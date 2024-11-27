Дэмиен Маккарти: «В детской меня ждали Чаки, Фредди Крюгер и Майкл Майерс»

В российский прокат выходит «Астрал. Медиум» — хоррор Дэмиен Маккарти, который пополнит коллекцию небанальных фильмов ужасов этого года. Сюжет разворачивается в Ирландии: незрячая женщина-медиум Дарси (Кэролайн Брэкин) пытается выяснить, кто же убил сестру-близняшку Дэнни (Брэкин). Ответ находится в мрачной усадьбе, где та жила с мужем-психиатром Тедом (Гвилим Ли), а теперь компанию ему составляет новая пассия — Яна (Кэролайн Менто). Мы поговорили с режиссером «Астрала» о боязни темноты, любимых хоррорах и какие новые страхи он хочет привнести в жанр.
Как у вас родилась идея фильма?
Это история, которую я хотел рассказать всю жизнь. Я вырос в сельской Ирландии в 1980-х, где отключение электричества было обычным явлением. Мы жили в бунгало с длинным коридором, который проходил через весь дом и соединял все комнаты. В те ночи, когда отключали свет, путь в мою спальню в конце этого коридора был долгим и тревожным путешествием. Я делал всё возможное, чтобы заснуть до того, как погаснет свет, так как ужасно боялся темноты. Мои родители владели прокатом видеокассет VHS, поэтому стены моей спальни были увешаны афишами фильмов — по большей части хорроров. В конце этой долгой прогулки по коридору в спальне меня ждали Чаки
, Фредди Крюгер
и Майкл Майерс
. Не раз их глаза, смотрящие на меня со стены, были последним, что я видел, прежде чем комната погружалась во тьму. Я снял множество короткометражных фильмов ужасов и один полнометражный, но из-за характера сюжета или места действия мне никогда не удавалось передать это чувство страха. Вот откуда берется весь ужас в «Астрале. Медиуме
». Мы видим, как Дэни и Яна сталкиваются с первобытным страхом остаться одному в темноте, когда утро еще далеко. В этом фильме я наконец запечатлел забытый ужас столкновения с долгой темной ночью.
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Как бы вы описали получившийся фильм?
«Астрал. Медиум» — это психологический триллер, который постепенно превращается в сверхъестественный ужастик. Моей целью было сделать фильм непредсказуемым и трудно классифицируемым в многочисленных поджанрах ужасов. Это фильм о мести. Это фильм о доме с привидениями. Это фильм о монстрах. Это триллер и детектив. «Астрал. Медиум» — это способ объединить все поджанры, которые я люблю, в одну уникальную историю, которая, я надеюсь, побудит зрителя к повторным просмотрам. Еще один аспект этой истории, который меня очень интересует, — это человек, который больше боится того, что происходит после смерти, чем ее самой.
На ваше творчество повлияла обстановка, в которой вы выросли?
Я был воспитан католиками, и каждое воскресенье меня водили на мессу. В давно исчезнувшем видеомагазине моих родителей я всегда проводил время в отделе ужасов. Мне разрешалось смотреть всё, что не связано с дьяволом. Призраки, серийные убийцы, инопланетяне-убийцы и монстры — всё это было открыто, но то, что связано с его «Темным Высочеством», — под запретом. Тогда меня стала ужасать мысль, что Ад может быть реальностью. Поскольку все взрослые каждое воскресенье, казалось, верили в это.
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Вы родились в Ирландии и часто говорите о том, как много для вас значит родина. Я правильно понимаю, что действие фильма также происходит где-то на западе Ирландии?
Хотя в фильме не указано, где разворачивается история, но поскольку я из Западного Корка, то представляю её здесь из-за множества разных национальностей в кадре. Мой родной город Бантри, где мы снимали фильм, — очень мирный и тихий. Большая часть населения здесь — люди со всего мира. Я также сделал всё возможное, чтобы не привязывать историю к какому-то конкретному времени. Это то, что всегда интересовало меня как режиссера. Сохранение неопределенности на счет года, когда происходит действие фильма, помогает зацепить аудиторию на более глубоком уровне.
Чем «Астрал. Медиум» отличается от вашего полнометражного дебюта — «Предостережения»?
Когда я делал первый фильм, целью было взять классические тропы ужасов и интерпретировать их по-своему. Жуткий остров, жуткий подвал, призрачные игрушки и человек в цепях. Теперь же моя цель — привнести новые страхи на экран. Я полон решимости сделать что-то оригинальное. Как человек, который любит ужасы столько, сколько себя помнит, я надеюсь, что «Астрал. Медиум» — это фильм, который будет трудно игнорировать.
«Странность». Трейлер на английском языке
«Астрал. Медиум» в кинотеатрах с 28 ноября
.
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