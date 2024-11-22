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Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»

интервью >>
22 ноября 2024
На телеканале ТНТ продолжается показ сериала «Макрон» — комедии про отношения 20-летнего парня с ровесницей его родителей и про знакомство мамы и папы с избранницей сына, которое с самого начала идет не совсем гладко. Роли влюбленных сыграли Алексей Лукин и Марина Александрова, а родителей — Михаил Трухин и Ольга Медынич. Еще есть романтично настроенный сосед в исполнении Александра Робака, и все это в декорациях уютного сельского дома в провинции, куда герои приезжают из Москвы и где им предстоит проверить силу и искренность своих чувств. Кино-Театр.Ру поговорил с Алексеем Лукиным о том, чем его роль в «Макроне» отличается от предыдущих, о «недетских» сценах с Мариной Александровой, а также о том, какие персонажи в фильмографии актера придут на смену героям-школьникам.

Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»

Впервые сериал «Макрон» показали на фестивале «Пилот» больше года назад – тогда это действительно был пилот, с другим режиссером и другим исполнителем главной роли. Смотрели ли вы ту версию? И как вы в итоге оказались в этом проекте?

Мне пришло предложение от агента, после чего я пришёл на встречу с режиссёром Ирой Аркадьевой и с креативными продюсерами. Мы попробовали пару сцен, и на следующий день у меня уже был ансамбль с Мариной Александровой. В этот же день меня утвердили, и через два дня уже была первая смена. Съёмочный период был поделен на две части. Первую — ту, где действие происходит внутри дома, — мы снимали около месяца в павильоне на Мосфильме. Потом была пауза, мы ждали весну. И весной снимали уже всё, что происходит на натуре. Что касается пилота, то я специально его не смотрел на первых сменах. Посмотрел, когда мы уже отсняли первую часть. Я, правда, рад и счастлив, что стал частью «Макрона». Очень хороший сценарий, прекрасный актёрский ансамбль. С Ирой Аркадьевой, как с режиссёром, мне было очень хорошо и приятно.

Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»

В «Макроне» ваш герой — молодой парень, но все-таки старше ваших персонажей из других проектов. Уже не подросток, а вполне состоявшийся юноша. Есть ли ощущение, что эта роль — какой-то переходный для вас этап, мостик к другим героям? И если да, было ли это каким-то определяющим моментом, когда вы соглашались на эти съемки?

Вы правы, таких персонажей — ему 23 года — я ещё не играл. Мы сняли сейчас второй сезон «Казачка», и решили с агентом, что это будет мой крайний персонаж школьного возраста. Я всем своим школьникам очень благодарен, но надо переходить на какой-то другой этап. Мне в жизни 25 лет, поэтому, даже если я ещё как-то похожу на школьника внешне, играть их мне уже не совсем интересно. Хочется других характеров, других предлагаемых обстоятельств. Героев постарше. Что касается «Макрона», то еще один плюс, помимо возраста, в том, что главная линия этого сериала — любовная, между молодым парнем и девушкой, так сказать, чуть-чуть взрослее. Когда я узнал, что ее будет играть Марина Александрова, стало еще интереснее, очень хотелось с ней поработать в кадре. Да и в целом, когда узнал, какой будет актёрский состав, то понял, что это что-то очень большое. И сейчас считаю, что получился семейный комедийный хит. Думаю ли я, что это для меня мостик к другим героям? Возможно, потому что в силу возраста предполагается другое существование. И любовь уже ты играешь по-другому. Этот парень, Андрей Егоров, искренне любит свою девушку. Но всё равно в нём еще есть какая-то наивность. Когда они с ней были в Москве, работали вместе — это одно дело. Но вот он приезжает ее знакомить с родителями и сразу становится домашним котиком, тут же оказывается под маминым крылом. У нас даже есть такая сцена, когда я ем мамин рыбник, а она мне вытирает рот салфеткой. Так что какую-то наивность и детскость нужно мне было показать, потому что арка персонажа с этим напрямую связана. Вика, героиня Марины Александровой, не понимает, что происходит с Андреем, а он хочет, чтобы всем было хорошо — и девушке, и родителям. Мой референс — кот Леопольд и его «давайте жить дружно». При этом, чтобы спасти отношения, герою нужно будет полностью сепарироваться от родителей.

Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»

Как складывались отношения с партнерами по сериалу? Все-таки у проекта весьма внушительный каст, и Александр Робак, и Ольга Медынич, и Михаил Трухин, и, конечно, Марина Александрова. Понятно, что вы тоже совсем не новичок, но не было ли какой-то «дедовщины»? И как вы сами чувствовали себя в компании актеров, которые и старше, и (опять же в силу возраста) опытнее?

Я очень хорошо знал Михаила Трухина — он играет папу моего героя в «Ивановых-Ивановых». С Мариной, получается, встретились на пробах. Мне кажется, ей было со мной интересно, как и мне с ней. Постоянно обсуждали взаимоотношения наших героев и пытались сделать так, чтобы это всё выглядело правдоподобно, чтобы зритель поверил в эти отношения. Со всеми остальными артистами я не был знаком лично до начала съемок. Ольга Медынич прекрасна, мне кажется, — одна из самых сильных комедийных актрис нашего времени. Приятно быть с такими большими артистами на площадке. А когда прощались, было очень грустно, все обнимались. Каждый, кто снимался в «Макроне», говорил, что это было по любви.

Какого зрителя может заинтересовать проект?

Мне кажется, что любого. Возможно, с маленькими детишками этот сериал не посмотришь, потому что у нас много с Мариной сцен недетских... Например, есть одна серия, которая посвящена тому, что Вика не может вступить в близость с Андреем, так как они находятся в доме его родителей. И даже если мамы и папы нет, ей все равно неловко. Но для любой другой возрастной аудитории сериал подходит, и каждый найдет персонажа, к которому сможет подключиться.

Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»

Ваш герой — очень яркий, общительный, харизматичный парень, но в то же время, стоит ему приехать в родительский дом, он сразу превращается в покладистого сына и даже робкого человека. У вас у самого большая и дружная семья — но есть ли какие-то сходства с героем в плане отношений с родителями? И помогал ли личный опыт в работе над ролью?

Мне кажется, что мои родители примут все. Главное, чтобы мне было хорошо. Я это очень ценю. У меня уже были ситуации в жизни, где мне нужно было принимать важное решение, и мне всегда мои родители говорили: «Леш, делай, как ты сам чувствуешь, мы всегда тебя поддержим». В плане личной жизни они, конечно, могут мне дать какой-то совет, но никогда сильно не вмешиваются, так скажем. Я за это их очень уважаю, и сам буду делать так же. Помогал ли личный опыт в работе над ролью? Да, у меня был такой опыт, и я считаю, что разница в возрасте — это не проблема. Главное, чтобы была любовь. Не каждому человеку вообще дано по-настоящему влюбиться или испытать взаимную любовь. Главное, что вам хорошо, главное, что вы хотите идти дальше по жизни вместе. В этом суть, и этой ролью я хотел в том числе и об этом сказать.

У вас уже складывается в каком-то смысле актерская династия — и ваша сестра снимается, и, как я прочитала в одном интервью, ваш младший брат уже попробовал себя на экране. Как родители относятся к этому? Не жалеют, что вы не выбрали профессиональный спорт, как другой ваш брат? А вы — нет ли какой-то ревности к брату и сестре? Или, наоборот, это гордость и вообще классно?

Родители принимают все, чем я занимаюсь, чем мы, их дети, занимаемся. И, конечно, они не жалеют ни о чем. Мой брат сейчас — основной игрок команды ЦСКА, и было сразу понятно, что он пошел своей дорогой. Когда я занимался футболом, было видно, что я не одаренный футболист. Пришел в актерскую профессию, и сразу — очень много утвержденных ролей и проектов, начиная с рекламы. Я как будто оказался на своем месте. К брату и сестре никакой ревности, конечно, нет. Сестра сейчас снимается в большом проекте, не могу пока сказать, в каком, но это главная роль, проект для платформы, и я искренне верю, что она классно все сделает. Роль очень сложная, яркая, но уверен, что Влада с ней справится. Короче, я всех своих очень люблю.

Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»

Помимо «Макрона», у вас впереди сразу несколько новых проектов — есть ли какая-то роль, которая стала для вас принципиально новым опытом? И какой бы роли в целом хотелось, какого жанра — может быть, есть уже какие-то конкретные идеи, мечты и пожелания?

В плане какого-то принципиально нового опыта я, конечно, назову сериал «Этерна» на Кинопоиске по мотивам фэнтези-саги. Это абсолютно другой текст, и я так никогда в кадре не существовал. Я играю персонажа по имени Эстебан Колиньяр — это антагонист, злой, холодный, можно сравнить его с Драко Малфоем. Мне вообще кажется, что такие роли мне идут. Что-то из другого времени, с холодом в глазах. Может быть, историческое — вот это меня, конечно, привлекает. Как и в целом все то, что я ещё не играл. Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно. Также я сейчас готовлюсь к полному метру. Это будет артхаусное кино, дебют режиссера, очень хороший сценарий и роль.

Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»

Сейчас у вас в фильмографии преобладают сериалы — хотелось бы больше сниматься в полном метре? Или многосерийные шоу сейчас — это более перспективное направление?

Нет такого, что я хочу сниматься больше в сериалах или, наоборот, в кино. Я всегда читаю сценарий и не смотрю, полный это метр или сериал. В этом году выйдет фильм «Море на двоих» — светлая, добрая история. И важное высказывание. Режиссер Владимир Рудак, он же написал сценарий. Мы показали это кино на фестивале «Новый сезон», и многим зрителям оно понравилось. Я надеюсь, когда фильм выйдет, будут такие же хорошие отзывы. А для меня главное, чтобы была интересная мне роль и качественный сценарий. А будет ли это фильм или сериал, для меня какого-то особого значения не имеет.

Смотрите сериал «Макрон» на телеканале ТНТ.

«Макрон». ТВ-ролик №4

Наталия Григорьева
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Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно» фотографии
Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно» фотографии
Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно» фотографии
Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно» фотографии
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