Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение»

интервью >>
3 декабря 2024
Овез Нарлиев — режиссер новеллы «Астрахань» из альманаха «Родные люди», которую показали на многих российских кинофестивалях (на некоторых — ее удостоили приза зрительских симпатий). В интервью Кино-Театр.Ру он рассказал, как опыт работы в рекламе и документалистике повлияли на его подход к съемкам, чему он научился у Резо Гигинеишвили, над какими проектами работает в качестве продюсера «Студии ВАМ» и о чем мечтает снять.

Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение»

Как вы пришли в кино? Ведь изначально выбрали другой путь.

Я потомственный киношник. Вся моя семья глубоко связана с кино. Мой дед по маминой линии был одним из первых советских режиссеров туркменской киностудии. Мой дядя — лауреат многочисленных премий, отец — известный кинорежиссер и актер, выпускник ВГИКа, мама — киновед, которая тоже училась во ВГИКе. И, казалось, что моя судьба предопределена. Однако в 1998 году, когда я окончил школу и настало время выбирать профессию, сфера деятельности моих родителей переживала тяжелые времена, а люди, работавшие в этой области, остро нуждались в финансовой поддержке. Нам, молодым, хотелось чего-то другого, соблазнов было много: мы видели по телевизору совсем другую жизнь. В итоге я решил поступить на экономический факультет и полтора года учился на экономиста. Но все-таки мое нутро победило, и я поступил на кинорежиссера. Окончил Высшие режиссерские курсы при Госкино, где моим мастером был Михаил Туманишвили — замечательный преподаватель. На курсах также преподавал классик советского кино Булат Мансуров. В то время режиссеры только начинали думать категориями зрительского успеха — кино воспринималось как поэтическое искусство. Меня до сих пор тянет в эту сторону — к авторскому кино, к поэзии, хотя я стараюсь себя сдерживать.

Затем вы ушли в клипмейкерство и рекламу?

На самом деле я пробовал в кинематографе разные профессии. Когда только пришел, начал работать вторым режиссером. Затем попробовал себя в роли исполнительного продюсера. Этот опыт был для меня очень важным и интересным — и до сих пор полезен мне. А потом я познакомился с Резо Гигинеишвили, который стал моим большим другом. Он как раз дал мне возможность вместе с ним снимать клипы, рекламные ролики.

Как этот опыт повлиял на ваше режиссерское видение? Что вы из этого вынесли?

Во-первых, когда ты работаешь с короткими формами, у тебя нет времени что-то долго объяснять зрителю. Тебе нужно, условно, за 30 секунд при всей этой красоте рекламного мира направлять и держать фокус внимания на определенном продукте, человеке и посыле. И, конечно, этот опыт очень полезен. Во-вторых, сроки производства рекламы — от задумки до сдачи мастеров — тоже очень короткие, и это также учит тебя мобилизовать все силы. Например, за две недели нужно сделать какой-нибудь рекламный ролик с множеством локаций, которые могут быть в разных странах, с большим количеством артистов и сложными декорациями. И это не может не быть головной болью режиссера, который должен в этом всем участвовать. Это учит быстрее соображать, это другой темпоритм совершенно. И это тоже идет на пользу режиссеру.

Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение»

Расскажите поподробнее о совместной работе с Резо Гигинеишвили, что вы у него почерпнули, чему научились?

Прежде всего, это то, что не прочтешь в книгах и учебниках. У Резо я, скорее, не столько научился, сколько заразился одной важной вещью: умением вкладывать энергию в кадр. Неважно, какого жанра произведение, но энергия в кадре всегда имеет решающее значение. Даже если у тебя меланхоличная сцена: отсутствие энергии — тоже та энергия, которую ты в нее вкладываешь, чтобы ты не чувствовал пластиковых образов, чтобы твои герои существовали, чтобы зритель мог к ним подключаться. Именно этому пониманию я и научился у Резо. Он большой мастер, суперэрудированный человек. Для меня в режиссуре до сих пор главным остается не математическая точность, не выверенные кадры, как это делают многие современные кинематографисты, а эта энергия, которую ты отдаешь своему произведению.

У вас в фильмографии есть целый цикл документальных фильмов, посвященный Нюрнбергу и Токийскому процессу («Нюрнберг. Казнь», «Нюрнберг. Банальность зла», «План Розенберга. Нюрнбергские уроки», «Токийский процесс: правосудие с акцентом», «Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски» и не только). Расскажите об этих проектах, почему вас так заинтересовали именно эти темы.

Я познакомился с продюсерами Эльмирой Айнуловой и Марией Журомской, а также с замечательным сценаристом Александром Григорьевичем Звягинцевым, который ранее занимал большую должность — был заместителем генерального прокурора СССР с вытекающим из этого факта историческим багажом. До этого я любил смотреть документальные фильмы, но не рассматривал их как возможное направление для себя. Инициатива создать такой проект пришла именно от продюсеров и автора сценария. И я понял, что хочу разобраться в этих темах для себя и узнать то, чего сам раньше не знал. Я начал изучать архивные материалы, смотреть хронику, и этот процесс настолько меня увлек, что я погрузился на несколько лет в эти темы. И мне хотелось, насколько это возможно, насколько позволяла хроника и были доступны исторические факты, поделиться этим со зрителем. И вся эта большая работа была не зря, потому что у проекта оказались высокие зрительские рейтинги.

А что для вас после работы над таким большим историческим материалом значит документальное кино? Это способ сохранить историю или что-то большее?

В современном мире, наверное, просто хранить историю — хорошо, но мало. Чтобы ее рассказать, все равно нужно завлечь зрителя. История в документальном кино, конечно, первостепенна, но задача режиссера — воплотить ее в такой форме, чтобы она стала интересной для аудитории всех возрастов. Даже исторические факты все равно нужно подавать современным языком, чтобы они оставались доступными и понятными. Для меня документальное кино — это способ донести важную мысль, показать значимые исторические факты, либо рассказать об уникальном человеке или простом человеке в уникальной ситуации.

Готовы ли вы снова работать с документальным кино?

Все зависит от темы. Если тема меня заинтересует, то обязательно.

Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение»

Вы сняли новеллу «Астрахань» для киноальманаха «Родные люди». Это был ваш первый опыт в короткометражном кино?

Да, это был мой первый подобный опыт. Отчего успех этой картины воспринимается еще вкуснее.

Что для вас было самым сложным и самым вдохновляющим в процессе съемок?

Съемки проходили здорово, хотя и были непростыми. Погода стояла очень жаркая, было много разъездов, паромов и переправ, которые нужно было ждать. Все эти сложности, как ни странно, сплотили нашу небольшую съемочную группу. Нам было комфортно работать вместе, мы были единым целым, и мне не приходилось никого уговаривать, когда нужно было вставать в шесть утра, чтобы успеть снять рассвет, или задерживаться ради заката.

Новелла «Астрахань» как отдельный короткометражный фильм затем участвовала в ряде кинофестивалей и получила Гран-при ⁠Всероссийского фестиваля искусства кино и музыки «Кинопозитив», а также приз зрительских симпатий на ⁠фестивале короткометражного кино «Кинолес» и фестивале деревенского кино «Печка». Как вы думаете, что особенно зацепило зрителей в этой истории?

Мне кажется, атмосфера добра и сплоченности, которая была на съемочной площадке, передалась фильму. В нашей небольшой группе в Астрахани царило какое-то взаимопонимание и любовь. Мы всячески друг друга поддерживали. Поэтому и картина получилась такая солнечная и добрая. Опять-таки эту энергию, про которую я уже говорил, ее же не обманешь. И можно было бы снимать претенциозные кадры Астрахани, выдумывать сложнопостановочные кадры, а мы честно сделали такую легкую историю со светлым посылом. И постарались показать людей настоящими, хоть и немножко наивными. И вся история была рассказана очень простым языком, и зрители поэтому подключились.

Расскажите о работе в «Студии ВАМ» в качестве креативного продюсера. Какими проектами вы занимаетесь?

Сейчас у нас порядка 25 разных проектов, которые в разработке, включая сериалы, телевизионные шоу, полные метры для разных платформ и телеканалов. К сожалению, я не могу сейчас пока раскрывать их сути. Но это будут абсолютно точно из ряда вон выходящие проекты, потому что вот как-то мы определили нашу политику, что это будут такие флагманские проекты, которые в дальнейшем, я уверен, коллеги будут использовать как референсы к тому или иному жанру.

А вы будете в каких-то проектах выступать в качестве режиссера?

Не исключено.

Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение»

Какие режиссеры и фильмы оказали на вас наибольшее влияние? Какие из них вам близки? К каким вы возвращаетесь?

Есть огромное количество фильмов, которые я пересматриваю и буду пересматривать не только ради удовольствия, но и потому, что каждый раз чему-то у них учусь. Это «12 разгневанных мужчин», «Собачий полдень», «Последний киносеанс» Богдановича, «Похитители велосипедов», «Рокко и его братья», «Вердикт», «33», «Андрей Рублев», «Первый учитель», «Невестка» и многие еще.

Если говорить о современном зрительском кино на все возраста, то для меня номер один — это Стивен Спилберг. Потому что у него всегда аттракцион сочетается с глубокой, хорошей мыслью, которая понятна любому зрителю, но всегда остается первичной. Будь то «Инопланетянин» или «Первому игроку приготовиться». Именно этот баланс — мысль и зрелищность — делает Спилберга эталоном. Зрители всегда чувствуют, когда человеческие отношения и конфликты персонажей подменяются чисто зрелищным аттракционом.

А из российских режиссеров большое влияние — и творческое, и человеческое — в свое время на меня оказал Дима Дьяченко, у которого я научился скрупулезности, педантичности, здравому смыслу в подготовке и в самой работе. Жора Крыжовников произвел на меня огромное впечатление своей эрудицией, отсюда и уверенностью в том, что он делает. У меня сложилось ощущение, что с самого начала он полностью контролирует свой проект в голове, досконально знает все, что делает, как он это делает и для кого. Это умение держать полный контроль над своей работой — вот этому я научился у Жоры. Но, наверное, самое важное влияние на меня оказал Резо Гигинеишвили, о чем я уже говорил. У него я научился той эмоциональности и энергии, которую вкладываешь в картину. И для того, чтобы вложить это правильно, ты должен заразить всю съемочную группу этой энергией, создать особую атмосферу.

Что для вас означает режиссерский успех, чем он измеряется — сборами, наградами или чем-то другим?

И сборами, и наградами. Лично для меня очень важно все же, чтобы зритель хотел смотреть мои фильмы. Но в то же время если зритель массово не хочет смотреть, а кто-то из авторитетных для меня людей скажет, что это блестящее авторское кино, то для меня это тоже успех.

А есть ли у вас темы, которые вы давно хотите раскрыть в кино, но пока к ним не приступали?

Да, есть. И, может быть, когда-нибудь я к ним приду. Одна из них — это извечная тема отцов и детей. Но есть еще одна история, которая меня давно волнует. Я родился в Туркменистане, но не знаю родного языка. В то время это была другая страна, и никто не предполагал, что нас разделят. И после того, как это случилось, в какой-то момент мне пришлось оттуда уехать, потому что там мы стали чужими. И я приехал в 1998 году в Москву, где я тоже оказался чужим. Это состояние усиливалось не только из-за времени или обстоятельств, но и из-за того, что я сам так себя ощущал. Это страшное чувство — не понимать, где ты, кто ты, и быть как будто ни с кем и нигде, какой-то тлей от тли в этом мире. Мне хотелось бы найти способ рассказать об этом так, чтобы зритель почувствовал и прожил это состояние. Это очень болезненно, но в то же время в этом состоянии понимаешь, что никто за тебя твою жизнь не проживет. Думаю, это интересная и глубокая тема.

«Родные люди». Тизер

Людмила Филоненко
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Астрахань» Овеза Нарлиева получила гран-при VII Фестиваля искусства кино и музыки «Кинопозитив»
Короткометражка «Астрахань» получила приз зрительских симпатий на фестивале «Кинолес»
III Международный форум кинопроизводителей пройдет в конце июня в Красноярском крае
Состоялась премьера фильма «Родные люди» с Егором Бероевым, Дмитрием Дюжевым и Камилем Лариным
Дмитрий Дюжев, Егор Бероев и Галина Польских стали «Родными людьми»
Поиск по меткам
Людмила ФилоненкоРоссийские сериалыРоссийские фильмы
персоны
Эльмира АйнуловаПитер БогдановичРезо ГигинеишвилиДмитрий ДьяченкоМария ЖуромскаяАлександр ЗвягинцевЖора КрыжовниковБулат МансуровОвез НарлиевХоджадурды НарлиевХоджакули НарлиевСтивен СпилбергМихаил Туманишвили
фильмы
12 разгневанных мужчин33Андрей РублёвВердиктИнопланетянинНевесткаПервому игроку приготовитьсяПервый учительПоследний киносеансПохитители велосипедовРодные людиРокко и его братьяСобачий полдень

фотографии >>
Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение» фотографии
Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение» фотографии
Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение» фотографии
Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Денис Казаков
2 декабря ушёл из жизни актёр Денис Казаков.
Людмила Бортко
30 ноября ушла из жизни актриса Людмила Бортко.

День рождения >>

Наталья Бергер
Нина Дорошина
Елена Дробышева
Александр Марушев
Марина Орёл
Мила Сивацкая
Анна Стэн
Никита Тарасов
Софья Шуткина
Дженна Дьюан
Холли Мери Комбс
Джулианна Мур
Аманда Сейфред
Брендан Фрейзер
Дэрил Ханна
Тиффани Хэддиш
все родившиеся 3 декабря >>

Афиша кино >>

Ариэтти из страны лилипутов
драма, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, Франция, США, 2010
Пятый битл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Безмолвное братство
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Операция «Панда»
боевик, комедия, приключения, фильм о животных
Китай, 2024
Заклятье. Обитель дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2023
Возвращение Одиссея
драма, исторический фильм
Великобритания, Греция, Италия, США, Франция, 2024
Хаяо Миядзаки и Птица
биография
Япония, 2024
Дикий алмаз
драма
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен