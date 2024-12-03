Овез Нарлиев: «Энергия в кадре всегда имеет решающее значение»

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27 ноября Дэмиен Маккарти: «В детской меня ждали Чаки, Фредди Крюгер и Майкл Майерс» Режиссер хоррора «Астрал. Медиум» — о страхе темноты, любимых ужасах и новаторстве

22 ноября Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно» Известный актер — о дуэте с Мариной Александровой в сериале «Макрон», поддержке семьи и желании играть героев постарше

21 ноября Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини» Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби