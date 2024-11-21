Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини»

анонс

21 ноября Алишер Хамидходжаев: «Это непродуктивно — давить авторитетом» Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым

18 ноября Энтони Пенроуз: «Мать ничего не говорила о войне те 20 лет, что я ее знал» Автор книги «Жизнь Ли Миллер» о работе над фильмом «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли

15 ноября Виталий Дудка: «Мы фиксируем тренд на проверки инфоцыган, но Света Солнце – собирательный образ» Режиссер фильма «За слова отвечаю» – об отсылках к делу Блиновской, коучах и психологических травмах