда вряд ли бы удалось что-либо сделать. А дальше — только больше. Каждая сложность рождает желание двигаться дальше. Впереди будет ещё много хорошего кино.

Читать Интервью с Максимом Кудымовым о других проектах
«УничтоЖанна» может превратиться в супергеройскую франшизу — думала ли ты об этом? Или хочется переключиться на что-то другое? Может быть, уже есть проекты мечты — и как для продюсера, и как для актрисы?

Очень хочется, чтобы наша история продолжилась. У нас есть много крючков для продолжения, и мы очень на это надеемся. Я люблю этот проект, он рожден в больших муках, но от этого, наверное, стал еще более ценным и значимым лично для меня. А еще я очень люблю комедийный жанр и хочу развиваться в нем дальше. У меня в разработке несколько интереснейших проектов, я и дальше хочу делать нетривиальное, но зрительское кино. Я хочу снимать для широкого зрителя, так как не вижу смысла в фильмах для удовлетворения собственных эгоистических амбиций. Я слишком люблю людей.

«УничтоЖанна» в прокате с 21 ноября.

«УничтоЖанна». Трейлер №2

Наталия Григорьева
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   21.11.2024 - 21:46
По словам дамы, пилот одобрили на фестивалях за границей, а потом решили снимать полный сезон. Понравилось своим или нет, не важно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Домохозяйка-спецагент: Юлия Егерева, Дарья Погодина и Станислав Бондаренко
Предпоказы экшн-комедии «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным пройдут в 26 российских городах
«Любовь Советского Союза», третьи «Приключения Паддингтона», новая «Эммануэль» и еще 15 фильмов ноября
«УничтоЖанна» с Павлом Прилучным и Юлией Егеревой выйдет в прокат 21 ноября
Домохозяйка со сверхспособностями Юлия Егерева сразится с Павлом Прилучным в «УничтоЖанне»
Поиск по меткам
КомедияКомиксНаталия ГригорьеваРоссийские фильмысуперагентысупергерои
персоны
Юлия ЕгереваМаксим КудымовНаталья ЛогиноваИгорь ОзнобихинПавел ПрилучныйМарго Робби
фильмы
Предпоследняя инстанцияУничтоЖаннаХищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

фотографии >>
Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини» фотографии
Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини» фотографии
Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини» фотографии
Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Иева Андреевайте
Михаил Глузский
Михаил Голубович
Виктория Горшенина
Людмила Зайцева
Алексей Колган
Сергей Колешня
Тамара Носова
Валерия Шкирандо
Стив Броуди
Мария Казарес
Джена Мэлоун
Харольд Рамис
Линдси Хон
Голди Хоун
Николетт Шеридан
все родившиеся 21 ноября >>

Афиша кино >>

Втроём
романтическая комедия
Россия, 2024
Воплощение
драма
Россия, 2024
Зять
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Реплика
драма, научная фантастика
Россия, 2024
Таро
фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Эра
драма
Россия, 2024
Заговорённая
триллер
Канада, 2024
УничтоЖанна
супергеройская комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram