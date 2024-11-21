Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини»

В прокат выходит «УничтоЖанна» — дебютный полный метр режиссера Максима Кудымова, экшн-комедия про домохозяйку, которая умеет читать мысли и управлять сознанием людей. Правда — с очень близкого расстояния. Однажды ее вербуют спецслужбы, и теперь Жанне предстоит найти и обезвредить опасного преступника (Павел Прилучный), также обладающего сверхспособностями. Кино-Театр.Ру расспросил Юлию Егереву — исполнительницу главной роли, а также продюсера и идейного вдохновителя проекта — о том, как «УничтоЖанна» из веб-сериала превратилась в фильм, с какими сложностями пришлось столкнуться на съемках и почему у кино о женщинах-супергероинях большое будущее.
История «УничтоЖанны» началась как пилот сериала — почему в итоге этот проект превратился в полный метр? И как в целом, с точки зрения работы над сценарием, происходила эта смена формата?
Мы задумывали «УничтоЖанну», когда популярность веб-сериалов набирала обороты — короткие серии, облегченный подход. В итоге сняли пилотную серию, которая стала очень популярна на международных фестивалях. В то же время я пыталась найти финансирование для того, чтобы снять весь сезон. Мы подались на конкурс в Президентский Фонд Культурных Инициатив, выиграли его и начали реализовывать проект как веб-сериал. Но время прошло, и запросы у российского зрителя поменялись: стало понятно, что сейчас полный метр для данной истории гораздо востребованнее. Так что мы переформатировались: поменяли сценарий, сделали его масштабнее, усложнили съемки. Всё это время я занималась бесконечным добором бюджета, договаривалась с локациями и делала всё возможное и невозможное, чтобы повысить уровень проекта. На самом деле на платформах также будет доступна версия «УничтоЖанны» в формате веб-сериала, поэтому слишком далеко от задуманного мы не ушли.
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Понятно, что с момента пилота проект масштабировался не потому, что стал фильмом, но и с точки зрения команды. Например, пополнился известными актерами — как привлекала их? В большей степени работают какие-то связи и знакомства — или нужно пытаться заинтересовать потенциальных исполнителей чем-то еще?
Очень важно встречаться с актерами, самой гореть проектом и убеждать их, заинтересовывать новыми амплуа, сценарием, историей. Большое значение имеет личное отношение. Например, я была знакома практически со всеми нашими актерами — с кем-то просто общались, с кем-то снималась до этого. Ну а Пашу Прилучного мы долго с кастинг-директором Лизой Николаевой
уговаривали. У нас же довольно нестандартный проект, хулиганский. И Паше стали интересны история и роль: она ему очень подходила, но подобных персонажей ему еще никто не предлагал. Он, со своей стороны, привнес много нового в этот образ, сделал его выпуклым, сумасшедшим.
Важно ли в целом наличие в картине таких звезд, как Павел Прилучный? Это ведь и неплохой маркетинговый ход, особенно для дебюта. Тем более он в непривычном для себя образе — в том числе внешнем. Сразу думали о нем, еще на моменте сценария, или его кандидатура появилась позже?
Мы с Лизой Николаевой сразу поняли, что это его роль. Я вообще была в этом убеждена на 100% — заметила его тягу к комедийности еще в «Предпоследней инстанции
». К тому же у Паши было стремление поэкспериментировать, сменить привычный образ. На этом и сошлись. Конечно, когда в картине играют такие звезды, как Прилучный, то это ее выделяет. Тем более у Паши большая группа фанатов, которые очень сильно переживают за него и любят его.
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Главную роль ты играла в пилоте и оставила ее за собой в полном метре — не думала, что кто-то еще мог бы сыграть? И сложно ли было совмещать актерскую работу с продюсированием?
Это был такой долгий и сложный путь, очень многое приходилось делать вопреки, да и роль прописывалась ближе к моей характерности. Я не знаю никого, кто смог бы выдержать такой долгий бой. При этом я продюсер и прежде всего думаю, что будет лучше для фильма, поэтому, если бы мне предложил кто-то профинансировать проект, оплатить мою работу, но с условием: поменять исполнительницу главной роли — я бы согласилась, не раздумывая. Но такого не случилось. А быть продюсером и актрисой одновременно — это не только не мешает, а даже помогает. Конечно, приходилось между дублями решать производственные вопросы, работать кризис-менеджером, но это всё скорее из-за экономии: я взяла на себя в этом проекте слишком много обязанностей. Старалась сделать максимально всё сама, чтобы лишнюю копейку вложить в декорации, реквизит, костюмы — чтобы картинка у фильма была красивая. К сожалению, приходилось режиссировать весь постпродакшн, руководить созданием анимации, вникать во всяческие технические тонкости. Но, благодаря всем свалившимся на меня сложностям, я теперь могу работать с самыми непростыми проектами. А еще я собрала вокруг себя людей, на которых точно могу положиться, и поняла, кого лучше обходить стороной, какими бы профессионалами они ни казались. В конечном счете, мне приходили на помощь те люди, которые вообще никак не были материально заинтересованы, а просто помогали, потому что они человечные.
Супергеройская комедия для России — новый жанр, пока не очень освоенный. Были ли какие-то референсы? Почему вообще рискнули сделать кино именно в таком формате?
Я бы не стала позиционировать это как стопроцентную супергеройскую комедию — у нас же супергерои все весьма специфичные. Жанна применяла свои способности, до встречи со специальным управлением, исключительно в бытовых целях, даже мужа-агента под боком умудрилась прозевать. Главный злодей хоть и останавливает время, но только на пять секунд. Еще один влюбляет в себя женщин — но только 38-летних. Другой управляет черепашками. Это абсурд. И референса в российском кино у нас нет, поэтому фильм экспериментальный. С одной стороны — свежий, с другой — непонятно, как на такое отреагирует зритель. Это риск, но, надеюсь, нам повезет.
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Супергероини могут в будущем стать трендом не только в Голливуде, но и у нас? Как тебе кажется, насколько эта тема актуальна?
Мне кажется, что этот тренд уже начинает набирать обороты: раньше женщины либо соблазняли, либо страдали, либо борщи готовили, а сейчас мы можем наблюдать, что всё больше и больше выходит российских фильмов с главными героинями, которые действуют. Они уже не ведомые, а ведут за собой. К тому же женщины сами по себе — супергероини. Детей рожают, воспитывают их, готовят, убирают, развлекают мужа, а еще при этом выглядеть надо хорошо и деньги зарабатывать. Если подумать хорошенько, тогда становится всё на свои места: все супергерои – мужчины, потому что у них времени слишком много, им просто заняться нечем. Ну а если серьезно, то тренд на супергероинь очень закономерен: все мужские архетипы уже сняты. А вот в женские образы — кладезь идей для сценариев.
В «УничтоЖанне» очень много экшна и трюковых сцен — в том числе у тебя. Расскажи, как готовилась, кто помогал, были ли какие-то источники вдохновения для твоего образа?
Вначале я очень боялась сделать что-то плохо — у меня ведь не было соответствующей подготовки. Могу стрелять, так как с детства ходила на охоту, но пришлось много заниматься и изучать владение оружием. Тем более что сценическое владение — совсем другое дело, другая пластика. К трюковым сценам меня начал готовить Борис Домнин
, а потом продолжила моя дублер Наталья Логинова
. На самом деле вначале она выполняла трюковые сцены, а потом я осмелела и к концу проекта стала выполнять всё сама. Наташа со мной отрабатывала движения между дублями, а потом я шла в кадр. Очень сильно помогали каскадеры. Вообще у нас на площадке, несмотря на сложности, царила атмосфера взаимопомощи и поддержки. А что касается вдохновения, мне всегда нравилась работа Марго Робби
в роли Харли Квинн
, у нее я подсматривала некоторые моменты.
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Расскажи про графику — она тоже необычная, в комикс-эстетике. Как возникла эта идея? И кто работал над этими спецэффектами?
Эта идея возникла еще во время монтажа нашего пилота. Когда подошли к съемке «УничтоЖанны» в нынешнем варианте, то точно знали, что будем двигаться в этом направлении. Собственно, сам сюжет у нас подразумевает комикс-вставки, да и фильм ближе к комиксу, иначе пришлось бы давать больше драмы. Если подумать, то у Жанны довольно сложная судьба: в раннем возрасте она потеряла родителей, муж оказался подставным, дочь — и та предала мать. Ей нет места в собственной семье, она не знает, что случилось с родителями, муж сидит на ее шее. И предложение стать агентом спецслужб, по сути, является палочкой-выручалочкой, она обретает своеобразного отца в виде Михаила Лавренкова (Игорь Ознобихин
). При этом стилистика комикса всё-таки позволяет сосредоточиться больше на комедии и убрать сложные драматические вопросы. Жанна оптимистична, не злопамятна, она добрая и не берет дурного в голову. Мы долго выбирали художников, и уже на этапе постпродакшна к проекту присоединились Руслан Толстобров
и Дмитрий Синов
— они срежиссировали анимацию, а в жизнь ее воплотила Диана Дианова
. Было также несколько замечательных художников, графикой занимался Николай Черниговский
— и ее было гораздо больше, чем кажется. Игру нарисовал Владимир Панкратов
— к сожалению, в окончательный монтаж вошла только ее маленькая часть.
Какие основные сложности в работе над большим кино в сравнении с работой над пилотом/сериалом? Не появилось ли разочарования, или же, наоборот, усилилось желание и дальше продолжать снимать кино?
Все сложности были связаны, по большей части, с экономией бюджета. Мы получили первую часть от ПФКИ, и эти деньги позволили запустить проект, но мы к тому времени решили, что было столько всего проделано — нельзя останавливаться и ограничиваться. И пошли дальше: я доставала деньги везде, где могла. Заложила машину. Но без Президентского Фонда вряд ли бы удалось что-либо сделать. А дальше — только больше. Каждая сложность рождает желание двигаться дальше. Впереди будет ещё много хорошего кино.
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«УничтоЖанна» может превратиться в супергеройскую франшизу — думала ли ты об этом? Или хочется переключиться на что-то другое? Может быть, уже есть проекты мечты — и как для продюсера, и как для актрисы?
Очень хочется, чтобы наша история продолжилась. У нас есть много крючков для продолжения, и мы очень на это надеемся. Я люблю этот проект, он рожден в больших муках, но от этого, наверное, стал еще более ценным и значимым лично для меня. А еще я очень люблю комедийный жанр и хочу развиваться в нем дальше. У меня в разработке несколько интереснейших проектов, я и дальше хочу делать нетривиальное, но зрительское кино. Я хочу снимать для широкого зрителя, так как не вижу смысла в фильмах для удовлетворения собственных эгоистических амбиций. Я слишком люблю людей.
«УничтоЖанна» в прокате с 21 ноября.
«УничтоЖанна». Трейлер №2
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