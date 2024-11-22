Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»

анонс

21 ноября Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини» Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби

21 ноября Алишер Хамидходжаев: «Это непродуктивно — давить авторитетом» Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым

18 ноября Энтони Пенроуз: «Мать ничего не говорила о войне те 20 лет, что я ее знал» Автор книги «Жизнь Ли Миллер» о работе над фильмом «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли